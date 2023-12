https://www.middleeasteye.net/news/gaza-war-israel-palestine-forces-executed-family-home

Das Ehepaar Fatima und Ahmed al-Khaldi, das am 21. Dezember 2023 von den israelischen Streitkräften in Gaza-Stadt getötet wurde, mit seinen beiden Söhnen Adam (L) und Faisal (R) (zur Verfügung gestellt)

Krieg gegen Gaza: Die palästinensische Familie, die in ihrem Haus von israelischen Streitkräften „hingerichtet“ wurde

Von Ahmed Al-Sammak

26. Dezember 2023

Die palästinensische Familie al-Khaldi saß im Viertel Shaikh Ridwan in Gaza-Stadt fest und eilte ins Erdgeschoss ihres Hauses, als die israelischen Streitkräfte in der Nähe bombardierten, weil sie glaubte, dies sei der sicherste Ort.

Ein israelischer Luftangriff traf dann am Donnerstag gegen 13 Uhr das Haus nebenan, tötete einige Nachbarn und verletzte Fatima al-Khaldi, eine zweifache Mutter.

Zu diesem Zeitpunkt war es jedoch zu spät, um zu fliehen oder zu versuchen, das Krankenhaus zu erreichen, da israelische Panzer das Gebiet einkesselten und die Soldaten immer näher kamen.

In dem Haus waren etwa 30 Menschen untergebracht, darunter auch einige, die zu Beginn des Krieges aus anderen Teilen der Stadt vertrieben worden waren.

Gegen 20 Uhr trafen die israelischen Soldaten ein.

„Ohne Rücksicht auf Frauen, Kinder und ältere Menschen, die schliefen, warfen sie zwei Granaten in das Haus“, sagte Fahed al-Khaldi, Fatimas Schwager, der sich zu diesem Zeitpunkt im südlichen Gazastreifen aufhielt.

„Dann eröffneten sie wahllos das Feuer auf die Menschen, ohne zwischen Jung und Alt zu unterscheiden“, fügte al-Khaldi hinzu und schilderte den Vorfall, den ihm sein Bruder Mohammad später erzählte.

Fünf Menschen waren sofort tot, darunter Ahmed, der andere Bruder von Khaled und der Ehemann von Fatima. Einer ihrer Söhne, Faisal, wurde verwundet.

„Wer auch immer noch am Leben ist, verlässt jetzt den Raum“, sagten die Soldaten, so Fahed.

Die Soldaten kehrten dann in den Raum zurück und richteten alle Verletzten hin.

– Fahed al-Khaldi, Einwohner von Gaza

Die Überlebenden, darunter auch Faheds älterer Bruder Mohammed, wurden dann im Hof des Hauses in eine Schlange gestellt, bevor sie entkleidet wurden.

Nachdem sie gefilzt worden waren, gaben ihnen die Soldaten genaue Anweisungen, zu fliehen, wenn sie überleben wollten.

Sie gingen, weil sie um ihr Leben fürchteten, und ließen die Getöteten und Verwundeten zurück.

„Die Soldaten kehrten dann in den Raum zurück und richteten alle Verletzten hin“, sagte Fahed.

Fatima, die schwanger war, ließ man verbluten.

Faisal, ihr vierjähriger Sohn, der bei dem Überfall verwundet wurde, überlebte und wurde später in das Al-Shifa-Krankenhaus gebracht.

Das palästinensische Kind Faisal al-Khaldi, vier Jahre alt, verwundet durch israelischen Beschuss am 21. Dezember 2023 in Gaza-Stadt (zur Verfügung gestellt)

Sein Onkel Mohammed war schockiert, als er erfuhr, dass der Junge sechs chirurgische Eingriffe benötigte, für die die Ärzte des Krankenhauses, das zuvor von den israelischen Streitkräften zerstört worden war, nicht die Mittel hatten.

Faisals Darm und Blase waren gerissen, und sein Zustand im Al-Shifa-Krankenhaus ist nach Angaben von Fahed weiterhin kritisch.

