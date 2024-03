It isn’t Netanyahu who is acting against the will of his people, it’s Biden Democrats are criticizing the Israeli government for not reflecting the desires of Israelis in its war on Gaza. Netanyahu may be hated, but it’s clear he’s not acting against the will of his people. That description is far more fitting for Joe Biden.

US-Präsident Joe Biden (zweiter von links) und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (rechts) mit US-Außenminister Antony Blinken (links) während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Tel Aviv, 18. Oktober 2023. (Foto: © Miriam Alster/EFE via ZUMA Press/APA Images)

Nicht Netanjahu handelt gegen den Willen seines Volkes, sondern Biden.

Von Mitchell Plitnick

15. März 2024

Am 14. März sorgte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, lange Zeit einer der eifrigsten Unterstützer Israels auf dem Capitol Hill, für internationale Schlagzeilen, als er die Absetzung Benjamin Netanjahus bei Neuwahlen forderte. In einer Rede im Senat sagte Schumer: „Israel ist eine Demokratie. Fünf Monate nach Beginn dieses Konflikts ist es klar, dass die Israelis eine Bestandsaufnahme der Situation machen und sich fragen müssen, ob wir unseren Kurs ändern müssen. In dieser kritischen Phase glaube ich, dass Neuwahlen der einzige Weg sind, um einen gesunden und offenen Entscheidungsprozess über die Zukunft Israels zu ermöglichen, zu einer Zeit, in der so viele Israelis ihr Vertrauen in die Vision und die Richtung ihrer Regierung verloren haben.“

Dies spiegelt einen Schwenk wider, den die Demokraten vollzogen haben, als wir in den sechsten Monat des israelischen Völkermordes in Gaza eintraten und die Biden-Regierung versuchte, ihre unpopuläre Unterstützung für Israel durch die Isolierung von Premierminister Benjamin Netanjahu und den fanatischsten seiner ultrarechten Minister, Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir, zu umrahmen.

Die Vizepräsidentin Kamala Harris tat dies während eines Interviews mit CBS am 8. März, in dem sie versuchte, die Kritik am Völkermord im Gazastreifen insgesamt abzulenken und stattdessen die israelische Regierung als eine Art nicht repräsentativen Ausreißer hinzustellen. In dem Interview sagte Harris: „Es ist wichtig für uns, die israelische Regierung von der israelischen Bevölkerung zu unterscheiden oder zumindest nicht mit ihr zu verwechseln.“

Dieses Argument muss sorgfältig geprüft werden. Führende US-Politiker sagen gerne, dass sie nicht gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen, sondern gegen deren Führer eingestellt sind. Aber diese Äußerungen werden selten in Bezug auf einen Verbündeten verwendet, insbesondere auf einen, den die Vereinigten Staaten als engen Freund und demokratischen Partner betrachten. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass nicht die von Netanjahu geführte Regierung gegen den Willen des Volkes handelt, sondern die Regierung Biden.

Die Ansichten des israelischen Volkes

Harris behauptet, dass wir das israelische Volk nicht für die Handlungen seiner Regierung verantwortlich machen sollten, was bedeutet, dass die wirklich schrecklichen Aktionen des israelischen Militärs in Gaza nicht vom israelischen Volk unterstützt werden. Aber ist das wahr?

In einer am 20. Februar veröffentlichten Umfrage stellte das Israeli Democracy Institute (IDI) eine Reihe von Fragen, die sich auf Harris‘ Aussage beziehen.

Eine der Schlüsselfragen lautete: „Unterstützen oder lehnen Sie die Idee ab, dass Israel den Transfer von humanitärer Hilfe an die Bewohner des Gazastreifens zum jetzigen Zeitpunkt zulassen sollte, wobei Lebensmittel und Medikamente von internationalen Organisationen transportiert werden sollten, die nicht mit der Hamas oder dem UNRWA verbunden sind?“

Die implizite Verknüpfung von UNRWA und Hamas sagt viel über die allgemeine Atmosphäre in Israel aus, aber durch diese Einschränkung machte es die IDI den Israelis leichter, die Idee zu unterstützen, dass humanitäre Hilfe ins Land kommt.

Dennoch sprachen sich 68 % der israelischen Juden gegen die Hilfe für den Gazastreifen aus. Nur 30 % unterstützten sie. Natürlich war die palästinensische Bevölkerung Israels mit überwältigender Mehrheit dafür, Hilfe ins Land zu lassen (85 %), aber niemand gibt mehr vor, dass ihre Ansichten irgendeinen Einfluss haben.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und denken Sie über diese Reaktion nach. Durch die Festlegung, dass die Hamas nicht in den Transfer und die Verteilung von Hilfsgütern involviert ist, macht die Frage deutlich, dass sie danach fragt, ob Zivilisten in Gaza humanitäre Hilfe erhalten sollten. Und 68 % der israelischen Juden antworteten mit „Nein“. Selbst unter der schwindenden israelischen jüdischen „Linken“ wollen fast 40 %, dass die Hilfe nicht in die Hände der Zivilbevölkerung von Gaza gelangt.

