Hamas-Führer im Gazastreifen Ismail Haniya (C) und Yahya Sinwar (R) treffen den Vorsitzenden des palästinensischen zentralen Wahlkomitees Hanna Nasser in Gaza-Stadt, am 28. Oktober 2019 (Mahmud Hams/AFP)

Netanjahu schwört, die Angriffe auf den Gazastreifen fortzusetzen, bis die palästinensische Gruppe besiegt ist

Krieg gegen Gaza: US-Geheimdienstler sagen, Israel sei nicht nahe dran, die Hamas zu besiegen

Von MEE-Mitarbeitern

9. Februar 2024

Israel ist mit seiner Militäroffensive im Gazastreifen nicht einmal annähernd in der Lage, die Hamas zu besiegen, wie US-Geheimdienstmitarbeiter erklärten.

Wie die New York Times berichtet, sagten die Beamten Anfang der Woche vor Kongressmitgliedern, dass es Israel zwar gelungen sei, die Kampfkraft der Hamas zu schwächen, dass man aber noch weit davon entfernt sei, die Organisation selbst zu zerschlagen.

Die Beamten sagten auch, dass es angesichts des Charakters des militärischen Flügels der Hamas, der im Wesentlichen eine „Guerillatruppe“ ist, möglicherweise gar nicht möglich ist, die Gruppe zu besiegen, und dass eine einfache Schwächung ihrer Kampfkraft ein realistischeres Ziel sein könnte.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat wiederholt betont, dass die Niederlage der palästinensischen Gruppe das ultimative Ziel der laufenden Angriffe seines Landes auf den Gazastreifen sei.

In einer Pressekonferenz am späten Mittwochabend versprach Netanjahu, Israels Militäroffensive bis zum „totalen Sieg“ fortzusetzen, und sagte, sein Land werde dies in ein paar Monaten erreichen.

„Wir werden uns nicht mit weniger zufrieden geben“, sagte er, als er einen von der Hamas vorgeschlagenen Waffenstillstandsplan ablehnte.

Mehrere Nachrichtenagenturen, darunter Middle East Eye, berichteten am Mittwoch, sie hätten den von der palästinensischen Gruppe vorgeschlagenen dreistufigen Waffenstillstandsplan gesehen.

Zu den Vorschlägen gehörte, dass alle israelischen Frauen, Kinder unter 19 Jahren, ältere Menschen und Kranke während der ersten 45-tägigen Phase aus dem Gazastreifen entlassen werden sollten, im Austausch für die Freilassung aller palästinensischen Frauen, Kinder, Kranken und älteren Gefangenen über 50 Jahren aus israelischen Gefängnissen.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer ist in den letzten vier Monaten auf mehr als 27.900 gestiegen, es gibt über 67.400 Verletzte und mindestens 7.000 Vermisste, von denen man annimmt, dass sie tot oder unter Trümmern begraben sind.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden sind über 70 Prozent der Opfer Kinder und Frauen.

Während Netanjahu im vergangenen Monat behauptete, Israel habe zwei Drittel der Hamas-Kampftruppen getötet, gehen amerikanische Beamte insgeheim davon aus, dass ihre Schätzungen deutlich niedriger sind und vielleicht nur ein Drittel der geschätzten 20.000 bis 25.000 Hamas-Kämpfer getötet wurden.

Übersetzt mit deepl.com

