Der spanische Premierminister Pedro Sanchez Perez-Castejon am 29. Juni 2023 [Dursun Aydemir/Anadolu Agency]

Spanien weist israelische Kritik an Madrids Verurteilung der Bombardierung des Gazastreifens zurück

17. Oktober 2023

Die spanische Regierung hat die israelischen Anschuldigungen, wonach die Äußerungen von Ministern, die die anhaltende Aggression gegen die Palästinenser im Gazastreifen verurteilt haben, „absolut unmoralisch“ seien, „kategorisch“ zurückgewiesen.

In einer Erklärung auf X forderte die israelische Botschaft in Madrid den amtierenden spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez auf, „diese schändlichen Äußerungen unmissverständlich zu verurteilen und zu verurteilen“.

Die Botschaft erklärte, die Äußerungen der Regierungsmitglieder seien nicht nur völlig unethisch, sondern „gefährden auch die Sicherheit der jüdischen Gemeinden in Spanien und setzen sie dem Risiko weiterer antisemitischer Vorfälle und Angriffe aus“.

Die spanische Regierung reagierte, indem sie betonte, dass sie „kategorisch“ zurückweist, was sie als „Unwahrheiten in der Mitteilung der israelischen Botschaft über einige ihrer Mitglieder“ bezeichnete, und fügte hinzu, dass sie „unbegründete Unterstellungen über sie nicht akzeptiert“. Das Außenministerium in der spanischen Hauptstadt betonte, dass „jeder politische Führer als Vertreter einer politischen Partei in einer vollständigen Demokratie wie Spanien seine Positionen frei äußern kann.“

Am Samstag forderte die spanische Ministerin für soziale Rechte, Ione Belarra, die spanische Regierung auf, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen „Kriegsverbrechen“ für den versuchten Völkermord, den der Besatzungsstaat in Gaza begeht, zu verklagen.

Verbraucherminister Alberto Garzon verurteilte ebenfalls die israelische Bombardierung des Gazastreifens und bezeichnete sie als „reine Barbarei“.

Sanchez erkannte zwar „das Recht Israels an, sich zu verteidigen“, doch müsse dies „innerhalb der durch das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht gesetzten Grenzen“ geschehen, betonte er. Übersetzt mit Deepl.com

