Tödliche Luftangriffe in Syrien töten mehr als ein Dutzend Menschen, darunter einen WHO-Mitarbeiter

Deadly air strikes in Syria kill over a dozen including WHO worker Air strikes in Deir Ezzor also killed a member of the Iranian Revolutionary Guard Corps, but no one has claimed responsibility for the attack

Von MEE-Mitarbeitern

26. März 2024

Bei Luftangriffen auf ein heiß umkämpftes Gebiet im Nordosten Syriens sind am Dienstag mehreren Berichten zufolge mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden, darunter ein Mitglied der Weltgesundheitsorganisation und mindestens ein Beamter der iranischen Revolutionsgarden (IRGC).

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde bei den Angriffen der 42-jährige Ingenieur Emad Shehab getötet, der seit 2022 für die UN-Organisation in der verarmten Region in den Bereichen Wasser, Abwasser und Hygiene tätig war, wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Social-Media-Website X mitteilte.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab nicht an, wer die Angriffe ausgeführt hat, sagte aber, dass „ein Berater des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC), seine zwei iranischen Sicherheitseskorten, zwei syrische Kämpfer“ und fünf weitere Mitglieder der vom Iran unterstützten Milizen getötet wurden.

Die Beobachtungsstelle erklärte, die Angriffe hätten eine Villa zum Ziel gehabt, die von den vom Iran unterstützten Gruppen als „Kommunikationszentrum“ in dem Gebiet genutzt worden sei, und berichtete, das Gebäude sei zerstört und sein syrischer Besitzer, ein Zivilist, ebenfalls getötet worden.

Syrische Staatsmedien behaupteten, „US-Besatzungstruppen“ hätten die Luftangriffe am Dienstagmorgen auf Städte, Dörfer und militärische Einrichtungen in Deir Ezzor geflogen. Dabei seien 13 Militärangehörige und ein Zivilist getötet und 19 Militärangehörige und 13 Zivilisten verwundet worden.

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna meldete ebenfalls den Angriff und erklärte, ein Mitglied der Quds-Truppe, der Auslandsabteilung der IRGC, sei getötet worden.

Ein US-Verteidigungsbeamter erklärte gegenüber MEE, dass die USA gestern Abend keine Luftangriffe durchgeführt hätten.

Unterdessen wurden vier weitere Kämpfer bei einem separaten Angriff in der Stadt Albu Kamal an der irakischen Grenze getötet, so die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle, die über ein Netzwerk von Quellen in Syrien verfügt.

Insgesamt seien neun der bei den Angriffen Getöteten irakische Staatsangehörige gewesen.

Israel hat Hunderte von Angriffen auf vom Iran unterstützte Gruppen in Syrien durchgeführt, äußert sich aber nur selten zu seinen Militäraktionen in diesem Land.

Schlachtfeld Deir Ezzor

Seit den von der Hamas angeführten Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober und dem Einmarsch in den Gazastreifen hat Israel seine Luftangriffe auf die vom Iran unterstützten Gruppen in Syrien verstärkt.

Israel befindet sich auch in einem schwelenden Grenzkrieg mit der Hisbollah im Libanon, wo es tief in das Kernland der vom Iran unterstützten Gruppe in Beirut und im Bekaa-Tal vorgedrungen ist. Am Dienstag schlug Israel im Nordosten Libanons zu, wobei mindestens zwei Hisbollah-Kämpfer getötet wurden. Israel bestätigte diese Angriffe.

Da die Kämpfe im Gazastreifen langsam über die Grenzen der belagerten Mittelmeerenklave hinausgehen, sind auch die USA in die Kämpfe verwickelt, die ihre eigenen Angriffe gegen Mitglieder der so genannten „Widerstandsachse“ des Iran im Jemen, im Irak und in Syrien gestartet haben.

Der Iran und seine Verbündeten haben den Krieg in Gaza als Gelegenheit gesehen, die USA unter Druck zu setzen, damit sie sich aus der Region zurückziehen, und haben ihre Angriffe auf die US-Streitkräfte im Irak und in Syrien ausgeweitet.

Deir Ezzor befindet sich an der Frontlinie des undurchsichtigen Stellvertreterkriegs zwischen den USA und dem Iran. Die verarmte Region ist entlang des Euphrat geteilt, wobei die USA und ihre kurdisch geführten Verbündeten, die Syrischen Demokratischen Kräfte, das Ostufer halten, während die syrischen Regierungstruppen und ihre russischen und iranischen Verbündeten den Westen kontrollieren. Die USA unterhalten rund 900 Truppen im Nordosten Syriens.

Deir Ezzor ist besonders verwundbar, weil es hauptsächlich aus sunnitischen Arabern besteht, die sich über die kurdisch dominierten SDF ärgern.

Die Stämme des Ostjordanlandes, von denen einige Verbindungen zur Assad-Regierung haben, lehnten sich im August gegen die kurdisch geführte halbautonome syrische Verwaltung auf. Der IRGC hat die Stämme seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges aktiv gegen die USA rekrutiert, wie MEE zuvor berichtete.

Im Februar töteten die USA 29 pro-iranische Kämpfer in den Gebieten Deir Ezzor und Mayadeen als Reaktion auf einen tödlichen Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt namens Tower 22, bei dem drei US-Soldaten auf der anderen Seite der Grenze in Jordanien getötet wurden.

Die USA haben erklärt, dass sie auf den Angriff auf Tower 22 zu jeder Zeit und an jedem Ort ihrer Wahl reagieren würden, aber es gibt Anzeichen dafür, dass sowohl Teheran als auch Washington in den letzten Wochen versucht haben, die Spannungen abzubauen. Seit Februar haben die vom Iran unterstützten Gruppen ihre Angriffe auf die US-Truppen weitgehend eingestellt.

