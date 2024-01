Mother Emanuel and the danger of Black Zionism Watching Mother Emanuel AME congregants shout down pro-Palestine demonstrators showed that Zionism is alive and well in the Black church. It was one of the most despicable and heartbreaking things I’ve ever seen from my own people.

Ein Demonstrant unterbricht US-Präsident Joe Biden während einer Wahlkampfveranstaltung in der Emanuel AME Church am 8. Januar 2024 in Charleston, South Carolina. Die Kirche war 2015 Schauplatz eines Massakers, das von einem weißen Rassisten verübt wurde. (Foto: Sean Rayford/Getty Images)

Als ich sah, wie die Mitglieder der Mother Emanuel AME-Gemeinde Demonstranten niederschossen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzten, wurde mir klar, dass der Zionismus in der schwarzen Kirche lebendig ist. Es war eines der verachtenswertesten und herzzerreißendsten Dinge, die ich je von meinen eigenen Leuten gesehen habe.

Mother Emanuel und die Gefahr des schwarzen Zionismus

Von Nylah Burton

13. Januar 2024

Am 8. Januar wurden drei pro-palästinensische Demonstranten aus der Emanuel African Methodist Episcopal Church in Charleston, bekannt als Mother Emanuel, eskortiert, weil sie gegen die Anwesenheit von Präsident Biden protestiert hatten. Die Demonstranten unterbrachen Bidens Rede, um ihn auf die Finanzierung des Völkermords am palästinensischen Volk durch die USA und deren Weigerung, diesen zu stoppen, anzusprechen. In Gaza wurden bereits über 20.000 Menschen von Israel getötet (schätzungsweise 10.000 liegen unter den Trümmern und gelten als tot), und im Westjordanland kommt es täglich zu Entführungen, illegalen Verhaftungen und Schießereien.

Als Biden im Begriff war, die Opfer des Anschlags auf Mother Emanuel 2015 zu würdigen, bei dem der Rassist Dylann Roof neun schwarze Gemeindemitglieder erschoss, stand eine nicht-schwarze Demonstrantin auf und sagte: „Wenn Sie sich wirklich um die hier verlorenen Leben sorgen, dann sollten Sie die verlorenen Leben ehren und einen Waffenstillstand in Palästina fordern!“ Sie und die Demonstranten, die sie begleiteten (von denen einer schwarz war), wurden aus der Kirche begleitet, während einige Zuhörer den Kopf schüttelten oder sie sogar anschrieen.

Der schockierendste Moment war, als der Saal auf die Sprechchöre der Demonstranten „Free Palestine!“ mit dem Gegengesang „Four More Years! Four More Years!“, aufstand und für Biden klatschte, den Mann, der nur wenige Augenblicke später für den Völkermord zur Rechenschaft gezogen worden war. Für mich als Schwarze mit mütterlichen Wurzeln in den Südstaaten war dies eines der verachtenswertesten und herzzerreißendsten Dinge, die ich je von meinen eigenen Leuten gesehen habe. Ein heiliger Ort, der benutzt wurde, um vier weitere Jahre des Völkermords zu fordern.

Aber es hat mich nicht überrascht, denn ich weiß, dass der Zionismus in der schwarzen christlichen Gemeinschaft lebendig ist und gut funktioniert. Trotz der starken Solidarität, die wir zwischen schwarzen und palästinensischen Freiheitskämpfern erlebt haben, ist das Beharren auf der Unterstützung eines kolonialen Apartheidstaates leider auch dort zu finden, wo man es am meisten ablehnen würde. Das Christentum steht im Mittelpunkt dieser kognitiven Dissonanz und der Zionismus- und Islamfeindlichkeit, die allzu oft unkontrolliert bleibt.

Für Zionisten in der schwarzen christlichen Gemeinschaft ist die Unterstützung Israels in der Regel nicht einmal zutiefst emotional. Im Gegensatz zu vielen Synagogen veranstalten schwarze Kirchen nur selten Spendenaktionen für die IDF, sprechen Gebete für Israel, wenn es Palästinenser angreift, oder erscheinen zu Pro-Israel-Veranstaltungen. Ihre Komplizenschaft zeigt sich am deutlichsten in der Politik, wo sie aus Loyalität zu den Demokraten, die gerade im Amt sind, die Augen vor dem Anblick abgetrennter Gliedmaßen palästinensischer Kinder und die Ohren vor den Schreien palästinensischer Eltern verschließen – selbst wenn diese, wie Biden, ein Völkermörder sind. Selbst wenn schwarze Demokraten versuchen, Politiker für ihre Gewalt gegen Muslime zur Rechenschaft zu ziehen – wie Obamas berüchtigte Bombardierung des Nahen Ostens, Afrikas und Südasiens, zehnmal mehr Drohnenangriffe als unter George W. Bush – werden sie oft mit Ausreden wie „Sie hätten ihn loswerden können, wenn er das nicht getan hätte“ oder „Er tut nur, was jeder Präsident tut“ oder jetzt mit Biden, dem intellektuell faulen „Trump ist schlimmer“ abgeschmettert.

