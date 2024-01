‚I pretended to be dead‘: Survivors recount harrowing Israeli field executions in Gaza In Gaza City, Israeli soldiers shoot Palestinians at point blank range, killing them in front of their families

In Gaza-Stadt schießen israelische Soldaten aus nächster Nähe auf Palästinenser und töten sie vor den Augen ihrer Familien

Krieg gegen Gaza: Überlebende berichten über erschütternde israelische Exekutionen vor Ort

Von Maha Hussaini in Gaza, besetztes Palästina

4. Januar 2024

Drei Tage lang lag Moemen Raed al-Khaldi verwundet und regungslos zwischen den Leichen seiner getöteten Familienmitglieder und gab vor, tot zu sein, um sich vor den Schüssen der israelischen Soldaten zu schützen.

Am 21. Dezember drangen israelische Soldaten in das Haus ein, in das sich die Familie Khaldi im Norden des Gazastreifens geflüchtet hatte, und erschossen innerhalb weniger Minuten alle Anwesenden.

Die Soldaten verließen das Haus in dem Glauben, sie hätten alle getötet, nur Moemen blieb am Leben und blutete tagelang, bis Nachbarn ihn fanden und ins Krankenhaus brachten.

Von seinem Krankenhausbett im al-Shifa Medical Complex in Gaza-Stadt aus erzählte er Middle East Eye, was am 21. Dezember geschah.

Khaldi und seine Familie waren in das Haus ihrer Verwandten im Viertel Sheikh Radwan im Norden von Gaza-Stadt gegangen, nachdem sie gezwungen waren, ihr eigenes Haus zu räumen.

Ich tat so, als wäre ich tot.

An jenem schicksalhaften Tag hatte die Familie nach Sonnenuntergang das Gebet beendet und lag in Decken gehüllt auf dem Boden, als israelische Soldaten plötzlich die Haustür aufsprengten und das Haus stürmten.

„Alle in der Nähe befindlichen Personen wurden sofort verwundet, darunter zwei Frauen, meine Großmutter und eine weitere schwangere Frau“, so Khaldi.

Die israelische Armee wandte sich auf Hebräisch an die Familie und forderte alle auf, das Haus zu evakuieren. Da jedoch niemand Hebräisch sprach, verstanden die Familienmitglieder die Befehle nicht.

„Die Soldaten sprachen kein Arabisch. Keiner sprach Hebräisch, und wir verstanden nicht, was sie sagten. Also versuchte mein Großvater zu übersetzen. Er sagte nur ein paar Worte: ‚Hört auf das, was die Soldaten euch sagen, und geht hinaus'“, sagte Khaldi.

„Die Soldaten drehten sich um und dachten, es sei mein Vater, der gesprochen hatte. Sie schossen eine Kugel auf ihn, und er war sofort tot.“

Dann erschossen die Soldaten alle anderen im Raum, auch Khaldi.

„Mein Großvater wurde dann getötet, gefolgt von meinem Onkel, dann zwei weiteren Männern, die ebenfalls bei uns Zuflucht gesucht hatten, dann einem der Hausbesitzer. Danach wurden meine Großmutter und die schwangere Frau ermordet.

Nachdem er angeschossen worden war und Wunden an den Beinen erlitten hatte, lag Khaldi regungslos auf dem Boden und täuschte den Tod vor, um weiteren Beschuss durch die Soldaten zu verhindern.

„Ich habe mich geschützt, indem ich mich zwischen dem Rücken meines Onkels und der Wand aufhielt. In dieser Position habe ich meinen Kopf geschützt. Ich blieb drei Tage lang so und tat so, als wäre ich nicht am Leben. Während dieser Zeit ging die Armee im Haus ein und aus und zerstörte es, aber ich tat so, als wäre ich tot“, erinnert er sich.

„Drei Tage später wurde ich zusammen mit meinen gemarterten Familienmitgliedern in ein Krankenhaus gebracht.

Sie erschossen erst die Mutter, dann den Vater“.

Am 27. Oktober startete die israelische Armee eine Bodeninvasion in die städtischen Gebiete, Straßen und dicht besiedelten Stadtteile des Gazastreifens.

Schon Tage vor der Invasion begann das israelische Militär damit, die Bewohner von Gaza-Stadt und dem übrigen nördlichen Gazastreifen aufzufordern, ihre Häuser zu evakuieren und in die Gebiete im südlichen Gaza-Tal umzusiedeln.

Das Militär erklärte, es betrachte die Palästinenser, die den Evakuierungsbefehlen nicht nachkämen, als „Terroristen“, und seine Streitkräfte gingen seitdem mit tödlicher Gewalt gegen die Menschen vor, die sich entschieden hatten zu bleiben.

Kaum hatte sie das gesagt, schossen sie auf sie und dann auf ihren Vater“.

– Faisal al-Khaldi, sechs Jahre

Am 22. Dezember überlebte sein sechsjähriger Verwandter Faisal Ahmed al-Khaldi im selben Viertel, in dem Khaldis Familie hingerichtet wurde, einen ähnlichen Vorfall, nachdem israelische Soldaten im Haus seines Onkels seine Eltern vor seinen Augen erschossen hatten.

„Wir waren zu Hause und der Panzer stand vor der Tür des Hauses. Eines Nachts brachen sie das Tor auf und stürmten hinein. Die Tür zur [Wohnung] meines Onkels Mohammed war verschlossen, sie brachen sie auf und traten ein. Sie erschossen alle im Gästezimmer“, sagte Faisal gegenüber MEE.

