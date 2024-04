More claims of ‚Hamas mass rape‘ proven false: Report A new Haaretz report debunks several fabricated claims that Hamas committed rape on 7 October, including that nails were driven into a woman’s groin

Weitere Behauptungen über „Massenvergewaltigungen durch die Hamas“ erwiesen sich als falsch: Bericht

Ein neuer Bericht von Haaretz entkräftet mehrere erfundene Behauptungen, dass die Hamas am 7. Oktober Vergewaltigungen begangen hat, darunter auch, dass Nägel in die Leistengegend einer Frau getrieben wurden

20. April 2024

Ein am 18. April veröffentlichter Bericht von Haaretz bestätigt, dass die wichtigsten Behauptungen, die Hamas habe am 7. Oktober Massenvergewaltigungen begangen, falsch sind, einschließlich der schockierenden Behauptung der New York Times, Nägel seien in die Leistengegend einer Frau getrieben worden.

Am 28. Dezember veröffentlichte die Times einen Artikel, in dem sie behauptete, sie habe „Fotos von der Leiche einer Frau gesehen, die Rettungskräfte in den Trümmern eines belagerten Kibbuz mit Dutzenden von Nägeln in den Oberschenkeln und in der Leiste entdeckt hatten“.

Die Autoren des Artikels, Jeffrey Gettleman, Anat Schwartz und Adam Sella, führten das Foto als Beweis dafür an, dass „Angriffe auf Frauen keine isolierten Ereignisse waren, sondern Teil eines breiteren Musters geschlechtsspezifischer Gewalt am 7. Oktober“.

Haaretz erklärte jedoch in seinem Bericht vom 18. April, dass seine Journalisten das fragliche Foto gesehen hätten, dass es aber nicht das zu zeigen scheine, was die Times behauptet.

Das Foto wurde Haaretz von Chaim Otmazgin gezeigt, der sowohl Kommandant des ZAKA-Rettungsdienstes als auch Reservist in der israelischen Armee ist.

ZAKA-Freiwillige hatten von der israelischen Armee die Erlaubnis erhalten, am 7. Oktober an verschiedenen Orten Leichen einzusammeln, unter anderem im Kibbutz Be’eri und beim Nova-Festival, wo viele Menschen während des Hamas-Angriffs getötet wurden, darunter auch viele von israelischen Streitkräften, wie es in der Hannibal-Richtlinie heißt.

Die israelische Zeitung berichtete: „Otmazgin zeigte Haaretz mehrere der Fotos, die sich in seinem Besitz befanden, darunter auch das Foto, auf dem angeblich Nägel in die Leistengegend eingeführt wurden. Das Foto wurde fast eine Woche nach dem Massaker aufgenommen und ist definitiv von schlechter Qualität. Die Möglichkeit, dass es sich bei dem Abgebildeten tatsächlich um Nägel handelt, liegt nahe, jedenfalls in Verbindung mit seiner Aussage, aber es ist unmöglich, dies eindeutig festzustellen“.

Haaretz fügte hinzu, dass ihre Journalisten „einen Teil der Dokumentation in Otmazgins Besitz während eines persönlichen Treffens sahen – aber er sagte, er wolle den Rest aus Respekt vor den Toten und ihren Familien nicht teilen.“

Eine weitere wichtige Vergewaltigungsbehauptung Otmazgins hat sich bereits als falsch erwiesen. Haaretz berichtet weiter, dass Otmazgin in einem der Kibbuzim in der Nähe des Gazastreifens „die Leichen einer Mutter und ihrer beiden Töchter fand, wobei eine der Töchter in einem separaten Raum gefunden wurde, mit heruntergezogener Kleidung. Er schloss daraus fälschlicherweise, dass das Mädchen vergewaltigt worden war“.

Bevor Otmazgin den Raum betrat, waren die Leichen bereits von Sprengstoffexperten der Armee (Sappeure) fotografiert worden, die das Haus durchkämmten, um sicherzustellen, dass man es gefahrlos betreten konnte. Erst später wurde die Kleidung einer der beiden Töchter heruntergezogen.

Haaretz berichtet: „Obwohl die Leichen bekleidet waren, als die Pioniere sie fotografiert hatten, war die Kleidung einer der Töchter heruntergezogen worden, während ihr Körper in einen anderen Raum geschleppt wurde. Die Entdeckung dieses Fehlers führte zu einer Korrektur im Bericht der Association of Rape Crisis Centers und zur Veröffentlichung einer Klarstellung zu diesem Thema auch in Haaretz.“

Es ist unklar, warum die Leiche geschleppt und nicht getragen wurde und von wem. Dies wirft die Frage auf, ob Otmazgin oder jemand anderes versuchte, eine Vergewaltigungsszene zu inszenieren, indem er die Kleidung der Tochter herunterzog, nachdem die Pioniere die Leichen fotografiert hatten.

