Francis Fukuyama im Jahr 2016. (Fronteiras do Pensamento, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Francis Fukuyamas triumphalistische Vision der liberalen Demokratie nach dem Kalten Krieg – veröffentlicht 1989 – hatte einen großen blinden Fleck. Sie ließ die Geschichte aus.

Kein „Ende der Geschichte“ in der Ukraine

Von Scott Ritter

2. Oktober 2023

„Was wir erleben, ist nicht nur das Ende des Kalten Krieges oder das Ende einer bestimmten Periode der Nachkriegsgeschichte, sondern das Ende der Geschichte als solcher: das heißt, der Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit und die Universalisierung der westlichen liberalen Demokratie als die endgültige Form der menschlichen Regierung.“

Diese Worte stammen von dem amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der 1989 „Das Ende der Geschichte“ veröffentlichte, einen Artikel, der die akademische Welt auf den Kopf stellte.

„Die liberale Demokratie“, schrieb Fukuyama, „ersetzt den irrationalen Wunsch, als größer als andere anerkannt zu werden, durch den rationalen Wunsch, als gleichberechtigt anerkannt zu werden.“

„In einer Welt, die aus liberalen Demokratien besteht, sollte es also viel weniger Anreize für Kriege geben, da alle Nationen die Legitimität der anderen gegenseitig anerkennen würden. Und in der Tat gibt es zahlreiche empirische Belege aus den letzten paar hundert Jahren, dass sich liberale Demokratien untereinander nicht imperialistisch verhalten, auch wenn sie durchaus in der Lage sind, gegen Staaten in den Krieg zu ziehen, die keine Demokratien sind und ihre Grundwerte nicht teilen. “

Aber es gibt einen Haken. Fukuyama fuhr fort, dass,

„Der Nationalismus ist derzeit in Regionen wie Osteuropa und der Sowjetunion auf dem Vormarsch, in denen den Völkern lange Zeit ihre nationale Identität verweigert wurde, doch auch innerhalb der ältesten und sichersten Nationalitäten der Welt befindet sich der Nationalismus im Wandel. Die Forderung nach nationaler Anerkennung in Westeuropa wurde domestiziert und mit universeller Anerkennung kompatibel gemacht, ähnlich wie die Religion drei oder vier Jahrhunderte zuvor.“

Globales Modell

Dieser wachsende Nationalismus war die Giftpille für Fukuyamas These vom Primat der liberalen Demokratie. Die grundlegende Prämisse des damals aufkeimenden neokonservativen philosophischen Konstrukts eines „neuen amerikanischen Jahrhunderts“ war, dass die liberale Demokratie, wie sie von den Vereinigten Staaten und in geringerem Maße auch von Westeuropa praktiziert wird, das Modell sein würde, nach dem die Welt in der Zeit nach dem Kalten Krieg unter amerikanischer Führung neu aufgebaut werden würde.

Diese Vorbilder des verdrehten Zusammenflusses von Kapitalismus und Neoliberalismus hätten gut daran getan, sich auf die Worte ihres Erzfeindes Karl Marx zu besinnen, der berühmt geworden ist mit den Worten

„Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht nach ihrem Gutdünken; sie machen sie nicht unter selbstgewählten Umständen, sondern unter bereits bestehenden, von der Vergangenheit gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Generationen lastet wie ein Alptraum auf den Gehirnen der Lebenden.“

E. Capiros Ölgemälde von Karl Marx und Friedrich Engels aus dem Jahr 1895 in der Druckerei der Neuen Rheinischen Zeitung, die zur Zeit der Revolution von 1848-1849 in Köln erschien. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Die Geschichte, so scheint es, kann niemals enden, sondern wird immer wieder neu geboren, ausgehend von einem geschichtlichen Fundament, das von den Handlungen der Vergangenheit beeinflusst wird, die mit den Fehlern infiziert sind, die sich aus der menschlichen Natur ergeben.

Einer der Fehler, den Fukuyama und die Befürworter der liberalen Demokratie, die sich sein Ideal vom „Ende der Geschichte“ zu eigen gemacht haben, begangen haben, besteht darin, dass der Schlüssel zum historischen Fortschritt nicht in der Zukunft liegt, die erst noch geschrieben werden muss, sondern in der Vergangenheit, die als Fundament dient, auf dem alles aufgebaut wird.

