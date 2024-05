War on Gaza: The West is buying Israel extra time to accomplish its genocide Israel – with full western backing – continues to subject 2.3 million beleaguered men, women, and children to a relentless campaign of displacement, extermination, and starvation without much external distraction

Eine palästinensische Frau hält die verhüllte Leiche eines Kindes, das bei israelischem Beschuss in einer Krankenstation in Tel al-Sultan in Rafah im südlichen Gazastreifen getötet wurde, 26. Mai 2024 (AFP)

Krieg gegen Gaza: Der Westen verschafft Israel zusätzliche Zeit, um seinen Völkermord zu vollenden

Von Emile Badarin

29. Mai 2024

Israel unterwirft – mit voller westlicher Unterstützung – weiterhin 2,3 Millionen belagerte Männer, Frauen und Kinder einer unerbittlichen Kampagne der Vertreibung, Ausrottung und des Verhungerns, ohne viel Ablenkung von außen

Es ist nicht nur erstaunlich, dass Israel und seine Verbündeten praktisch alle Propagandamittel und Lügen eingesetzt haben, um den Völkermord als „gerechten“ Selbstverteidigungskrieg darzustellen, sondern auch, dass sie darauf vertrauen, dass die Öffentlichkeit immer wieder getäuscht wird.

„Zeit zu gewinnen“, um die Zerstörung des Gazastreifens zu erreichen, ist das ultimative Ziel der Täuschungskampagne, wie Premierminister Benjamin Netanjahu im Oktober 2023 erklärte.

Die gepriesene israelische Hasbara (offizielle Erzählung) lehnt sich an den bewährten und weit verbreiteten euro-amerikanischen kolonialen Diskurs zur Entmenschlichung der Palästinenser an.

Hochrangige israelische Politiker, Militärs, Intellektuelle und Medienvertreter haben die Palästinenser als „menschliche Tiere“, „Söhne der Finsternis“, Wilde, Unzivilisierte, Terroristen, Enthaarer, Babyverbrenner, Sexualverbrecher, neue Nazis und dergleichen dargestellt, um den Völkermord als legitimes Mittel darzustellen.

Daher war es für das westliche liberale Establishment und die Konzernmedien nicht schwer, sich diesen Diskurs zu eigen zu machen und sogar noch weiter zu gehen, indem sie Palästina und die palästinensische Enteignung aus dem Narrativ auslöschen. Die New York Times ist ein typisches Beispiel dafür.

Die Taktik der Täuschung funktionierte in den ersten Wochen des groß angelegten Angriffs auf den Gazastreifen, als westliche Politiker als Befürworter des Angriffs auftraten. Israel verschaffte sich Zeit, um 2,3 Millionen belagerte Männer, Frauen und Kinder einer unerbittlichen Kampagne der Vernichtung, Vertreibung, Zerstörung und des Verhungerns auszusetzen, ohne dass es eine große Ablenkung von außen gab.

Niederschlagung von Meinungsverschiedenheiten

Als die Propagandakampagne unter dem schweren Gewicht des sich entfaltenden Völkermords ihre Wirkung verlor, gingen Israel und seine Unterstützer stattdessen dazu über, diejenigen zu unterdrücken, die davon Zeugnis ablegten, sowie alle abweichenden Stimmen.

Von Anfang an griff Israel zu physischen Methoden. Während ausländische Journalisten nicht ungehindert aus dem Gazastreifen berichten durften, hat Israel seit dem 7. Oktober über 100 einheimische Journalisten und ihre Familienangehörigen getötet.

Kürzlich wurde Al Jazeera, der einzige internationale Medienkanal, der live aus dem Gazastreifen berichtete, zur Schließung gezwungen.

Anfangs setzten liberal-demokratische, westliche Regierungen und Institutionen weiche Taktiken ein, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, darunter Zensur, Ausschluss aus den Mainstream-Medien, Verleumdung und Rufmord.

Als die Proteste jedoch begannen, die intellektuelle Basis der Gesellschaft zu durchdringen, insbesondere unter Universitätsstudenten, gingen die Unterdrückungstaktiken zur physischen Unterdrückung über.

Tausende von Studenten und Lehrkräften wurden verhaftet und von der Polizei und anderen Sicherheitskräften angegriffen. Einige EU-Länder gingen so weit, Akademikern zu verbieten, ihre abweichende Meinung zu äußern, sowohl persönlich als auch online.

Antisemitismus wurde angeführt, um ein physisches Vorgehen gegen Andersdenkende im Westen zu rechtfertigen.

Israel und die mit ihm verbündeten westlichen Regierungen und Medien verstärkten ihre Bemühungen, die falsche Gleichsetzung von Antizionismus und Antisemitismus in den Mittelpunkt zu rücken.

Zu diesem Zweck haben die USA und viele europäische Länder, darunter Großbritannien, Frankreich und Deutschland, sowohl gerichtliche als auch außergerichtliche Instrumente eingesetzt, die seit der Veröffentlichung der heftig kritisierten IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus im Jahr 2016 entwickelt wurden, die als Waffe eingesetzt und „absichtlich verwendet wurde, um einen abschreckenden Effekt“ auf die akademische Freiheit zu erzeugen, wie ihr Hauptautor Kenneth Stern erklärte.

Dies ist ein weiterer Versuch, die wachsenden kritischen Stimmen gegenüber Israel zum Schweigen zu bringen, insbesondere unter Studierenden und Lehrkräften an Universitäten.

Koloniale Strukturen

Diese Äquivalenz stellt die Dinge auf den Kopf. Sie verbietet nicht nur abweichende Meinungen, Rede- und Versammlungsfreiheit sowie akademische Freiheit, sondern stellt den Kampf und den Protest gegen siedlerkoloniale Unterdrückung, Apartheid und Völkermord durch den israelischen Staat, Regierungsbeamte und die Armee irreführend als Ausdruck von Rassismus und Hassrede gegen alle Juden dar.

Eine solche Gleichsetzung ist sowohl anachronistisch als auch inkonsequent, vor allem weil sie pauschal alle Juden mit Israel und dem Zionismus in Verbindung bringt, was an sich schon eine antisemitische Verallgemeinerung ist. In Wirklichkeit haben viele Juden nie mit Israel oder dem Zionismus in Verbindung gebracht werden können oder wollen, und einige sind ausdrücklich antizionistisch eingestellt.

Ein Transparent mit der Aufschrift „Juden für ein freies Palästina“ bei einer Pro-Palästina-Demonstration an der Universität Oxford, England, am 7. Mai 2024 (Adrian Dennis/AFP)

Ein Transparent mit der Aufschrift „Juden für ein freies Palästina“ bei einer Pro-Palästina-Demonstration an der Universität Oxford, England, am 7. Mai 2024 (Adrian Dennis/AFP)

Es sei daran erinnert, dass Edwin Montagu, das einzige jüdische Mitglied der damaligen britischen Regierung, 1917 den Zionismus aus theologischen und politischen Gründen energisch ablehnte.

Diese Strukturen bilden die Grundlage und das Hintergrundwissen für die Entwicklung ähnlicher Praktiken, mit denen Proteste anderer unterdrückter Gruppen und sozialer Bewegungen zum Erliegen gebracht werden können.

Das macht Palästina zu mehr als einem provinziellen Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit.

Palästina ist mit dem breiteren Kampf gegen koloniale Strukturen, Ethik und Wissen verwoben, die jahrzehntelang Ausbeutung und eliminatorische Gewalt gegen kolonisierte Nationen sowohl im globalen Süden als auch im globalen Norden zugelassen und begünstigt haben.

Israels Siedlerkolonisierung Palästinas ist ein wesentlicher Bestandteil dieser kolonialen Strukturen. Israel setzt nicht nur westliche Technologie und Waffen ein, um massenhaft zu töten, sondern benutzt auch dasselbe Wissen, dieselbe Vernunft und Ethik, um dies zu rechtfertigen.

Ein entscheidender globaler Wendepunkt

Das palästinensische Streben nach Freiheit und einer nicht-kolonialen Zukunft verdeutlicht auf eindrucksvolle Weise das doppelte Bewusstsein der Unterdrückten auf der ganzen Welt, um den Begriff von WEB Du Bois zu verwenden.

Einerseits weckt Palästina Erinnerungen an Ausbeutung, Enteignung, Demütigung, geraubte Kinder, Sklaverei, Jim Crow-Gesetze, Apartheid, weiße Vorherrschaft und Völkermord durch die euro-amerikanischen Kolonialmächte. Diese kolonialen Verbrechen wurden auch als moralische Praktiken und gerechte Kriege gerechtfertigt und rationalisiert.

