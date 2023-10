Die Welt steht wieder an der Seite Palästinas Von Asa Winstanley

The world stands with Palestine again Protests huge everywhere, even in European countries that repress solidarity.



Ursprünglich veröffentlicht von The Electronic Intifada, 16. Oktober 2023

Massendemonstration für Palästina in Karachi, Pakistans größter Stadt, am 15. Oktober. S. Imran AliPPI Images

Die Welt steht wieder an der Seite Palästinas

Überall große Proteste, selbst in europäischen Ländern, die Solidarität unterdrücken.

Von Asa Winstanley

17.Oktober.2023

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab am Sonntag bekannt, dass Israels blutrünstiger Angriff auf den Gazastreifen nun alle fünf Minuten einen Palästinenser tötet.

Israel hat fast 50 palästinensische Familien in Gaza ausgelöscht. Eine Million Menschen sind bereits aus ihren Häusern vertrieben worden.

Die schiere Brutalität Israels hat weltweit Abscheu hervorgerufen und am Wochenende eine massive Demonstrationswelle ausgelöst.

Von Marokko bis Brasilien gingen am Sonntag Tausende von Menschen auf die Straße, um sich mit den Palästinensern zu solidarisieren, die in Gaza unter israelischem Beschuss stehen pic.twitter.com/V1ZvZcLndW

– Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 16, 2023

Tausende protestieren zur Unterstützung Palästinas in Westasien und Nordafrika

Pro-#Palästina-Proteste wurden in #Irak, #Libanon, #Bahrain, #Iran, #Jordanien, #Jemen und #Ägypten in Solidarität mit #Gaza organisiert. https://t.co/0vnBClegeK

– Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 13, 2023

Die Szenen aus der gesamten arabischen Welt sind atemberaubend. Dies ist der Tahrir-Platz in Bagdad, Irak. Möge die Menschheit zusammenkommen, um dieses Gemetzel zu beenden. #FreePalestine pic.twitter.com/Cg0vP9Q5nA

– Paweł Wargan (@pawelwargan) October 13, 2023

Hunderttausende Marokkaner überschwemmen die Straßen von Rabat zur Unterstützung des palästinensischen Volkes, das in diesen Tagen einem Völkermord durch die israelische Kriegsmaschinerie ausgesetzt ist. pic.twitter.com/z9RE9WqzAd

– Quds News Network (@QudsNen) October 15, 2023

In der arabischen Welt gab es große Proteste: Irak, Jemen, Katar, Jordanien und Syrien, aber auch in Iraks Nachbarland Iran, dessen Regierung den palästinensischen Widerstand mit Waffen versorgt.

Die Online-Publikation Africanews berichtete, dass es auch in Algerien, Libyen und Marokko zu Demonstrationen kam.

An der jordanischen Grenze zum besetzten Westjordanland versammelte sich eine Menschenmenge, die das Königreich aufforderte, sie durchzulassen. Sie wurden von den jordanischen Streitkräften mit Tränengas beschossen.

Amman, Jordanien in diesem Augenblick. Was einst Israels braver arabischer Pufferstaat war, fordert nun: „Öffnet die Grenzen.“ #GazaGenocide pic.twitter.com/4i4D9Wa7u9

– Sharmine Narwani (@snarwani) October 13, 2023

خرج مئات آلاف الأشخاص اليوم، تلبية لدعوات نصرة فلسطين، ورفضًا للعدوان المستمرّ على قطاع #غزة.

إليكم مجموعة من صور هذه المظاهرات

هذه الصورة من وسط البلد في #عمان. تصوير مؤمن ملكاوي#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/8kpNdT43bI

– 7iber | حبر (@7iber) October 13, 2023

„Sie sagen, die Hamas sind Terroristen?

Alle in Jordanien sind Hamas!“ pic.twitter.com/Z51prNiS4O

– روني الدنماركي (@Aldanmarki) October 14, 2023

In der Hauptstadt Amman forderte eine große Menschenmenge „Öffnet die Grenzen“ und skandierte „Ganz Jordanien ist Hamas“.

