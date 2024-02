War on Gaza: Why Israel will never ‚finish the job‘ Israel has only two alternatives: to follow Ben Gvir and Smotrich in their quest to turn a war over land into a religious war, or discuss with the Palestinians how they can share the land as equals

Krieg gegen Gaza: Warum Israel die Arbeit nie beenden wird

Von David Hearst

19. Februar 2024

Israel hat nur zwei Alternativen: Ben Gvir und Smotrich in ihrem Bestreben zu folgen, einen Krieg um Land in einen Religionskrieg zu verwandeln, oder mit den Palästinensern darüber zu diskutieren, wie sie das Land als Gleichberechtigte teilen können

Die weithin verkündete Entschlossenheit des israelischen Kriegskabinetts, Rafah zu besetzen, wo 1,4 Millionen Palästinenser, die aus dem Norden und dem Zentrum des Gazastreifens gewaltsam vertrieben wurden, Zuflucht finden, verdeckt wachsende Zweifel daran, was sie erreichen werden, wenn sie dort ankommen.

Premierminister Benjamin Netanjahu ist nicht der einzige, der darauf besteht: „Wir werden es schaffen. Wir werden die verbleibenden Hamas-Terrorbataillone in Rafah erwischen“. Auch der Oppositionsführer Benny Gantz drängt darauf: „Denjenigen, die sagen, der Preis sei zu hoch, sage ich ganz klar: Die Hamas hat eine Wahl. Sie kann sich ergeben, die Geiseln freilassen, und die Bewohner des Gazastreifens können Ramadan feiern.“

Diese Angeberei ist für den heimischen Verbrauch bestimmt.

Die israelische Armee hat vier Monate gebraucht, um sich einen Weg durch ein 41 km langes und bis zu 12 km breites Stück Land zu bahnen. Im Gegensatz dazu benötigte die von den USA angeführte Koalition 2003 nur etwas mehr als fünf Wochen, um Bagdad einzunehmen. Israel hat in vier Monaten so viel Munition verbraucht wie die USA in sieben Jahren im Irak.

Offensichtlich ist etwas gewaltig schief gelaufen.

Entweder sind die israelischen Soldaten nicht die Sturmtruppen, für die sie sich hielten, oder der Widerstand der Hamas und anderer Kämpfer war unerwartet hart. Eines ist sicher: Die israelischen Streitkräfte haben nicht mit einer Hand auf dem Rücken gekämpft.

Der Likud-Abgeordnete Nissim Vaturi brachte die Stimmung im Land auf den Punkt, als er letzte Woche in der Knesset sagte: „Wer eine Kugel abbekommen hat, hat sie wahrscheinlich verdient.“ Und die Armee hat versucht, genau das zu erreichen.

Bedingungen für den Massenexodus

Die Bombardierungen, Artillerie- und Drohnenangriffe sind maßgeschneidert, um die Zivilbevölkerung zu terrorisieren und die Voraussetzungen für einen Massenexodus zu schaffen. Massenhaftes Sterben und Angriffe auf kritische Infrastrukturen sind Kriegsziele und keine Kollateralschäden. Der Internationale Gerichtshof hat dies eindeutig anerkannt, als er Israel zur Einhaltung der Völkermordkonvention aufforderte.

Hinter dem Getöse verbirgt sich die dunkle Realität der Bodenkampagne.

Der israelische Militärgeheimdienst glaubt, dass die Hamas als militante Gruppe überleben wird, die in der Lage ist, Operationen gegen Israel durchzuführen. Demnach ist die „authentische Unterstützung“ für die Hamas unter den Palästinensern in Gaza nach wie vor groß.

Wie die israelische Journalistin Ilana Dayan von Channel 12 berichtet, wurden diese Schlussfolgerungen vor einer Woche von hochrangigen Armeeoffizieren, Shin Bet-Beamten und Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrats der politischen Führung vorgelegt. „Zumindest in dieser Hinsicht“, so Dayan, „wird es keinen absoluten Sieg geben“.

Selbst wenn Israel die Hamas aus dem Gazastreifen vertreiben würde – und ich glaube nicht, dass es das kann – hätte es dann gewonnen?

