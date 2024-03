Why do the media keep parroting Israel’s genocidal lies? Watch: Ali Abunimah talks to Chris Hedges about atrocity propaganda targeting Palestinians.

Warum plappern die Medien Israels völkermörderische Lügen weiter nach?

Ali Abunimah

Media Watch

18. März 2024

Die Journalisten der westlichen Konzern- und so genannten öffentlichen Medien – ob BBC, CBC, CNN, New York Times oder Washington Post – wissen genau, was in Gaza passiert.

Sie wissen, dass es sich um einen Völkermord handelt, weil sie die gleichen Bilder sehen, die auch wir sehen, gefilmt von mutigen palästinensischen Journalisten und einfachen Bürgern. Sie alle wissen, was die Richter des Internationalen Gerichtshofs entschieden haben.

Sie hören und lesen die gleichen verwerflichen, völkermörderischen Erklärungen der israelischen Führer, die diesen Vernichtungsfeldzug gegen Menschen, die sie als „menschliche Tiere“ bezeichnen, methodisch durchführen, sei es durch Bomben, Kugeln, Krankheiten oder Hunger.

Sie wissen, dass Israel ständig lügt und lügt, von gefälschten Geschichten über geköpfte Kinder und Babys über erfundene Gräuelgeschichten über Massenvergewaltigungen bis hin zu Märchen über James-Bond-Schurken-ähnliche Komplexe unter Krankenhäusern in Gaza.

Diese Journalisten wissen auch, dass eine beträchtliche Anzahl von Israelis am 7. Oktober von ihren eigenen Streitkräften getötet wurde, sei es durch wahlloses so genanntes Friendly Fire oder weil Israel die Hannibal-Direktive umgesetzt hat.

Sie wissen das alles, weil diese Dinge in den israelischen Medien, die diese Journalisten verfolgen, offen diskutiert werden. Und wenn sie die israelischen Medien nicht direkt verfolgen, sind ihnen diese Fakten bekannt, weil eine Handvoll unabhängiger Publikationen, darunter The Electronic Intifada, über das berichten, was die israelischen Medien verbreiten.

Doch bis auf wenige Ausnahmen werden diese Wahrheiten von den amerikanischen und europäischen Medien ferngehalten. Und warum? Was ist der Mechanismus und der Grund für diese Zensur und das ständige Wiederkäuen von Hasbara, Israels Staatspropaganda?

Dies sind einige der Themen, die ich letzte Woche mit dem Journalisten und Rundfunksprecher Chris Hedges in seiner Sendung The Chris Hedges Report auf The Real News Network diskutiert habe.

Sie können sich das Video oben ansehen.

Übersetzt mit deepl.com

