Ethnische Säuberung ist Israels wahres Kriegsziel

Von Omar Karmi

Die elektronische Intifada

2. Januar 2024

In Rafah, wo sich die Bevölkerung in den letzten Wochen mehr als verdreifacht hat, sind Plastikplanen zum Bau von Zelten sehr gefragt. Bashar Taleb APA-Bilder

Israels völkermörderische Gewalt im Gazastreifen nähert sich der Drei-Monats-Marke und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein.

Nach außen hin hat die israelische Führung wiederholt vor einem viele Monate dauernden Angriff gewarnt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor einem US-Publikum drei Kriegsziele genannt, die jeglichem diplomatischen Horizont entbehren.

Innenpolitisch spricht man jedoch ehrlicher von ethnischer Säuberung, „freiwillig“ oder nicht.

Es ist der letztgenannte Diskurs, dem wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollten. Im Gegensatz zu den drei Zielen, die Netanjahu am ersten Weihnachtstag im Wall Street Journal nannte – die Zerstörung der Hamas, die Entmilitarisierung des Gazastreifens und die „Deradikalisierung“ der palästinensischen Gesellschaft – hat die ethnische Säuberung ein definierbares Ziel.

Sie ist auch ein logisches Ergebnis der jahrzehntelangen israelischen Politik, nicht nur in den besetzten Gebieten, sondern auch im eigenen Land. Nachdem Israel die Formel „Land gegen Frieden“ durch den Bau von Kolonien in den besetzten Gebieten „gelöst“ hat, um die Entstehung einer unabhängigen palästinensischen Einheit zu verhindern, hat es sich selbst die Option einer unbefristeten militärischen Besetzung oder einer formellen Annexion gelassen.

Der 7. Oktober hat der Idee einer unbefristeten Besetzung ein Ende gesetzt.

Eine formelle Annexion führt jedoch unter den gegenwärtigen demographischen Gegebenheiten zu einem Bevölkerungsgleichgewicht und entweder zu einem Apartheidstaat oder zu einem Staat mit gleichen Rechten für Juden und Nicht-Juden.

Wäre Israel jemals an der letzteren Lösung interessiert gewesen, wäre die Palästina-Frage längst gelöst.

Eine zweite Nakba

Ideologisch geht es dem Zionismus nicht um Gleichberechtigung, sondern um exklusive jüdische Staatlichkeit in Palästina. Das erfordert eine unangreifbare jüdische Mehrheit und eine ausreichend geschwächte, entmachtete und damit handhabbare Minderheit.

Wie im Jahr 1948, als zionistische Milizen zwei Drittel der einheimischen Bevölkerung Palästinas vertrieben, wittert Israel nun die Chance auf eine Wiederholung.

Israels militärische Strategie vor Ort deutet zweifellos darauf hin, dass die Bevölkerung des Gazastreifens bewusst in den Süden nach Ägypten vertrieben werden soll, wobei der Gazastreifen unbewohnbar und eine Rückkehr unmöglich gemacht werden soll.

Israels Bombardierung des Gazastreifens gehört zu den zerstörerischsten und tödlichsten in der Geschichte des Landes. Etwa 70 Prozent der Häuser in dem belagerten Gebiet wurden beschädigt oder zerstört.

Durch die Bombardierung wurden Moscheen, Kirchen, Büros, Bäckereien, Ackerland, Regierungsgebäude, Kulturzentren, UN-Einrichtungen, Universitäten und Schulen zerstört.

Offiziellen Angaben zufolge wurden rund 22.000 Menschen getötet, die überwiegende Mehrheit davon Frauen und Kinder, und nur 13 von 36 Krankenhäusern sind noch „teilweise funktionsfähig“, um mehr als 55.000 Verletzte zu versorgen.

Das Militär hat 1,9 Millionen Menschen – 85 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens – nach und nach in den Süden gedrängt, zunächst unterhalb des Wadi Gaza und jetzt, da es Khan Younis anvisiert, nach Rafah.

Nachdem die Versorgung des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff unterbrochen wurde und nur noch ein Rinnsal an Hilfsgütern hereinkommt, sind 93 Prozent der Palästinenser im Gazastreifen von Hunger und Unterernährung bedroht, während in den unhygienischen Bedingungen der überfüllten, umfunktionierten Unterkünfte ansteckende Krankheiten in rasantem Anstieg begriffen sind.

In Rafah, an der Grenze zu Ägypten, lebten im Oktober 280 000 Menschen. Jetzt ist diese Zahl auf 850.000 angestiegen.

In Gaza gibt es keinen Platz mehr, wo man hingehen kann. Und obwohl Ägypten deutlich gemacht hat, dass es nicht zulassen wird, dass Palästinenser auf seine Seite der Grenze gebracht werden, wird es für Kairo unmöglich sein, dem Druck zu widerstehen, wenn die Menschen an Hunger oder Krankheiten sterben.

Aufgeben oder sterben?

Natürlich muss Israel noch zu diesem Punkt kommen. Das Ergebnis eines Krieges ist „niemals absolut“, argumentierte der Kriegstheoretiker Carl von Clausewitz vor langer Zeit, und es gibt kein anderes Unterfangen, das „so ständig und so allgemein in enger Verbindung mit dem Zufall steht“.

Gut vorbereitete und gut ausgebildete Hamas-Kämpfer sind unnachgiebig und unerbittlich, verlangsamen den Vormarsch des israelischen Militärs und fügen ihm mehr Verluste zu, als die Armee zugeben will.