Was ich in Mother Emanuel miterlebte, spiegelte auch ein tiefes Anspruchsdenken wider, das nur aus dem Wunsch resultieren kann, sich an dem gewalttätigen Individualismus in weißen Gemeinschaften ein Vorbild zu nehmen. Obwohl Kinder auf Bidens Befehl hin getötet wurden oder verhungerten, während sie dort saßen, waren ihr Schmerz und ihre Perspektive wichtiger als alles andere. Mehrere Personen griffen die Demonstranten online wegen „Respektlosigkeit gegenüber einem Gotteshaus“ an und merkten an, dass sie dies wegen des Massenmordes von Dylann Roof im selben Gebäude und der Tatsache, dass zwei der drei sichtbaren Demonstranten weiß oder nicht schwarz waren, noch verwerflicher fanden.

„Mother Emanuel AME ist heiliger Boden in der AME-Kirchengemeinde und insbesondere in Charleston. Der Schock der Menschen in der Menge über die Rufe der Demonstranten, während Präsident Biden von der Kanzel sprach, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch ich konnte es nicht glauben“, twitterte Symone Sanders-Townsend, ehemalige nationale Pressesprecherin für die Präsidentschaftskampagne von Senator Bernie Sanders 2016 und ehemalige Chefsprecherin von Vizepräsidentin Kamala Harris.

Als Organisatorin hätte ich keine nicht-schwarze oder weiße Person (die ethnische Zugehörigkeit oder Rasse des Demonstranten ist nicht bekannt) zuerst oder am lautesten sprechen lassen. nicht, weil es moralisch falsch ist, sondern weil es ihnen ein Gesprächsthema lieferte, das Schwarze christliche Zionisten überall als bequeme Ausrede dafür benutzten, warum es ihnen erlaubt war, vom Völkermord wegzuschauen, Wahlkampf zu machen und für den Mann zu stimmen, der das alles geschehen ließ. Aber das Unheilvollste, was in dieser Kirche geschah, war, dass Biden überhaupt dort war. Als ich letzten Sommer nach Charleston reiste, kam ich bei einer Führung an der Mother Emanuel vorbei, und unser Führer erzählte uns stolz, dass dieses Gotteshaus aus einem heiligen Protest entstanden sei. Die African Methodist Episcopal Denomination entstand, als sich schwarze Methodisten abspalteten, nachdem sie Rassismus und Segregation durch weiße Methodisten erlebt hatten. Im Jahr 1822 plante Denmark Vesey, ein freier Farbiger, einen Sklavenaufstand bei Mother Emanuel. Vesey wurde für seine Rebellion gehängt und die Kirche wurde in Brand gesteckt und niedergebrannt. Sanders-Townsend hat Recht, dass Mother Emanuel heiliger Boden ist. Warum also den Teufel in die Kirche einladen?

Mit Blick auf das Blutbad, das Roof in Mother Emanuel angerichtet hat, sagte Biden von der Kanzel aus zur Menge: „Das Wort Gottes wurde von Kugeln des Hasses und der Wut durchbohrt, die nicht nur von Schießpulver, sondern von einem Gift angetrieben wurden. Ein Gift, das diese Nation schon viel zu lange heimsucht. Und was ist dieses Gift? Weiße Vorherrschaft … Das hat keinen Platz in Amerika – weder heute noch morgen noch jemals.“ Obwohl ich die Heuchelei dieses Landes gut kenne, war es eine neue Stufe des Bösen, dass er dies sagte, während er weiterhin Apartheid und Völkermord im besetzten Palästina finanzierte.

