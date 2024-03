War on Gaza: Children are starving to death. The political games must end now Hungry Palestinians cannot wait for Biden to air drop enough food for two million people, or build a pier in the Mediterranean Sea

Jungen warten in Rafah am 16. März 2024 auf die von einer Wohltätigkeitsorganisation gespendeten Lebensmittel vor dem Fastenbrechen (AFP)

Krieg in Gaza: Kinder verhungern. Die politischen Spiele müssen jetzt aufhören

Miranda Cleland

19. März 2024

Die hungernden Palästinenser können nicht darauf warten, dass Biden genügend Lebensmittel für zwei Millionen Menschen abwirft oder einen Pier im Mittelmeer baut

Mindestens 27 palästinensische Kinder sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in den letzten Tagen im Gazastreifen verhungert. Morgen wird diese Zahl noch steigen, und übermorgen wird sie noch höher liegen.

In einer Welt, in der mehr als genug Nahrung wächst und produziert wird, um alle Menschen zu ernähren, ist Verhungern kein natürlicher Tod. Die palästinensischen Kinder in Gaza verhungern nicht, weil die Bauern eine Trockenzeit hatten. Das Verhungern von Kindern ist eine politische Entscheidung Israels, die durch die Komplizenschaft der Regierung Biden unterstützt wird.

Die israelischen Behörden haben die Einreise von humanitärer Hilfe nach Gaza ständig blockiert und stark eingeschränkt. Bislang sind im März durchschnittlich 168 Hilfsgütertransporte pro Tag in den Gazastreifen gelangt, was weit unter den 500 Transporten liegt, die vor dem 7. Oktober täglich in den Gazastreifen gelangten – und bei weitem nicht ausreicht, um weitere Kinder vor dem Verhungern zu bewahren.

Die Hilfsgüter erreichen die isolierten Palästinenser im nördlichen Gazastreifen, wenn überhaupt, nur in sehr geringem Umfang, und die israelischen Streitkräfte haben Palästinenser angegriffen, die versuchten, die Hilfsgüter zu erreichen.

Am 29. Februar wurden etwa 120 Palästinenser getötet, nachdem Israel das Feuer auf eine Menge hungriger Menschen eröffnet hatte, die versuchten, Hilfsgüter von einem Lastwagenkonvoi in Gaza-Stadt zu erhalten, was als Mehlmassaker bezeichnet wurde. Die Menschen in der Menge suchten verzweifelt nach einem Sack Mehl, um Brot für ihre Familien zu backen.

Das Massaker wurde von führenden Politikern der Welt verurteilt, aber wie üblich ergriff niemand konkrete Maßnahmen, um die israelischen Streitkräfte zur Rechenschaft zu ziehen und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert.

Die Regierung Biden scheint es aufgegeben zu haben, ihren Einfluss geltend zu machen, um den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu drängen, Hilfslieferungen nach Gaza zuzulassen.

Nur einen Tag nach dem Massaker von Flour kündigte Präsident Joe Biden an, dass die USA Hilfsgüter aus der Luft in den nördlichen Gazastreifen abwerfen würden – ein Schritt, der von humanitären Gruppen schnell als ineffizient, ineffektiv und extrem teuer im Vergleich zu Lastwagen kritisiert wurde, die viel mehr transportieren können und vor dem Rafah-Übergang aufgereiht sind, um hineinzukommen.

PR-Maßnahme

Hinzu kommt, dass die Abwürfe aus der Luft ohne Verteilungsplan erfolgen. Diejenigen, die am stärksten und schnellsten sind, können die Hilfe zuerst erhalten, während die Kranken und Schwachen leer ausgehen.

Die Luftabwürfe waren von Anfang an eine PR-Maßnahme und endeten tödlich, als die Fallschirme nicht funktionierten und die herabfallenden Kisten fünf Palästinenser töteten. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Vereinigten Staaten sowohl die Bomben als auch die vom Himmel fallenden Hilfskisten, die Palästinenser töten, finanzieren.

Bidens neuester Plan, eine schwimmende Anlegestelle zu bauen, von der aus Hilfsgüter nach Gaza geliefert werden können, wirft mehr Fragen als Antworten auf. Wie lange wird es dauern? Wie viel wird es kosten? Wie sieht der Verteilungsplan aus? Handelt es sich um mehr als einen Vorwand, um eine US-Militärbasis vor der Küste des Gazastreifens einzurichten?

