Louis Vuitton in Gaza-Streit um „Wassermelonen“-T-Shirt verwickelt

Von Noor El-Terk

19. März 2024

Das französische Modehaus Louis Vuitton hat sich wegen eines 820 Dollar teuren T-Shirts in einen Streit zwischen Palästinenser- und Israel-Befürwortern verwickelt.

Das T-Shirt aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024 besteht aus schlichtem weißem Baumwolljersey und ist mit einem Aufnäher mit den LV-Initialen in Rosa, Grün und Schwarz verziert, der von einigen Nutzern mit einer Wassermelonenscheibe verglichen wurde.

Die Wassermelone wird von den Palästinensern seit langem als Symbol des Widerstands verwendet und hat in den letzten Monaten einen Popularitätsschub bei den Nutzern der sozialen Medien erfahren, die mit dem Emoji ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck bringen.

Mehrere Nutzer warfen dem Unternehmen, das zu den weltweit führenden Modemarken gehört, vor, aus der pro-palästinensischen Stimmung im Internet Kapital zu schlagen, um daraus wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen.

„Ich habe den Eindruck, dass Louis Vuitton aus der Massenbewegung zur Unterstützung der Palästinenser Kapital schlägt und davon profitiert“, schrieb ein Nutzer auf X, ehemals Twitter. „Was sie jedoch nicht tun, ist die palästinensische Sache zu unterstützen“.

„LV stand wegen ihrer Unterstützung auf der Boykottliste“, sagte ein anderer Nutzer und bezog sich dabei auf die weit verbreiteten Boykottaufrufe gegen die Marke, da der CEO des Mutterkonzerns LVMH stark in israelische Unternehmen investiert hat, darunter die Cybersicherheitsfirma Wiz.

„Jetzt wird ein doppeltes Spiel gespielt, um noch mehr Profit zu machen“.

Die Wassermelone, die die Farben der palästinensischen Flagge hat, wurde nach dem Nahostkrieg von 1967, als Israel die Kontrolle über das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem übernahm, als Symbol des Widerstands populär. Damals verbot die israelische Regierung das öffentliche Zeigen der palästinensischen Flagge.

Dieses Verbot wurde 1993 im Rahmen des Osloer Abkommens aufgehoben, doch die Symbolik blieb bestehen.

In jüngster Zeit verwenden viele Menschen das Wassermelonen-Emoji, um sich online auf Palästina oder Palästinenser zu beziehen, um zu vermeiden, dass sie in den sozialen Medien mit einem „Schattenverbot“ belegt werden, wenn sie über den israelischen Krieg gegen den Gazastreifen berichten, bei dem bisher mehr als 32 000 Palästinenser getötet und über 70 000 verwundet wurden.

Anti-Israel-T-Shirts

Während einige Menschen in den sozialen Medien den Gedanken an eine versteckte Bedeutung zurückwiesen, beschuldigten andere den Luxusriesen des Antisemitismus und der israelfeindlichen Voreingenommenheit.

„Hat @LouisVuitton ein 820-Dollar-T-Shirt als Ode an die Hamas entworfen?“, fragte die US-amerikanische Organisation Stop Antisemitism auf X. „Man beachte die Wassermelone, die Farben und das auf dem Kopf stehende Dreieck.“

Die Hamas hat das rote Dreieck verwendet, um israelische Ziele in Videos zu kennzeichnen, die sie von Angriffen ihrer Kämpfer in Gaza veröffentlicht hat.

„Damit wir es nicht vergessen: LV company collaborated with the Vichy regime during WW2 & benefited from their business dealings with N*zi Germany,“ postete ein anderer Nutzer.

Der israelische Nachrichtensender i24 berichtete in einem inzwischen gelöschten Online-Bericht, die Kontroverse habe LVMH-CEO Sidney Toledano dazu veranlasst, klarzustellen, dass es sich bei dem Design um einen Zufall handele und dass Schritte unternommen würden, um es von der Website zu entfernen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war das T-Shirt noch online und es ist unklar, warum der Artikel von i24news zurückgezogen wurde.

Middle East Eye hat LVMH um eine Stellungnahme gebeten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Louis Vuitton im Zusammenhang mit palästinensischen Symbolen in die Kritik gerät. Im Jahr 2021 geriet das Modehaus in die Kritik, weil es einen 700-Dollar-Schal vermarktete, der stark von der traditionellen palästinensischen Keffiyeh beeinflusst war.

Die mit einem Monogramm versehene Keffiyeh wurde dafür kritisiert, dass sie sich die palästinensische Kultur aus finanziellen Gründen aneignet, während die dahinter stehende Symbolik in der Produktbeschreibung nicht erwähnt wird.