Viele außerhalb Israels kamen vor vier Monaten zu diesem Schluss.

Andere Fragen sind für das israelische Oberkommando ebenso drängend: Haben sie die Truppen, um eine größere Operation in Rafah durchzuführen und den Philadelphi-Korridor wieder zu besetzen, ohne weitere Reservisten einberufen zu müssen? Eine gewisse Kriegsmüdigkeit muss sich einstellen.

Ein zweiter Themenkomplex ist die Situation mit dem benachbarten Ägypten. Bisher hat Präsident Abdel Fattah el-Sisi mit Israel an der Grenze zu Rafah gemeinsame Sache gemacht. Sisi lässt zu, dass Israel den Fluss der Hilfsgüter nach Gaza diktiert, und bereitet sich auf einen Zustrom von Flüchtlingen vor. Nach Angaben der Sinai-Stiftung für Menschenrechte bereiten die ägyptischen Behörden eine 10 km lange Pufferzone für die Aufnahme vertriebener Palästinenser vor.

Die Wiederbesetzung des Philadelphi-Korridors, einer 14 km langen Pufferzone entlang der Grenze, wäre jedoch ein Verstoß gegen den Friedensvertrag, den Ägypten 1979 mit Israel unterzeichnet hat, auch wenn dies nicht ausreicht, um den Vertrag aufzulösen.

Die größte Befürchtung des ägyptischen Militärgeheimdienstes ist das Eindringen militanter Kämpfer in den Sinai, in dem bereits ein Aufstand fest verankert ist.

Wellen des Widerstands

Ein dritter Faktor, der eine bevorstehende Bodeninvasion in Rafah beeinflusst, ist Washington.

Wie die Ukraine hat auch Israel erkannt, dass seine Feuerkraft seine eigenen Munitionsvorräte bei weitem übersteigt. Diese müssen ständig aus den USA nachgefüllt werden. Es liegt in den Händen von Präsident Joe Biden, diesen Waffenfluss zu stoppen oder einzuschränken, zumal er in der Frage der notwendigen Evakuierung der Flüchtlinge in Rafah eine rote Linie gezogen zu haben scheint.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Biden diesen Hebel bisher umgelegt hat. Ganz im Gegenteil. Das heißt aber nicht, dass er nicht damit drohen wird, wenn die US-Präsidentschaftswahlen näher rücken.

Es ist daher gut möglich, dass die lautstarken Drohungen mit einer blutigen Bodenoffensive in Rafah zumindest im Moment Teil der laufenden Verhandlungen mit der Hamas über einen Waffenstillstand und den Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen sind.

Aber lassen wir das alles einmal beiseite.

Nehmen wir an, dass der Zeitpunkt kommen wird, an dem Israel den gesamten Gaza-Streifen kontrolliert. Was wird es dann erreicht haben, abgesehen von weit über 30.000 Toten?

Der erste Fehler, den Netanjahu begeht, ist, dass er glaubt, wenn er die letzten vier Bataillone der Hamas in Rafah auslöscht, sei das Spiel vorbei.

Die Hamas ist keine Armee mit einer begrenzten Anzahl von Kämpfern. Sie ist ein Aufstand, eine Idee, die von einer Familie zur anderen, von einer Generation zur nächsten oder von einer Bewegung zur nächsten übertragen werden kann. Die PLO unter Arafat war säkular. Die Hamas ist islamistisch.

Es macht wenig Unterschied, welche Seite die Fackel getragen hat, aber die Fackel selbst brennt weiter. Die Hamas gibt sich keinen Illusionen hin, dass sie militärisch gegen eine viel größere konventionelle Streitmacht gewinnen kann.

Aber weder die Algerier, noch der Afrikanische Nationalkongress (ANC), noch die Irisch-Republikanische Armee (IRA) haben auf dem Schlachtfeld gewonnen. Sie alle haben sich ihren Weg an den Verhandlungstisch erkämpft. Selbst wenn Israel die Hamas aus dem Gazastreifen vertreiben würde – und ich glaube nicht, dass es das kann – hätte es dann gewonnen?