Und andere pro-palästinensische schwarze Organisatoren sehen das auch. Der führende Organisator von Black Lives Matter in Charleston und Mitglied von Mother Emanuel, Marcus McDonald, dem der Zutritt zur Kirche wegen seiner bekannten Zugehörigkeit zur Palästinensischen Befreiungsbewegung verweigert wurde, sagte in einer Erklärung: „Wir finden es so respektlos, dass Präsident Biden an den Ort eines Massakers gekommen ist, während er aktiv einen Völkermord und ein Massaker in Gaza unterstützt und fördert.“

McDonald fuhr fort und brachte zum Ausdruck, dass Bidens Anwesenheit gegen seine religiösen und spirituellen Lehren und Überzeugungen verstoße. „Meine Kirche hat das Ziel verfehlt. Sie hat den Aufruf Jesu verpasst, die Unterdrückten – die Waisen, die Witwen und die Flüchtlinge – über das Imperium zu stellen. Präsident Biden hat kein Recht, von unserer Kanzel zu sprechen und die Toten von Emanuel zu beschwören, während er gleichzeitig die Tausenden von Toten in Gaza, die Bombardierung von Bethlehem und die Apartheid im Heiligen Land ignoriert. Ich stehe im Erbe des Protests, aus dem die AME-Kirche hervorging, um den einzig gerechten Aufruf auszusprechen: ‚Studiert den Krieg nicht mehr.'“

Als kleines Kind wusste ich, dass das Christentum nichts für mich war, und mit Mitte zwanzig verließ ich die jüdische Gemeinde zugunsten des Islams – aus rassistischen und familiären Gründen, aber auch aus spiritueller Verbundenheit mit der Widerstandstradition dieses Glaubens. Aber die Schwarze Kirche ist ein Ort, der mir immer noch heilig ist und mit dem ich mich identifizieren kann. Sie ist der Ort, den ich mit Überleben und Widerstand, mit Kunst und Schönheit, mit der Seele eines Volkes, das sich zum Kampf gegen seine Unterdrücker erhebt, verbinde. Zu sehen, wie die Schwarze Kirche zusammen mit dem amerikanischen Imperium zerfällt, hat einen Wirbelwind von Emotionen ausgelöst – hauptsächlich Wut und tiefe Trauer.

Es wurde viel über schwarzen Antisemitismus berichtet, manches davon legitim, wie Kanye West, der öffentlich sagte, er liebe Adolf Hitler, und manches lächerlich und rassistisch, wie Jamie Foxx, der angegriffen wurde, weil er einfach die „Judas“ in seinem Leben erwähnte, worüber die Presse falsch berichtete. Aber die schwarze Islamophobie wurde lange Zeit nicht als gefährliche Form der religiösen Diskriminierung in der schwarzen christlichen Kirche hinterfragt. Sie ist nicht deshalb gefährlich, weil schwarze Christen dazu neigen, Moscheen zu bombardieren oder Muslime auf der Straße anzugreifen wie weiße einheimische Terroristen, sondern weil sie stillschweigend zusehen, wie ihre demokratischen Führer dies in anderen Ländern tun. Sie werden abweichende Meinungen unter dem Deckmantel des rassistischen Fortschritts zum Schweigen bringen, und sie werden entweder schadenfroh an der Seite derjenigen arbeiten, die töten, und Positionen in den Kabinetten der Mörder von schwarzen und braunen Muslimen begehren. Wir haben das bei Obama gesehen, und wir sehen es jetzt wieder bei Biden.

Ich tröste mich jedoch mit der Gewissheit, dass die schwarze Solidarität mit Palästina stärker ist als diejenigen, die dieses Bündnis aufkündigen wollen. Malcolm X, James Baldwin, Angela Davis und viele andere schwarze Koryphäen und Freiheitskämpfer standen und stehen voll und ganz hinter Palästina. Auch weltweit spürt die schwarze Diaspora den Schmerz der Angegriffenen im Heiligen Land. Dies wurde in „The Pen and the Sword: Conversations with Edward Said“ (Die Feder und das Schwert: Gespräche mit Edward Said) von David Barsamian und Edward W. Said ausführlich dargelegt, in dem die Verbindungen zwischen der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika und der Anti-Besatzungsbewegung in Palästina beschrieben werden, eine Solidarität, die durch die jüngste historische Klage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof bekräftigt wurde.