Die Mehrheit der jordanischen Bürger sind palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen, die seit 1948 von Israel vertrieben wurden. Israel und Jordanien haben ihre Beziehungen durch das Wadi-Araba-Abkommen 1994 offiziell normalisiert, obwohl weder die Rechte der Palästinenser wiederhergestellt noch die israelische Militärbesetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens beendet wurden.

Obwohl zwischen den beiden Ländern formelle diplomatische Beziehungen bestehen, hat sich dies nie in einem so genannten warmen Frieden zwischen den Menschen niedergeschlagen.

Auch in der Türkei, Malaysia, Pakistan und Südafrika kam es zu Demonstrationen.

VIDEO – Tausende von Demonstranten, darunter viele Frauen und Kinder, gingen in Istanbul auf die Straße, als die größte Metropole der Türkei Zeuge des „Großen Palästina-Marsches“ zur Unterstützung der unschuldigen Zivilisten in Gaza wurde, die von Israel brutal angegriffen werden pic.twitter.com/6X3P4iMva3

– DAILY SABAH (@DailySabah) October 15, 2023

Protestmarsch in Kapstadt, Südafrika

Afrika

13. Oktober 2023 pic.twitter.com/QtuNC0MBsl

– Al-Quds Foundation (SA) (@alquds_sa) October 15, 2023

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa erklärte, dass „wir uns mit dem palästinensischen Volk solidarisch erklären“, und sagte, dass Israel „als Apartheidstaat bezeichnet wurde“.

Nelson Mandelas Enkel, Nkosi Mandla Mandela, übermittelte in einer Videobotschaft „revolutionäre Grüße aus Südafrika“ und erklärte, dass die palästinensische Unterstützung des Kampfes gegen die südafrikanische Apartheid „unseren eigenen Marsch zur Befreiung“ ermöglicht habe.

Tausende protestieren in Amsterdam #Gaza #FreePalestine #Gaza_Genocide #Gaza_under_attackpic.twitter.com/C56jyBdCnl

– Malia Bouattia (@MaliaBouattia) October 15, 2023

Aber auch in Europa und den Vereinigten Staaten, deren Regierungen Israel und seine Verbrechen am stärksten unterstützen, gab es massive Proteste.

Diese Proteste wurden trotz der starken Repression durch die Regime durchgeführt.

Die schlimmsten Repressionen gab es in Deutschland und Frankreich.

Frankreich verbot erfolglos pro-palästinensische Demonstrationen, und in Deutschland wurden Palästina-Solidaritätsdemonstranten von der Straße gezerrt. Die italienische Bereitschaftspolizei schlug Demonstranten in Rom.

Der britische Innenminister deutete an, dass das Schwenken einer palästinensischen Flagge in bestimmten Zusammenhängen möglicherweise verboten werden könnte. Der Bürgermeister von London bezeichnete Graffiti mit der Aufschrift „Free Palestine“ als „Hass“.

Die Londoner Stadtpolizei ließ eine vom Palästina-Literaturfestival und Amnesty International organisierte Buchveranstaltung schließen.

Doch trotz – oder gerade wegen – all dieser Vorkommnisse demonstrierten zahlreiche Menschen.

Tausende versammeln sich zu einem pro-palästinensischen Marsch im Zentrum Londons. @SkyNewsAdele sprach mit einem der Demonstranten, der sagt, die „Wurzel dieser Gewalt ist die Besatzung“.

Israel-Hamas-Krieg aktuell ➡️ https://t.co/5HylWXsPOL

Sky 501 und YouTube pic.twitter.com/DZ1hxyrzEL

– Sky News (@SkyNews) October 14, 2023

Die Zahl der Menschen, die heute Morgen und am Nachmittag in London für die Solidarität mit dem palästinensischen Volk inmitten der israelischen Angriffe in Gaza und anderswo im historischen Palästina demonstrierten, überstieg bei weitem die Erwartungen. Zehntausende von Menschen. pic.twitter.com/arev3ZF3F8

– Mohamed Elmaazi (@MElmaazi) October 14, 2023

Nach Angaben der Organisatoren von The Electronic Intifada protestierten am Samstag 150.000 Menschen in London, kleinere Proteste gab es in Bolton, Birmingham, Bradford, Preston, Newcastle und Leicester.

