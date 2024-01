SEIU calls for ceasefire in Gaza The Service Employees International Union, which represents almost 2 million workers, has become the largest U.S. union to back a ceasefire in Gaza.



Die Service Employees International Union (SEIU), die fast 2 Millionen Arbeitnehmer vertritt, ist die größte US-Gewerkschaft, die sich für einen Waffenstillstand in Gaza einsetzt.



SEIU ruft zu Waffenstillstand in Gaza auf

Von Michael Arria

22. Januar 2024

Die Service Employees International Union (SEIU), die fast 2 Millionen Arbeitnehmer in mehr als 100 Berufen in den USA und Kanada vertritt, rief am Montag zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen auf.

Sie ist die bisher größte US-amerikanische Gewerkschaft, die zu einer Waffenruhe aufruft.

„Unsere Forderung nach einem Waffenstillstand ist ein Aufruf zum Frieden, der im Schmerz der SEIU-Mitglieder verwurzelt ist, von dem jüdischen Mitglied, das um die Sicherheit seines Sohnes in Tel Aviv besorgt ist, über das muslimische Mitglied, das aus dem Nahen Osten in dieses Land eingewandert ist, um Krieg und Gewalt zu entkommen, bis hin zu den Hunderttausenden von SEIU-Mitarbeitern im Gesundheitswesen, die sich in den Mitarbeitern des Gesundheitswesens in Gaza wiederfinden, die bei dem Versuch, Leben zu retten, getötet wurden“, heißt es in einer Erklärung der SEIU-Präsidentin Mary Kay Henry.

Henrys Erklärung bezieht sich auch direkt auf Israels anhaltende Besetzung und Unterdrückung des palästinensischen Volkes.

„Wir rufen die gewählten Führer auf, zusammenzukommen, um der Gewalt ein Ende zu setzen und eine friedliche Lösung zu fordern, die sowohl dauerhafte Sicherheit für das israelische Volk als auch ein nachhaltiges Ende der jahrzehntelangen Besetzung, der Blockaden und der Unfreiheit des palästinensischen Volkes gewährleistet“, heißt es in der Erklärung weiter. „Dieser Krieg muss beendet werden, da er sich zu einem regionalen Konflikt ausweitet. Es ist an der Zeit für langfristige Lösungen, die Sicherheit, Frieden, Demokratie und Gerechtigkeit für alle in der Region bringen.“

Die 1199SEIU, das höchste gewählte Gremium der Gewerkschaft und die größte Gewerkschaft des Gesundheitswesens in den USA, hat sich im vergangenen Monat für einen Waffenstillstand ausgesprochen.

Die SEIU ist nicht die erste große Gewerkschaft, die zum Frieden in Gaza aufruft. Die United Auto Workers (UAW), die United Electrical Workers und die American Postal Workers Union haben sich in den letzten Wochen ebenfalls für einen Waffenstillstand ausgesprochen.

Am 14. Dezember nahmen Vertreter all dieser Gewerkschaften an einer Pressekonferenz in Washington teil, die von den Abgeordneten Rashida Tlaib (D-MI) und Cori Bush (D-MO) organisiert wurde und auf der ein Waffenstillstand gefordert wurde.

„Wir wissen, dass Gewerkschaften die beste Brücke sind, um alle Formen von Hass und Phobien zu bekämpfen: Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Homophobie, Islamophobie und vieles mehr“, sagte UAW-Präsident Shawn Fain der Menge, „Als Gewerkschaftsmitglieder wissen wir, dass wir für alle Arbeitnehmer und Menschen kämpfen müssen, die auf der ganzen Welt leiden.“

Im ganzen Land drängen Gewerkschaftsmitglieder darauf, dass ihre Führung in dieser Frage tätig wird. Mitglieder der National Education Association (NEA) fordern, dass die Organisation ihre Unterstützung für Präsident Joe Biden zurückzieht, bis die Regierung einen Waffenstillstand unterstützt und die Waffenlieferungen an Israel einstellt.

„Was dort drüben im Moment passiert, ist, dass Kinder getötet werden. Tausende von Kindern im schulpflichtigen Alter werden getötet. Und es werden Schulen bombardiert. Es gibt also zwei sehr direkte Verbindungen speziell zu unserer Gewerkschaft“, sagte Stephen Siegel, ein Sonderschullehrer in Troutdale, Oregon, gegenüber The Nation. „Im gesamten Gazastreifen sind 352 Schulen beschädigt worden, was die Ausbildung von 400.700 Schülern beeinträchtigt.

Die wachsende Kritik der Arbeiterbewegung an Israel ist bemerkenswert, da die größten Gewerkschaften der Vereinigten Staaten das Land traditionell weitgehend unterstützen. „Die AFL-CIO ist nicht neutral“, erklärte die Gewerkschaftskoalition während des Libanonkriegs 1982. „Wir unterstützen Israel.“

„American Unions Long Backed Israel. Now, Some Are Protesting It“, lautete kürzlich eine Schlagzeile der New York Times zu diesem Thema.



