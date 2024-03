Why archaeologists must speak up for Gaza Archaeology is often a mechanism of power. As such, its scholars have an obligation to speak up against oppression.

Teile eines Mosaikfußbodens aus byzantinischer Zeit wurden am 5. September 2022 von einem palästinensischen Bauern im Lager Bureij im zentralen Gazastreifen freigelegt [Datei: AP/Fatima Shbair].

Archäologie ist oft ein Mechanismus der Macht. Als solche haben ihre Wissenschaftler die Pflicht, sich gegen Unterdrückung auszusprechen.

Warum Archäologen sich für Gaza einsetzen müssen

Hilary Morgan Leathem

25 März 2024

Teile eines Mosaikbodens aus der byzantinischen Zeit werden von einem palästinensischen Bauern in Bureij im zentralen Gazastreifen entdeckt, 5. September 2022. Der Mann sagt, er sei im vergangenen Frühjahr beim Pflanzen eines Olivenbaums auf das Mosaik gestoßen und habe es zusammen mit seinem Sohn über mehrere Monate hinweg ausgegraben. Nach Ansicht von Experten ist die Entdeckung des Mosaiks, das 17 gut erhaltene Abbildungen von Tieren und Vögeln enthält, einer der größten archäologischen Schätze des Gazastreifens. Sie sagen, dass dies die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit lenkt, die Altertümer des Gazastreifens zu schützen, die durch einen Mangel an Ressourcen und die ständige Bedrohung durch Kämpfe mit Israel bedroht sind. (AP Foto/Fatima Shbair)

Seit dem Ausbruch des Krieges im Gazastreifen wurden mehr als 200 Kulturerbestätten sowie zahlreiche Archive, Universitäten und Museen zerstört. Es gibt Berichte, wonach die israelische Armee historische Artefakte geplündert und einige davon sogar in der Knesset ausgestellt hat.

Die Zerstörung des Erbes des Gazastreifens hat weitreichende soziale, politische und emotionale Auswirkungen. Es ist ein konzertierter Angriff auf die Existenz Palästinas und seines Volkes.

Die Zerstörung des palästinensischen Erbes führt nicht nur zu einer kulturellen Amnesie darüber, was es bedeutet, Palästinenser zu sein, sondern symbolisiert auch die Negierung der palästinensischen Geschichte und des Rechts auf Land. Die israelische Auslöschung des palästinensischen Gedächtnisses ist gewollt. Nach der Definition des polnisch-jüdischen Juristen Raphael Lemkin, der 1944 den Begriff „Völkermord“ prägte, handelt es sich um eine Strategie des Völkermords. Das Bestreben, die physischen Verbindungen zwischen den Palästinensern und ihrem Erbe zu zerstören, zielt darauf ab, die palästinensische Präsenz auszulöschen und den israelischen Siedlerkolonialismus zu legitimieren.

Die israelische Zerstörung archäologischer Stätten und die Plünderung von Artefakten in Gaza wirft auch Fragen über die angebliche Neutralität der Archäologie in unserer Welt auf. Die Realität ist, dass Archäologie zutiefst politisch sein kann.

Die Fähigkeit, auf der Grundlage materieller Aufzeichnungen aus der Vergangenheit Behauptungen für die Gegenwart aufzustellen, verleiht der Archäologie große Macht. Im wahrsten Sinne des Wortes liefern Archäologen die physischen Beweise, die für die Erstellung historischer Erzählungen erforderlich sind. Archäologen haben daher die moralische Verpflichtung, die Öffentlichkeit über ihren zutiefst politischen Charakter zu informieren.

In diesem Zusammenhang ist das Schweigen der archäologischen Verbände auf der ganzen Welt zu den Geschehnissen in Gaza ohrenbetäubend. In Europa übten irische und irische Denkmalpfleger Druck auf die Europäische Vereinigung der Archäologen (EAA) aus, damit diese sich zu Wort meldet. Anfang März gab die EAA schließlich eine Erklärung ab.

Der Text war jedoch enttäuschend unverbindlich und angesichts der Grausamkeiten milde formuliert. Er bezeichnete die Völkermorde in Gaza als „Israel/Gaza-Krise“ und verwendete Formulierungen, die aus der UNESCO-Welterbekonvention von 1972 stammen. Mit anderen Worten: Sie sprach von Kulturerbe im Sinne seines sozioökonomischen Wertes – seiner Integrität oder Authentizität -, anstatt die politischen Auswirkungen der Zerstörung von Kulturerbe in einem siedlungskolonialen Umfeld anzuerkennen.

Das Versäumnis der EAA, darüber nachzudenken, wie Archäologie und damit die Konstruktion von Kulturerbe mit Macht und Geschichte verwoben ist, ist gefährlich, da es die Disziplin als rein objektiv darstellt.

Einige Menschen mögen sich der Rolle der Archäologie im Kolonialismus bewusst sein. Immer weniger wissen jedoch, wie sie die Politik des 20. Jahrhunderts beeinflusste, indem sie Identitäten schuf, die sich auf entdeckte, gemeinsame Vergangenheiten und erfundene Traditionen stützen, wie die Historiker Eric Hobsbawm und Terence Ranger argumentierten.

Die Archäologie stellt durch den Besitz der Vergangenheit Verbindungen zwischen dem Land und seinen Menschen her. Richtig eingesetzt, kann sie aufzeigen, wie die Menschen einst in unserer Welt lebten und zu ihr in Beziehung standen. Wird sie falsch eingesetzt, wird sie zu einer Technologie der Unterdrückung, die von Machtregimen vereinnahmt wird, die sich eine Version oder „Vision“ der Vergangenheit zunutze machen wollen, um andere zu enteignen und zu verdrängen.

Es ist kein Zufall, dass Israel, wie die palästinensisch-amerikanische Anthropologin Nadia Abu El-Haj geschrieben hat, dafür bekannt ist, Archäologie strategisch einzusetzen, um seinen Status als historische Nation in den Heiligen Stätten Abrahams und nicht als modernen, 1948 gegründeten Nationalstaat zu legitimieren.

Archäologie kann ein Mechanismus zur Machterhaltung sein, und das ist nicht nur in Israel-Palästina der Fall.

In Mexiko, wo ich in den letzten 15 Jahren geforscht habe, wurden Archäologie und Anthropologie ausdrücklich mit der Aufgabe betraut, die Nation zu forjando patria, also zu schmieden. Während der Regierungszeit von Porfirio Diaz, dem zweiten Präsidenten Mexikos, bemühte sich die Regierung um die Zusammenführung der Siedlerbevölkerung mit den indigenen Bürgern, die während der spanischen Kolonisierung sprachlich und kulturell ausgelöscht worden waren.

Die vorgeschlagene Lösung bestand darin, eine nationalistische Ideologie der Mestizaje oder „Mischung“ zu entwickeln, die die monumentalen Ruinen und künstlerischen Traditionen der mexikanischen Ureinwohner als das Erbe des mexikanischen Staates und damit aller Mexikaner feierte und beanspruchte. Dies bewahrte zwar das Erbe der indigenen Gemeinschaften Mexikos, führte aber auch zu Enteignung und Vertreibung. Da der mexikanische Staat das indigene Erbe für alle beanspruchte, wurde es unmöglich, die Legitimität der herrschenden Klasse spanischer Abstammung in Frage zu stellen.

Archäologen sind Gelehrte und Experten der Vergangenheit, die sich der Art und Weise bewusst sind, wie archäologische Beweise nicht nur zur Gestaltung der Geschichte, sondern auch zu ihrer Kontrolle und Bewaffnung verwendet werden. Aus diesem Grund müssen Archäologen über Gaza sprechen.

Wenn das Erbe, die Bibliotheken und die Universitäten von Gaza erst einmal verschwunden sind, kann man sagen, dass es sie nie gegeben hat. Wenn die „Tatsachen“ sowohl aus dem menschlichen Gedächtnis als auch aus den archäologischen Aufzeichnungen getilgt sind, wird es unmöglich sein, die palästinensische Präsenz wissenschaftlich zu „beweisen“.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die Archäologie untrennbar mit der Politik verbunden ist und eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Geschichte, Nationen und nationaler Identität spielt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die völlige Auslöschung von Kulturgütern oft der Vernichtung von Menschen vorausgeht, weshalb kultureller Völkermord nach internationalem Recht auch als Kriegsverbrechen eingestuft wird.

Die Weigerung der EAA und anderer archäologischer Berufsverbände, auch nur eine begrenzte Erklärung abzugeben, die die Völkermorde in Gaza – die ethnische Säuberung in Verbindung mit der Zerstörung des kulturellen Erbes von Gaza – anerkennt, kommt einer Komplizenschaft gleich und ist eine Weigerung, die Verantwortung der Archäologie anzuerkennen. Ich hoffe, dass der anhaltende Druck der Archäologen in Europa und auf der ganzen Welt ihre Meinung ändern wird.

Als Anthropologe des Kulturerbes quält mich die Frage, ob die Archäologie jemals das Richtige tun kann. Hier ist ein Moment, in dem sie es könnte, wenn sie nur bereit ist, sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Hilary Morgan Leathem

Schriftstellerin und Anthropologin des kulturellen Erbes

Dr. Hilary Morgan Leathem ist Schriftstellerin, Kulturanthropologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität von Exeter. Vor kurzem hat sie eine digitale Rückführung in Oaxaca, Mexiko, kuratiert.

Übersetzt mit deepl.com

