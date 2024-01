CNN And Washington Post Busted For Pro-Israel Propaganda Shenanigans Both CNN and The Washington Post have been caught engaging in some pretty shady journalistic malpractice with their Israel reporting in recent days. In a new article titled „CNN Runs Gaza Coverage…

CNN und Washington Post wegen Pro-Israel-Propaganda-Mätzchen verhaftet

Von Caitlin Johnstone

6. Januar 2024

Sowohl CNN als auch die Washington Post wurden in den letzten Tagen bei einigen ziemlich dubiosen journalistischen Verfehlungen in ihrer Israel-Berichterstattung erwischt.

In einem neuen Artikel mit dem Titel „CNN Runs Gaza Coverage Past Jerusalem Team Operating Under Shadow of IDF Censor“ berichtet The Intercept, dass die gesamte CNN-Berichterstattung über Israel und Palästina durch ein Büro in Jerusalem geleitet wird, das die Berichterstattung zugunsten israelischer Informationsinteressen verzerrt und der Kontrolle durch israelische Militärzensoren unterliegt. The Intercept berichtet auch, dass CNN letztes Jahr zu Beginn des Gaza-Krieges „einen ehemaligen Soldaten der IDF-Militärsprechereinheit als Reporter anstellte“.

Nicht namentlich genannte CNN-Mitarbeiter erklärten gegenüber The Intercept, dass CNNs eiserne Protokolle zur Regulierung von Informationen im Zusammenhang mit der israelisch-palästinensischen Frage einen „nachweislichen Einfluss auf die Berichterstattung über den Gaza-Krieg“ gehabt hätten.

„Kriegsverbrechen‘ und ‚Völkermord‘ sind Tabuwörter“, sagte der anonyme CNN-Mitarbeiter. „Israelische Bombardierungen in Gaza werden als ‚Explosionen‘ berichtet, die niemandem zugeschrieben werden, bis sich das israelische Militär einmischt, um entweder die Verantwortung zu übernehmen oder zu leugnen. Zitate und Informationen, die von israelischen Armee- und Regierungsbeamten geliefert werden, werden in der Regel schnell genehmigt, während die von Palästinensern stark hinterfragt und langsam bearbeitet werden.“

The Intercept berichtet, dass der ehemalige IDF-Spinmeister in Dutzenden von CNN-Berichten seit Beginn des Angriffs auf Gaza erwähnt wurde, wobei ein Bericht „kaum mehr als eine direkte Erklärung der IDF“ war.

Da fragt man sich, warum CNN nicht einfach den Mittelsmann ausschaltet und seine gesamte Berichterstattung direkt über das IDF-Hauptquartier in Tel Aviv laufen lässt. Das wäre wohl etwas effizienter und sicherlich auch ehrlicher.

In der Zwischenzeit wurde die Washington Post dabei ertappt, wie sie einen Reporter mit einer Vorgeschichte antipalästinensischer Voreingenommenheit beauftragte, einen Verleumdungsartikel über die unabhängigen Medien Electronic Intifada und The Grayzone zu schreiben, weil sie kritisch über Israels anhaltende Massaker in Gaza berichteten.

Sowohl Electronic Intifada als auch The Grayzone erhielten E-Mails von einer Reporterin der Washington Post namens Elizabeth Dwoskin, die sagte, sie schreibe einen Artikel über „Bemühungen, Informationen über die Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober herunterzuspielen oder in die Irre zu leiten“ und sie zu ihren Artikeln zu befragen, die Zweifel an der offiziellen Darstellung dessen aufkommen lassen, was genau an diesem Tag geschah.

Wie Ali Abunimah von Electronic Intifada auf Twitter hervorhob, verfasste Dwoskin vor zwanzig Jahren, als sie an der Columbia University war, Nakba-Leugner-Behauptungen, dass Palästina nie existiert habe und dass das Land vor der Gründung Israels nur von „Wüstenbeduinen ohne ein Gefühl für eine nationale Identität, wie wir sie heute kennen“, bewohnt gewesen sei.

Es ist schon schlimm genug, dass die Washington Post unabhängige Medien angreift, weil sie kritische Fragen stellen und echte journalistische Arbeit leisten, die auch die Post selbst leisten sollte, aber jemanden mit einer öffentlichen Geschichte ungeheuerlich antipalästinensischer Rhetorik mit dieser Aufgabe zu betrauen, lässt journalistische Integrität besonders vermissen.

„Wenn ich das richtig sehe, darf ein Reporter, der geleugnet hat, dass die Palästinenser vor dem Staat Israel existierten, für die Washington Post über Israel/Palästina berichten und über ‚Fehlinformationen‘ schreiben?“, twitterte die preisgekrönte Journalistin Laila Al-Arian über Abunimahs Enthüllung.

Keiner dieser Fälle wird jeden überraschen, der die erstaunlich schreckliche Berichterstattung der westlichen Massenmedien über den Angriff auf Gaza in den letzten drei Monaten kritisch verfolgt hat, aber sie bieten einige seltene Einblicke hinter den Vorhang, wie die Wurst gemacht wird.

Das größte Missverständnis über Propaganda ist, dass sie etwas ist, das anderen Menschen passiert und von anderen Ländern gemacht wird. Die Menschen im Westen halten sich gerne für frei denkende Menschen, deren Weltanschauung von Fakten und der Wahrheit geprägt ist, im Gegensatz zu Ländern wie Nordkorea und China, in denen die Bevölkerung als Opfer einer konformitätsfördernden Propaganda angesehen wird. Sie glauben, dass die Propaganda, wenn sie im Westen auftritt, aus Ländern wie Russland kommt, die versuchen, unseren Verstand zu korrumpieren und unser Vertrauen in unsere Institutionen zu schwächen, oder dass die Propaganda, wenn sie aus dem Inland kommt, nur Menschen in anderen politischen Parteien betrifft.

In Wirklichkeit ist der typische westliche Geist sein ganzes Leben lang von einheimischer Propaganda durchdrungen, und seine Weltsicht wurde von mächtigen Manipulatoren für ihn geschaffen, die von seiner intellektuellen Übereinstimmung mit ihren Interessen profitieren. Die Indoktrination in die westliche Mainstream-Weltanschauung begann in der Schule und setzt sich im Erwachsenenalter mit Hilfe von Mainstream-Medien wie CNN und The Washington Post fort.

Wenn wir jemals eine gesunde Zivilisation haben wollen, müssen wir aus dem propagandistischen Koma aufwachen, in das man uns versetzt hat, damit wir anfangen können, gegen die Käfigwände zu stoßen, die zu ignorieren wir unser ganzes Leben lang indoktriniert wurden, und damit wir die Macht unserer Zahl nutzen können, um echte Veränderungen in den Systemen zu erzwingen, die unsere Welt regieren. Glücklicherweise haben die Gräueltaten in Gaza die Menschen schnell wachgerüttelt, denn es hat sich herausgestellt, dass man die Ermordung von Tausenden von Kindern nicht mit viel Propaganda schönreden kann.

Je mehr Menschen sich bewusst werden, dass unsere Zivilisation auf Täuschung aufgebaut ist und alles, was man uns über die Welt erzählt hat, eine Lüge ist, desto näher kommen wir dem Ziel, in einer auf Wahrheit basierenden Gesellschaft zu leben, in der so etwas wie das Massaker in Gaza niemals erlaubt wäre.

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt.

Übersetzt mit Deepl.com