Für die Kinder in Gaza werden die Antworten zu spät kommen.

Völkermord ist nicht nur der Massenmord an einer Bevölkerung. Es geht auch darum, die Bedingungen anzugreifen, die das Leben möglich machen.

Experten für humanitäre Hilfe und Hunger, die dem Ausschuss für die Überprüfung der integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphasen (IPC) angehören, gaben am 21. Dezember einen Bericht heraus, in dem sie darauf hinwiesen, dass sich 80 Prozent der Palästinenser in Gaza in Phase vier (Notfall) oder fünf (Katastrophe) der akuten Ernährungsunsicherheit befinden. Der Bericht warnte auch davor, dass das Risiko einer Hungersnot mit jedem Tag zunimmt, an dem sich die Bedingungen verschlechtern.

Der Bericht wurde vor mehr als drei Monaten veröffentlicht, und viele seiner Vorhersagen sind eingetreten: Die Palästinenser, darunter auch Kinder, sterben an Hunger.

Am Montag veröffentlichte die IPC einen aktualisierten Bericht, aus dem hervorgeht, dass im nördlichen Gazastreifen bis Mai eine Hungersnot droht und dass seit der Veröffentlichung des ersten Berichts im Dezember „die notwendigen Bedingungen zur Verhinderung einer Hungersnot nicht erfüllt wurden“. Wir haben keine Zeit zu verlieren.

Unterernährung ist ein langsamer Tod, von dem vor allem Kleinkinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen sowie schwangere und stillende Frauen betroffen sind. Sie ist sowohl vermeidbar als auch behandelbar, wenn genügend gesunde Lebensmittel zur Verfügung stehen und die Ärzte über die notwendigen Mittel verfügen.

Völkermörderische Bedingungen

Unicef schätzt, dass die Erfolgsquote bei der Behandlung von Kindern mit schwerer akuter Unterernährung bei 80 bis 90 Prozent liegt. An einem Ort wie dem Gazastreifen, wo die israelischen Streitkräfte Palästinenser töten, die versuchen, Mehlsäcke zu erreichen, und die Einfuhr von Hilfsgütern stark einschränken, sinkt diese Quote.

Das Gesundheitsministerium hat bestätigt, dass 27 Kinder in Gaza an Unterernährung und Dehydrierung gestorben sind. Die offizielle Zählung umfasst jedoch nur Kinder, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder deren Familien dem Ministerium ihren Tod gemeldet haben – das heißt, wir wissen nicht wirklich, wie viele Kinder in Gaza verhungern.

Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen, und aufgrund der ständigen israelischen Luftangriffe und der Besetzung des Gazastreifens durch Bodentruppen sind viele Palästinenser nicht in der Lage, die wenigen Krankenhäuser zu erreichen, die noch in Betrieb sind. Es gibt nicht genügend sauberes Wasser und Nahrungsmittel, und Krankheiten wie Durchfall, der die Aufnahme von Nährstoffen verhindert, breiten sich rasch aus.

Völkermord ist nicht nur der Massenmord an einer Bevölkerung. Es geht auch darum, die Bedingungen anzugreifen, die das Leben ermöglichen: Quellen von Nahrung, Wasser, Medizin und mehr.

Die Kinder in Gaza können nicht darauf warten, dass Biden aus der Luft genügend Nahrungsmittel für zwei Millionen Menschen abwirft oder einen Pier im Mittelmeer baut, der groß genug ist, um Frachtschiffe aufzunehmen, oder was auch immer er nächste Woche ankündigen wird, um zu zeigen, wie unseriös seine Regierung ist, wenn es darum geht, palästinensische Kinder vor dem Verhungern zu bewahren.

Die palästinensischen Kinder brauchen einen dauerhaften Waffenstillstand, der garantiert, dass die israelischen Behörden große Mengen an humanitärer Hilfe ins Land lassen – und sie brauchen sie heute.

Miranda Cleland ist Advocacy Officer bei Defense for Children International – Palestine und lebt in Washington, DC, wo sie sich für die Menschenrechte palästinensischer Kinder einsetzt. Sie hat einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung der American University in Internationalen Studien und Arabisch.

