Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hält eine Rede während der Eröffnungssitzung des dritten Südgipfels der Gruppe der 77 und China (G77+China) in Kampala am 21. Januar 2024 (Luis Tato/AFP)

Krieg gegen Gaza: UN-Generalsekretär fordert Wiederherstellung der Unrwa-Finanzierung

Antonio Guterres warnt, dass zwei Millionen Menschen im Gazastreifen von der Agentur abhängig sind und dass der Finanzierungsbedarf für Februar nicht gedeckt werden könnte

Von MEE-Mitarbeitern

28. Januar 2024

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Wiederherstellung der Finanzierung der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) gefordert und darauf hingewiesen, dass Millionen von Palästinensern auf die Agentur angewiesen sind.

Mehrere Länder, darunter die USA und das Vereinigte Königreich, hatten am Freitag die Finanzierung der Agentur ausgesetzt, nachdem Israel behauptet hatte, dass 12 der 30.000 Mitarbeiter der Unrwa an den von der Hamas angeführten Angriffen auf Südisrael am 7. Oktober beteiligt waren.

Am Freitag teilte die Unrwa mit, sie habe die Beziehungen zu einer Reihe von Mitarbeitern abgebrochen und eine Untersuchung eingeleitet.

Guterres sagte, dass trotz der Bedenken der Fortbestand der Agentur gewährleistet sein müsse.

„Ich verstehe die Sorgen der Menschen – ich war selbst entsetzt über diese Anschuldigungen – und appelliere an die Regierungen, die ihre Beiträge ausgesetzt haben, zumindest die Kontinuität der Arbeit von Unrwa zu gewährleisten“, sagte Guterres am Samstag in einer Erklärung.

Er fügte hinzu, dass zwei Millionen Zivilisten im Gazastreifen für ihr tägliches Überleben auf die „kritische Hilfe“ der Unrwa angewiesen seien, warnte jedoch, dass die derzeitige Finanzierung es nicht erlauben würde, alle Bedürfnisse im Februar zu befriedigen.

„Es muss Konsequenzen für die mutmaßlich verabscheuungswürdigen Handlungen dieser Mitarbeiter geben. Aber die Zehntausende von Männern und Frauen, die für Unrwa arbeiten, viele von ihnen in den gefährlichsten Situationen für humanitäre Helfer, sollten nicht bestraft werden“, sagte er.

„Wir müssen auf die dringenden Bedürfnisse der verzweifelten Menschen, die sie betreuen, reagieren“.

Unrwa wurde 1949 gegründet – ein Jahr nach der Nakba (oder Katastrophe), bei der 750 000 Palästinenser während der Gründung Israels aus ihren Häusern vertrieben wurden -, um den Palästinensern im Gazastreifen, im besetzten Westjordanland, in Jordanien, Syrien und im Libanon medizinische Versorgung, Bildung und humanitäre Hilfe zu bieten.

Heute ist die Unrwa nach der Hamas der zweitgrößte Arbeitgeber in Gaza. Die Agentur hat insgesamt 30.000 Beschäftigte, davon 13.000 im Gazastreifen.

In der belagerten Enklave betreibt sie 183 Schulen, 22 Gesundheitseinrichtungen und sieben Frauenzentren sowie mehrere andere Einrichtungen.

Ihre Schulen werden von 286.645 Schülern in Gaza besucht, während ihre medizinischen Einrichtungen nach UN-Angaben durchschnittlich 3,4 Millionen Mal pro Jahr aufgesucht werden.

Seit Ausbruch des Krieges am 7. Oktober wurden mindestens 136 der 13.000 Mitarbeiter der Organisation in Gaza durch israelische Angriffe getötet.

Die Schulen, Einrichtungen und Unterkünfte der Organisation wurden wiederholt von israelischem Bombardement getroffen, wobei zahlreiche vertriebene palästinensische Zivilisten getötet wurden, als sie in den Einrichtungen der Unrwa Zuflucht suchten.

