War on Gaza: Israeli quadcopters, the hi-tech weapon menacing Palestinian civilians In one incident reported by Middle East Eye, dozens were killed when quadcopters opened fire on Gaza’s Al-Rasheed Street

Ein israelischer Quadcopter ist 2018 über Gaza zu sehen (AFP/Said Khatib)

Bei einem Vorfall, über den Middle East Eye berichtet, wurden Dutzende von Menschen getötet, als Quadcopter das Feuer auf die Al-Rasheed-Straße in Gaza eröffneten

Krieg gegen Gaza: Israelische Quadcopter, die Hightech-Waffe, die palästinensische Zivilisten bedroht

Von Maha Hussaini in Gaza, besetztes Palästina

24. Januar 2024

Seit Jahrzehnten haben sich die Palästinenser an den Tod von oben gewöhnt.

Zu Israels Arsenal an Flugzeugen gehören Kampfflugzeuge wie die F16, Apache-Angriffshubschrauber und Kampfdrohnen.

Diese wurden sowohl im besetzten Westjordanland als auch im Gazastreifen mit großer Wirkung auf die städtische Umwelt eingesetzt.

Der laufende Krieg gegen den Gazastreifen hat jedoch eine neue Entwicklung hervorgebracht, die dazu dient, Einzelpersonen und Personengruppen aus nächster Nähe anzugreifen.

Zum ersten Mal wurden in den palästinensischen Gebieten ferngesteuerte Quadcopter in großem Umfang gegen mutmaßliche palästinensische Kämpfer und Zivilisten eingesetzt.

Die Technologie tritt zunehmend an die Stelle von Soldaten am Boden und dient der Identifizierung von Zielen, dem Anvisieren von Personen und der Sicherung von Gebieten, in denen israelische Truppen stationiert sind.

Quadcopter können auch eingesetzt werden, um vorgeschobene Positionen auszukundschaften, Menschen in ihren Häusern ins Visier zu nehmen und Menschenmengen auf öffentlichen Plätzen zu zerstreuen.

Die Palästinenser im Gazastreifen sind inzwischen mehr als vertraut mit dieser Waffe und den Verwüstungen, die sie anrichten kann.

In den Monaten seit Beginn des Konflikts am 7. Oktober wurden Quadcopter bei Angriffen auf Hunderte von Zivilisten in belebten Gebieten eingesetzt, wobei jeweils Dutzende von Menschen getötet und verletzt wurden.

Massaker in der Al-Rasheed-Straße

Einer der bemerkenswertesten Vorfälle, bei dem Quadrocopter zum Einsatz kamen, war das Massaker in der Al-Rasheed-Straße nahe der Küste von Gaza-Stadt am 11. Januar.

Middle East Eye sprach mit mehreren Zeugen, die berichteten, dass Quadcopter das Feuer auf Hunderte von Menschen eröffneten, die sich dort versammelt hatten, um auf die Ankunft von Hilfslieferungen zu warten.

„Wir haben gehört, dass Lastwagen mit Lebensmitteln und Hilfsgütern durch die Al-Rasheed-Straße fahren würden“, sagte der 42-jährige Qassem Ahmed, ein Bewohner des nördlichen Gazastreifens.

„Da wir seit etwa drei Monaten von Hilfsgütern und Lebensmitteln abgeschnitten sind, laufen wir den Hilfslieferwagen hinterher, um so viele Lebensmittel wie möglich zu bekommen“, fügte er in einem Gespräch mit Middle East Eye hinzu.

„Ich verließ mein Haus mit meinem 18-jährigen Sohn gegen 8 Uhr morgens. Wir sind zu Fuß zur Al-Rasheed-Straße gegangen, weil es keine Autos gab und die Straßen zu beschädigt waren, um sie mit Tierkarren zu befahren.“

Ahmed und sein Sohn erreichten den Ort, an dem die Hilfsgüter erwartet wurden, gegen 9 Uhr morgens, und dort standen bereits Hunderte von Menschen.

Etwa eine Stunde später, noch bevor die Lastwagen eingetroffen waren, wurden Ahmed und die anderen Palästinenser in der Gegend vom israelischen Militär angegriffen.

„Wir wurden von schwerem Geschützfeuer überrascht, das von oben kam, es gab Quadcopter, die direkt auf die Menge schossen“, sagte er.