Haaretz berief sich auch auf ihre Berichterstattung vom Dezember, wonach Yossi Landau von ZAKA am 7. Oktober zwei falsche Geschichten über angebliche Gräueltaten der Hamas verbreitete. Landau behauptete fälschlicherweise, dass etwa 20 gefesselte und verbrannte Kinderleichen in einem Kibbuz gefunden worden seien und dass er die Leiche einer schwangeren Frau gefunden habe, deren Bauch aufgeschlitzt worden sei.

Die Geschichte von der schwangeren Frau, bei der auch ein falsches Video verbreitet wurde, das zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort aufgenommen worden war, wurde von israelischen Sprechern wiederholt.

In dem Bericht vom 18. April weist Haaretz auch auf den Fall des Projekts Secret Forest in Zypern hin, das mehr als 1.000 Überlebenden des 7. Oktober telefonisch psychologische Unterstützung bot.

Die Organisation behauptet, dass, als ihre Interviewer die Überlebenden fragten, ob sie Zeugen sexueller Gewalt gewesen seien, acht sagten, sie seien Augenzeugen solcher Übergriffe gewesen, fünf sagten, sie seien Ohrenzeugen gewesen, und zwei weitere antworteten mit vagen Angaben.

Haaretz stellt jedoch fest, dass dem Projekt keine Einzelheiten über diese Fälle bekannt sind, da die Interviewer angewiesen wurden, das Thema nicht weiter zu verfolgen“, was die Behauptungen des Secret Forest-Projekts in Frage stellt.

Haaretz sagt nicht, warum die Interviewer angewiesen wurden, das Thema nicht weiter zu verfolgen.

Der Haaretz-Bericht vom 18. April enthielt eine weitere wichtige Feststellung. Er fügte hinzu, dass die israelische Polizei keine Videobeweise für Fälle von sexuellen Übergriffen ab dem 7. Oktober hat.

Am 23. Oktober zeigte die israelische Armee ausgewählten Journalisten ein 43-minütiges Video, das angeblich Gräueltaten der Hamas zeigte.

Die Times of Israel berichtete, dass der Generalmajor der israelischen Armee, Mickey Edelstein, der die Reporter nach der Vorführung informierte, sagte, dass „wir Beweise“ für Vergewaltigungen hätten, diese aber „nicht weitergeben können“.

Haaretz berichtete jedoch, dass „es sich herausstellt, dass das von der Polizei und den Geheimdiensten gesammelte Material, einschließlich der Aufnahmen von Körperkameras der Terroristen, keine visuelle Dokumentation von Vergewaltigungshandlungen enthält“.

Haaretz verwies auf ihre frühere Berichterstattung vom November, aus der hervorging, dass „die Polizei keine forensischen Beweise für die Begehung von Sexualverbrechen während des Massakers gesammelt hatte“.

Haaretz fügte hinzu, dass forensische Pathologen, die ganz oder teilweise nackte Körper auf der Shura-Militärbasis auf die Möglichkeit einer Vergewaltigung untersuchten, „an keinem dieser Körper Anzeichen fanden, die auf sexuelle Beziehungen oder eine Verstümmelung der Genitalien hinweisen.“

Gleichzeitig hatten die Pathologen nur Zeit, etwa 25 Prozent der Leichen zu untersuchen, die in die Shura-Basis gebracht wurden.

Der Haaretz-Bericht vom 18. April widerlegt auch die Behauptung hochrangiger israelischer Beamter und Vertreter, Hamas-Kämpfer hätten von der Hamas-Führung den ausdrücklichen Befehl erhalten, während des Angriffs am 7. Oktober Israelis zu vergewaltigen. „Die Sexualverbrechen wurden im Voraus geplant“, behauptete der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan im Dezember.

Verteidigungsminister Yoav Gallant stellte dieselbe Behauptung auf, wie die Washington Post berichtete.

Eine Sprecherin von Gallant erklärte jedoch gegenüber Haaretz, das Zitat sei „verzerrt worden und Gallant habe das nie gesagt“.

Haaretz berichtet, dass nach einer Überprüfung durch mehrere Sicherheitsorgane „Israel keine Beweise dafür hat, dass die Terroristen der Hamas oder anderer Organisationen den ausdrücklichen Befehl erhalten haben, Vergewaltigungen zu begehen.“

Schließlich berichtet Haaretz , dass die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, Israel zwar aufgefordert habe, einen Kooperationsrahmen mit ihrem Büro zu unterzeichnen, um die Behauptungen über Massenvergewaltigungen durch Hamas-Kämpfer ordnungsgemäß zu untersuchen, israelische Politiker sich jedoch geweigert hätten, dies zu tun.

Haaretz schreibt: „Die Politiker in Israel haben genau das Gegenteil getan“. Außenminister Yisrael Katz warf der UNO unmittelbar nach der Veröffentlichung von Pattens Bericht vor, „die Sexualverbrechen zum Schweigen zu bringen“, obwohl der Bericht den israelischen Behauptungen wohlwollend gegenüberstand.

