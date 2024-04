Pakistani pro-Palestine protester says banned from rights conference after disrupting German envoy’s speech ISLAMABAD: A pro-Palestine protester in Pakistan, who interrupted German Ambassador Alfred Grannas during his speech on civil liberties in South Asia at a rights conference in the eastern city of Lahore on Saturday, said he was ‚manhandled‘ by the organizers who later forced him out of the hall.



Dieser Screenshot zeigt den pakistanischen Aktivisten Ali Abdullah Khan, der die Rede des deutschen Botschafters in Pakistan, Alfred Grannas, während einer Rechtskonferenz in Lahore am 27. April 2024 unterbricht. Botschafter Grannas sprach gerade über den Schutz der Bürgerrechte in Südasien, als seine Rede unterbrochen wurde. (Foto mit freundlicher Genehmigung: Facebook/Progressive Students Collective)

https://arab.news/54ctx

Kurze Url

Pakistanischer Pro-Palästina-Protestler sagt, er wurde von der Konferenz für Menschenrechte ausgeschlossen, nachdem er die Rede des deutschen Gesandten gestört hatte

Von Aamir Saeed

27. April 2024

Aktualisiert 28. April 2024

Der Gesandte wurde dafür kritisiert, dass er über bürgerliche Freiheiten „doziert“, während Deutschland die Verteidiger der palästinensischen Rechte bestraft

Einer der Organisatoren der Asma Jahangir-Konferenz sagt, niemand solle „Menschen beleidigen, indem er schreit oder grob wird“.

ISLAMABAD: Ein pro-palästinensischer Demonstrant in Pakistan, der den deutschen Botschafter Alfred Grannas während seiner Rede über bürgerliche Freiheiten in Südasien auf einer Rechtskonferenz in der östlichen Stadt Lahore am Samstag unterbrach, sagte, er sei von den Organisatoren „misshandelt“ worden, die ihn später aus dem Saal vertrieben.

Ali Abdullah Khan, der Wirtschaftswissenschaften studiert und dem Progressiven Studentenkollektiv angehört, störte die Rede des deutschen Gesandten auf der beliebten Asma Jahangir-Konferenz und beschuldigte den europäischen Staat, diejenigen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, „brutal zu misshandeln“.

Deutschland hat sich seit Beginn des Krieges im Gazastreifen eindeutig auf die Seite Israels gestellt, nachdem die Hamas am 7. Oktober einen Überraschungsangriff als Reaktion auf die Verschlechterung der Lebensbedingungen der Palästinenser unter israelischer Besatzung gestartet hatte.

Der Konflikt, bei dem mehr als 34.000 Palästinenser getötet wurden, hat zu einer weit verbreiteten Kritik an der israelischen Regierung geführt und Proteste in verschiedenen Teilen der Welt ausgelöst.

Während Länder wie Südafrika den jüdischen Staat beschuldigen, in Gaza einen Völkermord zu begehen, haben deutsche Behörden Protestlager gewaltsam geräumt und sind in die Häuser von Menschen eingedrungen, um sie wegen kritischer Posts in sozialen Medien unter dem Vorwurf des Antisemitismus zu verhaften.

„Wir wurden von dem Platz vertrieben, nachdem wir während der Rede des deutschen Botschafters unsere Stimme erhoben hatten“, sagte Khan im Gespräch mit Arab News. „Die Organisatoren haben uns misshandelt und uns den Zutritt zur Konferenz verwehrt.“

Er sagte, es sei „verwirrend“ zu sehen, wie der deutsche Botschafter die Menschen in Pakistan über bürgerliche Freiheiten „belehre“, nachdem sein Land Waffen und Munition an das israelische Militär geliefert habe, um palästinensische Zivilisten zu töten und Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen zu zerstören.

„Deutschland ist nicht in der Lage, für bürgerliche Freiheiten und Menschenrechte einzutreten, wenn es an der Tötung tausender Zivilisten in Palästina beteiligt ist“, sagte er weiter. „Wir haben einfach die Heuchelei Deutschlands angeprangert, indem wir friedlich unsere Stimme in der Konferenz erhoben haben, was den Botschafter buchstäblich aufgewühlt hat.“

Der deutsche Botschafter in Pakistan Alfred Grannas gestikuliert während einer Rede auf der Asma Jahangir Konferenz in Lahore am 27. April 2024. (Foto mit freundlicher Genehmigung: X/@voicepkdotnet)

Khan sagte, er habe friedlich seine Solidarität mit dem palästinensischen Volk zum Ausdruck gebracht und werde dies auch weiterhin tun, solange die westliche Welt nicht „mitschuldig an dem brutalen Massaker an den Palästinensern“ sei.

Die Asma Jahangir-Konferenz ist nach einer verstorbenen pakistanischen Menschenrechtsanwältin und -aktivistin benannt und bringt Wissenschaftler, Aktivisten, Rechtsexperten und politische Entscheidungsträger zusammen, um ein breites Spektrum von Themen zu erörtern, die das Leben marginalisierter Gemeinschaften betreffen.

Auf eine Anfrage von Arab News reagierte Munizae Jahangir, eine der Organisatorinnen der Konferenz und Tochter von Asma Jahangir, auf die Art und Weise, wie Khan den deutschen Gesandten kritisierte.

„Redefreiheit ist jedermanns Recht, aber es sollte einen anständigen Weg geben, Fragen zu stellen oder seine abweichende Meinung zu äußern“, sagte sie. „Der Zweck der Konferenz ist es, den Menschen eine Plattform zu bieten, um ihre Meinungen, Ansichten und Meinungsverschiedenheiten auszudrücken, aber man sollte die Menschen nicht beleidigen, indem man sie anschreit oder grob wird.“

Jahangir, die selbst eine prominente Journalistin und Aktivistin ist, sagte, dass auf der Konferenz eine Sondersitzung zum Thema Gaza abgehalten wurde, an der Shawan Jabarin, Direktorin der palästinensischen Menschenrechtsorganisation Al Haq, und Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, teilnahmen.

„Wir begrüßen die Meinungsverschiedenheiten auf unserer Plattform sehr, aber nicht die Beleidigung und Respektlosigkeit gegenüber unseren ehrenwerten Gästen“, fügte sie hinzu.

Zuvor hatte Khan den deutschen Botschafter unterbrochen, kurz nachdem dieser seine Rede begonnen hatte.

„Ich bin schockiert über die Dreistigkeit, mit der Sie hier über Bürgerrechte sprechen, während Ihr Land die Menschen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, brutal misshandelt“, rief er, während er im hinteren Teil des Saals stand.

Viele Menschen um ihn herum unterstützten ihn mit Rufen wie „Freies, freies Palästina“ und „Vom Fluss zum Meer“.

Der deutsche Gesandte, der sichtlich beunruhigt wirkte, antwortete, indem er zurückrief und auf den Ausgang zeigte.

„Wenn Sie, wenn Sie schreien wollen, gehen Sie raus“, sagte er. „Dort können Sie schreien. Denn Anschreien ist keine Diskussion.“

Letztes Jahr im November rief die pakistanische klassische Tänzerin und Menschenrechtsaktivistin Sheema Kermani bei einer Veranstaltung des stellvertretenden britischen Hochkommissariats in Karatschi zu einem Waffenstillstand auf und beschwerte sich später, dass sie „hinausbegleitet“ wurde.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …