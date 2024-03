War on Gaza: Zionist land-grabbing strategy will never achieve peace For decades, Israel’s game plan has revolved around pushing Palestinians into ever-smaller enclaves. This scheme is bound to fail

Das Gewehr eines israelischen Soldaten hängt an einer Mauer nahe der Grenze zum Gazastreifen am 1. Februar 2024 (Jack Guez/AFP)

Krieg gegen Gaza: Die zionistische Landnahme-Strategie wird niemals Frieden bringen

Nadia Nasser-Najjab

3. März 2024

Seit Jahrzehnten besteht Israels Plan darin, die Palästinenser in die Enge zu treiben.

Ende Januar sahen Palästinenser auf der ganzen Welt, wie der Internationale Gerichtshof (IGH) Israel anordnete, einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern, und das inmitten eines andauernden Krieges, der bereits mehr als 27.000 Menschen getötet hat. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat versucht, dies mit der Behauptung zu rechtfertigen, der Krieg werde die Hamas auslöschen.

Der Fall vor dem IGH weckte bei den Palästinensern die Hoffnung, dass der Krieg beendet und Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen würde. Stattdessen hat Israel seine unerbittlichen Angriffe fortgesetzt, so dass Gaza am Rande einer Hungersnot steht.

Die Menschen im Westen sind sich der Katastrophe, die sich dort abspielt, sehr wohl bewusst, denn die schrecklichen Bilder vom Boden werden live gestreamt und in den sozialen Medien geteilt.

Im Gazastreifen sind die Palästinenser damit beschäftigt, dem Tod zu entkommen und den Hunger zu bekämpfen, wobei viele immer noch in Zelten leben. Die Zivilbevölkerung wird immer wieder von israelischem Bombardement getroffen, auch wenn sie sich in so genannte sichere Zonen begibt. Regen hat die Zelte überflutet, während die Palästinenser mit einem Mangel an Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, angemessenen sanitären Einrichtungen und Medikamenten zu kämpfen haben.

Wenn wir über die aktuellen Ereignisse in Gaza nachdenken, sehen wir nicht nur eine sich entfaltende menschliche Katastrophe, sondern auch eine verspätete Gerechtigkeit, die sich in der Bedeutung von Resolutionen und unterschiedlichen Interpretationen verliert.

Darauf bezieht sich das arabische Sprichwort „eine Hand im Wasser ist nicht wie eine Hand im Feuer“ – in diesem Fall der Unterschied zwischen einem Ultimatum, in dem Israel höflich aufgefordert wird, einen Monat lang Schritte zu unternehmen, um die „internationale Gemeinschaft“ davon zu überzeugen, dass es keinen Völkermord begeht, und der Forderung der Palästinenser in Gaza, dass der sinnlose Tod und das menschliche Leid ein Ende haben müssen, und zwar sofort.

Obwohl die Klage Südafrikas vor dem IGH einen beispiellosen Schritt gegen einen Staat darstellt, dem lange Zeit Straffreiheit gewährt wurde, sind die Palästinenser verständlicherweise vorsichtig und sogar misstrauisch gegenüber dieser juristischen Initiative – nicht zuletzt deshalb, weil das globale Narrativ über die „Rechte“ der Palästinenser seit jeher von Täuschung und dem Einsatz juristischer Vorwände im Dienste der Staatsmacht geprägt ist.

In der Balfour-Erklärung von 1917 wurde versprochen, im historischen Palästina ein jüdisches Heimatland zu errichten. Anstatt das palästinensische Volk anzuerkennen, berief sie sich auf die „bürgerlichen und religiösen Rechte“ der Nicht-Juden.

Der zweideutige Begriff „jüdische nationale Heimstätte“, der zur Verschleierung und Täuschung entwickelt, kultiviert und verwendet wurde, steht seitdem im Mittelpunkt des Kampfes zwischen Palästinensern und zionistischen Juden. Die Balfour-Erklärung und die darauf folgenden Ereignisse kosteten die Palästinenser letztlich ihr Heimatland.

Doppelmoral

Während der britischen Mandatszeit erleichterte die Regierung die jüdische Einwanderung, während sie gleichzeitig Lippenbekenntnisse zu den palästinensischen Forderungen abgab. Einige Jahre nach dem arabischen Aufstand von 1936 gab Großbritannien ein Weißbuch heraus, in dem vorgeschlagen wurde, die jüdische Einwanderung zu begrenzen, doch war dies kaum mehr als ein verspäteter Versuch, die Palästinenser zu beschwichtigen.