Nachdem Israel die Hamas aufgefordert hat, sich zu ergeben oder zu sterben, hat es den Widerstand in Gaza nur noch mehr motiviert, bis zum Ende zu kämpfen.

Wie Mike Tsyon – ein weniger konventioneller Kriegsphilosoph – es ausdrückte: Es ist schwer, jemanden zu schlagen, der nicht aufgeben will.

Darüber hinaus hallt Israels unkontrollierte Aggression in der Region wider.

Die Hisbollah hat Israel vom Südlibanon aus, wo sich die Kämpfe verschärfen, militärisch unter Druck gesetzt, die Houthis im Jemen haben den weltweiten Schiffsverkehr gestört, und sowohl in Syrien – das Israel seit Jahren ungehindert bombardiert – als auch im Irak gab es mehrere Angriffe auf US-Streitkräfte.

Verbündete der USA wie Jordanien und Ägypten stehen unter starkem innenpolitischen Druck, und beide haben die israelischen Exzesse lautstark verurteilt und jeden Vorschlag, die Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben, entschieden zurückgewiesen.

Saudi-Arabien hat jede Andeutung einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel fallen gelassen, und selbst die Länder des Abraham-Abkommens, insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate, haben gelernt, dass sie trotz all ihrer Versuche, sich in Washington beliebt zu machen, in den amerikanischen Korridoren der Macht nicht den gleichen Einfluss haben wie die Unterstützer Israels und dies auch in Zukunft nicht haben werden.

Amerikanische Verblendung

Die wachsende regionale Instabilität wird zwangsläufig in Israels Kalkül einfließen.

Sie wird noch stärker in die Berechnungen der USA einfließen, deren Versuch, eine „Koalition der Willigen“ gegen die Seeblockade des Jemen zu bilden, scheitert.

Bisher hat Washington trotz der zahlreichen und grotesken israelischen Kriegsverbrechen fest an der Seite Israels gestanden und wiederholt sein Veto gegen Resolutionen eingelegt, in denen ein Waffenstillstand in der UNO gefordert wurde.

Es hat frühzeitig Kriegsschiffe ins Mittelmeer entsandt, um Akteure wie die Hisbollah davon abzuhalten, sich einzumischen.

Sie hat Israels Munitionslager aufgestockt. Noch am 29. Dezember hat die Regierung Biden sogar den Kongress umgangen, um Israel Munition zu schicken – das zweite Mal im letzten Monat.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Washington – trotz der Forderung nach einer „Stabilisierungsphase“ mit geringerer Intensität – beabsichtigt, in nächster Zeit ernsthaft zu intervenieren, auch wenn es unvorstellbar ist, dass die USA nicht verstehen, was Israel tut.

In einem Land, in dem der Satz „vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ so umstritten ist, dass die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib vom Kongress für die Verwendung dieses Satzes zensiert wurde, während tatsächliche Aufrufe zum Völkermord und zur ethnischen Säuberung der Palästinenser von anderen Kongressmitgliedern und Präsidentschaftskandidaten unbeachtet bleiben, ist das vielleicht nicht überraschend.

Tatsächlich scheint Joe Biden das Ganze als eine Art Spiel zu betrachten, während sein Chefdiplomat Antony Blinken sich über die Rolle Amerikas in der Welt Illusionen macht.

Israel und die USA sind weltweit zunehmend isoliert, da Länder auf der ganzen Welt nicht nur vor einem sich entfaltenden Völkermord zurückschrecken, sondern auch vor Washingtons bereitwilliger Komplizenschaft und Amerikas völliger Missachtung der UNO, ihrer Institutionen und ihrer Regeln.

Das ist wichtig, sogar für Washington.

Die Ohnmacht der Weltorganisation angesichts der Unnachgiebigkeit der USA untergräbt jeden Anschein einer internationalen Ordnung mit potenziell lang anhaltenden Folgen, die weit über Palästina hinausreichen.

Eine tickende Uhr

Dass Südafrika das erste Land ist, das sich auf die Völkermordkonvention beruft, ist kaum überraschend.

Schließlich gehörten Israel, die USA und das Vereinigte Königreich (das Israels Angriff auf Gaza auch materiell unterstützt) zu den letzten Ländern, die das südafrikanische Apartheidregime unterstützten.

Und obwohl die Beratungen des Internationalen Gerichtshofs noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, sind israelische Beamte bereits jetzt besorgt. Wie so oft hat sich Israel sofort auf den Antisemitismus berufen.

Im Gegensatz zum Internationalen Strafgerichtshof, der für die Untersuchung von Kriegsverbrechen zuständig ist, dessen Zuständigkeit von Israel jedoch nicht anerkannt wird, hat Israel die Völkermordkonvention unterzeichnet.

Israel könnte natürlich jede Aufforderung des IGH ignorieren, das Feuer einzustellen. Und die USA könnten das Land weiterhin vor möglichen Sanktionen schützen, die sich daraus ergeben könnten.

Doch der internationale Druck wächst zusammen mit den regionalen Spannungen, was darauf hindeutet, dass Israel die Zeit davonläuft.

Der Widerstand im Gazastreifen, so angeschlagen er auch sein mag, ist noch nicht erloschen.

Und Washington wird sich bald entscheiden müssen, wie es zur ethnischen Säuberung steht.

Israel hat seine Absichten klar dargelegt. Die Uhr tickt.

Omar Karmi ist Mitherausgeber von The Electronic Intifada und ehemaliger Korrespondent der Zeitung The National in Jerusalem und Washington, DC.

