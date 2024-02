Dear white liberals, genocide is not complicated Faced with having to recognise UK complicity in Israel’s war on Palestinians in Gaza, it is easier to hide behind a smokescreen of complexity

In Brighton bewegen sich die Menschen langsam wie ein Ensemble, bevor sie in weiße Bettlaken gehüllt auf der Straße liegen, während Gedichte gelesen werden und der Regen einsetzt (Foto: Natasa Leoni)

Gaza-Krieg:

Liebe weiße Liberale, Völkermord ist nicht kompliziert

Von Tanuschka Marah

12. Februar 2024

Angesichts der Tatsache, dass Großbritannien seine Mitschuld an Israels Krieg gegen die Palästinenser in Gaza eingestehen muss, ist es einfacher, sich hinter einem Nebelschleier der Komplexität zu verstecken

In einer Nacherzählung des slawischen Volksmärchens Baba Yaga gibt die unbezwingbare Hexe der tapferen Vasilisa drei Aufgaben, die sie entweder erfolgreich lösen oder mit dem Tod bestrafen muss. Eine davon ist es, mit einem Sieb Wasser zu transportieren, um eine Badewanne zu füllen.

So fühlt man sich als britischer Palästinenser, der die Geschichte Palästinas inmitten eines Völkermords nacherzählt.

So fühlt es sich für jeden an, der mit der MENA-Region verbunden ist, oder für viele Aktivisten, alte und neue, in dem, was wir als den schlimmsten Fall von britisch unterstütztem Massenmord seit dem Irakkrieg erleben. Diesmal wird nicht mehr so getan, als ob Zivilisten nicht das Ziel wären.

Sie lassen als Geschichtenerzähler alle Muskeln spielen, setzen philosophische Logik, historische Fakten, Menschlichkeit, Poesie, Metaphern, Gleichnisse, Rhetorik und Individualität ein. Auf jeden Satz folgt ein Nicken, der Gesprächspartner hat vielleicht einen Hochschulabschluss, kennt sich in Literatur und Kultur aus, liest vielleicht den Guardian.

Am Ende meiner Mühen höre ich einen großen Seufzer der Erleichterung und die Worte „es ist wirklich kompliziert“, wenn ich sehe, wie mein Zuhörer nach seinem Sauvignon Blanc greift und das Thema auf etwas Leichteres lenkt. Fehlt es mir an sozialer Anmut? Habe ich vergessen, wie man Kontakte knüpft? Bin ich verrückt? Nein. Und der Tick ist, sofort wieder von vorne anzufangen und diese Geschichte durch ein Sieb zu einem Verstand zu tragen, der das Wissen um das Höllenloch Gaza nicht behalten will; die Verantwortung für das Blut an unseren Händen als Nation; die Last, dass unser komfortabler Lebensstil immer auf dem Leiden derer aufgebaut wurde, die als weniger wertvoll angesehen werden. Es ist einfacher, sich hinter einem Nebelschleier der Komplexität zu verstecken.

Die Macht des Theaters

Jeder ist ein Redner geworden, und wir applaudieren und jubeln auf der Agora der sozialen Medien. Wenn wir offline sind, organisieren wir uns, wir demonstrieren, wir besetzen Bahnhöfe, Straßenecken, Einkaufszentren, Fabriktoren, und wir schaffen philosophische Plattformen, um zueinander zu sprechen und die Wahrheit zu bejubeln, die einfache Wahrheit, die immer wieder mit verschiedenen Argumenten formuliert wird, Soundbites, einfache, starke Bullet Points, die das Unbehagen, das „Komplexität“ bedeutet, durchdringen sollen.

Wir applaudieren der Rhetorik und der Redekunst. Wir kehren zu alten Traditionen zurück, wenn wir etwas erhöht auf Bänken oder Logen in der Kälte stehen und mit einem fast Monty-Python-mäßigen Pathos einen selbst gewählten Redner umringen. Wir machen Theater füreinander. Krude Blöcke der Performance, um uns in Solidarität und Fakten gegen die gut geölte Maschinerie des globalen Gaslighting zu baden.