Ebenso auffällig ist die Doppelmoral der US-Regierung und ihrer westlichen Verbündeten, die sich angesichts des anhaltenden Blutvergießens und des menschlichen Elends in den besetzten palästinensischen Gebieten auf die Zwei-Staaten-Lösung berufen und dabei die wachsende Siedlerpopulation im Westjordanland sowie die offiziellen israelischen Forderungen nach der Umsiedlung von Palästinensern und der Errichtung eines „Groß-Israel“ übersehen.

Vor kurzem nahmen mehr als zwei Dutzend israelische Politiker an einer Konferenz teil, auf der die Umsiedlung des Gazastreifens diskutiert wurde. Das Konzept des Bevölkerungstransfers ist Teil des Zionismus seit seinen Anfängen, und sein Einfluss ist auch heute noch sehr lebendig.

Dafür gibt es zahlreiche historische Beispiele. Nach dem Krieg von 1967 zogen israelische Minister in Erwägung, die Palästinenser massenhaft aus dem Gazastreifen in den Sinai umzusiedeln. Die israelischen Streitkräfte zerstörten schließlich Tausende von Häusern in den Flüchtlingslagern von Gaza, und einige Bewohner wurden auf den Sinai deportiert. Für die Errichtung israelischer Siedlungen wurde Land beschlagnahmt.

Es wird niemals vollständige Sicherheit oder Frieden geben, wenn die palästinensischen Bestrebungen und politischen Rechte ignoriert werden

Zwischen 2000 und 2004 zerstörte die israelische Armee mehr als 2.500 Häuser im Gazastreifen, vor allem in Rafah an der Grenze zu Ägypten. Rund 16.000 Palästinenser verloren ihre Häuser, als die israelische Armee die „Pufferzone“ im Süden ausweitete.

Das in den 1990er Jahren unterzeichnete Osloer Abkommen knüpfte an die Balfour-Erklärung an und verbarg seine eigentlichen Ziele in Unklarheit. Indem die Verhandlungen über eine dauerhafte Regelung der Grenz-, Flüchtlings- und Jerusalemfrage um fünf Jahre verschoben wurden, ermöglichten die Abkommen Israel, Fakten zu schaffen, indem es die Zahl der Siedler im besetzten Westjordanland erhöhte und auf die Judaisierung Jerusalems hinarbeitete.

Beides stand eindeutig im Widerspruch zu Artikel 31, genauer gesagt zu der Bestimmung, dass nichts „dem Ergebnis der zu führenden Verhandlungen über den endgültigen Status vorgreifen oder es vorwegnehmen darf“.

Voreingenommene Pläne

Eine solche Zweideutigkeit findet sich auch in den Texten und Praktiken des allgemeinen Völkerrechts. Während die Vierte Genfer Konvention die Illegalität von Siedlungen in besetzten Gebieten festschreibt, erlaubt sie dem UN-Sicherheitsrat nur unter Kapitel VII der Vereinten Nationen, „das Vorliegen einer Bedrohung des Friedens, eines Friedensbruchs oder einer Angriffshandlung festzustellen“ und die notwendigen militärischen und nicht-militärischen Maßnahmen zur „Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“ zu billigen oder zu ergreifen.

Zwar wurde kein ausdrücklicher Siedlungsstopp verhängt, doch wurde in den Osloer Verträgen festgehalten, dass „beide Seiten das Westjordanland und den Gazastreifen als eine einzige territoriale Einheit betrachten, deren Integrität und Status während der Übergangszeit gewahrt bleibt“.

Der 2020 von der Trump-Administration vorgelegte Plan „Peace to Prosperity“ stand ganz im Einklang mit der Balfour-Erklärung, nicht zuletzt, weil er ohne Konsultation der Palästinenser und in voller Zusammenarbeit mit der israelischen Regierung ausgearbeitet wurde.

US-Präsident Donald Trump und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sprechen am 28. Januar 2020 über Trumps Israel-Palästina-Strategie (Sarah Silbiger/Getty Images/AFP)

Trump-Berater Jared Kushner begründete dies damit, dass die Palästinenser „ein wenig Zeit brauchen, um eine kalte Dusche zu nehmen und den Plan zu verdauen und zu lesen“. Netanjahu seinerseits stellte klar, dass dies keine Rolle spiele, denn „ob sie es akzeptieren oder nicht, es wird passieren“.

An dem Tag, an dem der IGH seine vorläufige Entscheidung im Völkermordfall verkündete, strichen sowohl die USA als auch Kanada ihre Mittel für das UN-Hilfswerk (Unrwa) aufgrund israelischer Behauptungen, einige seiner Mitarbeiter seien in die Anschläge vom 7. Oktober verwickelt gewesen.