Man könnte sich fragen, was Israelis über Bidens goldenes Kalb, die Zweistaatenlösung, denken. Diese Idee, die Israel schon vor Jahren ebenso effektiv ermordet hat, wie es über 31.000 Menschen in Gaza getötet hat, ist die Mühle, an der Biden bis zu seinem Tod rütteln wird. Unterstützen die Israelis diese Vision?

Die IDI-Umfrage gibt eine eindeutig negative Antwort. Die israelischen Juden lehnen sogar die Idee eines entmilitarisierten palästinensischen Staates (dem das palästinensische Volk nach diesem Angriff wohl kaum zustimmen wird) als ein abstraktes Ziel ab, das auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird, und zwar mit einer Mehrheit von 63 % zu 30 %. Mit einer Mehrheit von mehr als zwei zu eins lehnen sie diese Idee ab.

Netanjahu behauptet, er vertrete den Willen des israelischen Volkes mit seinen Aktionen und Positionen gegenüber dem palästinensischen Volk. Es sieht ganz danach aus, dass er Recht hat.

Israelische und amerikanische Ansichten über Netanjahu

Im Januar ergab eine ISI-Umfrage, dass nur 15 % der Israelis wollen, dass Netanjahu nach Beendigung des Angriffs auf den Gazastreifen im Amt bleibt, aber 56 % befürworten die Fortsetzung der Offensive, während nur 24 % der Meinung sind, dass ein Tauschgeschäft und eine politische Einigung die bessere Option für die Befreiung der in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln ist.

Diese Umfrage spiegelt die allgemeine Auffassung wider, dass die Israelis von Netanjahu die Nase voll haben, und warum sollten sie das auch nicht? Seine Korruption ist allgemein bekannt, und selbst viele seiner Anhänger wissen, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat. Vor dem 7. Oktober machten die Protestwellen gegen Netanjahus Versuche, die israelische Justiz zu entmachten, um seine eigene Haut zu retten und die Macht der extremen Rechten zu stärken, deutlich, dass seine Popularität abgenommen hat.

Viele Israelis quer durch das politische Spektrum geben Netanjahu zu Recht die Schuld dafür, dass der Angriff am 7. Oktober stattfinden konnte, und für die langsame Reaktion der israelischen Verteidigung an diesem Tag, haben aber den massiven Angriff auf den Gazastreifen konsequent unterstützt.

Die Amerikaner standen Netanjahu im Allgemeinen weniger feindselig gegenüber. Eine Statista/YouGov-Umfrage vom Januar ergab, dass 36 % Netanjahu ablehnend und 34 % positiv gegenüberstehen. Aber Israels öffentlichkeitswirksame Kriegsverbrechen haben unter den Demokraten einen realen Einfluss gehabt.

Eine Umfrage von Data For Progress vom 27. Februar ergab, dass mehr als drei Viertel (77 %) der demokratischen Wähler die Vereinigten Staaten zu einem Waffenstillstand auffordern wollen. Netanjahus Weigerung, nicht nur das Gemetzel zu beenden, sondern auch nur zu versuchen, die täglichen Kriegsverbrechen einzudämmen, die von Plünderungen bis hin zu israelischen Soldaten reichen, die das Feuer auf Zivilisten eröffnen, die auf Hilfe warten, hat die Wähler der Demokraten verärgert und ihre israelfreundlichen gewählten Vertreter in Verlegenheit gebracht.

Bidens Regierung ignoriert weiterhin die Realität

Am Donnerstag veröffentlichte der Likud eine Erklärung als Reaktion auf Schumers Ermahnung an Netanjahu. Israel ist keine Bananenrepublik, sondern eine unabhängige Demokratie“, und stellte richtigerweise fest, dass Netanjahus Politik in Gaza „von einer großen Mehrheit des Volkes unterstützt wird“. Wir erwarten von Senator Schumer, dass er die gewählte Regierung Israels respektiert und sie nicht untergräbt. Das gilt immer, aber besonders in Zeiten des Krieges.“

Um Worte zu gebrauchen, mit denen ich nie gerechnet hätte: Ich stimme mit dem Likud überein. Schumer ist ein U.S. Senator. Es ist weder seine Aufgabe, noch die von Biden oder Harris, über die Zusammensetzung der israelischen Regierung zu entscheiden, genauso wenig wie es ihre Aufgabe ist, zu bestimmen, wer sich an der palästinensischen Politik beteiligen darf oder nicht.

