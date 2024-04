Cruelty of Language – the NYT’s Leaked Gaza Memo Ramzy Baroud responds to revelations about The New York Times „guidance“ on language about the Israeli mass slaughter in the Gaza Strip since Oct. 7. By Ramzy Baroud Z Network The New York Times coverage of the Israeli carnage in Gaza, like that of other mainstream U.S.

Das Gebäude der New York Times. (Thomas Hawk, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Ramzy Baroud antwortet auf die Enthüllungen über die „Anleitung“der New York Times zur Sprache über das israelische Massengemetzel im Gazastreifen seit dem 7. Oktober.

Grausamkeit der Sprache – das durchgesickerte Gaza-Memo der NYT

Von Ramzy Baroud

Z-Netzwerk

20. April 2024

DieBerichterstattung der New York Times über das israelische Gemetzel im Gazastreifen ist, wie die anderer US-Medien, eine Schande für den Journalismus.

Diese Behauptung sollte niemanden überraschen. Die US-Medien lassen sich weder von Fakten noch von Moral leiten, sondern von Agenden, Kalkül und Machthunger.

Die Menschlichkeit von 120 Tausend toten und verwundeten Palästinensern aufgrund des israelischen Völkermordes in Gaza ist einfach nicht Teil dieser Agenda.

In einem Bericht, der sich auf ein durchgesickertes Memo der New York Times stützt, fand The Intercept heraus, dass die so genannte US-Rekordzeitung ihre Journalisten seit dem 7. Oktober mit häufig aktualisierten „Richtlinien“ darüber füttert, welche Worte zu verwenden oder nicht zu verwenden sind, wenn sie das schreckliche israelische Massengemetzel im Gaza-Streifen beschreiben.

Tatsächlich wären die meisten der im obigen Absatz verwendeten Wörter nach den „Richtlinien“ der NYT nicht druckfähig.

Schockierenderweise standen international anerkannte Begriffe und Ausdrücke wie „Völkermord“, „besetztes Gebiet“, „ethnische Säuberung“ und sogar „Flüchtlingslager“ auf der Ablehnungsliste der Zeitung.

Es wird sogar noch grausamer. „Worte wie ‚Gemetzel‘, ‚Massaker‘ und ‚Gemetzel‘ vermitteln oft mehr Emotionen als Informationen. Denken Sie gut nach, bevor Sie sie in unserer eigenen Sprache verwenden“, heißt es in dem Memo, das The Intercept und andere unabhängige Medien bestätigt haben.

Obwohl eine solche Sprachkontrolle laut NYT auf Fairness für „alle Seiten“ abzielt, war ihre Anwendung fast ausschließlich einseitig.

So zeigte ein früherer Bericht von Intercept, dass die amerikanische Zeitung zwischen dem 7. Oktober und dem 14. November 53 Mal das Wort „Massaker“ verwendet hat, wenn es um die Tötung von Israelis durch Palästinenser ging, und nur ein Mal, wenn es um die Tötung von Palästinensern durch Israel ging.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren Tausende von Palästinensern umgekommen, die überwiegende Mehrheit von ihnen Frauen und Kinder, und die meisten von ihnen wurden in ihren eigenen Häusern, in Krankenhäusern, Schulen oder Unterkünften der Vereinten Nationen getötet.

Todesspiel mit Zahlen

Palästinenser inspizieren die Ruinen des Aklouk-Turms, der bei israelischen Luftangriffen in Gaza-Stadt zerstört wurde, am 8. Oktober 2023. (Palästinensische Nachrichten- und Informationsagentur, oder Wafa, für APAimages, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Obwohl die palästinensische Zahl der Todesopfer von der US-Regierung und den Medien oft in Frage gestellt wurde, wurde sie später allgemein als korrekt akzeptiert, allerdings mit einem Vorbehalt: Die Quelle der palästinensischen Zahl wurde dem „von der Hamas geführten Gesundheitsministerium in Gaza“ zugeschrieben. Diese Formulierung reicht natürlich aus, um die Genauigkeit der Statistiken zu untergraben, die von Fachleuten des Gesundheitswesens erstellt wurden, die in der Vergangenheit schon oft das Pech hatten, solche Zahlen zu produzieren.

[Siehe auch: Die wahre Zahl der Todesopfer in Gaza].

Die israelischen Zahlen wurden, wenn überhaupt, nur selten in Frage gestellt, obwohl Israels eigene Medien später enthüllten, dass viele Israelis, die angeblich von der Hamas getötet wurden, durch „friendly fire“, also durch die israelische Armee, starben.

Und obwohl ein großer Prozentsatz der während der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober getöteten Israelis aktiv, außer Dienst oder aus der militärischen Reserve waren, wurden Begriffe wie „Massaker“ und „Abschlachten“ immer noch in Hülle und Fülle verwendet. Die Tatsache, dass die von der Hamas „abgeschlachteten“ Personen in Wirklichkeit direkt an der israelischen Belagerung und früheren Massakern in Gaza beteiligt waren, wurde kaum erwähnt.

