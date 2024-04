Who are the foreign fighters carrying out Israel’s war crimes in Gaza? Thousands of people from countries around the world have joined the war against Palestinians

Krieg gegen Gaza: Wie Israel seine Kriegsverbrechen von ausländischen Kämpfern ausführen lässt

Von Ali Bakir, Mehmet Rakipoglu

30. April 2024

Tausende von Menschen aus der ganzen Welt haben sich dem Krieg gegen die Palästinenser angeschlossen

Die USA haben kürzlich Sanktionen gegen Netzah Yehuda angedroht, eine israelische Armeeeinheit, die vor rund 25 Jahren gegründet wurde, um ultraorthodoxe Männer in das Militär zu integrieren.

Während die Aussicht auf Sanktionen gegen diese Einheit eine positive Entwicklung zu sein scheint, gibt es Bedenken, dass dieser Schritt darauf abzielt, das Gesamtbild der Armee als gesetzestreue Kraft zu verbessern, da Washington weiterhin finanzielle, militärische und nachrichtendienstliche Unterstützung für Israels Kriegsmaschinerie leistet.

Während des seit mehr als sechs Monaten andauernden Krieges gegen den Gazastreifen haben israelische Soldaten das Internet mit Fotos und Videos überschwemmt, auf denen sie die Häuser von Palästinensern ausrauben, die Unterwäsche toter oder vertriebener Frauen tragen, mit gestohlenen Fahrrädern fahren und sich mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur brüsten. Selbst der oberste Jurist der Armee kam zu dem Schluss, dass sie eine „kriminelle Schwelle“ überschritten haben.

Seit Beginn des Krieges im vergangenen Oktober haben die israelischen Streitkräfte mehr als 34.500 Palästinenser getötet, 72 Prozent davon waren Frauen und Kinder. Die vorsätzliche und systematische Tötung palästinensischer Zivilisten durch die Armee sowie die Bewaffnung mit Nahrungsmitteln und Wasser sind in der modernen Kriegsführung ohne Beispiel.

Selbst nachdem der Internationale Gerichtshof Israel aufgefordert hatte, Völkermord zu verhindern, machten die Soldaten weiter, als wäre nichts geschehen. Und warum?

Als die israelische Armee gegründet wurde, bildeten terroristische zionistische Organisationen wie Haganah, Palmach und Irgun das Rückgrat der Armee. Der Staat Israel entstand aus groß angelegten terroristischen Operationen zionistischer Gruppen mit dem Ziel, palästinensisches Land zu besetzen.

David Ben-Gurion, der spätere erste Ministerpräsident Israels, brachte diese Politik 1937 auf den Punkt, als er schrieb „Wir müssen die Araber vertreiben und ihren Platz einnehmen.“

Gewaltige Operation

David Charters, Professor für Militärgeschichte, stellte fest, dass der zionistische Terrorismus im Palästina der 1940er Jahre „sowohl taktisch als auch strategisch bedeutsam war … [und] die Bedingungen schuf, die sowohl die Gründung Israels als auch die Entstehung einer arabisch-palästinensischen Diaspora ermöglichten“.

Zu den Gräueltaten, die von zionistischen Gruppen gegen das palästinensische Volk begangen wurden, um es in großem Stil zu vertreiben und Land zu beschlagnahmen, gehörte das Massaker von Deir Yassin.

In dem 2017 erschienenen Dokumentarfilm Born in Deir Yassin beschreibt das ehemalige Haganah-Mitglied Meir Pail, wie zionistische Milizen palästinensische Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder, massakrierten. In einem der historischen Dokumente, die in der Dokumentation enthüllt werden, brüstet sich Yehuda Feder, ein Mitglied der paramilitärischen Gruppe Lehi, damit, dass er Mädchen mit einem Maschinengewehr hinrichtete und ihr Dorf plünderte: „Das war eine wirklich großartige Operation, und die Linke verunglimpft uns nicht ohne Grund wieder.“

Alle diese Kategorien von ausländischen Kämpfern genießen volle Straffreiheit, was vielleicht erklärt, warum einige sich so grausam und rücksichtslos verhalten haben

Wie Zehntausende von Zionisten, die als Flüchtlinge aus Europa und anderswo nach Palästina kamen, war Feder ein Jude aus Polen. Nach der Auflösung von Lehi trat er in die israelische Armee ein und war von 1986-94 Vorsitzender der Likud-Abteilung in Jerusalem.

Im April 2001 wurde ihm Berichten zufolge die Auszeichnung „Jerusalem Notable Citizen“ verliehen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass ausländische terroristische Kämpfer, die die israelische Armee aufgebaut haben, später für ihre Massaker belohnt werden.

Die langjährige Praxis der Aufnahme ausländischer Kämpfer ist auch heute noch in der israelischen Armee aktiv, einschließlich einer bedeutenden amerikanischen Komponente. Nach Angaben der israelischen Armee dienen derzeit mehr als 23.000 US-Bürger in den Reihen der israelischen Armee, und rund 10 Prozent der tödlichen Opfer der Armee seit der Invasion im Gazastreifen waren Berichten zufolge Amerikaner.