„Wir schliefen, ich hörte ihr [Geräusch], also fragte ich meine Mutter: Was ist das für ein Geräusch? Sie sagte mir: Das sind Israelis. Kaum hatte sie das gesagt, erschossen sie sie, dann erschossen sie Papa.“

Die israelischen Soldaten befahlen daraufhin den übrigen Familienmitgliedern von Faisal, sich in einem Raum zu versammeln, während die Kinder sie vom Korridor aus beobachten sollten.

Faisal wurde von einem Schrapnell der Kugeln getroffen, die seine Eltern töteten, aber der Schock verhinderte, dass er die Wunde zu diesem Zeitpunkt spürte.

„Wir versteckten uns im Schlafzimmer meines Cousins Layan. Dann gingen wir zur Tür, ich konnte nicht laufen, ich fiel immer wieder hin, also trug mich mein Onkel Mohammed. Als er das tat, befahlen die Soldaten ihm und Layans Großvater, sich auszuziehen“, erzählte er.

„Sie befahlen ihnen, sich zu setzen, und wir setzten uns alle in den Korridor.

Nachdem die Soldaten das Haus verlassen hatten, suchte die Familie Zuflucht in einer Schule, und erst dann spürte Faisal einen Schmerz in seinem Unterleib.

„Sie zogen mir die Kleider aus und stellten fest, dass ich verwundet war, und brachten mich ins Krankenhaus“, sagte er.

Hingerichtet vor seinen behinderten Kindern

Eine Woche später, nur wenige Kilometer entfernt, exekutierten israelische Soldaten den 65-jährigen Kamel Mohammed Nofal, einen pensionierten Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen, vor den Augen seiner Frau und seiner behinderten erwachsenen Kinder, während „er versuchte, ihnen zu erklären, dass seine Kinder die Anweisungen nicht verstehen konnten“, so sein Verwandter Jamal Naim gegenüber MEE.

„Die israelischen Streitkräfte kamen zu dem Gebäude, in dem Kamel und seine Familie lebten, und befahlen allen, das Gebäude zu verlassen. Sie gingen alle hinunter und versammelten sich auf der Straße vor dem Gebäude“, sagte er.

„Es waren 24 Bewohner, darunter Kamel, seine 63-jährige Frau Fatima Jamil Timraz und ihre vier Kinder, deren Ehepartner und deren Kinder. Unter ihnen waren mindestens neun Kinder, das jüngste war vier Monate alt.“

Laut Naim waren drei von Nofals Kindern taubstumm, das vierte war sehbehindert.

„Israelische Soldaten gaben der Gruppe Anweisungen, wohin sie gehen und was sie tun sollten, aber Kamels Kinder konnten sie nicht verstehen, da sie nicht in der Lage waren, richtig zu hören, zu sehen oder mit den Soldaten zu kommunizieren, so dass die Soldaten sie festhielten“, sagte er.

„Kamel sprach auf Hebräisch und sagte den Soldaten, dass seine Söhne Hussam, 40, Ahmed, 36, und Mahmoud, 32, und seine Tochter Wafaa, 31, behindert seien. Sie schossen sofort auf ihn. Er wurde vor den Augen seiner Kinder und aller anderen getötet“.

Naim berichtete, dass israelische Soldaten anschließend Nofals Kinder und den Rest seiner Familienmitglieder festnahmen. Ihr derzeitiger Verbleib ist unbekannt.

Sie haben alle hingerichtet

Als das israelische Militär das Viertel al-Rimal im Zentrum von Gaza-Stadt erreichte, griff es mehrere Geschäfts- und Wohngebäude an. Die Bewohner durften jedoch nicht evakuiert werden.

Der Journalist Ahmed Dawoud, 38, befand sich noch in seiner Wohnung in der Nähe der Palästina-Kreuzung, als ein israelischer Panzer die Wohnung seines Nachbarn beschoss und er fliehen musste.

„Ich verließ mein Haus, nachdem die benachbarte Wohnung niedergebrannt war. Wir verließen das Gebäude zusammen mit etwa 30 Personen, darunter die Tochter meines befreundeten Journalisten. Wir versuchten zu fliehen, aber als wir an der Kreuzung ankamen, wurden zwei Mädchen getötet“, erzählte er.

Die Leiche der Tochter meines Freundes lag fünf Tage lang auf der Straße“.

– Ahmed Dawoud, 38

„Eines der Mädchen war acht Jahre alt, die Tochter meines Freundes, eines Journalisten, und das andere war 15 Jahre alt. Sie haben sie vor unseren Augen hingerichtet. Wenn wir nicht Schutz gesucht hätten, wären wir auch unter den Märtyrern gewesen.

Als die Soldaten das Feuer auf die Bewohner eröffneten, zogen sich einige von ihnen in das Gebäude zurück, während andere beschlossen, zu einem sichereren Ort weiterzugehen.

„Die Leiche der Tochter meines Freundes blieb auf der Straße liegen. Wir gingen in ein beliebiges Haus und beobachteten vier oder fünf Tage lang [aus dem Fenster], um die Leiche zu bergen. Wir waren von israelischen Soldaten umzingelt, die jeden in der Gegend hinrichteten“, sagte er.

„Fünf Tage später gingen wir hinunter und holten die Leiche unter den [israelischen] Quadcoptern hervor.

Als er aus dem Gebäude floh, blieben einige seiner Nachbarn in ihrer Wohnung. Als israelische Soldaten in das Gebäude eindrangen und sie entdeckten, erschossen sie die gesamte Familie, bevor sie das Haus in Brand setzten.

„Sie haben sie alle hingerichtet, die ganze Gruppe… Sie haben jeden in der Umgebung hingerichtet, sie haben niemanden zurückgelassen.“

– Mohammed Qreiqe in Gaza hat zu diesem Bericht beigetragen.

