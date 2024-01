War on Gaza: The fate of global justice hangs on South Africa’s ICJ case The International Court of Justice will hear arguments next week on Israel’s genocidal campaign against the Palestinian people

Krieg gegen Gaza: Das Schicksal der globalen Gerechtigkeit hängt von Südafrikas IGH-Klage ab

Von David Hearst

4. Januar 2024

Der Internationale Gerichtshof wird nächste Woche Argumente zu Israels völkermörderischer Kampagne gegen das palästinensische Volk hören

Der Antrag an den Internationalen Gerichtshof (IGH), in dem Südafrika Israel des Völkermordes im Gazastreifen beschuldigt, hat nichts Rhetorisches, Tendenziöses oder Parteiliches an sich.

Das 84-seitige Dokument wurde von internationalen Experten für Völkermord akribisch ausgearbeitet. Es ist vollgepackt mit Beweisen. Es ist juristisch sorgfältig argumentiert. Es liefert eine überwältigende Beweisführung mit kalten, brutalen, harten Fakten.

Er räumt ein, dass die Hamas für die grausamen Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Süden Israels am 7. Oktober verantwortlich war, aber er sagt, dass nichts, was an diesem Tag geschah, das rechtfertigen kann, was in den letzten drei Monaten jeden Tag gegen die Bevölkerung des Gazastreifens als Ganzes geschehen ist.

In dem Antrag wird der unwiderlegbare Beweis angetreten, dass die Absichten, die Politik und die Handlungen des Staates Israel, wie sie in den Erklärungen der Inhaber der höchsten politischen Ämter des Landes und in den Handlungen und dem Verhalten seiner Soldaten zum Ausdruck kommen, völkermörderisch sind und sich gegen die Palästinenser in Gaza als Gruppe richten.

In dem Dokument werden die zahlreichen Beweise für vorsätzlichen Völkermord in sieben Hauptkategorien zusammengefasst. Es lohnt sich, sie aufzulisten:

1. Das Ausmaß des Tötens, das inzwischen mehr als 22.000 Tote umfasst, von denen 70 Prozent Frauen und Kinder sind.

2. Die grausame und unmenschliche Behandlung einer großen Zahl von Zivilisten, darunter auch Kinder, die verhaftet, mit verbundenen Augen und gezwungen wurden, sich auszuziehen und bei kaltem Wetter draußen zu bleiben, bevor sie an unbekannte Orte gebracht wurden.

3. Die ständige Nichteinhaltung von Sicherheitsversprechen, wobei Israel Gebiete bombardiert, zu denen es den Bewohnern in Flugblättern geraten hat zu fliehen.

4. Die Verweigerung des Zugangs zu Nahrungsmitteln und Wasser, eine Politik, die die Bevölkerung von Gaza an den Rand einer Hungersnot gebracht hat.

5. Die israelischen Angriffe auf das Gesundheitssystem haben dazu geführt, dass nur noch 13 von 36 Krankenhäusern teilweise funktionsfähig sind. Die israelischen Streitkräfte haben Generatoren, Solaranlagen, Sauerstoffstationen, Wassertanks, Krankenwagen, medizinische Konvois und Ersthelfer angegriffen.

6. Die Zerstörung des palästinensischen Lebens in Gaza – seiner Städte, Häuser, Wohnblocks, Infrastruktur, Universitäten und Kultur.

7. Nicht zuletzt die Äußerungen von Staatsvertretern, die dem palästinensischen Volk Völkermordabsichten unterstellen. Dazu gehören die Verweise von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf die biblische Geschichte von der totalen Vernichtung Amaleks durch die Israeliten, die Erklärung von Staatspräsident Isaac Herzog, dass „ein ganzes Volk da draußen verantwortlich ist“, und die Behauptung von Verteidigungsminister Yoav Gallant, Israel kämpfe gegen „menschliche Tiere“.

Massaker in Echtzeit

Giora Eiland, ehemaliger Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrats und Regierungsberater, ist besonders wichtig, wenn es darum geht, das israelische Vorgehen in Worte zu fassen.

In einem Online-Journal beschrieb Eiland Israels Anordnung, die Wasser- und Stromversorgung im Gazastreifen zu kappen: „Das ist es, was Israel zu tun begonnen hat – wir haben die Versorgung des Streifens mit Energie, Wasser und Diesel gekappt … Aber das ist nicht genug. Um die Belagerung wirksam zu machen, müssen wir andere daran hindern, dem Gazastreifen Hilfe zukommen zu lassen … Man sollte den Menschen sagen, dass sie zwei Möglichkeiten haben: zu bleiben und zu verhungern, oder zu gehen. Wenn Ägypten und andere Länder es vorziehen, dass diese Menschen in Gaza verhungern, dann ist das ihre Entscheidung“.

Zwei Merkmale des IGH-Antrags verdienen Beachtung.

Erstens: Anders als bei den berüchtigtsten Ereignissen der jüngeren Geschichte – wie den Killing Fields in Kambodscha, dem Völkermord in Ruanda oder den serbischen Kriegsverbrechen – bezieht sich der Antrag auf einen Völkermord, der in Echtzeit stattfindet.