Schumer glaubt wahrscheinlich nicht, dass seine Worte plötzlich zu Neuwahlen in Israel führen werden. Dies ist nur eine Fortsetzung dessen, was Harris mit ihrer irreführenden Aussage getan hat. Natürlich gibt es viele Israelis, die der Meinung sind, dass eine diplomatische Lösung im Gazastreifen und darüber hinaus notwendig ist. Aber es ist ebenso sicher, dass der allgemeine Wille der israelisch-jüdischen Öffentlichkeit (auch hier gilt, dass der nichtjüdische Teil Israels in dem Apartheidstaat keine politische Bedeutung hat, wenn es um Angelegenheiten wie den Gazastreifen oder alles, was mit den Palästinensern zu tun hat, geht) darin besteht, die Militäroperationen aufrechtzuerhalten, auch wenn eine Mehrheit nicht glaubt, dass die Hamas mit militärischer Gewalt vollständig ausgelöscht werden kann.

Netanjahu mag von einer überwältigenden Mehrheit der Israelis gehasst werden, aber es handelt sich nicht um eine Regierung, die gegen den Willen ihres Volkes handelt. In der Tat trifft diese Beschreibung auf die Regierung Biden weitaus besser zu als auf die Regierung Netanjahu.

Es ist keineswegs sicher, dass sich eine neue Regierung wesentlich von der jetzigen unterscheiden wird. Zum einen haben die jüngsten Entwicklungen in der israelischen Politik die Aussichten verändert. Die von Benny Gantz geführte Partei der Nationalen Einheit hat sich gespalten, wobei Gideon Sa’ars Fraktion Neue Hoffnung die Partei verlassen hat und Gantz‘ Partei Blau-Weiß sowie einige unabhängige Knessetmitglieder im Wesentlichen allein dastehen. Wie sich das auf die Wahlen auswirken könnte, ist unklar, aber Sa’ar hat deutlich gemacht, dass er Netanjahu unterstützt, was eine erhebliche Umkehrung seiner jahrelangen Position darstellt.

Zum anderen unterscheidet sich Gantz‘ Politik in Bezug auf den Gazastreifen nicht wesentlich von der Netanjahus, wie ich kürzlich erklärt habe. Doch während diese Unterschiede für die Palästinenser winzig sind, könnten sie für Biden und die Demokraten den entscheidenden Unterschied ausmachen. Gantz könnte durchaus für eine vage Zusage eines palästinensischen Staates zu einem späteren Zeitpunkt empfänglich sein, und er könnte auch weniger dreist sein, wenn es um Angriffe auf internationale Hilfsorganisationen und Lebensmittellinien geht. Im Grunde hat Gantz zwar dieselben Ziele wie Netanjahu, ist aber nicht den Ultrarechten verpflichtet und wäre daher nicht abgeneigt, zu der traditionelleren Praxis zurückzukehren, dieselben Kriegsverbrechen weniger schamlos zu begehen. Und wie wir gesehen haben, geht es Biden und seiner Bande nur um Äußerlichkeiten.

Aber wenn ein hypothetischer Premierminister Gantz einen drastischen Kurswechsel vollziehen und einem dauerhaften Waffenstillstand zustimmen würde, dann würde er sich damit gegen den Willen der Mehrheit der israelisch-jüdischen Öffentlichkeit stellen. Wenn man bedenkt, dass ganze 68% der israelischen Juden sagen, dass sie weiterhin palästinensische Kinder verhungern lassen wollen, wird klar, dass Schumer, Harris und Biden versuchen, die US-Öffentlichkeit einmal mehr in die Irre zu führen.

Netanjahu ist in Israel ein verachteter Mann. Es ist höchst unwahrscheinlich, wenn auch nicht völlig unmöglich, dass er bei Neuwahlen im Amt bleibt, wie es noch vor sechs Monaten der Fall gewesen wäre.

Aber die Vorstellung, dass er Israel ohne die Unterstützung des israelischen Volkes in den Status eines Parias führt – was der Fall ist -, ist unwahr. Wie viel von diesem Extremismus auf die anhaltende Wut nach dem 7. Oktober zurückzuführen ist, lässt sich nicht sagen. Amerikaner, die die Folgen des 11. September miterlebt haben, wissen, wie lange diese Wut anhalten und wie mörderisch sie sein kann, vor allem unter privilegierten Menschen wie Amerikanern und Israelis. Aber im Moment ist das, was Netanjahu in Gaza tut, aus welchen Gründen auch immer, das, was die Mehrheit der Israelis will. So zu tun, als ob es nicht so wäre, ist nur ein weiteres Beispiel in einer langen Liste von Beispielen dafür, dass Amerikaner ihre Augen vor der Realität verschließen.

