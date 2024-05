Read an article on the student intifada censored by The Boston Globe When was a college revolution on the wrong side of history?

Lesen Sie einen von The Boston Globe zensierten Artikel über die Studentenintifada

Von Ruya Hazeyen

Die elektronische Intifada

10. Mai 2024

Der Boston Globe weigerte sich, einen von ihm in Auftrag gegebenen Artikel darüber zu veröffentlichen, wie Studenten Gerechtigkeit für die Palästinenser fordern. Budrul Chukrut SOPA Images/SIPA USA

Anmerkung der Redaktion: Der folgende Artikel wurde von The Boston Globe in Auftrag gegeben. Die Zeitung lehnte es jedoch ab, ihn zu veröffentlichen.

Die Nakba ist bekannt als der gewaltsame Massenexodus von etwa 800.000 Palästinensern.

Sie wurde zwischen 1947 und 1949 von zionistischen Milizen erzwungen. Die Palästinenser wissen jedoch, dass die Nakba nie beendet wurde.

Die Fortsetzung der Gewalt zeigt sich in jüngster Zeit im anhaltenden Völkermord an meinem Volk im Gazastreifen, wo sich die USA und Israel in einer Maschinerie der Zerstörung und des Todes verbündet haben, in deren Folge bisher fast 35.000 Menschen massakriert wurden, Tausende unter den Trümmern festsitzen und die meisten der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens vertrieben wurden.

Die Erfahrungen der palästinensischen Diaspora sind zwar nichts im Vergleich zu den aktiven ethnischen Säuberungen und dem Völkermord, den die Palästinenser im Gazastreifen erleben, haben sich aber in den letzten Monaten noch verschlimmert. Die Hochschulen, die fälschlicherweise als Vorhut der Rede- und Diskussionsfreiheit in diesem Land dargestellt werden, sind zu einer Brutstätte der Unterdrückung palästinensischer Aktivisten geworden.

Im Oktober wurde eine friedliche Sitzblockade für die Beteiligung an diesem Völkermord an meiner Schule, der University of Massachusetts Amherst, mit der Verhaftung von 56 Studenten und einem Mitarbeiter beantwortet.

Javier Reyes, der Kanzler der Universität, entschied sich, diese Studenten mit mutwilligen Sanktionen nach dem Verhaltenskodex der Universität zu belegen, obwohl frühere Sitzstreiks nicht mit Sanktionen geahndet wurden, auch nicht nach den Verhaftungen und selbst dann nicht, als die Strafanzeigen fallen gelassen wurden.

Araber, Muslime und Palästinenser auf dem Campus sind seit Beginn des Völkermords einer beispiellosen Diskriminierung und Bedrohung unserer Sicherheit ausgesetzt. Beschwerden gegen Studenten, die mich auf dem Campus verfolgten, mir rassistische Schmähungen wie „Tötet alle Araber“ und „Macht den Gazastreifen platt“ entgegenbrüllten und Menschen bei friedlichen Protesten angriffen, stießen auf kalte, gleichgültige Ohren.

Das Ausmaß des institutionellen Versagens beim Schutz palästinensischer Studenten und der Unterdrückung war so unglaublich, dass das Büro für Bürgerrechte des US-Bildungsministeriums (Office of Civil Rights, OCR) derzeit gegen die UMass Amherst wegen antipalästinensischen Rassismus ermittelt.

Das jüngste Beispiel universitärer Repression, das faschistische Vorgehen gegen die „Popular Universities for Gaza“, ist keine Überraschung. Im April drohte die UMass Amherst mit Verhaftungen und akademischen Sanktionen, falls unsere Zelte nicht nach einem Tag abgebaut würden.

Es ist ironisch, ja sogar lächerlich, sich auf Verstöße gegen die Landnutzungsrichtlinien auf dem Gelände einer öffentlichen Universität zu berufen, die jede Campus-Veranstaltung mit dem Hinweis beginnt, dass wir uns auf unangetastetem Norrwutuck- und Pocomtuc-Land befinden. Staatspolizisten in Schutzanzügen wurden gegen Studenten eingesetzt, die friedlich gegen einen Völkermord protestierten.

Repression in ganz Amerika

Im ganzen Land erleben wir ein beispielloses Ausmaß an staatlicher Gewalt, die gegen Aktivisten für die palästinensische Sache eingesetzt wird.