Die schlichte Wahrheit ist, dass kein Land mehr zur Delegitimierung Israels beiträgt als der israelische Staat selbst.

Dies geschieht jeden Tag und wird auch weiterhin geschehen, wenn keine externe Macht oder kein Gericht eingreift. Die Dringlichkeit dieses Antrags an den IGH ist zwingend.

Doch fast ebenso wichtig ist das Land, das diesen Antrag stellt. Sowohl Südafrika als auch Israel sind an die Statuten des IGH gebunden, und beide sind Vertragsparteien der Völkermordkonvention.

Noch wichtiger ist, dass kein Land mehr als Südafrika bewiesen hat, dass ein Befreiungskampf gegen ein despotisches und überwältigend mächtiges Apartheidregime erfolgreich sein kann.

Wie Israel heute war das Apartheid-Südafrika eine Atommacht mit einer starken Armee, die bewaffnete Aufstände niederschlug – und auch sie wurde von allen westlichen Großmächten unterstützt.

Das Apartheid-Südafrika hat sich durch sein eigenes Handeln selbst getötet. Als Pariastaat musste es sich am Ende dem Willen der unterdrückten schwarzen Mehrheit beugen.

Schrumpfendes Publikum

Israel, das sich der Bedeutung dieses Antrags bewusst ist, hat darauf reagiert, indem es Südafrika auf absurde Weise der Komplizenschaft mit der Hamas beschuldigte, einer Gruppe, die im Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Organisation verboten ist – eine Behauptung, für die es keine Beweise gibt.

Das Sprachrohr der Regierung, Eylon Levy, beschuldigte Südafrika der „kriminellen Komplizenschaft“ mit der „Völkermordkampagne“ der Hamas gegen das israelische Volk.

„Der Staat Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag erscheinen, um Südafrikas absurde Blutverleumdung zu widerlegen“, sagte er. „Wie tragisch, dass die Regenbogennation, die sich rühmt, den Rassismus zu bekämpfen, pro bono für antijüdische Rassisten kämpft.“

Levy scheint vergessen zu haben, was er im August gegen Israels eigenen Faschisten, den Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir, schrieb, als er den Premierminister aufforderte, ihn zu entlassen.

„Warum, warum gibt sich das Büro des israelischen Premierministers alle Mühe, Hasbara für den verurteilten Terroristen Ben Gvir zu betreiben, anstatt ihn zu entlassen? Ich wünschte, ich wäre Netanjahus Sprecher für ausländische Medien, nur damit ich aus Protest zurücktreten könnte“, schrieb Levy.

Jetzt ist Levy ein Regierungssprecher, der die Arbeit von Ben Gvir für ihn erledigt. Aber Levys Zuhörerschaft schrumpft, und ihm zuzuhören, wird zu einem Minderheitensport.

Das hat die wichtigsten Unterstützer Israels nicht davon abgehalten, die Klage Südafrikas abzuweisen, bevor sie überhaupt in Den Haag verhandelt wurde. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, bezeichnete den Fall Südafrikas als „unverdient, kontraproduktiv und völlig ohne jede Grundlage“. Und der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson verurteilte gesondert eine Untersuchung der Metropolitan Police zu israelischen Kriegsverbrechen und beklagte sich über die „besorgniserregende Politisierung“ der Polizeikräfte.

Dennoch gelingt es Israel nicht, seine Botschaft zu vermitteln, da andere Länder – wie Malaysia, die Türkei und viele andere – sich hinter Südafrika stellen. Die meisten Länder in der Generalversammlung der Vereinten Nationen haben Israel aufgefordert, seine Kampagne im Gazastreifen sofort einzustellen.

Die schlichte Wahrheit ist, dass kein Land mehr zur Delegitimierung Israels beiträgt als der israelische Staat selbst.

Freiwillige“ Umsiedlung

Man braucht kein Jurastudium, um zu verstehen, was hier vor sich geht. Man muss sich nur die Videos von Soldaten, Sängern, Künstlern und Politikern ansehen und anhören, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Israel täglich an Hassreden von sich gibt. Sie sind nicht länger eine Randgruppe. Sie repräsentieren das, was der Mainstream in Israel denkt.

Sie sind völkermordend, rassistisch und faschistisch geworden, wenn sie über Palästinenser sprechen – und das ganz unverhohlen. Sie sind stolz auf ihren Rassismus und scherzen darüber, und sie tun wenig, um ihn zu verbergen.

Wurde dieser Rassismus erst vor kurzem geschaffen, oder lauerte er in den dunklen Ecken des Diskurses hinter dem – offensichtlich falschen – Anschein einer offenen liberalen westlichen Demokratie?

Diese Frage kann der erfahrene israelische Journalist Gideon Levy nicht ehrlich beantworten.

Levy sagte dem Journalisten Owen Jones unter Bezugnahme auf eine Umfrage, die ergab, dass die meisten Israelis die ethnische Säuberung des Gazastreifens unterstützten, dass Israel jetzt ein Land sei, das er nicht mehr anerkenne.