„Als der ANC in den 1960er und 1970er Jahren seine schlimmste Zeit hatte, bekamen sie Hilfe von uns, den Algeriern und anderen…“ erklärte Said. „Das deutet darauf hin, dass wir unseren eigenen Platz in der Geschichte verstehen, dass wir nicht nur ein unschuldiges, pastorales Volk sind, sondern dass wir Teil dieser großen Bewegung sind.“

Warum würden viele schwarze Christen in diesem Land auf ihren Platz in einer so großen, heiligen, globalen Bewegung verzichten? Möchten sie nicht in Erinnerung bleiben, weil sie in diesem Kampf gegen die Unterdrückung aufrecht wie ein Baum stehen, anstatt sich jedem Demokraten zu beugen, der die Nominierung erhält? Einige mögen sagen, dass die Angst vor der nach außen hin rassistischen Republikanischen Partei der Hauptfaktor ist, aber ich denke, es ist etwas anderes.

Ich denke, dass die schwarze Islamophobie in vielerlei Hinsicht eine Form von Selbsthass ist. Als wir aus Afrika geraubt wurden, waren viele von uns Muslime. Wir hatten Namen wie Musa und Warsan, die in Peggy und Franklin geändert wurden. Der kulturelle Völkermord, den wir erdulden mussten, hätte den Islam in den USA fast ausgerottet oder die Schildkröteninsel besetzt, bis die Nation of Islam ihn während der Bürgerrechtsbewegung wiederbelebte, wobei die meisten ihrer Anhänger später zu traditionelleren Formen des sunnitischen Islam übergingen. Schwarze Islamophobie in der christlichen Gemeinschaft ist für mich ein verzweifelter Versuch, vom Weißsein bestätigt zu werden, indem man sich an seiner Gewalt beteiligt, indem man sich von den muslimischen Wurzeln seiner Vorfahren distanziert, indem man kühl „Vier weitere Jahre“ skandiert, um ein überwiegend muslimisches Land zu bombardieren. Es ist, als ob das Weißsein ein Club ist, in den sie aufgenommen werden wollen, und wenn das Leben von Muslimen – oder sogar von arabischen Christen – der Preis dafür ist, dann soll es so sein.

Aus diesem Grund mag die schwarze Islamophobie zwar philosophisch gesehen eine Ablehnung des eigenen Ichs sein, funktional gesehen ist sie jedoch ein Angriff auf eine Außengruppe und sollte als solcher betrachtet werden, da sie die Gemeinschaft in den Tod mit hineinzieht. Die Leute gehen zum Militär und töten schwarze und braune Muslime, oder sie unterstützen die Führer, die das tun, und schikanieren jeden, der auch nur vorschlägt, nicht für sie zu stimmen. Auch das ist Zionismus. Vielleicht in einer passiven Form, aber Zionismus ist es trotzdem – und immer noch tödlich und unheilig. Vergebung für diese Sünden sollte nicht so leicht fallen und nicht mit einem schwachen „Ich wusste es nicht“ oder „Ich war voller Selbsthass“ gewährt werden. Ich weiß nicht, wie diejenigen, die bei Mother Emanuel „Four More Years“ skandiert haben, Wiedergutmachung finden werden, aber das ist nicht meine Sorge.

Es war Biden selbst, der Mother Emanuel entweihte und von der Kanzel einer Kirche, in der ein weißer Mann schwarze Gemeindemitglieder abschlachtete, weil sie schwarz waren, die Vorherrschaft der Weißen anprangerte, während er Israel mit Milliarden von Dollar unterstützt, damit es Säuglinge, Kinder, Frauen und Männer bombardieren kann, nur weil sie Palästinenser sind. Es war Biden, der Mutter Emanuel entweihte und über das Gift der weißen Vorherrschaft sprach, während er während der Jim-Crow-Ära für Rassentrenner eintrat, mit ihnen Kompromisse schloss und sich mit ihnen anfreundete. Seine Kumpel waren dieselben Leute, die die Lynchmorde an meiner Familie, an der Familie der Schwarzen im ganzen Süden billigten. Seine Anwesenheit war unheilig, nicht der Protest. Seine Worte waren keine Predigt, sie waren eine Wahlkampfrede, die er hielt, weil er Angst hat, die Wahl wegen des Völkermords zu verlieren, während er sich weigert, den Völkermord zu beenden. Die Schlange verurteilte das Gift, das aus ihren eigenen Zähnen tropfte, die Schlange erhielt die höchste Position, um diese Heuchelei an einem heiligen Ort auszuspucken, eine Position, die ihr von denen verliehen wurde, die mit der Wahrung der Würde und Heiligkeit dieses heiligen Ortes betraut sind. Das ist es, worüber ich weine.