Israel hat in diesem 75-jährigen Konflikt mehrmals den Sieg erklärt. Im Jahr 1948 erklärte es den Sieg, indem es 700.000 Palästinenser aus ihren Städten und Dörfern vertrieb.

Im Jahr 1967 glaubte Israel, drei arabische Streitkräfte vernichtet zu haben. Ariel Sharon erklärte 15 Jahre später den Sieg, als er Jassir Arafat und die PLO aus Beirut vertrieb. Fünf Jahre später brach die Erste Intifada aus.

Als die Friedensverhandlungen scheiterten, brach die Zweite Intifada aus. Wieder glaubte Israel, die palästinensische nationale Sache zerschlagen zu können, indem es Jassir Arafat in seinem Hauptquartier in Ramallah umzingelte und vergiftete. War das ein Sieg?

Heute glaubt Israel, die Hamas in Gaza vernichten zu können, indem es vier Männer tötet, unter denen Yehia Sinwar und Mohammed Deif einen besonderen Platz einnehmen.

Die Liste der in diesem Konflikt getöteten palästinensischen Führer ist bereits lang. Izz ad-Din al-Qassam, ein muslimischer Prediger und Führer des arabischen Nationalismus, wurde 1935 von den Briten getötet.

Kamal Udwan, einer der führenden Köpfe der Fatah und der PLO, wurde 1973 bei einem israelischen Überfall im Libanon getötet; Khalil al-Wazir, ein hochrangiger Berater Arafats, wurde in seinem Haus in Tunis von israelischen Kommandos ermordet; Ahmed Yassin, der geistliche Führer der Hamas, wurde getötet, als ein israelischer Hubschrauber eine Rakete auf ihn abfeuerte, als er vom Morgengebet in Gaza-Stadt gerollt wurde.

Auch Abdel Aziz al-Rantisi, Mitbegründer der Hamas, wurde durch Raketen aus einem Apache-Hubschrauber getötet; Fathi Shaqaqi, Gründer und Generalsekretär des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), wurde auf Malta von zwei Mossad-Agenten mit fünf Schüssen getötet; und Abu Ali Mustafa, der Generalsekretär der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP).

Doch was haben diese Morde bewirkt, außer dass sie eine neue, stärkere Welle des Widerstands auslösten und eine neue Generation von Kämpfern hervorbrachten, die durch die Geschichte ihrer Besatzer abgehärtet sind?

Die Erinnerung an die Massaker

Die Geschichte wird durch das kollektive Gedächtnis genährt. Die Erinnerung an die Massaker des Krieges von 1948, wie Tantura oder Sabra und Shatila im Jahr 1982, wurde durch mündliche Überlieferung weitergegeben. Damals gab es noch kein Internet und wenig bis gar kein Videomaterial. Worte waren mächtig genug, um künftige Generationen zum Widerstand zu inspirieren.

Israel hat eine Videozusammenstellung der Morde, die von der Hamas und anderen Kämpfern aus dem Gazastreifen am 7. Oktober in den Kibbuzniks verübt wurden, stark genutzt.

Wenn dieses Video die Zuschauer zu Recht in Angst und Schrecken versetzt, kann man sich vorstellen, welche Wirkung vier Monate mit Clips in den sozialen Medien über die Massaker, die die israelischen Streitkräfte in Gaza verübt haben, auf künftige Generationen von Palästinensern haben werden.

Die Nakba oder Katastrophe, die Israel in den letzten vier Monaten in Gaza angerichtet hat, ist unvergleichlich besser dokumentiert als die Nakba von 1948. Diese Bilder werden für immer im Internet zu sehen sein. Warum sollte Israel glauben, dass diese Nakba im Bewusstsein der Bevölkerung verschwinden wird, wenn es mit den Kämpfen fertig ist?

Jordanien hat 11,15 Millionen Einwohner, von denen etwas mehr als die Hälfte Palästinenser sind, die von den aus dem Westjordanland, Ostjerusalem und Gaza vertriebenen Flüchtlingen abstammen.