Die historischen Grundlagen reichen tiefer – tiefer als das Gedächtnis der meisten Akademiker. Es gibt Lehren aus der Vergangenheit, die in der Seele derjenigen wohnen, die am meisten von den Ereignissen betroffen waren, sowohl von denen, die schriftlich festgehalten wurden, als auch von denen, die mündlich von Generation zu Generation weitergegeben wurden.

Akademiker wie Fukuyama untersuchen die Gegenwart und ziehen Schlussfolgerungen, die auf einem oberflächlichen Verständnis der Komplexität vergangener Zeiten beruhen.

Fukuyama zufolge endete die Geschichte mit dem Ende des Kalten Krieges, der als entscheidender Sieg der liberalen demokratischen Ordnung über ihren ideologischen Gegner, den Weltkommunismus, angesehen wurde.

Was aber, wenn der Zusammenbruch der Sowjetunion – das Ereignis, das von den meisten Historikern als Signal für das Ende des Kalten Krieges angesehen wird – nicht durch den Sieg der liberalen Demokratie über den Kommunismus ausgelöst wurde, sondern durch das Gewicht der Geschichte, das durch die Folgen früherer „Ende der Geschichte“-Momente definiert wurde? Was wäre, wenn die Sünden der Väter auf die Nachkommenschaft früherer historischer Misserfolge übertragen würden?

Krieg und wiederbelebter Nationalismus

Von den vielen Konfliktherden, die sich heute in der Welt auftun, sticht einer als Ausdruck der anhaltenden Faszination der Anhänger der liberalen Demokratie für den Sieg über den Kommunismus hervor, den sie vor mehr als drei Jahrzehnten errungen zu haben glaubten: der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.

Politikwissenschaftler, die der Fukuyama-Schule des „Endes der Geschichte“ angehören, sehen diesen Konflikt als Folge des Widerstands der Überreste der sowjetischen regionalen Hegemonie (d. h. des heutigen Russlands unter seinem Präsidenten Wladimir Putin) gegen die Unvermeidlichkeit der Durchsetzung der liberalen Demokratie.

Eine genauere Betrachtung des russisch-ukrainischen Konflikts zeigt jedoch, dass die gegenwärtigen Konflikte nicht nur auf die unvollständige Loslösung der Ukraine aus dem sowjetisch-russischen Machtbereich am Ende des Kalten Krieges zurückzuführen sind, sondern auch auf die Überreste des Zusammenbruchs früherer Herrschaftssysteme, insbesondere des zaristischen russischen und des österreichisch-ungarischen Reiches.

Karte aus dem Vertrag von Brest-Litowsk, die den Gebietsverlust des bolschewistischen Russlands im Jahr 1918 zeigt. (Abteilung für Geschichte, US-Militärakademie, Public domain)

Der gegenwärtige Konflikt in der Ukraine hat nichts mit einer modernen Manifestation der Bipolarität des Kalten Krieges zu tun, sondern mit der Wiederauferstehung nationaler Identitäten, die, wenn auch unvollkommen, bereits Jahrhunderte vor dem Beginn des Kalten Krieges bestanden.

Um die Wurzeln des ukrainisch-russischen Konflikts zu verstehen, muss man die deutschen Aktionen nach dem Vertrag von Brest-Litowsk 1918, den Aufstieg und Fall von Symon Petliura und den polnisch-sowjetischen Krieg studieren – allesamt vor dem Molotow-Ribbentrop-Pakt und der Zerschlagung Galiziens in den Jahren 1939 und 1945.

Diese Aktionen wurden alle durch den Zusammenbruch der zaristischen und österreichisch-ungarischen Macht ausgelöst und dann durch die gewaltsamen Bemühungen vereint, den lokalen Gegebenheiten die endgültige Gestaltung einer Region zu überlassen, die durch den Aufstieg der Sowjetmacht in ihrer Position festgehalten wurde.

