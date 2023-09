Kiev forces continue to deliberately target journalists There are increasing calls within Ukraine to kill Russian journalists in exchange for financial rewards.

Kiewer Streitkräfte zielen weiterhin gezielt auf Journalisten ab

Sara Salloum

Quelle: Al Mayadeen Englisch

29. September 2023

In der Ukraine mehren sich die Aufrufe, russische Journalisten im Austausch gegen finanzielle Belohnungen zu töten.

Seit Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine wurden viele Journalisten während ihrer Arbeit gezielt angegriffen, zuletzt Rostislav Zhuravlev, der durch Streubomben getötet wurde, die die USA den Kiewer Streitkräften zur Verfügung gestellt hatten.

Und das ist noch nicht alles: In der Ukraine mehren sich die Aufrufe, russische Journalisten im Austausch gegen finanzielle Belohnungen zu töten. Die ukrainische Website „Peacemaker“ veröffentlicht auch weiterhin Daten und Adressen von Personen, darunter auch Journalisten, die sie als „Kreml-Agenten“ bezeichnet und damit deren Sicherheit gefährdet.

Unterdessen schweigen alle relevanten internationalen Organisationen und verschließen die Augen vor diesem Blutvergießen.

Al Mayadeen English hat mehrere Journalisten interviewt, die an der Front über den Krieg berichten und sich dennoch schwer tun, die Wahrheit zu vermitteln.

Für den italienischen unabhängigen Journalisten Andrea Lucidi gibt es keinen typischen Tag. Am aufregendsten sind die Tage, an denen er die Gelegenheit erhält, die Frontlinien zu besuchen und unter russischen Soldaten zu leben.

Lucidi hat es nicht nur darauf abgesehen, den Krieg zu dokumentieren. Er ist sehr daran interessiert, das Leben der Soldaten zu vermitteln, mit ihnen zu sprechen und zu verstehen, was sie bei der Ausübung ihrer Pflicht erleben.

Lucidi erzählt Al Mayadeen English von den undokumentierten Details seiner Arbeit:

„Wenn man die Kameras ausschaltet, spricht man nicht mehr mit einem Soldaten mit verdecktem Gesicht, sondern mit einem Mann aus Lugansk, der seit zwei oder drei Jahren kämpft und viel zu erzählen hat, man sieht in sein Gesicht und denkt, dass er einer der vielen Jungen sein könnte, die man jeden Tag in der Stadt trifft.“

Wenn man an der Front ist, hört und sieht man Artillerieschüsse.

Eine Erinnerung, die sich in Lucidis Gedächtnis eingebrannt hat, ist die, dass er 2014 ein Taxi von Donezk aus nahm, um einige Kinder zu interviewen, denen eine italienische humanitäre Organisation Hilfe angeboten hatte.

„Als wir uns dem Dorf ‚Gagarin-Minen‘ im Norden der Stadt näherten, hörten wir Artillerieschüsse. Irgendwann sagte unser Fahrer, er würde nicht weiterfahren und ließ uns etwa 800 Meter vor unserem Ziel stehen. Ich dachte, wir könnten einfach zu Fuß gehen, und da wir in der Nähe Granaten gehört hatten, zogen wir unsere Schutzausrüstung an: Helme und Jacken. Wir fingen an, diese kleine Straße hinunterzulaufen. In der Ferne sahen wir die Häuser des Dorfes. Ein paar Minuten später sahen wir, wie das Dach eines dieser Häuser buchstäblich explodierte. In der Nähe des Wohnhauses befand sich ein kleiner Laden, der Besitzer winkte uns hinein, und so suchten wir im Inneren des Ladens für etwa 20 Minuten Zuflucht und warteten auf das Ende der Bombardierung. Wären wir 10 Minuten früher gekommen, hätten wir uns direkt unter dem Haus befunden, das von 155 mm Artilleriegranaten schwer getroffen worden war.

Trotz aller Gefahren, die Lucidi erlebt hat, ist er der Meinung, dass das bedauerlichste Ereignis die Angriffe auf russische Journalisten sind.