Tanushka brighton dezember

Tanushka Marah spricht bei einem Die-in-Protest für einen Waffenstillstand im Gazastreifen in Brighton, Dezember 2023 (Foto: Natasa Leoni)

Ich bin Theaterregisseurin und habe die Macht und Bedeutung des Theaters in seiner Grundform noch nie so erlebt. Es zieht uns an, weil wir sein Ritual und seinen Zweck brauchen, und jeder, wirklich jeder, weiß von Natur aus, wie man es macht. Die Menschen bewegen sich langsam wie ein eingespieltes Ensemble, bevor sie in weiße Bettlaken gehüllt auf der Straße liegen, während Gedichte gelesen werden und der Regen einsetzt.

Ich sitze in Versammlungen und bespreche Drehbücher für direkte Aktionen. Wir treffen Leute in öffentlichen Bibliotheken, die Kostüme an Fremde verteilen, bevor sie als Anwälte in einem Einkaufszentrum auftreten und die Worte der irischen Anwältin Blinne Ní Ghralaigh vom Internationalen Gerichtshof verlesen, während eine riesige palästinensische Flagge über der Fassade eines Zara-Ladens herunterfällt.

Bei einer Sitzdemonstration am Bahnhof von Brighton im November, an der etwa 200 Menschen mit Fahnen, Plakaten und einem riesigen schwarzen Banner mit der Aufschrift „Juden gegen Völkermord“ teilnahmen, ergriff ich zum ersten Mal das Megaphon, als es mir angeboten wurde, und es fiel mir überraschend leicht zu sprechen, da die Leute so hungrig waren, zuzuhören.

Warum müssen wir auf Bahnhöfen stehen und die Leute davon überzeugen, dass die Palästinenser leben dürfen?

– Palästinenserin bei einer Demonstration

Gegenüber von mir sah ich eine junge Frau, die eine Keffiyeh trug und weinte. Es ist auch normal geworden, mit Fremden zu weinen; bei diesen einfachen Versammlungen gibt es zwischen Mänteln und Fahnen Platz zum Trauern. Schließlich kam jemand zu mir und sagte, die Frau sei Palästinenserin und ich solle mit ihr sprechen.

Jehad war auf dem Heimweg von der Arbeit in Crawley, als sie durch die Ticketschranke kam und diese Solidarität im Bahnhof sah. Das hat sie bewegt und ihr Mut gemacht, aber sie war noch ganz in der Trauer um den Verlust ihres Cousins und anderer Familienmitglieder. Sie zeigte mir sein Foto. Ein weißer Hintergrund, ein professionelles Foto, Sportkleidung, eine Frisur wie vom Friseur, jung, gut aussehend, lebendig.

„Warum müssen wir auf Bahnhöfen stehen und die Leute davon überzeugen, dass Palästinenser leben dürfen“, sagte sie und starrte mich unter Tränen an. Ich fühlte mich schuldig, weil der Hauptpunkt meiner unvorbereiteten Rede darin bestand, das Recht der Palästinenser zu rechtfertigen, nicht abgeschlachtet zu werden, indem ich sie mit mir selbst, mit den Menschen auf dem Bahnhof, verglich, als ob ich etwas viel Komplexeres hätte rechtfertigen müssen. Nein, wir stehen auf Kisten und Bänken und erklären erneut, dass Kinder nicht bombardiert werden dürfen, Frauen nicht bombardiert werden dürfen, Männer nicht bombardiert werden dürfen.