Die Abneigung, die viele Ukrainer heute gegenüber allem Russischen empfinden, lässt sich auf den gescheiterten Versuch zurückführen, in den chaotischen Nachwehen des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch des zaristischen Russlands und des österreichisch-ungarischen Reichs eine entstehende ukrainische Nation zu bilden – und das alles vor der Konsolidierung der polnischen und bolschewistischen Macht.

Der kurze Aufstieg und Fall eines ukrainischen Staates, 1918-1921

Die Ukrainische Volksrepublik unter der Führung des Nationalisten Symon Petliura proklamierte im Januar 1918 ihre Unabhängigkeit von Russland. Sie tat dies mit Unterstützung der deutschen Armee, die die Republik besetzte, nachdem die Mittelmächte unter Führung Deutschlands im Februar 1918 den Vertrag von Brest-Litowsk mit der Ukraine unterzeichnet hatten. (Russland und die Mittelmächte unterzeichneten im März 1918 einen separaten Vertrag von Brest-Litowsk).

Die deutschen Militärbesatzer lösten daraufhin im April 1918 die sozialistische Ukrainische Volksrepublik auf und ersetzten sie durch den Ukrainischen Staat, auch bekannt als Zweites Hetmanat. (Das Erste Hetmanat war ein ukrainischer Kosakenstaat, der in der Region Saporischschja von 1648 bis 1764 bestand).

Symon Petliura (Wikipedia/Public Domain)

Der ukrainische Staat überlebte jedoch nur bis Dezember 1918, als die der abgesetzten Ukrainischen Volksrepublik loyalen Kräfte unter der Führung von Petliura das Zweite Hetmanat stürzten und die Kontrolle über die Ukraine zurückgewannen.

Während dieser Zeit waren die physischen Ausmaße der Ukrainischen Volksrepublik in ständigem Wandel begriffen. In der kurzen ersten Amtszeit der Ukrainischen Volksrepublik erklärten zwei Gebiete, die sich als ukrainisch bezeichneten – rund um Odessa und Charkow – ihre Unabhängigkeit von der Ukrainischen Volksrepublik und entschieden sich stattdessen für den Anschluss an Russland [so wie sich heute vier Regionen in ähnlicher Weise für den Anschluss an Russland entschieden haben].

Im November 1918 erklärte ein Teil der galizischen Gebiete der österreichisch-ungarischen Monarchie mit ukrainischer Mehrheit seine Unabhängigkeit, organisierte sich als Westukrainische Republik und schloss sich im Januar 1919 mit der Ukrainischen Volksrepublik zusammen.

Nach ihrer Gründung befand sich die Westukrainische Republik jedoch im Krieg mit dem gerade unabhängig gewordenen Polen, und nach der Fusion zwischen der Westukrainischen Republik und der Ukrainischen Volksrepublik entwickelte sich der Krieg zu einem allgemeinen Konflikt zwischen Polen und der Ukraine.

Einer der wichtigsten Schauplätze dieses Konflikts war das westgalizische Gebiet Wolhynien. Hier schlachteten ukrainische Truppen Tausende von Juden ab, wofür Petliura verantwortlich gemacht wurde.

Ende der ukrainischen Republik

Der polnisch-ukrainische Krieg endete im Dezember 1919 mit der Niederlage der Ukrainischen Volksrepublik. Einer der Hauptgründe für diese Niederlage war der Aufstieg der Sowjetmacht, als der russische Bürgerkrieg in den an die Ukrainische Volksrepublik angrenzenden Gebieten sein gewaltsames Ende fand und es der siegreichen Roten Armee ermöglichte, ihre Aufmerksamkeit auf die Konsolidierung der bolschewistischen Autorität über das Gebiet der Ukraine zu richten.

Dies führte zu einem Friedensvertrag zwischen der Ukrainischen Volksrepublik und Polen, in dem die Gebiete der ehemaligen Westukrainischen Republik im Gegenzug für polnische Unterstützung gegen die Bolschewiki an Polen abgetreten wurden.