Apropos „Abschlachten“: Der Begriff wurde laut Intercept verwendet, um die angeblich von palästinensischen Kämpfern und die von Israel getöteten Menschen in einem Verhältnis von 22 zu 1 zu beschreiben.

Ich schreibe „angeblich“, da das israelische Militär und die israelische Regierung, anders als das palästinensische Gesundheitsministerium, eine unabhängige Überprüfung der von ihnen erstellten, veränderten und reproduzierten Zahlen noch immer nicht zulassen.

Die palästinensischen Zahlen werden inzwischen sogar von der US-Regierung akzeptiert. Als er am 29. Februar gefragt wurde, wie viele Frauen und Kinder im Gazastreifen getötet worden seien, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin: „Es sind über 25.000“, was sogar noch über die vom palästinensischen Gesundheitsministerium angegebene Zahl hinausgeht.

Austin mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Tel Aviv, 18. Dezember 2023. (DoD, Chad J. McNeeley)

Doch selbst wenn die israelischen Zahlen von wirklich unabhängigen Quellen geprüft und vollständig belegt werden sollten, zeigt die Berichterstattung der New York Times über den Gaza-Krieg, dass die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Mainstream-Medien, unabhängig von ihrer Agenda und Ideologie, nicht gegeben ist. Diese Verallgemeinerung lässt sich damit rechtfertigen, dass die NYT merkwürdigerweise immer noch relativ fairer ist als andere.

Gemäß dieser Doppelmoral werden die besetzten, unterdrückten und routinemäßig abgeschlachteten Palästinenser mit einer Sprache dargestellt, die für Israel angemessen ist, während ein rassistisches, apartheidartiges und mörderisches Gebilde wie Israel als Opfer behandelt wird und sich trotz des Völkermords in Gaza irgendwie immer noch im Zustand der „Selbstverteidigung“ befindet.

Die New York Times bläst schamlos und ständig in ihr eigenes Horn als eine Oase der Glaubwürdigkeit, Ausgewogenheit, Genauigkeit, Objektivität und Professionalität. Doch für sie sind die besetzten Palästinenser immer noch der Bösewicht: die Partei, die die überwiegende Mehrheit des Abschlachtens und Massakrierens betreibt.

Die gleiche schräge Logik gilt für die US-Regierung, deren täglicher politischer Diskurs über Demokratie, Menschenrechte, Fairness und Frieden sich weiterhin mit ihrer unverfrorenen Unterstützung der Ermordung von Palästinensern durch Blindgänger, Bunkerbomben und andere Waffen und Munition im Wert von Milliarden von Dollar überschneidet.

Die Berichterstattung von Intercept zu diesem Thema ist von großer Bedeutung. Abgesehen von den durchgesickerten Memos lässt die unehrliche Sprache der New York Times – mitfühlend gegenüber Israel und gleichgültig gegenüber dem Leiden der Palästinenser – keinen Zweifel daran, dass die NYT, wie andere US-Mainstream-Medien, weiterhin fest auf der Seite Tel Avivs steht.

Während sich Gaza weiterhin gegen die Ungerechtigkeit der israelischen Militärbesetzung und des Krieges wehrt, sollten auch wir anderen, denen die Wahrheit, die Genauigkeit der Berichterstattung und die Gerechtigkeit für alle am Herzen liegt, dieses Modell des schlechten, parteiischen Journalismus in Frage stellen.

Das tun wir, wenn wir unsere eigenen professionellen, alternativen Informationsquellen schaffen, in denen wir eine angemessene Sprache verwenden, die die schmerzhafte Realität im kriegsgebeutelten Gaza zum Ausdruck bringt.

Was sich in Gaza abspielt, ist in der Tat ein Völkermord, ein entsetzliches Gemetzel und tägliche Massaker an unschuldigen Menschen, deren einziges Verbrechen darin besteht, dass sie sich einer gewaltsamen militärischen Besetzung und einem abscheulichen Apartheidregime widersetzen.

Und wenn diese unbestreitbaren Fakten eine „emotionale“ Reaktion hervorrufen, dann ist das eine gute Sache; vielleicht würden dann echte Maßnahmen folgen, um das israelische Gemetzel an den Palästinensern zu beenden. Bleibt die Frage: Warum sollten die Redakteure der New York Times dies anstößig finden?

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber des Palestine Chronicle. Er ist der Autor von fünf Büchern, darunter: These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons (2019), My Father Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story (2010) und The Second Palestinian Intifada: A Chronicle of a People’s Struggle (2006). Dr. Baroud ist ein nicht ortsansässiger Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA), Istanbul Zaim University (IZU). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

Dieser Artikel stammt von Z Network.