Für den Globalen Süden und die indigenen Völker des Globalen Nordens, einschließlich der indigenen Völker der liberalsten demokratischen Staaten wie Schweden und Norwegen, dienen solche suprematistischen und kolonialen Diskurse und Praktiken als Erinnerung an ihre vergangenen und gegenwärtigen Erfahrungen mit liberaler Unterdrückung und Kolonialismus, wie Naledi Pandor, die Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit in Südafrika, treffend feststellte.

Namibias Präsident Nangolo Mbumba sah durch die Linse von Gaza die Gräueltaten Deutschlands in Afrika, insbesondere den Völkermord an den Herero und Nama zwischen 1904 und 1908, für den es „noch immer nicht vollständig gesühnt hat“, wie er es ausdrückte.

Andererseits hat der palästinensische Kampf unsere Aufmerksamkeit für die Metaphysik, die Kulturen, die Traditionen, die Geschichte, das Wissen, die Sprachen und die Spiritualität der Eingeborenen neu belebt – Elemente, die das koloniale Europa entweder unterdrückt, verschlossen oder zerstört hat.

Diese Entwicklung schafft neue Wege für dekoloniales Denken und Emanzipation jenseits der Fesseln der kolonialen Modelle.

Das Erwachen des Bewusstseins findet zu einem entscheidenden globalen Zeitpunkt statt, da die westliche Vorherrschaft in den Bereichen Macht, Wirtschaft und Wissen schwindet.

Neben roher Gewalt stützte sich die euro-amerikanische Vorherrschaft auf normative/weiche Macht, insbesondere auf Behauptungen über universelle Wahrheit, Objektivität, Zivilisation und neuerdings auf die so genannte regelbasierte internationale Ordnung. Die koloniale normative Macht diente als Bollwerk, das die kolonisierten Nationen entfremdete und ihr Vertrauen blockierte.

Der Aufstieg der Brics-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) hat das Ende der westlichen globalen Dominanz markiert.

Inzwischen hat die euro-amerikanische Komplizenschaft beim Völkermord in Gaza die normative Kraft des Westens unwiderruflich erschüttert. Diese Komplizenschaft geht über die offizielle Staatsmacht und die Institutionen hinaus, die mit den Einrichtungen verbunden sind, die diese Macht stützen, wie z. B. die Medien, die Universitätsverwaltungen, die gesellschaftlichen Eliten, die führenden Philosophen, die Unternehmen und viele andere.

Nur der Anfang

Über Jahrhunderte hinweg haben die euro-amerikanischen Mächte immense Privilegien auf Kosten der kolonisierten, unterdrückten und rassifizierten Menschen auf der ganzen Welt angehäuft.

Der Verlust von Privilegien führt zu Desorientierung und geistigem Zusammenbruch. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Anwendung physischer Gewalt zur Unterdrückung abweichender Meinungen in den liberalen westlichen Demokratien eskaliert, insbesondere wenn die normativen Masken gefallen sind.

Die Anwendung physischer Gewalt zur Unterdrückung abweichender Meinungen wird in liberalen westlichen Demokratien wahrscheinlich eskalieren, insbesondere wenn die normativen Masken gefallen sind.

Die Unterdrückung und Einschränkung, die wir derzeit erleben, könnte nur der Anfang sein.

Der palästinensische Sumud (unerschütterlicher Widerstand) angesichts des völkermörderischen Krieges in den letzten acht Monaten hat die moralische und gerechte Sache der Palästinenser wieder in den Mittelpunkt des ethischen Kampfes gerückt und sich von starren Ideologien entfernt, wie die jungen Generationen an den Universitäten gezeigt haben.

Die westliche Unterstützung, die Israel zusätzliche Zeit verschafft, um weitere Ausrottung und Zerstörung in Gaza zu betreiben, hat den Kampf für die Umwandlung Palästinas vom verdammten Ort der Erde in einen Ort nichtkolonialer Menschlichkeit, in dem Freiheit und Gerechtigkeit für alle vom Fluss bis zum Meer herrschen, nicht aufgehalten und wird ihn auch nicht aufhalten.

In dem langen Kampf für Freiheit und Gleichheit wird die koloniale Unterdrückung letztendlich besiegt werden.

Emile Badarin ist Forscher im Bereich Nahostpolitik, Kolonialismus und internationale Beziehungen. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zu diesen Themen, die auf seinen Webseiten www.ebadarin.com und www.researchgate.net/profile/Emile-Badarin zu finden sind.

Übersetzt mit deepl.com