„Wir fingen an, in alle Richtungen zu rennen. Innerhalb weniger Sekunden fielen Dutzende von Menschen, und wir konnten nicht anhalten, um ihnen zu helfen oder sie hochzuziehen, weil die Schüsse weitergingen.“

Nach Angaben von Augenzeugen wurden bei dem Vorfall mehr als 40 Menschen sofort getötet und Dutzende weitere verletzt.

Tödliche Nutzlasten

Die genauen Modelle der Quadcopter, die bei dem Angriff in der Al-Rasheed-Straße eingesetzt wurden, sind nicht bekannt, aber es ist bekannt, dass das israelische Militär mehrere Varianten verwendet.

Ein Typ heißt Lanius und wird vom israelischen Waffenhersteller Elbit Systems hergestellt.

Auf seiner Website beschreibt Elbit die Funktionsweise der Maschine:

„LANIUS ist eine hochmanövrierfähige und vielseitige Drohnenmunition, die für Kurzstreckeneinsätze im städtischen Umfeld konzipiert ist.

„Das System kann autonom Gebäude und Sehenswürdigkeiten auf mögliche Bedrohungen hin auskundschaften und kartieren.

„LANIUS kann tödliche oder nicht-tödliche Nutzlasten tragen und ist in der Lage, ein breites Spektrum von Missionsprofilen für Spezialkräfte, Militär, Strafverfolgungsbehörden und HLS [Helicopter Landing Sites] zu erfüllen.“

Es ist bekannt, dass einige Quadcopter über eine „Selbstmord“-Funktion verfügen, mit der sie sich einem Ziel nähern und Sprengstoff an Bord zünden können.

Es wird vermutet, dass diese Funktion von Israel genutzt wurde, um den palästinensischen Führer des Islamischen Dschihad, Bahaa Abu al-Ata, im November 2019 in Gaza-Stadt zu töten.

Außerhalb des Gazastreifens soll Israel Quadcopter im Libanon und im Iran eingesetzt haben, um Ziele anzugreifen, die sich normalerweise außerhalb der Reichweite des israelischen Militärs befinden würden.

Aufgrund des geringen Profils und der geringen Radarsignatur eines Quadcopters können sie Flugabwehrmaßnahmen umgehen, die normalerweise nach größeren Kampfflugzeugen und Drohnen Ausschau halten.

Ferngesteuerte Quadcopter benötigen einen Bediener, der sich in der Nähe (in einem Umkreis von 50 km) aufhält. In der Regel handelt es sich bei der Person, die die Maschine steuert, um einen Soldaten in einem gepanzerten Fahrzeug oder einen Scharfschützen, der sich in einem nahe gelegenen Gebäude versteckt.

Auf Zivilisten zielen

Im Gazastreifen wurden Quadcopter vor allem eingesetzt, um Palästinenser zu bedrohen, bei denen es sich in den meisten Fällen um Zivilisten zu handeln scheint.

Diejenigen, mit denen Middle East Eye gesprochen hat, berichten, dass sie gesehen haben, wie die Maschinen auf Zivilisten abzielten, die versuchten, von der israelischen Armee bombardierte Gebiete zu evakuieren.

Ibrahim al-Madhoud war ein Bewohner des Viertels Sheikh Radwan in Gaza-Stadt, lebt aber jetzt als Vertriebener im Zentrum von Gaza.

Auf dem Weg dorthin, auf der Straße 10, schoss ein Quadcopter etwa 15 Kugeln auf die Vorderseite unseres Autos und schlug mehrere Löcher hinein.

– Ibrahim al-Madhoud, Gaza-Stadt

Als er am 16. Oktober sein Haus verließ, beschoss ein israelischer Quadcopter das Taxi, mit dem er floh.

„Ich verließ mein Haus mit meiner Frau und meinen Kindern und nahm ein Taxi in Richtung Zentrum von Gaza“, erinnert er sich.

„Auf dem Weg dorthin, auf der Straße 10, schoss ein Quadcopter etwa 15 Kugeln auf die Vorderseite des Wagens und schlug mehrere Löcher in ihn.

Für Madhoud war dies leider nicht die letzte Begegnung mit den Maschinen.

Nachdem er sich mit seiner Familie in einem Zelt im Gebiet Al-Zawaida in Gaza niedergelassen hatte, wurden sie nach Angaben des 45-jährigen Vaters von fünf Kindern erneut von einem israelischen Quadcopter angegriffen.

Am 3. Januar bemerkte er einen Quadcopter, der etwa eine halbe Stunde lang über dem Zelt seiner Familie schwebte.

„Er ging weg und kam dann wieder zurück und feuerte plötzlich zwei Kugeln auf unser Zelt ab, während ich mit meiner Frau und meinen Kindern dort war“, sagte er.

„Zum Glück haben die Schüsse uns nicht getroffen, aber zwei Löcher in das Zelt geschlagen.“

Akram al-Othmani, ein Busfahrer, der ebenfalls in Al-Zawaida lebt, sagte, ein Quadcopter habe auch ihn angegriffen, als er auf dem Weg in das Gebiet war.

Der 35-Jährige war auf dem Weg aus seinem Haus im nördlichen Gazastreifen, nachdem das israelische Militär Flugblätter abgeworfen hatte, um die Menschen zu evakuieren.

„Da war eine Pfütze auf dem Boden und ich wollte gerade drüberspringen, als eine Kugel direkt über meinem Kopf abgefeuert wurde“, berichtete er Middle East Eye von dem Vorfall.

„Eine ältere Frau vor mir schrie und fragte: ‚Was ist los, mein Sohn‘, und ich sagte ihr, dass ich es nicht wisse.

„Ich blickte auf und sah einen Quadcopter nur etwa 100 Meter von mir entfernt.

„Es war kein normales Geschoss. Sie machte ein Loch in den Boden. Ich wäre sofort getötet worden.“

Middle East Eye hat sich mit dem israelischen Militär in Verbindung gesetzt und um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen über den Einsatz von Quadcoptern gegen Zivilisten gebeten.

Stark und gefährlich

Der Korrespondent von Middle East Eye, Mohammed al-Hajjar, hat ebenfalls beobachtet, wie Quadcopter auf zivile Ziele feuerten.

Er beschrieb die von ihnen abgefeuerten Kugeln als nagelähnlich und fügte hinzu, dass sie zwar nicht ganz treffsicher seien, aber dennoch „sehr stark und gefährlich“.

„Während der 22-tägigen Belagerung unserer Gegend schwebten Quadcopter über dem höchsten Gebäude in der Nachbarschaft. Sie schossen auf alles, was sich bewegte, und sogar durch Fenster, die mit Vorhängen abgedeckt waren“, berichtete er.

„Katzen und Hunde, die auf der Straße spazieren gingen, wurden von Quadcoptern beschossen, und die Fenster in unserem Haus, die mit Vorhängen verdeckt waren, wurden von mehr als 200 Kugeln getroffen“, fügte er hinzu.

Ich habe gesehen, wie vier Menschen von Quadcoptern getötet wurden, und einer von ihnen blieb fünf oder sechs Tage lang am Boden liegen“.

– Mohammed al-Hajjar, Korrespondent

„Die israelischen Streitkräfte befürchten, dass sich (Widerstandskämpfer) hinter den Vorhängen verstecken könnten, und versuchen daher, das Gebiet zu sichern, indem sie durch die Vorhänge hindurchschießen.“

Hajjar beschreibt, dass die Straßen von Gaza-Stadt mit den Leichen von Palästinensern übersät sind, die von Quadcoptern getötet wurden.

In einigen Fällen bleiben die Leichen tagelang dort liegen, da jeder, der versucht, sie zu bergen, Gefahr läuft, selbst erschossen zu werden.

„Ich habe gesehen, wie vier Menschen von Quadcoptern getötet wurden, und einer von ihnen wurde fünf oder sechs Tage lang am Boden liegen gelassen, weil niemand seine Leiche bergen konnte“, sagte Hajjar.

„Quadrocopter fliegen überall herum, und es ist gefährlich für uns, unser Haus zu verlassen“, fügte er hinzu.

Die Präsenz der Maschinen ist so allgegenwärtig, dass die Palästinenser sogar die Munitionskapazität eines typischen Quadcopters errechnet haben.

„Ein Quadcopter ist normalerweise mit etwa 64 Schuss geladen, und alle 64 können (schnell) abgefeuert werden, wenn es ein Ziel gibt“, sagte Hajjar.



