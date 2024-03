‚Reasonable grounds‘ to believe Israel committing genocide, says UN expert Francesca Albanese, a UN special rapporteur, has called for an arms embargo on Israel

Francesca Albanese nimmt an einer Nebenveranstaltung während des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen in Genf, Schweiz, am 26. März 2024 teil (Reuters)

Krieg im Gazastreifen: UN-Expertin sieht begründeten Verdacht, dass Israel einen Völkermord begeht

Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin, hat ein Waffenembargo gegen Israel gefordert

Von MEE-Mitarbeitern

26. März 2024

Die UN-Menschenrechtsexpertin Francesca Albanese hat dem UN-Sicherheitsrat am Montag einen Bericht vorgelegt, in dem sie feststellt, dass Israel in seinem Krieg gegen den Gazastreifen mehrere Akte des Völkermords begangen hat und mit einem Waffenembargo belegt werden sollte.

Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte in den palästinensischen Gebieten, stellte in ihrem Bericht fest, dass Israel drei der fünf in der UN-Völkermordkonvention aufgelisteten Handlungen mit „hinreichender Wahrscheinlichkeit“ begangen hat.

Dazu gehören die Tötung von Palästinensern, die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden und die „absichtliche Zufügung von Lebensbedingungen, die auf die physische Zerstörung der Bevölkerung im Ganzen oder in Teilen abzielen“, wobei diese Handlungen durch Erklärungen hochrangiger Militär- und Regierungsbeamter gebilligt wurden, die eine völkermörderische Absicht erkennen ließen.

„Die überwältigende Art und das Ausmaß des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen und die zerstörerischen Lebensbedingungen, die er geschaffen hat, offenbaren die Absicht, die Palästinenser als Gruppe physisch zu zerstören“, so der Bericht.

Der Bericht beschuldigt Israel auch, seine völkermörderischen Aktionen zu legitimieren, indem es Palästinenser als „Terroristen“ abstempelt und damit „alles und jeden entweder zu einem Ziel oder zu einem Kollateralschaden macht, der getötet oder zerstört werden kann“.

„Auf diese Weise ist kein Palästinenser im Gazastreifen per Definition sicher“, so der Bericht.

Der Bericht fügte hinzu, dass der derzeitige Krieg gegen den Gazastreifen nicht am 7. Oktober begonnen hat und dass er die jüngste Etappe „eines seit langem andauernden kolonialen Auslöschungsprozesses der Siedler“ ist, der eine „andauernde Nakba“ oder Katastrophe darstellt, die sich auf die ethnische Säuberung Palästinas durch zionistische Milizen bezieht, um Platz für die Gründung Israels im Jahr 1948 zu schaffen.

Nichteinhaltung

Albanese forderte die Mitgliedsstaaten auf, ein Waffenembargo gegen Israel zu verhängen, „da es offenbar die vom Internationalen Gerichtshof (IGH) angeordneten verbindlichen Maßnahmen nicht befolgt hat“. Er bezog sich dabei auf die vorläufigen Maßnahmen, die das Gericht im Januar erlassen hatte, nachdem Südafrika Israel vor dem Haager Gericht wegen des Vorwurfs des Völkermords an den Palästinensern verklagt hatte.

Das Gericht wies Israel an, Maßnahmen zu ergreifen, um Handlungen zu verhindern, die unter Artikel II der Völkermordkonvention fallen, während es sein Urteil prüft.

Der Bericht forderte außerdem eine gründliche, unabhängige und transparente Untersuchung“ aller Verstöße gegen das Völkerrecht sowie einen Plan zur Beendigung des ungesetzlichen und unhaltbaren Status quo, der die Ursache für die jüngste Eskalation darstellt.

Albanese fügte hinzu, dass die Unrwa, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, angemessen finanziert werden sollte, um die sich zuspitzende humanitäre Krise im Gazastreifen zu bewältigen. Die Agentur hat erklärt, dass sie am Rande der Belastungsgrenze stehe, nachdem Israel 12 ihrer Mitarbeiter beschuldigt hatte, an den von der Hamas angeführten Angriffen vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein.

Israel verhängte ein Visumverbot gegen Albanese, nachdem sie am X gesagt hatte, dass die von der Hamas geführten Angriffe auf den Süden Israels eine „Antwort auf die Aggression Israels“ seien.

Israels diplomatische Vertretung in Genf wies den Bericht zurück und verurteilte Albaneses „ungeheuerliche Anschuldigungen“ als „bloße Fortsetzung einer Kampagne, die darauf abzielt, die Gründung des jüdischen Staates selbst zu untergraben“.

„Israels Krieg richtet sich gegen die Hamas, nicht gegen palästinensische Zivilisten“, so die Mission in einer Erklärung.