Das im April 1919 geschlossene Bündnis zwischen Polen und der Ukrainischen Volksrepublik führte zu einer polnischen Offensive gegen die Sowjetunion, die im Mai 1919 mit der Einnahme von Kiew durch polnische Truppen endete. Ein sowjetischer Gegenangriff im Juni führte die Rote Armee bis vor die Tore Warschaus, wurde aber im August von den polnischen Truppen zurückgeworfen, die daraufhin weiter nach Osten vordrangen, bis die Sowjets im Oktober 1920 um Frieden ersuchten.

Während verschiedene Bemühungen zur Beendigung des polnisch-sowjetischen Konflikts auf der Grundlage einer Gebietsabgrenzung, der so genannten Curzon-Linie, die nach dem britischen Lord benannt war, der sie 1919 erstmals vorgeschlagen hatte, vermittelt worden waren, wurde die endgültige Grenzziehung im März 1921 im Vertrag von Riga ausgehandelt, der den polnisch-sowjetischen Krieg formell beendete.

Die so genannte „Rigaer Linie“ führte dazu, dass Polen große Teile des Gebiets weit östlich der Curzon-Linie unter seine Kontrolle brachte, was bei den sowjetischen Behörden lange Zeit für Unmut sorgte.

Der Vertrag von Riga legte die Grenzen einer Region ohne Rücksicht auf die ethnische Zusammensetzung der dort lebenden Menschen fest, was zu einer Vermischung von Bevölkerungsgruppen führte, die einander von Natur aus feindlich gesinnt waren.

Das Ende der Westukrainischen Republik im Jahr 1919 führte dazu, dass die politische Führung dieser Einheit in die europäische Diaspora ging, wo sie die europäischen Regierungen zur Anerkennung des unabhängigen Status der westukrainischen Nation drängte.

Der Aufstieg von Bandera

Stepan Bandera bei einer Fackelparade in Kiew, 1. Januar 2020. (A1/Wikimedia Commons)

Diese Diaspora arbeitete eng mit unzufriedenen ukrainischen Nationalisten zusammen, die sich nach dem polnisch-sowjetischen Krieg unter polnischer Herrschaft wiederfanden. Zu diesen ukrainischen Nationalisten gehörte Stepan Bandera, ein Anhänger von Symon Petliura (der 1926 im Pariser Exil von dem jüdischen Anarchisten Sholom Schwartzbard ermordet wurde, der behauptete, den Tod von 50.000 Juden zu rächen). Schwartzbard wurde freigesprochen.)

Bandera stieg in den 1930er Jahren zum Führer der ukrainischen Nationalbewegung auf und verbündete sich nach der Teilung Polens zwischen Deutschland und der Sowjetunion 1939, die in etwa entlang der Curzon-Linie verlief, schließlich mit Nazideutschland.

Bandera war die treibende Kraft hinter den ukrainischen nationalistischen Kräften, die nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 an der Seite der deutschen Besatzungstruppen operierten. Diese Kräfte beteiligten sich an den Massakern an den Juden in Lemberg und Kiew (Babyn Yar) und an der Abschlachtung der Polen in Wolhynien in den Jahren 1943-44.

Als die Sowjetunion und die westlichen Alliierten Deutschland besiegten, wurde die Curzon-Linie als Grenzverlauf zwischen Polen und der Sowjetukraine festgelegt, wodurch die westukrainischen Gebiete unter sowjetische Kontrolle gerieten.

Reinhard Gehlen (Bundesarchiv/Wikimedia Commons)

Bandera und Hunderttausende westukrainischer Nationalisten flohen 1944 vor der vorrückenden Roten Armee nach Deutschland. Bandera hielt weiterhin Kontakt zu Zehntausenden von ukrainischen Nationalisten, die zurückblieben, und koordinierte ihre Aktionen im Rahmen einer Widerstandskampagne, die von Reinhard Gehlen geleitet wurde, einem deutschen Geheimdienstoffizier, der das Auslandsheer Ost leitete, den deutschen Geheimdienst gegen die Sowjetunion.

Nach der Kapitulation Nazideutschlands im Mai 1945 wurden Gehlen und seine Organisation „Fremde Heere Ost“ dem Nachrichtendienst der US-Armee unterstellt, wo sie zum BND, dem westdeutschen Nachrichtendienst, umstrukturiert wurden.