US-Außenminister Antony Blinken räumte ein: „Wir hatten nicht die Möglichkeit, [die Anschuldigungen] selbst zu untersuchen. Aber sie sind sehr, sehr glaubwürdig“.

Diese Episode erinnert an Präsident Joe Biden, der kurz nach den Anschlägen vom 7. Oktober die Behauptungen über „geköpfte Babys“ wiederholte, und an die Missachtung, die die US-Exekutive an den Tag legte, als sie den Kongress umging, um militärische Soforthilfe für Israel zu genehmigen.

Kollektive Bestrafung

Auch andere europäische Länder haben die Finanzierung der Unrwa ausgesetzt, ohne das Ergebnis einer UN-Untersuchung abzuwarten, obwohl dies wohl eine Form der Kollektivstrafe darstellt, die nach internationalem Recht verboten ist. Es sei auch darauf hingewiesen, dass westliche Länder keine Maßnahmen wegen der Tötung von mehr als 150 UN-Mitarbeitern in Gaza durch Israel ergriffen haben.

Für die Palästinenser gehen die Strafmaßnahmen den Ermittlungen und einem ordnungsgemäßen Verfahren voraus. Aber für Israel, wie der jüngste Überfall auf ein Krankenhaus in Dschenin und die Ermordung von drei Palästinensern zeigt, sind Untersuchungen und ein ordnungsgemäßes Verfahren – geschweige denn Strafmaßnahmen – nicht einmal eine Überlegung wert.

Westliche Offizielle haben wiederholt die Augen vor der offenen Aufwiegelung durch israelische Beamte verschlossen, darunter Verteidigungsminister Yoav Gallant, der wenige Tage nach dem Angriff vom 7. Oktober eine „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens anordnete und behauptete, „wir kämpfen gegen menschliche Tiere“. Ähnlich unbeeindruckt zeigten sie sich, als der Minister für Kulturerbe, Amihai Eliyahu, vorschlug, dass eine Atombombe auf Gaza abgeworfen werden könnte.

S

Unrwa ist für die Bereitstellung humanitärer Dienste im Gazastreifen zuständig, wo die Mehrheit der Menschen Flüchtlinge oder Nachkommen von Flüchtlingen sind. Durch die Streichung von Geldern durch den Westen wird sie nun nicht mehr in der Lage sein, lebenswichtige Dienstleistungen zu erbringen, während sich die Krise in Gaza täglich verschärft. Der US-Gesandte bei den Vereinten Nationen hat erklärt, dass die Finanzierung erst nach „grundlegenden Änderungen“ der Unrwa wieder aufgenommen würde.

Diese jüngsten Maßnahmen können als Teil einer langfristigen, kalkulierten Strategie verstanden werden. Im Jahr 2018 stellte die Trump-Administration die Finanzierung der Unrwa ein (ein Schritt, der später von Biden rückgängig gemacht wurde) und bezeichnete sie als eine „unrettbar fehlerhafte Operation“. Im Jahr zuvor hatte Netanjahu im Rahmen eines Vorstoßes zur vollständigen Abschaffung der Kategorie „palästinensische Flüchtlinge“ erklärt, die Unrwa solle „aufgelöst und mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge zusammengelegt werden“.

Neben den anhaltenden Bemühungen, die Proteste der Bevölkerung falsch darzustellen und grob zu verzerren, besteht die größte – und vielleicht einzige – Hoffnung für die Palästinenser in den weltweiten Basis-Solidaritätsgruppen, an denen auch Juden beteiligt sind. Trotz erheblicher Herausforderungen, einschließlich der Versuche, sie zu unterdrücken und sogar zu kriminalisieren, setzen sie sich weiterhin für die Rechte der Palästinenser ein.

Der israelische Staat scheint unterdessen keine Antworten mehr zu haben, denn das Beste, was seine führenden politischen und militärischen Köpfe zu bieten haben, ist die Einrichtung einer ein Kilometer breiten „Pufferzone“ um Gaza. Im Wesentlichen versucht Israel, das bereits eingemauerte Gebiet abzuschotten.

Dies entspricht der zionistischen Denkweise, mehr Land zu erobern und die Palästinenser in immer kleinere Enklaven zu drängen. Es wird niemals vollständige Sicherheit oder Frieden geben, wenn die palästinensischen Bestrebungen und politischen Rechte ignoriert werden.

Nadia Nasser-Najjab ist Forschungsstipendiatin für Palästinastudien an der Universität von Exeter.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …