Stella Assange im Telepolis-Podcast: Warum schweigt Annalena Baerbock? Von David Goeßmann

Stella Assange bei Aktion am Parliament Square in London, 2023. Loredana Sangiuliano, Shutterstock.com

Für Julian Assange gäbe es wieder Hoffnung, sagt seine Frau. Berufung möglich, um Pressefreiheit zu verteidigen. Worauf wartet das Außenamt? Ein Telepolis-Podcast,

Auf der größten Digitalkonferenz Europas, der Re:publica, die seit 2007 jährlich in Berlin stattfindet, traf Telepolis-Autor David Goeßmann die Frau von Julian Assange, Stella Assange, und konnte mit ihr ein Interview über die aktuellen Entwicklungen im Fall Assange führen. Die Rechtsanwältin ist seit vielen Jahren im juristischen Team des Journalisten und Mitbegründers von Wikileaks.

Das Recht, die Wahrheit zu veröffentlichen

Die Vereinigten Staaten verlangen die Auslieferung von Julian Assange. Er sitzt seit über fünf Jahren im Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh, London, davor war er sieben Jahre in der Londoner Botschaft Ecuadors gefangen und konnte sie nicht verlassen. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft in den USA unter dem Spionagegesetz. Wikileaks hatte Dokumente und ein Video zum Irak- und Afghanistankrieg veröffentlicht.

▶ Der High Court in London hat Julian Assange vor Kurzem das Recht zugestanden, gegen den Auslieferungsbeschluss an die Vereinigten Staaten Berufung einzulegen. Was ist Ihre Meinung dazu? Was denken Sie über diese Entscheidung?

Stella Assange: Die Tatsache, dass Julian am Montag letzter Woche gewonnen hat, ist in gewisser Weise eine sehr hoffnungsvolle Entwicklung, denn Julian war von einer sofortigen Auslieferung bedroht. Wir waren bereit, notfalls vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Aber er hat gewonnen, und das bedeutet, dass er eine Berufungsanhörung vor dem Obersten Gerichtshof haben wird, wofür er jetzt seit zwei Jahren kämpft.

Er ist seit fünf Jahren im Gefängnis, doch seit der letzten Entscheidung sind zwei Jahre vergangen. Nun darf er endlich in einem einzigen Punkt Berufung einlegen. Und es ist wichtig, dass der Punkt, zu dem er Berufung einlegen darf, die Pressefreiheit betrifft.

Denn es gab viele Diskussionen über alle möglichen Dinge rund um diesen Fall, weil es ein ungeheuerlicher Fall ist. Aber im Moment geht es in diesem Fall nur um die Möglichkeit, das Recht zu verteidigen, die Wahrheit zu veröffentlichen, einschließlich der Wahrheit über Staaten, die im Krieg Verbrechen begehen.

Isoliert auf sechs Quadratmetern

▶ Könnten Sie ein wenig über die gesundheitliche Situation von Julian Assange sprechen? Sie haben vor der Verschlechterung seines Gesundheitszustandes gewarnt, wie viele andere auch. Er hatte einen kleinen Schlaganfall und leidet unter Depressionen. Wie ist die aktuelle gesundheitliche Situation?

Stella Assange: Die Lage ändert sich von Tag zu Tag. Vor der Anhörung letzte Woche konnte er nicht mehr schlafen. Offensichtlich steht er unter enormem Stress und Druck. Er ist jeden Tag in einer kleinen Zelle von sechs Quadratmetern eingesperrt. Er hat sehr wenig Kontakt zur Außenwelt, und das wirkt sich natürlich auf ihn aus, vor allem mit der Zeit.

Er war natürlich erleichtert, als er am Montag vergangener Woche die gute Nachricht hörte, dass er den Prozess gewonnen hatte. Aber dann wurde er krank, über das Wochenende war er krank. Er hatte Fieber. Er hatte schreckliche Kopfschmerzen. Er fühlte sich furchtbar. Offensichtlich ist das auch der enorme Stress und die Belastung, die dieser Fall mit sich bringt, da er sich über Jahre hinzieht.

Es geht um Journalismus

▶ Sie sprechen davon, dass es beim Fall Julian Assange auch und vor allem um Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und das Recht von Journalisten geht, geheime Dokumente zu veröffentlichen. Glauben Sie, dass die Medien, die auch Wikileaks-Dokumente veröffentlicht haben, genug getan haben, um Julian Assange in der Berichterstattung zu schützen und die Meinungsfreiheit zu verteidigen?

Stella Assange: Ich denke, die Presse hat viele Jahre lang grundlegend missverstanden, was Julian vorgeworfen wurde. In einigen Fällen wussten Journalisten nicht einmal, dass Julian beschuldigt wird, die Chelsea-Manning-Leaks über den Irak und Afghanistan, Guantánamo Bay, die diplomatischen Kabel und die Einsatzregeln in „Collateral murder“ [Video mit Kampfhubschrauber, der Zivilisten im Irak tötete] veröffentlicht zu haben.

Ich finde es erstaunlich, nicht nur, weil viele dieser Medien die gleichen Dinge veröffentlicht haben, sodass sie im Prinzip auch auf der gleichen Grundlage strafrechtlich verfolgt werden könnten, sondern auch, weil es ihre journalistische Verantwortung und ihr Recht auf Veröffentlichung betrifft, das durch diesen Fall untergraben wird.

Ich weiß, dass es eine Metadiskussion über Julian gegeben hat und darüber, was für eine Art von Journalist er ist und so weiter. Aber man muss einfach verstehen, dass Julian als Verleger und für die Nachrichtenbeschaffung angeklagt wird. Es geht nicht um seinen Charakter, sondern um die Tätigkeit, und die Tätigkeit, die kriminalisiert wird, besteht darin, Informationen von einer Quelle zu erhalten, sie zu besitzen und sie an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Nicht im Namen einer ausländischen Macht, sondern zum Nutzen der Öffentlichkeit. Das ist es, was kriminalisiert wird. Im Grunde genommen wird die Öffentlichkeit als Feind des Staates betrachtet. Das Risiko, dass wahre Informationen an die Öffentlichkeit gelangen könnten, ist aber genau der Zweck des Journalismus.

Es ist also der Journalismus, der kriminalisiert wird, darum geht es in diesem Fall. Es geht nicht um Julian und was er vielleicht denkt oder nicht denkt. Das, was ihm vorgeworfen wird, ist Journalismus. Es ist sehr enttäuschend, dass sich viele Journalisten und Pressevertreter erst im Verlauf der Jahre tatsächlich damit auseinandergesetzt haben und begannen zu verstehen, worum es eigentlich geht. Es war eine große Hilfe, dass die Experten, die den Fall verfolgt haben, zu den Anhörungen gegangen sind, die Gerichtsdokumente gelesen haben und wirklich verstanden haben, was auf dem Spiel steht.

Alle haben gesagt, dass Julians Fall eine existenzielle Bedrohung für den investigativen Journalismus ist, er jeden Journalisten in der Welt betrifft, in den Vereinigten Staaten, aber auch in der ganzen Welt. Julian ist australischer Staatsbürger, er war in Großbritannien und auf US-amerikanischem Boden. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat beschlossen, ihre Geheimhaltungsgesetze zu nutzen, um Journalisten im Ausland zu zensieren und damit zu bestimmen, was die Öffentlichkeit in Deutschland, in Europa und wo auch immer hören darf. Das ist nicht in Ordnung. Es ist völlig untragbar, das sollte es für alle Journalisten sein, die ihren Job ernst nehmen.

Heuchelei der deutschen Außenministerin

▶ Annalena Baerbock, die Außenministerin von Deutschland, ist auch hier auf der Re:publica und spricht. Was ist Ihre Forderung an sie als Außenministerin im Fall von Julian Assange?

Stella Assange: Die Außenministerin hat mit dem Fall Julian Assange Wahlkampf gemacht. Sie wusste, dass sie damit Stimmen gewinnen würde. Dann wurde sie gewählt, und sobald sie im Amt war, hat sie zu diesem Fall geschwiegen. Und sie schweigt weiter. Das ist für mich völlig unverständlich, nachdem Olaf Scholz sich zu dem Fall geäußert und gesagt hat, dass Julian nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden sollte. Das ist eigentlich völlig unverständlich.

Ich denke, der Fall Julian Assange geht an die Grundfesten der europäischen Werte, der deutschen Werte, der Pressefreiheit. Es geht darum, das Recht der Öffentlichkeit auf Information zu schützen. Das ist es, was angegriffen wird. Es sollte nicht eine Frage von Wahlkampfstrategie sein. Es sollte eigentlich darum gehen, die Probleme zu lösen.

Ich bin keine deutsche Staatsbürgerin, ich kann nur auf das Offensichtliche hinweisen. Ich weiß, dass es etwas ist, das den Deutschen sehr am Herzen liegt, die Heuchelei. Julian hat enorme Unterstützung in Deutschland. Wie ich schon sagte, der Kanzler hat sich bereits geäußert, Deutschland verfolgt den Fall und hat Beobachter bei den Anhörungen. Sie wissen also offensichtlich, was auf dem Spiel steht. Sie wissen, dass Julian des Journalismus beschuldigt wird. Sie wissen, dass er ein Journalist ist. Er ist der meist ausgezeichnete Journalist der Welt. Ich glaube nicht, dass jemand einen Journalisten finden kann mit mehr Auszeichnungen. Also, worauf warten sie noch?

Die gespaltene Biden-Regierung

▶ Letzte Frage, haben Sie die Hoffnung, wie Craig Murray es ausdrückte, dass Julian Assange dieses Jahr zu Weihnachten frei sein könnte?

Stella Assange: Natürlich habe ich Hoffnung, und Biden hat in den letzten Wochen gesagt, dass er darüber nachdenkt, das Verfahren fallen zu lassen. Das ist ein wichtiges Zugeständnis, dass die Biden-Regierung in diesem Fall geteilter Meinung ist. Sie haben verstanden, dass es sich um eine existenzielle Bedrohung des ersten Verfassungszusatzes in den USA handelt. Das Verfahren ist innerhalb der Biden-Regierung unpopulär.

Natürlich gibt es Teile der Biden-Administration, die Julian lebenslang einsperren oder sogar töten wollen. Wir haben gesehen, dass Mike Pompeo das vorantrieb, und es Pläne gab, Julian während der Trump-Jahre zu ermorden. Die Biden-Regierung hätte sich von Anfang an von diesem Fall distanzieren, ihn vom ersten Tag an fallen lassen sollen.

Es ist eine Anklage der Trump-Regierung. Sie ist eine Bedrohung für jeden Journalisten in den USA und darüber hinaus. Mit dem düsteren und hässlichen Vermächtnis der Trump-Regierung sollte Biden nichts zu tun haben wollen.

Ich hoffe also, dass die Biden-Regierung es ernst meint und den Schritt in Erwägung zieht. Die deutsche Regierung sollte die Stimmungslage jetzt erkennen. Es ist tatsächlich ein Moment, in dem die Außenministerin etwas sagen und die Australier unterstützen könnte, sowie den Kanzler, die UN, den Europarat und jede Organisation, die sich für freie Meinungsäußerung und Menschenrechte einsetzt, also alle, die die Freilassung von Julian gefordert haben.

Vielen Dank, Stella Assange, für dieses Interview.