Ein palästinensisches Kind geht am 2. Januar 2024 in Rafah im südlichen Gazastreifen an Zelten in einem Behelfslager für vertriebene Palästinenser vorbei (AFP)

„Es gibt eine von zwei [Optionen]: Entweder ist das das wahre Gesicht Israels und der Angriff am 7. Januar hat es legitimiert, an die Oberfläche zu kommen, oder der 7. Januar hat die Dinge wirklich verändert“, sagte Levy. „Ich weiß nicht, was davon wahr ist, aber ich denke immer wieder, wenn ein Angriff – so barbarisch er auch war, und er war barbarisch – wenn ein Angriff so viele Israelis dazu bringt, unmenschlich zu werden … stellen Sie sich vor, was das für Palästinenser bedeutet, die jahrzehntelang unter diesen Angriffen leben.“

Wie Levy einräumt, sind die meisten Israelis blind für das, was ihr Staat in Gaza tut. Sie machen keinen Hehl aus ihrer Absicht, so viel wie möglich von Gaza zu zerstören.

Hinter den Kulissen führen hohe Beamte Berichten zufolge geheime Gespräche mit dem Kongo über die „freiwillige“ Umsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen. Saudi-Arabien, der Irak und andere Staaten waren schon lange vor dem Hamas-Angriff mit der gleichen Absicht angesprochen worden.

Diese sorgfältig arrangierten Kontakte können weder als Reaktion auf ein Trauma verstanden werden, noch sind sie nur die Idee von Leuten wie Ben Gvir oder Finanzminister Bezalel Smotrich. Die Entleerung Palästinas ist eine tief verwurzelte, langfristige Strategie.

Wenn sie nicht gestoppt wird, wird Israel den gleichen Weg weitergehen, unabhängig davon, was mit der Hamas geschieht.

Der Weg nach vorn

Aber selbst in diesem engen Punkt spricht die Geschichte nicht für eine Politik der gezielten Ermordung von Widerstandsführern.

Die Tötung des stellvertretenden Hamas-Führers Saleh al-Arouri in Beirut wird mit der Jagd des Mossad auf die Planer des Massakers bei den Olympischen Spielen in München 1972 verglichen.

Doch die gezielte Ermordung von Palästinenserführern ist nicht neu und offensichtlich auch nicht erfolgreich. Die Erleichterung, die Israel dadurch erfährt, ist nur vorübergehend.

Dies sind Worte, die jeder westliche Führer, der Israel erlaubt, mit dem Massenmord fortzufahren, kaum ignorieren kann

Vor fast zwei Jahrzehnten beschoss Israel Ahmed Jassin, einen Tetraplegiker im Rollstuhl, mit Raketen aus einem Hubschrauber, als er zum Morgengebet in eine Moschee gerollt wurde.

Nur zwei Jahre nach seinem Tod gewann die Hamas die ersten freien Wahlen, die seit vielen Jahren in Palästina abgehalten wurden. Sowohl politisch als auch militärisch ist die Hamas heute unvergleichlich größer, mächtiger und populärer als die Organisation, die Jassin gegründet hatte.

Vor zwanzig Jahren hätte die Hamas niemals drei Monate lang ununterbrochenem Bombardement standhalten und immer noch in der Lage sein können, Raketen abzufeuern, die Tel Aviv erreichen. Ihre Kämpfer hätten der israelischen Armee niemals die Verluste zufügen können, die sie derzeit erleidet.

Die Ermordung der Hamas-Führer wird nur eine neue Generation von Widerstandsführern ermutigen, vorzutreten, wobei jede Generation stärker ist als die vorherige. Wer etwas anderes glaubt, träumt. Und Israel zielt auch auf die Menschen, mit denen es eines Tages verhandeln muss.

Der ehemalige britische Nahostminister und gebürtige Südafrikaner Peter Hain hat erklärt, dass Friedensgespräche mit der Hamas der einzige Weg für Israel und seine Verbündeten sind.

„Ich schreibe dies aus Kapstadt, wo anständige Südafrikaner aller Rassen und Glaubensrichtungen das verachten, was sie als tiefgreifende Doppelmoral der Führer des globalen Nordens ansehen – sie wollen Unterstützung für die ukrainische Selbstbestimmung, sind aber mitschuldig an der Verweigerung der palästinensischen Selbstbestimmung und schuldig an dem Horror in Gaza“, schrieb er im Guardian. „Der geopolitische Bruch mit dem globalen Süden vertieft sich und wird Washington, London und Brüssel in einer zunehmend turbulenten Welt teuer zu stehen kommen.“

Dies sind Worte, die jeder westliche Führer, der Israel erlaubt, mit dem Massenmord fortzufahren, kaum ignorieren kann.

Der IGH hat zugestimmt, nächste Woche eine Anhörung abzuhalten, um den Antrag Südafrikas auf eine Eilentscheidung zu erörtern. Keine Anhörung vor dem Weltgerichtshof in Den Haag ist dringlicher. Von ihr hängt das Schicksal der vom Aussterben bedrohten Spezies der internationalen Justiz ab.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