Online veröffentlichte Videos zeigten auch große Proteste in den nördlichen Städten Leeds, Manchester und Liverpool.

Alle demonstrieren für Palästina in Leeds pic.twitter.com/dx7yscU6WU

– Waqas Tufail (@_WaqasTufail) October 14, 2023

5000 marschieren heute durch Manchester, um sich mit Gaza gegen Israels anhaltenden Völkermord zu stellen, bei dem 700 palästinensische Kinder in einer Woche ermordet wurden. Von Israels Bombenmassakern 2009, 2012, 2014, der Tötung von 250 unbewaffneten Demonstranten 2019 und 2021, ist dies nun das schlimmste #FreePalestinepic.twitter.com/t8MeoRPAqH

– MANPalestine Action (@ManPalestine) October 14, 2023

Neben England gab es auch Demonstrationen in Wales und in ganz Schottland.

Eine zweite Londoner Demonstration ist für den kommenden Samstag geplant, so die Organisatoren.

In einem Twitter-Thread dokumentierte der MintPress News-Journalist Alan MacLeod am Samstag massive Proteste in den gesamten Vereinigten Staaten.

Er postete Videos von Zehntausenden in Chicago und New York sowie von großen Menschenmengen in Los Angeles, San Francisco, Washington, DC, Dearborn, MI. und sogar in Kansas City.

New York City: Über zehntausend Menschen nehmen an einem Solidaritätsmarsch für Palästina teil. pic.twitter.com/cfkASwoEOk

– Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) October 15, 2023

Einige Demonstranten haben beschlossen, dass es nicht ausreicht, nur zu marschieren.

In Großbritannien erklärte Palestine Action, dass sie im Laufe der Woche direkte Aktionen an mindestens vier Zielen durchgeführt haben.

BREAKING: Palestine Action hat die einzigen britischen Anwerber für Israels größte Waffenfirma aus ihrem neuen Büro in Manchester vertrieben #ShutElbitDown https://t.co/fUqhMvnPtF

– Palästina-Aktion (@Pal_action) 11. Oktober 2023

Sie sagten, sie hätten die einzigen britischen Rekrutierer von Elbit, Israels größtem Waffenkonzern, aus ihrem neuen Büro in Manchester vertrieben.

teilen.

Sie schlugen auch Elbits Rekrutierer in Edinburgh, veröffentlichten eine Liste von 50 Zielen in Großbritannien und beschmierten den Hauptsitz der BBC mit roter Farbe – aus Protest gegen die israelfreundliche Berichterstattung der BBC.

BREAKING: Ein Aktionist wirft rote Farbe auf das Edinburgher Büro von iO associates, dem einzigen britischen Rekrutierungsunternehmen für Israels Waffenfirma Elbit #Gaza_under_attack pic.twitter.com/vKwMGib0RC

– Palestine Action (@Pal_action) October 11, 2023

BREAKING: Palestine Action besprüht die BBC mit blutroter Farbe und symbolisiert damit ihre Mitschuld an Israels Völkermord am palästinensischen Volk durch parteiische Berichterstattung pic.twitter.com/zSufVgoCwA

– Palestine Action (@Pal_action) October 14, 2023

Palestine Action dehnte ihre Kampagne direkter Aktionen auf die Vereinigten Staaten aus und traf das Elbit-Werk in Boston, Massachusetts.

BREAKING: Aktivisten werfen rote Farbe und blockieren den Eingang zum Elbit-Werk in Boston, das dem größten israelischen Waffenhersteller gehört.

In Solidarität mit Palästina, #ShutElbitDown! pic.twitter.com/pzgFwLLDXL

– Palestine Action (@Pal_action) October 12, 2023

Wie schon bei der letzten großen Eskalation im Jahr 2021 steht die Welt auch diesmal an der Seite Palästinas.

Sehen Sie sich dieses Video von den Protesten im Jahr 2021 an:

Video: World stands with Palestine People across the world demand an end to Israel’s crimes.