Der Kalte Krieg begann 1947, nachdem US-Präsident Harry Truman die so genannte Truman-Doktrin verkündet hatte, die darauf abzielte, die geopolitische Expansion der Sowjetunion zu stoppen.

Im selben Jahr übernahm die neu gegründete C.I.A. die Leitung der Organisation Gehlen. Von 1945 bis 1954 arbeitete die Organisation Gehlen auf Geheiß des US-amerikanischen und britischen Geheimdienstes mit Bandera und seiner Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) zusammen, um die Bemühungen der auf sowjetischem Gebiet verbliebenen banderistischen Kämpfer zu lenken.

Sie kämpften in einem Konflikt, der Zehntausende von Angehörigen der sowjetischen Roten Armee und der Sicherheitskräfte sowie Hunderttausende von OUN- und ukrainischen Zivilisten das Leben kostete. Die C.I.A. finanzierte die OUN in der Diaspora bis 1990 weiter.

Verbindung zu heute

1991, im ersten Jahr der Unabhängigkeit der Ukraine, wurde die neofaschistische Soziale Nationale Partei, die spätere Svoboda-Partei, gegründet, die direkt auf Bandera zurückgeht. Sie ließ in Liviv eine Straße nach Bandera benennen und versuchte, den Flughafen der Stadt nach ihm zu benennen.

Im Jahr 2010 erklärte der prowestliche ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko Bandera zum Helden der Ukraine, ein Status, den der später gestürzte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch wieder aufhob.

In der Ukraine wurden mehr als 50 Denkmäler, Büsten und Museen zu Ehren Banderas errichtet, zwei Drittel davon seit 2005, dem Jahr, in dem der proamerikanische Juschtschenko gewählt wurde.

Als 2014 der gewählte Janukowitsch gestürzt wurde, berichteten westliche Medien über die wesentliche Rolle, die die Nachkommen von Petliura und Bandera bei dem Staatsstreich spielten.

Wie die New York Times berichtete, spielte die Neonazi-Gruppe „Rechter Sektor“ die Schlüsselrolle beim gewaltsamen Sturz von Janukowitsch. Die Rolle der neofaschistischen Gruppen beim Aufstand und ihr Einfluss auf die ukrainische Gesellschaft wurde damals von den Mainstream-Medien ausführlich dargestellt.

Die BBC, die NYT, der Daily Telegraph und CNN berichteten alle über die Rolle des Rechten Sektors, der C14 und anderer Extremisten beim Sturz Janukowitschs.

Der heutige ukrainische Nationalismus steht also in direktem Zusammenhang mit der Geschichte der extremistischen Nationalisten, die mit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg begann.

Wo fängt die Geschichte an?

Fast jede Diskussion über die historischen Wurzeln des heutigen russisch-ukrainischen Konflikts beginnt mit der Teilung Polens im Jahr 1939 und der anschließenden Abgrenzung am Ende des Zweiten Weltkriegs, die durch den Beginn des Kalten Krieges verfestigt wurde.

Wer jedoch nach einer Lösung des russisch-ukrainischen Konflikts sucht, die sich auf die Politik nach dem Kalten Krieg stützt, wird mit den Realitäten der Geschichte konfrontiert, die vor dem Kalten Krieg liegen und die sich in der Gegenwart durch die Reinkarnation noch ungelöster Probleme fortsetzen.

Sie alle haben einen Präzedenzfall, der auf die turbulente Zeit zwischen 1918 und 1921 zurückgeht.

Tatsache ist, dass der Zusammenbruch des Zarenreichs und Österreich-Ungarns einen weitaus größeren Einfluss auf die Geschichte der heutigen Ukraine hatte als der Zusammenbruch der Sowjetunion.

Die Geschichte, so scheint es, wird niemals enden. Es ist töricht, so zu denken, denn diejenigen, die eine solche Vorstellung vertreten, verlängern und fördern lediglich die Alpträume der Vergangenheit, die diejenigen, die in der Gegenwart leben, für immer verfolgen werden. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.