Im April gab es auch anderswo in den USA Beispiele für institutionelle Repressionen gegen die Studentenintifada.

Zunächst wurde das NYPD SWAT gegen Columbia-Studenten eingesetzt, die in den vergangenen Wochen standhaft ihr Lager gehalten hatten. Die NYPD ging brutal gegen Hunderte von Demonstranten vor, verhaftete zu Unrecht Studenten außerhalb des Lagers und griff sie gewaltsam an, riss ihnen die Hijabs vom Leib und vertrieb Sanitäter und Rechtsbeobachter.

Und zweitens schaute die Polizei an der University of California Los Angeles zu und ermöglichte potenziell tödliche Angriffe durch militante Zionisten in Los Angeles, die Feuerwerkskörper in die Studentenmenge schossen und eine „zweite Nakba“ bejubelten.

Sicherlich kein überzeugendes Beispiel für die „Freiheit“, die die USA vorgeben, imperativ ins Ausland zu exportieren.

Die westlichen Medien bejubeln und decken diesen Völkermord und die Unterdrückung des studentischen Widerstands in den USA weitgehend. Während sich die Nachrichtensender der Konzerne auf die Lager und die weitgehend unbegründeten Behauptungen über die Bedrohung zionistischer Studenten auf dem Campus konzentrieren, berichten sie nicht über den Grund für den Aufstand der Studenten und der Universitäten.

Für sie ist der Völkermord in Gaza die Gräueltat, die nicht genannt werden darf. Unsere Institutionen haben direkte Verbindungen zu Unternehmen, die von diesem Völkermord profitieren.

An Eliteuniversitäten über zionistisches Unbehagen zu diskutieren, während man die entsetzliche Realität palästinensischer Kinder beobachtet, die hingerichtet, lebendig begraben und in Bulldozern abtransportiert werden, während Massengräber in der Nähe von Krankenhäusern gefunden werden, ist eine kalkulierte und böswillige Ablenkung, die das nationale Gespräch vom Völkermord am palästinensischen Volk ablenkt.

Wir dürfen uns nicht selbst in den Mittelpunkt stellen. Es gibt keine Universitäten mehr in Gaza, keine Studenten mehr, die sich in ihren Klassenzimmern unsicher fühlen.

Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass der Schwerpunkt unserer Bewegung über individuelle Identitäten, universitären Aktivismus oder die Auswirkungen von Unterdrückung hinausgeht. Für Palästina sanktioniert und verhaftet zu werden, ist ein Ehrenabzeichen.

Meine Bewunderung für den unverwüstlichen Geist der Menschen in Gaza, die inmitten unvorstellbaren Leids ausharren, ist unerschütterlich. Sie verkörpern die Essenz des unerschütterlichen Widerstands im Angesicht der Widrigkeiten.

Die Befreiung Palästinas ist nicht nur eine regionale Angelegenheit, sondern ein globales Gebot, das für das Streben nach Gerechtigkeit und Würde für alle notwendig ist. Lassen wir uns nicht durch triviale Ablenkungsmanöver oder Versuche, die Schwere ihrer Notlage herunterzuspielen, beirren.

Unsere kollektive Solidarität mit den Palästinensern ist eine Bestätigung unserer gemeinsamen Menschlichkeit, ein Beweis für unser Engagement für universelle Grundsätze der Fairness und Gerechtigkeit. In diesem Streben ist ihre Befreiung untrennbar mit unserer eigenen verwoben.

Lassen wir uns von Schlagzeilen oder repressiven Maßnahmen, die darauf abzielen, unsere Stimmen zum Schweigen zu bringen, nicht beirren und bleiben wir entschlossen in unserem Engagement für diese Sache. Die palästinensische Sache ist gerecht und wir müssen die studentischen Aktivisten, die dem Aufruf zum Handeln in Gaza folgen, materiell unterstützen und schützen.

Wenn Sie sich in Opposition zu unserer Bewegung befinden, frage ich Sie Folgendes: Wann war es das letzte Mal, dass eine Studentenrevolution auf der falschen Seite der Geschichte stand und die staatliche Repression auf der richtigen Seite?

Ruya Hazeyen ist Co-Vorsitzende von Students for Justice in Palestine an der University of Massachusetts Amherst.