„Ich habe viele Appelle in den sozialen Medien und über Journalisten veröffentlicht und versucht, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zu kontaktieren, um Faisal in ein anderes Krankenhaus im Süden zu verlegen, aber all das war vergeblich“, sagte er.

„Alles, was wir jetzt wollen, ist, dass Faisal dringend behandelt wird.“

Exekutionen vor Ort

Zwei Tage nach der schrecklichen Begegnung kehrte Mohammed in das Gebiet zurück, nachdem sich die israelischen Streitkräfte zurückgezogen hatten.

Er zählte die Leichen von neun Menschen in dem Haus, darunter Ahmed, Fatima, seinen älteren blinden Onkel, dessen Frau und andere.

Die Geschichte der Familie al-Khaldi wurde von der Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor bestätigt, die nach eigenen Angaben in den letzten Tagen viele ähnliche Hinrichtungen durch israelische Streitkräfte vor Ort dokumentiert hat.

Die Tötungen finden in Gaza-Stadt und im nördlichen Gazastreifen statt – Gebiete, die unter einer Mediensperre stehen und von israelischen Soldaten vom Zugang zu Krankenhäusern und der Grundversorgung abgeschnitten sind.

Zerstörte Häuser im Gazastreifen, vom Süden Israels aus gesehen, am 21. Dezember 2023 (Leo Correa/AP)

Jetzt, da sich die israelischen Truppen aus einigen Orten zurückziehen, enthüllen überlebende Bewohner Einzelheiten über die schockierenden Verbrechen, die an ihnen begangen wurden.

Das Medienbüro der palästinensischen Regierung erklärte am Samstag, es habe Zeugenaussagen über mindestens 137 Palästinenser erhalten, die von israelischen Streitkräften im nördlichen Gazastreifen hingerichtet wurden.

In einigen Fällen wurden Gruppen von Menschen in einer von den israelischen Streitkräften ausgehobenen Grube aufgereiht, bevor sie erschossen und anschließend in Massengräbern verscharrt wurden, so die Medienbehörde.

In anderen Fällen wurden schwangere Frauen, die mit einer weißen Fahne ins Krankenhaus gingen, sowie Männer, die vor den Augen ihrer Familien erschossen wurden, getötet.

Euro-Med Monitor hat nach eigenen Angaben mindestens neun verschiedene Fälle dokumentiert, in denen Gruppen von Zivilisten erschossen wurden, ohne dass sie eine Gefahr für die israelischen Streitkräfte darstellten.

Middle East Eye konnte diese Behauptungen nicht unabhängig verifizieren.

[Angebliche summarische Tötungen] geben Anlass zur Sorge, dass es sich um ein Kriegsverbrechen handeln könnte.

– UN-Hochkommissar für Menschenrechte

Die israelische Armee hat jedoch Anfang des Monats zugegeben, drei israelische Gefangene in Gaza getötet zu haben, die ohne Hemd waren, eine weiße Flagge schwenkten und auf Hebräisch um Hilfe riefen.

Letzte Woche erklärte das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR), es habe „beunruhigende Informationen“ über einen der Fälle von angeblichen Hinrichtungen im Schnellverfahren erhalten.

Die Tötungen seien bestätigt worden, sagte die UN-Agentur, aber die Überprüfung der Umstände sei noch im Gange.

„Die israelischen Behörden müssen unverzüglich eine unabhängige, gründliche und wirksame Untersuchung dieser Anschuldigungen einleiten, und wenn sie sich als begründet erweisen, müssen die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden“, so das OHCHR in einer Erklärung.

Das OHCHR fügte hinzu, dass das Auftreten von Tötungen „Alarm über die mögliche Begehung eines Kriegsverbrechens“ auslöst und „im Gefolge früherer Anschuldigungen über die absichtliche Tötung von Zivilisten durch israelische Streitkräfte“ steht.