Selbst wenn man die jordanischen Stämme im Ostjordanland ausklammert – und die haben sich genauso lautstark über Gaza geäußert wie die Palästinenser -, bedeutet das, dass es in Jordanien dreimal so viele Palästinenser gibt wie in Gaza. Sie sind wütend, relativ wohlhabend und haben Zugang zu einem florierenden Waffenmarkt. Außerdem hat Jordanien durchlässige Grenzen zu Syrien und dem Irak, wo es die vom Iran unterstützten Gruppen kaum erwarten können, sich zu engagieren.

Damit ist Jordanien das ideale Rekrutierungsgebiet für die nächste Welle palästinensischer Kämpfer.

Wer, der bei klarem Verstand ist, würde versuchen, seine südliche Grenze vor feindlichen Angriffen zu schützen, wenn er dafür die viel längere östliche Grenze wiederbeleben müsste? Wer würde 60 km unsichere Grenze gegen 482 km eintauschen?

Ein blindes Gefühl der Opferrolle

Israel und seine Unterstützer sehen nur ihre eigene Geschichte und hören auf ihre eigene Stimme. Sie können nicht sehen, wie es ist, am anderen Ende des sich ständig ausweitenden Staates zu stehen.

Sie sehen nicht, dass die Palästinenser in Rafah, die auf ihrem Weg nach Süden mehrfach vertrieben wurden, selbst Nachkommen von Flüchtlingen aus den Städten sind, die heute zu Israel gehören – Beerscheva, Yaffa, der Naqab.

Wenn Israel im Gazastreifen erfolgreich ist, gibt es keinen Palästinenser in Israel, Ostjerusalem oder im Westjordanland, der nicht glaubt, dass er der Nächste sein wird.

Israel kann die starke Symbolik seines Handelns nicht erkennen. Mit dem Versuch, Gaza zu vernichten, versucht Israel, die palästinensische Nation als Ganzes zu vernichten. Wenn Israel in Gaza Erfolg hat, gibt es keinen Palästinenser in Israel, im besetzten Ost-Jerusalem oder im Westjordanland, der nicht glaubt, dass er der Nächste sein wird.

Israels Gefühl der Opferrolle und des historischen Schicksals macht es blind für das Leid, das es verursacht. In seinen Augen kann es nur ein Opfer der Geschichte geben – ein jüdisches.

In dieser Weltanschauung gibt es keinen Platz für andere Menschen. Palästinenser sind nicht nur unsichtbar, sie existieren nicht. Aber die palästinensische nationale Sache gibt es sehr wohl.

Letztes Jahr hat Netanjahu mit der bevorstehenden Unterzeichnung des Abraham-Abkommens durch Saudi-Arabien das Ende des Konflikts so gut wie besiegelt. Kaum ein paar Wochen später war Israel in den längsten Krieg seit 1947 verwickelt. Heute hat dieser Krieg die palästinensische Sache an die Spitze der weltweiten Menschenrechtsagenda katapultiert.

Und doch ist Netanjahus Armee wie ein Spieler, der um immer höhere Einsätze würfelt, von einem Krankenhaus zum anderen gezogen, ohne das Versteck der Hamas zu finden, aber ebenso sicher das Gesundheitssystem des Gazastreifens zu zerstören. Sie ist von Norden nach Süden gezogen und hat erklärt, der Sieg stehe unmittelbar bevor.

Benny Morris, der ehemalige linke revisionistische Historiker, der zum Falken wurde, sagte dem Frankfurter Algemeiner, dass er Netanjahu zutiefst verabscheue: „Er ist ein Gauner. Aber er hat Recht, dass der Krieg fortgesetzt werden sollte, bis die Hamas zerschlagen ist, und sei es nur, weil wir in der ganzen Region als Verlierer dastehen werden, wenn wir die Aufgabe nicht zu Ende bringen.“

Ich habe Neuigkeiten für Morris, den Historiker. Israel wird die Aufgabe niemals zu Ende bringen“.

Es hat nur zwei Alternativen – Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich in ihrem Bestreben zu folgen, einen Krieg um Land in einen Religionskrieg zu verwandeln, oder sich mit einer Führung zusammenzusetzen, die die Palästinenser frei wählen können, um darüber zu diskutieren, wie sie das Land als Gleichberechtigte teilen können.

Ich weiß, welche Wahl ich treffen würde.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