„Viele in Europa denken, dass russische Journalisten Propagandisten, Orks oder Monster sind, und es gab viele unter meinen Italienhassern, die sich wünschten, dass ich wie Rostislav enden würde. Übrigens hat der Sprecher der ukrainischen Armee in einem auf Twitter veröffentlichten Video erklärt, dass die Ukraine alle russischen Propagandisten auf der ganzen Welt jagen wird und sie als Kriminelle betrachtet.“

Die unabhängige Journalistin Sonja van den Ende hat über die Kriege in Syrien und der Ukraine berichtet, ist aber der Meinung, dass der Krieg in Syrien brutaler war, „weil die dschihadistischen/takfiristischen Gruppierungen brutale mittelalterliche Methoden angewandt haben.“

In ähnlicher Weise vergleicht Sonja die Tötungsmethoden der ISIS mit denen des Asow-Bataillons, das Zivilisten und russische Kriegsgefangene foltert.

Im vergangenen Juli war die niederländische Journalistin vor Ort im Donbass, als die Nachricht kam, dass Rostislav Zhuravlev, der Kriegsberichterstatter von RIA Novosti, durch den Beschuss mit US-Streumunition getötet wurde.

„Es ist sehr schrecklich zu sehen, dass Journalisten getötet werden, nur weil sie versuchen, die Wahrheit zu berichten“, sagte sie gegenüber Al Mayadeen English.

Sie fuhr fort: „Er ist nicht der erste Journalist, der getötet wurde, aber in letzter Zeit wird die Situation immer brutaler. Streumunition ist nach dem Übereinkommen über Streumunition (CCM) verboten, aber das ist dem Westen, der diesen Stellvertreterkrieg in der Ukraine unterstützt, völlig egal. Kürzlich hat das Vereinigte Königreich Granaten mit abgereichertem Uran in die Ukraine geschickt, obwohl dies verboten ist.

Diese Fakten zeigen, dass der Westen zu einer kriminellen Region und die USA zu einem sehr kriminellen Land geworden sind!“

Van den Ende und andere ausländische Journalisten wurden auf Myrotvorets‘ so genannter „Friedensstifter“-Liste aufgeführt, die sie als „Tötungsliste“ bezeichnet.

„Journalisten wie Darya Dugina, die ich persönlich kannte, und Vladlen Tatarsky standen auf dieser Liste und wurden auf brutale Weise getötet. Die Liste stammt in Wirklichkeit von der CIA, die Adresse ist Langley, Virginia, das Hauptquartier der CIA, die von der Europäischen Union unterstützt wird.“

Laut van den Ende „gab es einen Versuch einiger EU-Abgeordneter, die Liste zu schließen, aber die Mehrheit der EU-Abgeordneten stimmte dagegen, also ist es ihnen offenbar egal, wenn ihre eigenen Journalisten getötet werden!“

Die französische Journalistin Kristel Nean ist ständig auf der Suche nach Berichten über Beschuss und Nachrichten. Je nach Lage – vor allem der Sicherheitslage – entscheidet sie dann, ob sie sich in das Zielgebiet begibt.

Die Hauptschwierigkeit für sie als unabhängige Journalistin besteht darin, dass sie sich um alles selbst kümmern muss, z. B. um die Organisation von Interviews, die Beobachtung der Situation, die Bearbeitung von Videos, die Transkription, die Übersetzung und die Aufrechterhaltung des Betriebs der Website und der sozialen Netzwerke.

Nean hat viele unvergessliche Situationen erlebt, aber die eine besondere Situation, die sie glauben ließ, dass sie ihre letzten Momente erleben könnte, war die fünfstündige Bombardierung des Petrowski-Viertels in Donezk im Juni letzten Jahres, bei der ihr Auto völlig zerstört wurde.

„Es ist immer schwer.“ Mit diesen Worten beschrieb Nean ihre Gefühle, wenn sie die Nachricht von der Ermordung ihrer Journalistenkollegen hört, und sagte:

„Jedes Mal, wenn einer meiner Kollegen während seines Arbeitseinsatzes stirbt, fühle ich mich, als hätte ich einen Freund verloren. Die Tatsache, dass die Ukraine absichtlich Journalisten ins Visier nimmt, bedeutet eindeutig, dass sie etwas zu verbergen hat und dass sie ein krimineller und terroristischer Staat ist. Die meisten Journalisten wurden in letzter Zeit bei terroristischen Anschlägen getötet, und Kiew ist stolz darauf. Das Schlimmste ist, dass internationale Organisationen zu diesen Verbrechen schweigen.“ Übersetzt mit Deepl.com



