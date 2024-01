War on Gaza: Israel’s killing of women and children bodes ill for the world It has been shocking to see the lack of official condemnation for Israel’s slaughter of thousands of Palestinian civilians

Krieg gegen Gaza: Israels Tötung von Frauen und Kindern ist ein schlechtes Omen für die Welt

Von Reem Alsalem

6. Januar 2024

Das Fehlen einer offiziellen Verurteilung des israelischen Gemetzels an Tausenden von palästinensischen Zivilisten ist schockierend

Da ich seit mehr als zwei Jahrzehnten in der humanitären Hilfe tätig bin, habe ich mich lange Zeit sicher gefühlt, was mein Verständnis und meine Analyse der internationalen Angelegenheiten angeht. Heute bin ich mir dessen nicht mehr so sicher, denn einige meiner grundlegenden Annahmen sind in den letzten Monaten in Millionen Stücke zerbrochen.

Die erste war meine feste Überzeugung, dass Kriege zwar unweigerlich hässlich werden und die Zivilbevölkerung garantiert die Hauptlast eines jeden Konflikts zu tragen hat, dass es aber immer eine „rote Linie“ geben würde, die nicht überschritten werden darf.

In meiner naiven Weltanschauung bestand diese Grenze darin, dass die internationale Gemeinschaft die groß angelegte, systematische und vorsätzliche Hinrichtung von Frauen, Kindern und Männern in der Zivilbevölkerung weder tolerieren noch zulassen würde. Schließlich wurden vor 75 Jahren in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die Rechte der Frauen zum ersten Mal im Konsens als Menschenrechte anerkannt – eine Grundlage, auf der andere internationale Verträge aufgebaut wurden.

Bei Konflikten genießen Frauen den gleichen Schutz wie alle Zivilisten, denn die Genfer Konventionen sehen eine Behandlung „ohne jede nachteilige Unterscheidung aufgrund des Geschlechts“ vor. Ich war immer davon ausgegangen, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt, wenn sie das Ausmaß der Gräueltaten an der Zivilbevölkerung, einschließlich Frauen und Kindern, wüssten – wenn die Informationen sie in Echtzeit erreichten -, rasch mit aller Kraft und Empörung mobilisieren würden. Ich habe mich geirrt.

Das sanktionierte Abschlachten von Zehntausenden von Zivilisten im Gazastreifen, von denen 70 Prozent Frauen und Kinder sind, kann nur als die Festschreibung eines Trends gesehen werden, der schon lange im Gange ist: unser offizieller Eintritt in einen Raum und eine Zeit, die keine Rücksicht auf das Leben, die Würde und die Menschlichkeit von Frauen und Kindern nehmen. Punkt.

Hätten wir im Laufe der Jahre aufgepasst, hätten wir die Zeichen an der Wand gesehen. Die internationale Gemeinschaft wurde in den letzten Jahren mehrfach vor die Herausforderung gestellt, die Rechte von Frauen und Kindern in Konflikten zu wahren. Sie hat dabei kläglich versagt.

Als es dem Taliban-Regime in Afghanistan gelang, Frauen aus dem öffentlichen Leben zu verbannen und die Träume Hunderttausender Mädchen zu zerstören, die keine höhere Schulbildung mehr anstreben konnten, war die Welt wütend, gab aber schließlich nach.

In den letzten Jahrzehnten wurden im Irak, in Haiti, in der Demokratischen Republik Kongo, in Äthiopien und in der Ukraine, um nur einige zu nennen, weitere Meilensteine erreicht, die eine stillschweigende internationale Akzeptanz der Schändung von Frauen in Konfliktzeiten bedeuten. Vergewaltigungen, sexuelle Sklaverei und Angriffe auf Säuglinge und schwangere Frauen sind nur einige Beispiele für diese Taktiken.

Abscheuliche Realität

Heute, da Israels Krieg gegen den Gazastreifen weitergeht, haben wir eine sehr besorgniserregende Ausrichtung auf Frauen und Kinder erlebt, von denen Tausende bei Luftangriffen getötet wurden. Diese Strategie zielt darauf ab, die Bevölkerung oder die Gruppe, zu der sie gehören, zu brechen, zu unterwerfen und sogar zu vernichten.

Im Rahmen dieser abscheulichen Realität haben wir gehört, wie die Täter ihre Gewalt rechtfertigen. Israels unverhohlene Aufstachelung zu Hass und Gewalt gegen Palästinenser, einschließlich Frauen und Kinder, ist in ihrem Ausmaß an Entmenschlichung besonders deutlich geworden. Mitglieder der israelischen Regierung und Gesellschaft haben deutlich gemacht, dass sie Frauen und Kinder als Teil des „Feindes“ betrachten, der vernichtet werden muss.

Beunruhigend ist, dass Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung anscheinend völlig ungestraft bleiben. Vielleicht sollte das nicht überraschen. Die Folgen haben wir in den letzten Tagen sowohl im Sudan als auch in Palästina deutlich gesehen, wo die internationale Justiz versagt hat, die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Täuschen Sie sich nicht: Was in Palästina geschieht, wird nicht auf Palästina beschränkt bleiben.

Das Verfahren, das Südafrika vor kurzem vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel wegen angeblicher Verstöße gegen die Völkermordkonvention angestrengt hat und in dem ausdrücklich auf die geschlechtsspezifischen Auswirkungen auf Frauen hingewiesen wird, bietet die Gelegenheit, unser Verständnis für derartige Verbrechen zu erweitern, insbesondere im Zusammenhang mit Siedlerkolonialismus, Besatzung und Apartheid.

Aber täuschen Sie sich nicht: Was in Palästina geschieht, wird nicht auf Palästina beschränkt bleiben. Diejenigen, die Gewalt gegen Frauen und Kinder ausüben, haben die absolute Straffreiheit zur Kenntnis genommen, mit der Israel seine Verbrechen begehen kann – tagein, tagaus, am helllichten Tag, für alle sichtbar, mit den modernsten Waffen.

Wenn die Welt in Echtzeit zusehen kann, wie sich ein regelrechter Völkermord an der palästinensischen Zivilbevölkerung abspielt, welche Hoffnungen auf Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit haben dann Frauen und Kinder in anderen Teilen der Welt, die nicht einmal auf unseren Bildschirmen oder in unserem kollektiven Gewissen erscheinen? Viele dieser Opfer werden traurigerweise als gesichtslose Zahlen in den Hintergrund treten.

Kontinuität der Gewalt

Die völlige Missachtung des Lebens von Frauen und Kindern in Kriegszeiten ist untrennbar mit der Gewalt verbunden, der sie in Zeiten des „Friedens“ zunehmend ausgesetzt sind. Wir sprechen oft von einem Kontinuum der Gewalt, und in vielen Ländern stellen die Zunahme der Femizide sowie die Bestrebungen, Frauen zu kontrollieren und auszubeuten, weiterhin ernsthafte Herausforderungen dar.

Die Art und Weise, wie wir Frauen und Kinder behandeln, kann zu ihrer Entmenschlichung und zur Legitimierung der gegen sie gerichteten Angriffe beitragen.

Ein weiteres Opfer des Krieges gegen die Palästinenser im Gazastreifen in den letzten Monaten ist die Autorität des internationalen Rechts, das den Opfern und Menschenrechtsverteidigern die notwendigen Instrumente für ihre Arbeit raubt. Wenn die ganze Welt zuschaut, ohne etwas gegen die Täter zu unternehmen – und sogar diejenigen verurteilt, die sich mit den Opfern solidarisieren -, welche Hoffnung können dann einzelne Frauen haben, wenn sie zur Zielscheibe von Ausbeutung oder Gewalt werden?

Die Glaubwürdigkeit des internationalen Menschenrechtssystems wird durch die Doppelmoral der Regierungen untergraben, insbesondere derjenigen, die vorgeben, der Gleichstellung der Geschlechter, den Rechten der Frauen und den Rechten von Kindern in Konflikten Priorität einzuräumen. Im Falle Palästinas wurden Vorwürfe sexueller Gewalt gegen die Hamas von einigen als Waffe eingesetzt, um Forderungen nach Rechenschaftspflicht für die israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser in Gaza zu untergraben.

Das Schweigen und die Selektivität einiger nationaler und internationaler Organisationen in Bezug auf die Gewalt gegen Frauen und Kinder im Gazastreifen ist sowohl ohrenbetäubend als auch augenöffnend. Sie befinden sich in einer Zwickmühle, da es sich bei den Tätern diesmal nicht um die „üblichen Verdächtigen“ oder um Kräfte handelt, die im Namen „regressiver“ religiöser, sozialer oder kultureller Normen handeln. Die „automatischen“ Bilder, die sie erwartet hatten, sind nicht eingetreten: Statt als Verkörperung „toxischer Männlichkeit“ erschienen die Palästinenser im Gazastreifen, einschließlich der Männer und Jungen, als rücksichtsvoll, zärtlich und liebevoll und unterstützten die Schwächsten und Verletzlichsten.

Gleichzeitig war es ein Hoffnungsschimmer zu sehen, dass durchschnittliche Zivilisten und viele Basisorganisationen – die über Israels schreckliche Angriffe auf Zivilisten, einschließlich Frauen und Kinder, in Gaza empört sind – heftig und kontinuierlich protestieren, um das Blutvergießen zu stoppen und Rechenschaft zu fordern. Sie verstehen instinktiv die wahren Auswirkungen dieses Krieges, der das Risiko birgt, dass der weltweite Schutz der Zivilbevölkerung in Konfliktsituationen insgesamt geschwächt wird.

Reem Alsalem ist die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für Gewalt gegen Frauen und Mädchen, ihre Ursachen und Folgen. Sie ist außerdem unabhängige Beraterin für Genderfragen, die Rechte von Flüchtlingen und Migranten, Übergangsjustiz und humanitäre Maßnahmen.

Übersetzt mit Deepl.com



