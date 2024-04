‚Lifesaving Aid‘ – Gaza Freedom Flotilla to Challenge Israeli Blockade Approximately 1,000 concerned citizens from various countries will join the Gaza Freedom Flotilla setting sail from Istanbul soon.

Poster der Freiheitsflottille. (Foto: über GazaFreedomFlotilla TW Page)

Lebensrettende Hilfe“ – Gaza Freedom Flotilla will israelische Blockade herausfordern

20. April 2024

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Im Jahr 2010 wurde eine ähnliche Aktion mit Schiffen, die mehr als 600 Aktivisten aus mehr als 30 Ländern an Bord hatten, von der israelischen Armee vereitelt.

Ärzte, Anwälte und Akademiker gehören zu den rund 1.000 besorgten Bürgern aus aller Welt, die sich der Gaza Freedom Flotilla anschließen und hoffen, bald von Istanbul aus in die belagerte Enklave aufbrechen zu können.

„Die Gaza Freedom Flotilla besteht aus unbewaffneten Zivilisten, die in friedlicher Mission die israelische Blockade des Gazastreifens anfechten und humanitäre Hilfe leisten wollen, wie vom Internationalen Gerichtshof gefordert „, erklärte Ann Wright, Oberst der US-Armee im Ruhestand und ehemalige Diplomatin.

Wright ist auch Mitglied des Lenkungsausschusses der Freedom Flotilla Coalition, die sich aus 12 nationalen Gruppen zusammensetzt, die die illegale israelische Seeblockade des Gazastreifens anfechten“.

Berichten zufolge werden Aktivisten aus verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, Malaysia, Palästina, Norwegen, Argentinien, Spanien, Kanada und Südafrika, in Begleitung von Journalisten an der Flottille mit vier Schiffen teilnehmen, die den Gazastreifen erreichen wollen.

Zwei der Schiffe sind für Aktivisten bestimmt, ein drittes soll humanitäre Hilfe transportieren und ein viertes Schiff soll aus Italien kommen.

Im Jahr 2010 kamen bei einer ähnlichen Aktion mit Schiffen, die mehr als 600 Aktivisten aus über 30 Ländern an Bord hatten, neun Menschen ums Leben, nachdem die israelische Armee das türkische Schiff Mavi Marmara in internationalen Gewässern überfallen hatte. Ein zehnter Aktivist starb später an seinen Verletzungen.

Lebenswichtige Hilfe

Auf einer Pressekonferenz in einer Werft in Istanbul am Freitag zeigten sich die Aktivisten entschlossen, den Gazastreifen trotz der Sicherheitslage zu erreichen.

Zur Frage eines möglichen israelischen Angriffs sagte Wright gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu: „Israels Bilanz ist in dieser Hinsicht nach den internationalen Regeln und den internationalen Menschenrechten sehr gut. In diesem Sinne ist es für die Sicherheit Israels nicht gut, wenn es wieder einmal einen Fehler macht.“

Huwaida Araf von der US Freedom Flotilla Movement, die zu den Organisatoren der Flottille 2010 gehörte, sagte, dass sie sich mit der Unterstützung von Millionen von Menschen auf die Reise vorbereiteten.

„Was wir an Bord haben, ist lebenswichtige Hilfe. Wir sehen mit Entsetzen, wie ein ganzes Volk absichtlich ausgehungert wird, zusätzlich zu den Bombenangriffen, den Morden und den Verstümmelungen, die wir gesehen haben“, sagte sie in einem Interview mit Democracy Now.

„Und wir können nicht tatenlos zusehen, weil unsere Regierungen nichts tun, um das zu verhindern. Deshalb stechen wir in See, um zu versuchen, diese Hilfe zu liefern und die Belagerung direkt herauszufordern, in der Hoffnung, sie zu brechen.“

Internationale Verpflichtung

Torstein Dahle von der norwegischen Freiheitsflottille-Bewegung sagte, dass humanitäre Hilfe vor allem nach Gaza geliefert werden sollte, angesichts des Völkermords und Massakers, das seit mehr als sechs Monaten in der Region stattfindet, berichtete Anadolu.

„Alle internationalen Staaten, einschließlich der Türkei, müssen diese Hilfe im Einklang mit den Entscheidungen der internationalen Strafgerichte sicher in die Region bringen und einen dauerhaften Waffenstillstand in der Region gewährleisten“, sagte Dahle.

Fauziah Mohd Hasan, ein Arzt, der mit der malaysischen Freedom Flotilla Movement zusammenarbeitet, sagte: „Die wichtigste Forderung bei dieser Mission ist es, einen Waffenstillstand in der Region zu gewährleisten.“

Hasan wies darauf hin, dass diese Reise mit mehr als 280 wichtigen Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, darunter Ärzte, Anwälte, Ingenieure und Akademiker, vorbereitet wurde, so Anadolu.

„Als Gynäkologe weiß ich dies: Im Gazastreifen herrscht eine Tragödie mit mehr als 180 Geburten pro Tag und Tausenden von schwangeren Frauen, die darauf warten. Nach dieser Krise in der Region sind Tausende von schwangeren Frauen ernsthaft von dem Prozess betroffen“, sagte er. „Diese Krise scheint sich zu einer vollständigen ethnischen Säuberung in der Region entwickelt zu haben.“

Über 34.000 Tote

Israel ist vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt, weil es seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen geführt hat.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens wurden bei dem anhaltenden Völkermord 34.049 Palästinenser getötet und 76.901 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 7.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser in der gesamten Enklave gestorben sind.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrzahl der Getöteten und Verletzten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, der viele Palästinenser, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – dies ist der größte Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit deepl.com