Wir sprechen zu den Bekehrten und bringen es den Göttern dar wie eine griechische Tragödie. Wir sind Menschen, und wir versuchen, der Welt dies auf so viele Arten zu vermitteln. Sie ergriff selbst das Wort und erzählte uns allen, was passiert war, wie viele Cousins sie verloren hatte und von denen sie nichts gehört hatte, sie dankte der Menge für ihre Bemühungen, und wie jeder in dieser Bewegung fand sie die Kraft der Redekunst sogar inmitten ihrer Trauer auf dem Weg von der Arbeit nach Hause.

Die sympathische Apologetin

Brighton hat eine „Waffenstillstandskoalition“ geschaffen, in der viele Gruppen ihre Aktionen koordinieren können. Wir wurden kurzfristig darüber informiert, dass Peter Kyle – Labour-Abgeordneter für Hove, Schatzmeister der Labour Friends of Israel, der sich weigert, mit Anwohnern über Palästina zu sprechen – bei einer Veranstaltung von Amnesty International Briefe unterschreiben würde.

Wir warteten abwechselnd, um mit ihm zu sprechen, und ich zog den Kürzeren, als ich ihn kurz vor Ende der Veranstaltung erwischte. Der nette, sympathische Mann im Kapuzenpulli stellte direkten Augenkontakt her, war charmant und sehr gesprächsfreudig, das war entwaffnend. Ich hatte erwartet, dass ein Mann, der keinen Waffenstillstand fordern will, faucht und eine Sense trägt!

Jedes Mal, wenn ich die Zahl der toten Kinder erwähnte, dass während unseres Gesprächs eines gestorben war, antwortete er mit ‚Ich weiß‘; er sagte viermal hintereinander ‚Ich weiß‘ und begann dann mit reinem Geschwafel, Geschwafel, das keinen Sinn ergibt mit dem, was er zu wissen behauptet, Geschwafel, das darauf ausgelegt ist, zu verwirren.

Zum Thema Gaza haben sich Sunaks Tories und Starmers Labour-Partei zu einer einzigen Pro-Kriegs-Partei zusammengeschlossen

Israel befindet sich in einem permanenten Zustand des existenziellen Terrors. Es wurde durch Angst geschaffen und braucht die Angst, um weiter zu gedeihen. Seine Geburtsgeschichte basiert auf einem Mythos, sein Überleben auf Erzählungen und Blutvergießen. Überall auf der Welt kämpfen wir gegen das Narrativ, während Blut vergossen wird.

Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, als Progressive nach Israel reisten, um Kibbuzim zu bauen, und niemand wusste, was Zaatar ist. Jetzt wird ein Kind mit einem Milchshake auf TikTok oder ein Mädchen mit falschen Wimpern in ihrem Auto für die Existenz und die Rechte Palästinas argumentieren. Die Kinder können sich besser artikulieren, als ich es je vermocht habe. Alle sind zu Philosophen geworden, und die Argumente sind stichhaltig und logisch.

Einige von uns Älteren werden unsere Samstagabende damit verbringen, Ilan Pappe und Ghada Karmi zuzuhören, aber die Freunde meiner Tochter holen sich ihre Informationen auf TikTok und kommen zu den gleichen Schlussfolgerungen. Weil. Es ist nicht komplex. Es ist ganz einfach. Was hier geschieht, ist moralisch falsch. Es ist die Hölle. Es ist Verzweiflung. Es ist das, wovor jede Moraltheorie, jede Religion, jede warnende Geschichte, jedes Gesetz und jede Gesellschaft warnt. Dies ist das Schlimmste der Menschheit. Dies ist der „Nie wieder“-Moment der Geschichte, und die Menschen wenden sich ab und lassen es geschehen.

Wenn ich mir die Reihen von Leichensäcken in Kindergröße ansehe, wenn ich die Schreie sehe, weil meine Geräte absichtlich auf stumm geschaltet sind, wenn ich versuche, die Menschlichkeit in den Zahlen und den langen Aufnahmen der Trümmer zu finden, dann empfinde ich es als zutiefst beleidigend, Nuancen zu unterstellen und Komplexität oder Gleichwertigkeit zu behaupten.