Im Dezember letzten Jahres enthüllte ein französischer Abgeordneter, dass mehr als 4.000 französische Staatsbürger während des Gaza-Krieges in der israelischen Armee eingesetzt waren. Berichten zufolge sind auch bis zu 1.000 Australier, 1.000 Italiener und 400 Inder dabei. Auch Großbritannien, Deutschland, Kanada, Russland, die Ukraine, Finnland und Südafrika stellen eine Quelle ausländischer Kämpfer für Israel dar.

Ideologische Indoktrination

Darüber hinaus rekrutiert die Armee Freiwillige, die sie bei Aufgaben wie dem Verpacken von medizinischem Material und der Zubereitung von Kampfmahlzeiten unterstützen, wobei Organisationen wie Sar-El Tausende von Freiwilligen aus Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt anwerben. Das Mindestalter für den Freiwilligendienst beträgt 16 Jahre.

Bei solchen Programmen werden die Freiwilligen ideologisch indoktriniert, um die Bindung zwischen ihnen, Israel und seiner Armee zu stärken.

Ein weiteres Programm zur Anwerbung ausländischer Freiwilliger, Mahal, wurde vor Jahrzehnten ins Leben gerufen, als Freiwillige aus der ganzen Welt kamen, um die Haganah und später die israelische Armee zu unterstützen. Darüber hinaus bietet das Programm „Einsame Soldaten“ Unterstützung für „hoch motivierte“ Kämpfer, die keine Familie in Israel haben. Sogenannte einsame Soldaten, von denen es mehr als 7.000 gibt, verdienen das Doppelte des regulären Monatsgehalts. Nach Schätzungen der israelischen Armee stammen 35 Prozent von ihnen aus den USA. Im Jahr 2020 stammten neun Prozent der „einsamen Soldaten“ im israelischen Militär aus Kanada.

Die umstrittenste Kategorie ausländischer Rekruten sind jedoch die Söldner, die über Vertragsunternehmen angeheuert werden. Es gibt Berichte über Söldner, die im Gaza-Krieg kämpfen, einschließlich Videos und Bilder, die darauf hindeuten, dass amerikanische Söldner an der Seite der israelischen Armee operieren.

Genau wie die israelischen Soldaten genießen alle diese Kategorien ausländischer Kämpfer volle Straffreiheit, was vielleicht erklärt, warum sich einige von ihnen so grausam und rücksichtslos verhalten, im Internet mit ihren Verbrechen prahlen und Beweise dafür veröffentlichen, dass sie gegen verschiedene Kriegsregeln verstoßen haben.

Trotz weit verbreiteter Proteste gegen solche Aktivitäten hat nur Südafrika ernsthaft seine Bereitschaft bekundet, strafrechtliche Konsequenzen zu ziehen.

In früheren Fällen wurden beispielsweise Staatsangehörige westlicher Länder, die in den Kampf gegen das Regime des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad reisten, untersucht, bestraft, kriminalisiert und ins Gefängnis gesteckt, selbst wenn sich ihre Aktivitäten auf die Beschaffung von Geldmitteln und nicht auf tatsächliche Kampfhandlungen gegen die Assad-Truppen beschränkten.

Abgesehen von der offensichtlichen Doppelmoral, die hier angewandt wird, wird die Straffreiheit für ausländische Kämpfer, die sich der israelischen Armee anschließen, schwerwiegende Folgen für die palästinensische Zivilbevölkerung haben, wenn diese Kämpfer bleiben, und für die innere Sicherheit in ihrem Heimatland, wenn sie in ihr Herkunftsland zurückkehren.

Es besteht die Gefahr, dass diese ausländischen Kämpfer zu weiteren unethischen, illegalen und kriminellen Aktivitäten verleitet werden. Dazu könnte die Teilnahme an Kampfhandlungen gehören, die zur Tötung weiterer Zivilisten führen, die Stationierung in besetzten Gebieten, das Leben in Siedlungen oder die Teilnahme am laufenden völkermörderischen Krieg gegen das palästinensische Volk.

Ali Bakir ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ibn Khaldun Center for Humanities and Social Sciences. Er verfolgt die geopolitischen und sicherheitspolitischen Trends im Nahen Osten, die Politik der Großmächte, das Verhalten kleiner Staaten und neu entstehende unkonventionelle Risiken und Bedrohungen mit besonderem Augenmerk auf die Außen- und Verteidigungspolitik der Türkei sowie die Beziehungen zwischen der Türkei und den arabischen Staaten und der Türkei und den Golfstaaten. Er twittert @AliBakeer

Mehmet Rakipoglu ist Assistenzprofessor an der Mardin Artuklu Universität und Forscher am Dimensions for Strategic Studies Centre in London. Seine Arbeit konzentriert sich auf die türkische Außenpolitik, die Golfstaaten und islamische Bewegungen.

