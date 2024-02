‚Love of my life‘: Shot dead, waiting for her husband in the West Bank Ahed Emtair was shot by Israeli forces during a raid near Hebron in the occupied West Bank.

Masalmeh sagt, er sehe viel von seiner Frau in ihrer sechs Monate alten Tochter Ayloul, vor allem in der Art, wie sie lacht und lächelt [Mosab Shawer/Al Jazeera].

Besetztes Westjordanland

Ahed Emtair wurde von israelischen Streitkräften bei einer Razzia in der Nähe von Hebron im besetzten Westjordanland erschossen.

Liebe meines Lebens“: Erschossen, während sie im Westjordanland auf ihren Mann wartete

Von Mosab Shawer

2 Feb 2024

Bahaa Masalmeh wollte seine junge Frau zu ihrem bevorstehenden 21. Geburtstag mit Geschenken überhäufen, was er schon seit einigen Wochen geplant hatte.

Doch am 15. Januar wurde Ahed, Mutter einer sechs Monate alten Tochter, von israelischen Streitkräften bei einer Razzia in der Stadt Dura in der Nähe von Hebron im südlichen Westjordanland erschossen. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt im Haus ihres Schwagers und wartete am Fenster auf die Ankunft ihres Mannes.

Das Paar war erst seit 15 Monaten verheiratet, aber Masalmeh sagte, seine Frau habe ihm die besten Erinnerungen hinterlassen und ihm die „besten Tage“ seines Lebens geschenkt. Ahed war eine eifrige Lernerin, die von „allen“ geliebt wurde, sagte er – ihre fröhliche Seele und ihr Lebensdrang waren ansteckend.

„Sie war die Liebe meines Lebens“, sagte er gegenüber Al Jazeera. „Sie war der Inbegriff von allem Guten im Leben.

Nun muss er die gemeinsame Tochter Ayloul ohne sie großziehen.

Masalmeh steht nach der Beerdigung seiner Frau Ahed vor einem Plakat mit einem Bild von ihr [Mosab Shawer/Al Jazeera].

Masalmeh hatte Ahed an diesem Morgen bei seinem Bruder Shadi abgesetzt, um sich auf eine weitere Familienfeier vorzubereiten. Dort traf sie sich mit den anderen Geschwistern ihres Mannes und ihrem Vater, um das Haus für die Hochzeit von Shadi vorzubereiten.

Ihre letzten Worte an ihren Mann waren: „Sehe ich nicht so schön aus wie der Vollmond?“.

In einem Traum

Einige Stunden später kam Masalmeh zurück und brachte Essen für alle mit. Er sah, wie Ahed aus dem Fenster im zweiten Stock spähte und ihn in ihrer üblichen humorvollen Art aufforderte, sich zu beeilen, weil sie Hunger habe.

Nur Sekunden später hörte Masalmeh jedoch, wie einige junge Männer aus der Nachbarschaft ihm zuriefen, dass israelische Soldaten in das Gebiet eingedrungen seien und sich Shadis Haus näherten.

„Alles, was ich hören konnte, waren die Geräusche von scharfem Feuer und Bomben“, so Masalmeh. „Ich rannte die Treppe hinauf und meine Schwestern schrien und weinten. Dann sah ich Ahed auf dem Boden in einer Lache ihres eigenen Blutes.“

Masalmeh dachte, er sei „in einem Traum“, und einen Moment lang dachte er, Ahed würde „einen ihrer Streiche“ spielen.

Aber sie war gerade von zwei Kugeln in den Kopf getroffen worden.

„Ich näherte mich Ahed, und das erste, was ich sah, waren ihre Augen, die mich ansahen. Sie hat gelächelt“, sagte er.

Währenddessen versuchte sein Vater, einen Krankenwagen zu rufen. Masalmeh wollte Hilfe holen, aber er konnte das Haus nicht verlassen, weil direkt vor dem Haus israelische Soldaten stationiert waren. Letztendlich verblutete Ahed. Palästinensische Beamte im Westjordanland und im Gazastreifen haben den israelischen Streitkräften außerdem vorgeworfen, Krankenwagen und Sanitäter oft daran zu hindern, Kranke und Verletzte rechtzeitig zu evakuieren.

Tahani Masalmeh, 25, war am 15. Januar bei Ahed, als sie von israelischen Soldaten in den Kopf geschossen wurde und verblutete [Mosab Shawer/Al Jazeera]

Tahani Masalmeh, die Schwester von Bahaa, war in dem Moment bei Ahed, als sie erschossen wurde.

„Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was mit uns geschehen ist“, sagte die 25-Jährige gegenüber Al Jazeera.

Vor dem Vorfall habe ihre Schwägerin plötzlich – und für sie ungewohnt – das Thema „Tod und Abschied“ angesprochen.

„Ahed sagte mir, ich solle ihre Tochter Ayloul beschützen und sie immer im Auge behalten, als ob sie mein eigenes Kind wäre. Das war noch vor dem Einmarsch“, sagte Tahani.

„Ich war von ihren Worten überrascht und dachte, sie mache einen Scherz, so wie sie es immer tut.

Tahani sagte, sie erinnere sich lebhaft daran, dass Ahed etwa 50 Minuten lang verblutete, bevor sie ihren letzten Atemzug tat.

Sumoud, 30, geht während des Trauerzuges vor dem verhüllten Körper ihrer Schwester her [Mosab Shawer/Al Jazeera].

‚Große Träume‘

Aheds Schwester Sumoud, 30, die in Ramallah lebt, sagte, sie sei schockiert gewesen, als sie hörte, dass ihre Schwester getötet worden war.

„Die Fahrt von Ramallah nach Hebron dauerte normalerweise zwei Stunden. Aber nach dem Krieg in Gaza und dem harten Vorgehen gegen Palästinenser an den Kontrollpunkten brauchte ich sechs Stunden, um Ahed zu erreichen“, sagte sie gegenüber Al Jazeera.

Sumoud bezeichnete ihre jüngere Schwester als „ihr erstes Baby“ und war fest entschlossen, an ihrem Trauerzug teilzunehmen.

Die israelische Armee hat ihre Razzien gegen Städte und Dörfer im besetzten Westjordanland intensiviert.

Ahed hinterlässt ihren Ehemann und das sechs Monate alte Baby Ayloul [Mosab Shawer/Al Jazeera]

Seit dem 7. Oktober sind im Westjordanland Hunderte von Menschen getötet worden. Nach Angaben der Palästinensischen Gesellschaft für Gefangene wurden mehr als 6.330 Menschen verhaftet.

Ahed hatte „große Träume“, sagte ihr Ehemann Masalmeh. Die Universitätsstudentin wollte nach ihrem Abschluss Grundschulpädagogik studieren und ihre Rolle als Mutter eines kleinen Kindes unter einen Hut bringen.

Das Paar hatte gerade gemeinsam ein kleines Online-Geschäft eröffnet, und er wollte bei den Lieferungen helfen.

„Sie sagte mir, wir würden erfolgreich sein und unser Geschäft ausbauen. Alles, was ich tun wollte, war, sie in jeder Hinsicht zu unterstützen“, sagte Masalmeh.

Masalmeh sieht viel von Ahed in seiner Tochter, besonders in der Art, wie sie lacht, lächelt und spielt.

„Ich habe vor, Aheds Träume für Ayloul zu verwirklichen“, sagte er. „Sie wird erwachsen werden und Ärztin werden, die beste Ärztin der Welt.“

Quelle: Al Jazeera

