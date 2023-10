https://www.middleeastmonitor.com/20231017-colombia-expels-israeli-ambassador/



Israels Botschafter in Kolumbien Gali Dagan während eines Interviews mit AFP, in Bogota Kolumbien am 16. Oktober 2023 [JUAN RESTREPO/AFP via Getty Images]

Kolumbien weist israelischen Botschafter aus

von Eman Abusidu

17. Oktober 2023

Kolumbien hat den israelischen Botschafter Gali Dagan des Landes verwiesen, was auf eine Änderung der Politik gegenüber Israel hindeuten dürfte. Der kolumbianische Außenminister Alvaro Leyva forderte Dagan auf, sich zu entschuldigen, nachdem er Präsident Gustavo Petros Vergleich der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen mit der Judenverfolgung der Nazis kritisiert hatte.

„Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Weltdiplomatie wird die sinnlose Arroganz des israelischen Botschafters in Kolumbien gegenüber dem Präsidenten der Republik Gustavo Petro sein“, sagte Leyva auf X. „Es ist eine Schande. Bitten Sie wenigstens um Vergebung und gehen Sie.“

Er fügte hinzu, dass kein vernünftiger Mensch eine „Politik der verbrannten Erde“ gutheißen könne, egal wer dafür verantwortlich sei, auch nicht Israel. „Sie verletzt die Würde des Menschen und tötet Unschuldige und die Doktrin des umfassenden Friedens, der auf der Verpflichtung zu globaler Gerechtigkeit und Recht beruht.“

Der Wortwechsel zwischen Petro und Dagan in den sozialen Medien entstand, nachdem der kolumbianische Präsident sich für die Palästinenser eingesetzt und Israel beschuldigt hatte, im Gazastreifen verbrannte Erde zu hinterlassen. Dagan reagierte, indem er Petros Erklärung ins Lächerliche zog.

Gestern drohte Petro mit einem Abbruch der Beziehungen zu Israel als Reaktion auf die völkermörderischen Verbrechen, die der Besatzungsstaat an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen verübt. „Wenn wir die Außenbeziehungen zu Israel aussetzen müssen, setzen wir sie aus. Wir unterstützen keine Völkermorde. Der Präsident von Kolumbien ist nicht beleidigt.“

Er wies darauf hin, dass die Israelis auch „Massaker und Völkermord in Kolumbien entfesselt“ hätten, indem sie die paramilitärischen Kräfte der AUC ausbildeten, die 2003 von Al Jazeera als „schlimmster Menschenrechtsverletzer in ganz Amerika“ bezeichnet wurden.

„Eines Tages werden uns die Armee und die Regierung Israels um Vergebung für das bitten, was ihre Männer in unserem Land getan haben“, sagte Petro. „Sie werden um den Mord in Gaza und das kolumbianische Auschwitz weinen.“

Der Präsident rief die lateinamerikanischen Länder auf, echte Solidarität mit Kolumbien zu zeigen.

Petro äußerte sich später, nachdem ein Sprecher des israelischen Außenministeriums, Lior Haiat, bekannt gegeben hatte, dass der Besatzungsstaat als Strafmaßnahme für die Unterstützung des Präsidenten für die Palästinenser im Gazastreifen die Sicherheitsexporte nach Kolumbien einstellt.

„Israel verurteilt die Äußerungen des Präsidenten, die die Unterstützung der von den Hamas-Terroristen begangenen Gräueltaten widerspiegeln, den Antisemitismus wiederbeleben, die Vertreter des Staates Israel beeinträchtigen und den Frieden der jüdischen Gemeinschaft in Kolumbien bedrohen“, erklärte Haiat.

Zuvor hatte Israel die kolumbianische Botschafterin in Israel, Margarita Manjarrez, vorgeladen, um sie wegen der feindseligen und antisemitischen Äußerungen des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro gegen den Staat Israel in der vergangenen Woche zu rügen. Haiat sagte Manjarrez, dass Petros Äußerungen in Israel mit „Erstaunen“ aufgenommen worden seien. Übersetzt mit Deepl.com



