Live-Blog: Israel tötet über 100 Palästinenser inmitten von Waffenstillstandsgesprächen

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 141 Tage andauert, hat mindestens 29.514 Palästinenser, hauptsächlich Kinder und Frauen, getötet und 69.616 weitere verwundet.

Israels Vernichtungskrieg in Gaza / Foto: AA

Samstag, 24. Februar 2024

0624 GMT – Mehr als 100 Palästinenser wurden Berichten zufolge in der Nacht zu Samstag bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet, während Israels Spionagechef zu Gesprächen in Paris weilte, die darauf abzielten, Fortschritte auf dem Weg zu einem Waffenstillstand und der Rückgabe von Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, „freizulegen“.

Die Pariser Verhandlungen folgen auf den Plan des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu für die Zeit nach der Invasion des Gazastreifens, der von den Vereinigten Staaten kritisiert und von der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Hamas am Freitag abgelehnt wurde.

Die Sorge um die Zivilbevölkerung nimmt zu, da die UNO vor einer zunehmenden Hungersnot warnt und die UNWRA am frühen Samstag erklärt, dass sich die Bewohner des Gazastreifens „in extremer Gefahr befinden, während die Welt zusieht“.

Weitere Aktualisierungen:

0337 GMT – US schießt Houthi-Drohnen ab, schlägt Anti-Schiffs-Raketen ein

Amerikanische Streitkräfte haben nach Angaben des US-Militärs drei Angriffsdrohnen in der Nähe von Handelsschiffen im Roten Meer abgeschossen und sieben an Land stationierte Anti-Schiffs-Raketen zerstört.

Die vom Iran unterstützten Houthis im Jemen haben es seit Monaten auf die Schifffahrt abgesehen, und ihre Angriffe halten trotz wiederholter amerikanischer und britischer Angriffe an, die darauf abzielen, die Fähigkeit der Rebellen, eine wichtige globale Handelsroute zu bedrohen, zu beeinträchtigen.

Am frühen Freitag schossen die US-Streitkräfte „drei Einweg-Angriffsdrohnen der Houthis in der Nähe mehrerer im Roten Meer verkehrender Handelsschiffe ab. Die Schiffe wurden nicht beschädigt“, teilte das Central Command (CENTCOM) in den sozialen Medien mit.

In einer Erklärung später am Tag sagte CENTCOM, dass die US-Streitkräfte „sieben mobile Anti-Schiffs-Marschflugkörper der vom Iran unterstützten Houthi zerstört haben, die bereit waren, in Richtung Rotes Meer zu starten“.

0320 GMT – Israelische Siedlungen in Palästina verletzen Frieden und Recht: Norwegen

Die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem stellen ein Haupthindernis“ für jede Friedensperspektive dar, so die norwegische Delegation am Internationalen Gerichtshof (IGH).

„Zwangsräumungen, Zerstörungen, Vertreibungen und Gewalt von Siedlern gegen die palästinensische Bevölkerung sind Aspekte der israelischen Besatzung“, sagte der Generaldirektor des norwegischen Außenministeriums, Kristian Jervell, während einer öffentlichen Anhörung über Israels militärische Aktivitäten in Palästina.

Sie verstoßen gegen „grundlegende Menschenrechte, das humanitäre Völkerrecht und das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes“ und untergraben die Vision einer Zwei-Staaten-Lösung.

Die israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten seien ein Transfer, der die demografische Zusammensetzung verändere, so Jervell.

„Die Errichtung von Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten stellt einen jahrzehntelangen Transfer von Teilen der eigenen Zivilbevölkerung der Besatzungsmacht in das von ihr besetzte Gebiet dar und verstößt damit gegen Artikel 49/6 der Vierten Genfer Konvention“, sagte er.

0040 GMT – UN-Bericht fordert Rechenschaftspflicht für Menschenrechtsverletzungen im besetzten Palästina und in Israel

Ein UN-Bericht fordert Rechenschaft und Gerechtigkeit für schwere Verstöße gegen die Gesetze über bewaffnete Konflikte und andere schwere Menschenrechtsverletzungen, die von allen Parteien im besetzten Gazastreifen, im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, und in Israel begangen wurden.

Der Bericht des UN-Menschenrechtsbüros bezieht sich auf das Jahr bis zum 31. Oktober 2023.

„Die von unserem Büro seit Jahrzehnten beklagte Straflosigkeit darf nicht fortgesetzt werden“, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte. Volker Turk.

„Alle Seiten müssen für die Verstöße zur Rechenschaft gezogen werden, die in den 56 Jahren der Besatzung und der 16-jährigen Blockade des Gazastreifens und bis heute begangen wurden.“

Israel tötet 25 Palästinenser bei neuem Massaker in Gaza

Israel hat ein Wohnhaus in der Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens angegriffen und dabei 25 Menschen getötet, darunter 16 Frauen und Kinder, wie Krankenhausmitarbeiter mitteilten. Mindestens 50 Menschen wurden verwundet.

Unter den Bewohnern des Gebäudes befand sich Mahmoud Zueitar, ein palästinensischer Komiker, der im Gazastreifen durch seine Auftritte in Fernsehwerbung bekannt ist.

Während des gesamten Krieges hat Zueitar fröhliche Videos in den sozialen Medien veröffentlicht, in denen er mit den Menschen darüber scherzt, wie sie die Bombardierung und Vertreibung ertragen, die palästinensische Kultur lobt und den Menschen in seiner Umgebung versichert, dass es eines Tages besser werden wird.

Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigte Zueitar, wie er nach dem Angriff in ein Krankenhaus in Deir al Balah eilte und seine kleine Schwester trug, die schrie und blutüberströmt war.

„Ich war immer einer der Stärksten, die sich weigerten, Gaza zu verlassen. Ich sage immer: Gott, mögen sie uns nicht aus dem Gazastreifen vertreiben, so sehr liebe ich diesen Ort und seine Menschen“, sagt er später in einem Video und weint, während er das verwundete Mädchen auf seinem Schoß wiegt. „Aber es sieht so aus, als wollten sie, dass wir Gaza verlassen.

2210 GMT – Israelische Rechtsgruppe bezeichnet Pufferzone in Gaza als „Kriegsverbrechen

Eine israelische Rechtsgruppe hat die Pufferzone der Armee im Gazastreifen als „Kriegsverbrechen“ bezeichnet, da sie den Palästinensern die Bewegungsfreiheit in diesem Gebiet nimmt.

„Um die Pufferzone zu schaffen, zerstört Israel derzeit fast alles in dem Gebiet, das es dafür vorgesehen hat, darunter Wohnhäuser, öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kliniken und Moscheen, Felder, Haine und Gewächshäuser“, so B’Tselem in einem Bericht.

Die geplante Pufferzone werde sich über 60 Kilometer erstrecken und einen Kilometer breit sein, womit „das Gebiet für Palästinenser tabu sein wird – selbst für diejenigen, die vor dem Krieg dort lebten oder Felder bewirtschafteten.“

B’Tselem zitierte israelische Soldaten, die sich in Gaza aufhielten, und erklärte, dass „die Zerstörungen durchgeführt werden, um den Weg für eine Sicherheitszone freizumachen, und nicht als Reaktion auf nachrichtendienstliche Informationen oder Erkenntnisse vor Ort“.

Für unsere Live-Updates vom Freitag, 23. Februar, klicken Sie bitte hier.