Falsche Neutralität

Jeder Tag fühlt sich an, als würde man durch eine Willy-Wonka-Fabrik gehen, in der sich hinter jeder gut präsentierten, verlockenden Verpackung etwas Böses verbirgt. Diese Gemeinheit ist Rassismus. Diese verlockenden Verpackungen des Liberalismus sind Kulturinstitutionen, politische Parteien, Filme, gute, nette, freundliche Menschen, die sich tief im Innern wünschen, dass der Status quo erhalten bleibt, und wenn anderswo Tausende von braunen Kindern abgeschlachtet werden, ist das eben so, das ist Kolonialismus.

Wir lehren, dass es nicht kompliziert ist, auf dem Land leben zu dürfen, auf dem man aufgewachsen ist, sondern dass es Leben ist. Es ist unser erstes Recht auf Existenz.

Kultureinrichtungen, die sich mit Antirassismus und Klimabewusstsein brüsten, wollen neutral bleiben. Liegt die Neutralität nicht irgendwo in der Mitte? Wo ist die Mitte bei einem Völkermord, wo ist der Immunitätspunkt, die zentrale Bühne dieser grotesken Horrorshow, wo die Moral schweigt? Neutralität ist die akzeptable Maske des liberalen Rassismus geworden.

„Wir lehren das Leben, Sir“ ist ein Gedicht von Rafeef Ziadah, das in letzter Zeit bei vielen Protesten vorgetragen wurde. Es wurde als Antwort auf einen Journalisten geschrieben, der ihr sagte, dass die Dinge besser wären, wenn die Palästinenser ihre Kinder nicht zum Hass erziehen würden. Wir lehren das Leben, das ist es, worum jeder bittet, der einen Waffenstillstand fordert. Wir lehren das Leben, Sir. Das ist die Plattform für die Stimmen der Kinder aus Gaza. Wir lehren das Leben, Sir. Das ist es, was Organisationen wie Parents 4 Palestine, Jugendtheatergruppen wie meine eigene und Gemeinschaftsveranstaltungen mit Drachenbau, Kuchen und Schalstricken fördern.

Wir lehren das Leben, Sir. Das ist der große Marsch jeden Samstag, wo auch immer wir sind, die Trommeln, die Sprechchöre, die Fahnen, das Flehen zu den Wolken, dass keine Bomben mehr fallen sollen. Wir lehren, dass es nicht kompliziert ist, auf dem Land leben zu dürfen, auf dem man aufgewachsen ist, sondern dass es Leben ist. Es ist unser erstes Recht auf Existenz.

Komplex ist es, sich einzugestehen, dass man das Leben der Palästinenser als weniger gleichwertig ansieht als das eigene, dass die Institutionen, von denen man profitiert hat und an die man sich wie an eine Religion hält, Teil des Systems sind, das dieses Ausbluten von Leben rechtfertigt. Dass die Palästinenser in gewisser Weise an ihrem Schicksal mitschuldig sind, während wir durch dieses dunkle Kapitel waten, das nie vergessen werden wird.

Dies ist ein sehr komplexes Thema, und Sie werden Ihr ganzes Leben brauchen, um es zu formulieren. Viel Glück!

Tanushka Marah ist eine in Großbritannien geborene palästinensisch-jordanische Theaterregisseurin, Schauspielerin und Lehrerin. Sie wurde 2002 mit dem Young Vic Director Award ausgezeichnet und gewann den Brighton Fringe Outstanding Theatre Award 2017 für Agamemnon. Sie hat als Bewegungsregisseurin mit der Royal Shakespeare Company gearbeitet. Mit ihrer eigenen Theatergruppe tourte sie mit ihrer Inszenierung von Medea durch das Vereinigte Königreich. Sie leitete Produktionen bei internationalen Festivals in Europa und tourte ausgiebig im Nahen Osten.

Übersetzt mit deepl.com

