Over 50 Palestinians killed in morning air strikes across Gaza, taking death toll to 21,300

Israel-Palästina live: Laut UN sind 40 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens von einer Hungersnot bedroht

Mehr als 50 Palästinenser bei morgendlichen Luftangriffen im Gazastreifen getötet, damit steigt die Zahl der Toten auf 21.300

Wichtigste Punkte

Soldaten beschlagnahmen Millionen von Dollar aus Geschäften im Westjordanland

Israelische Demonstranten fordern die Freilassung von Gefangenen

Macron ruft zu langfristigem Waffenstillstand auf

Vor 38 Minuten

Es ist gerade 14:30 Uhr Ortszeit in Palästina und Israel. Hier sind einige aktuelle Informationen der letzten Stunden:

Israelische Bombenangriffe im Gazastreifen haben am Morgen mindestens 50 Palästinenser getötet

Im Westjordanland haben israelische Streitkräfte bei nächtlichen Razzien Millionen von Dollar aus palästinensischen Geschäften beschlagnahmt und einen Bürger getötet.

Die Vereinten Nationen haben einen Bericht veröffentlicht, in dem sie vor einer „rapiden Verschlechterung der Menschenrechtslage im Westjordanland“ warnen und Israel auffordern, „ungesetzliche Tötungen“ zu beenden

Palästinensische Bürger Israels haben in Nazareth trotz eines Polizeiverbots eine kleine Anti-Kriegs-Demonstration organisiert

Israelis demonstrieren in Jerusalem, um die Regierung aufzufordern, eine Vereinbarung zur Freilassung von Gefangenen aus dem Gazastreifen zu treffen.

Übersetzt mit Deepl.com

The Israeli air strike that hit central Gaza’s Maghazi refugee camp killed 70 people, according to Reuters citing the Palestinian health ministry spokesman.