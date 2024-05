Palestinian journalists covering Gaza war win UNESCO press freedom prize UN agency’s chief calls award a tribute to courage of journalists facing ‚difficult and dangerous‘ conditions in Gaza.

Israels Krieg gegen Gaza

Der Büroleiter von Al Jazeera in Gaza, Wael Al-Dahdouh (C), trauert zusammen mit Journalistenkollegen während der Beerdigung seines Sohnes Hamza Wael Dahdouh, einem Journalisten des Fernsehsenders Al Jazeera, der bei einem israelischen Luftangriff am 7. Januar 2024 in Rafah im Gazastreifen getötet wurde. Dahdouh, der selbst am Arm verwundet wurde, hat in den ersten Wochen des Krieges seine Frau und zwei weitere Kinder bei israelischen Luftangriffen verloren. (Foto von Mohammed ABED / AFP)



Der Leiter der UN-Organisation bezeichnet den Preis als Anerkennung für den Mut der Journalisten, die unter „schwierigen und gefährlichen“ Bedingungen in Gaza arbeiten.

Palästinensische Journalisten, die über den Gaza-Krieg berichten, erhalten UNESCO-Preis für Pressefreiheit

3. Mai 2024

Alle palästinensischen Journalisten, die über den Krieg Israels gegen den Gazastreifen berichtet haben, sind mit dem Weltpreis für Pressefreiheit der UNESCO ausgezeichnet worden, teilte die Kulturorganisation der Vereinten Nationen mit.

„In diesen Zeiten der Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit möchten wir den palästinensischen Journalisten, die über diese Krise unter so dramatischen Umständen berichten, eine starke Botschaft der Solidarität und Anerkennung zukommen lassen“, sagte Mauricio Weibel, Vorsitzender der internationalen Jury von Medienfachleuten, bei der Bekanntgabe am Donnerstag.

„Als Menschheit sind wir ihrem Mut und ihrem Einsatz für die Meinungsfreiheit zu großem Dank verpflichtet“, fügte Weibel bei einer Zeremonie in der chilenischen Hauptstadt Santiago am Vorabend des Welttags der Pressefreiheit am Freitag hinzu.

Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) und der Internationalen Journalisten-Föderation (IFJ) wurden in den ersten sieben Monaten des aktuellen Konflikts im Gazastreifen, der im Oktober begann, mehr als 100 Journalisten und Medienmitarbeiter, die meisten von ihnen Palästinenser, getötet.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza bezifferte die Zahl der Journalisten auf mehr als 140.

In einem Interview mit Al Jazeera sagte Weibel, dass die Welt den palästinensischen Journalisten „sehr viel zu verdanken“ habe.

„Wir sind weltweit mit vielen Risiken konfrontiert, und wir müssen sagen: ‚Stopp'“, fügte er hinzu.

Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, sagte, der Preis würdige „den Mut von Journalisten, die sich schwierigen und gefährlichen Umständen stellen“.

Lucia Newman von Al Jazeera, die aus Santiago berichtete, beschrieb die Veranstaltung als eine „extrem emotionale Zeremonie“.

„Es waren viele Menschen im Raum, die geweint haben. Es gab viele Emotionen und sehr starken Applaus.“

Die Journalisten von Al Jazeera in Gaza gehören zu denjenigen, die seit Oktober von israelischen Angriffen betroffen sind.

Im Dezember wurde der Leiter des Gaza-Büros von Al Jazeera, Wael Dahdouh, bei einem israelischen Angriff verwundet, bei dem sein Kollege und Kameramann von Al Jazeera Arabic, Samer Abudaqa, getötet wurde, während sie im südlichen Gazastreifen berichteten.

Dahdouhs Frau Amna, sein Sohn Mahmoud, seine Tochter Sham und sein Enkel Adam wurden bei einem Angriff im Oktober getötet, als ein israelischer Luftangriff das Haus traf, in dem sie im Flüchtlingslager Nuseirat Zuflucht gefunden hatten.

Der älteste Sohn des Journalistenveteranen, Hamza Dahdouh, ebenfalls ein Al Jazeera-Journalist, wurde im Januar bei einem israelischen Raketenangriff in Khan Younis im südlichen Gazastreifen getötet. Er befand sich in einem Fahrzeug in der Nähe von al-Mawasi, einer von Israel als sicher eingestuften Zone, zusammen mit dem Journalisten Mustafa Thuraya, der bei dem Angriff ebenfalls getötet wurde.

Nach Berichten von Al Jazeera-Korrespondenten wurde ihr Fahrzeug angegriffen, als sie versuchten, Zivilisten zu interviewen, die durch frühere Bombardierungen vertrieben worden waren.

Im Februar wurde Mohamed Yaghi, ein freiberuflicher Fotojournalist, der für mehrere Medien, darunter auch Al Jazeera, arbeitete, bei einem israelischen Luftangriff in Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens ebenfalls getötet.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.596 Palästinenser getötet und 77.816 verwundet. Die Zahl der Todesopfer der von der Hamas geführten Angriffe in Israel beläuft sich auf 1.139, Dutzende von Menschen werden noch immer gefangen gehalten.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit deepl.com



