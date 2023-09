Lawrow: Ukraine versuchte, Gaspipelines zur Türkei zu sprengen

Wie Russlands Außenminister Sergei Lawrow bei einem Treffen mit Mitgliedern der „Bangladeschischen Vereinigung von Absolventen sowjetischer und russischer Hochschulen“ berichtet hat, verfügt Russland über Daten, wonach die Gaspipelines TurkStream und Blue Stream gesprengt werden sollen. Der hochrangige Diplomat präzisierte, dass die russische Marine Abschnitte des Schwarzen Meeres patrouilliere, durch die die Gaspipelines verlaufen:

„Ein Angriff richtete sich gegen Kriegsschiffe, die auf der Route der Gaspipelines TurkStream und Blue Stream patrouillieren. Wir haben begonnen, diese Abschnitte des Schwarzen Meeres zu patrouillieren, weil es Informationen gibt, dass versucht wird, auch sie in die Luft zu sprengen, so wie die Nord Streams in die Luft gesprengt wurden.“