Why is the UN genocide office silent about Gaza? Secretary-general’s adviser Alice Wairimu Nderitu is supposed to sound an „early warning“ over atrocity crimes.



Alice Wairimu Nderitu, die Sonderberaterin des UN-Generalsekretärs für die Verhinderung von Völkermord, verstößt gegen ihr Mandat, indem sie zu Gaza schweigt (U.S. Institute of Peace).

Warum schweigt das UN-Büro für Völkermord über Gaza?

Von Ali Abunimah

Rechte und Verantwortlichkeit

13. Dezember 2023

Alice Wairimu Nderitu hat eine Aufgabe, die in ihrem offiziellen Titel vermerkt ist: Sie ist die Sonderberaterin des UN-Generalsekretärs für die Verhinderung von Völkermord.

Doch während Menschenrechtsgruppen, unabhängige UN-Experten und Völkermordforscher wegen Israels Vernichtungsfeldzug in Gaza die Alarmglocken läuten, schweigt Nderitu.

Am 15. Oktober gab Nderitu zwar eine Erklärung ab, in der sie die Hamas für den Angriff auf Israel am 7. Oktober scharf verurteilte – und das gleich dreimal.

Offenbar akzeptiert sie alle unbestätigten und sich schnell auflösenden Behauptungen Israels über diesen Tag als Tatsache.

Nderitu deutet sogar an, dass die Palästinenser Israel nicht deshalb angreifen, weil sie unter einer brutalen, jahrzehntelangen Besatzung stehen, sondern vielmehr „aufgrund ihrer Identität“ – was Israels absurde und verwerfliche Propaganda widerspiegelt, dass es Antisemitismus ist, der den palästinensischen Widerstand motiviert.

Nderitu verurteilte ausdrücklich nicht Israels barbarische und wahllose Bombardierung des Gazastreifens, bei der zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 2.300 Palästinenser getötet und fast 10.000 verletzt worden waren.

Die Zahl der Todesopfer liegt inzwischen bei mindestens 18.000, fast die Hälfte davon Kinder.

Ohrenbetäubendes Schweigen

In einem höchst ungewöhnlichen Schritt unterzeichneten Dutzende von UN-Mitarbeitern im vergangenen Monat ein Memo, in dem sie Nderitu für seine Doppelmoral und seine Weigerung verurteilten, Israels illegale und unmenschliche Aktionen in Gaza anzusprechen.

Mehr als ein Dutzend palästinensischer Menschenrechtsorganisationen äußerten sich Anfang des Monats in einem Brief an Nderitu alarmiert über ihre einseitige Erklärung und ihr anhaltendes Schweigen zu Gaza.

„Ihr Schweigen zur Gefahr eines Völkermordes in Palästina ist ohrenbetäubend“, schrieben die Menschenrechtsgruppen an Nderitu und ihren Kollegen George Okoth-Obbo, den Sonderberater des Generalsekretärs für die Verantwortung zum Schutz.

Nderitu kann nicht behaupten, sie wisse nicht, was in Gaza geschieht.

Bereits am 13. Oktober forderten palästinensische Menschenrechtsgruppen die Regierungen der Welt auf, „dringend einzugreifen, um das palästinensische Volk vor einem Völkermord zu schützen“.

Am 15. Oktober unterzeichneten 800 Wissenschaftler und Praktiker des Völkerrechts und der Völkermordforschung, darunter prominente Holocaust-Wissenschaftler, eine Erklärung, „um Alarm zu schlagen, dass die israelischen Streitkräfte möglicherweise einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen begehen“.

Die unabhängigen Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen haben ähnliche Aufrufe veröffentlicht, darunter einen, der im vergangenen Monat von drei Dutzend UN-Sonderberichterstattern unterzeichnet wurde, die vor einem „sich anbahnenden Völkermord“ in Gaza warnten.

Nderitu’s UN-Kollege Craig Mokhiber, trat im Oktober als Direktor des UN-Menschenrechtsbüros in New York zurück.

„Wieder einmal sehen wir, wie sich ein Völkermord vor unseren Augen entfaltet, und die Organisation, der wir dienen, scheint machtlos zu sein, ihn zu stoppen“, schrieb Mokhiber in seinem Rücktrittsschreiben.

„Töten Sie Mann und Frau, Säugling und stillendes Kind“.

In diesen Warnungen wird darauf hingewiesen, dass die israelische Führung neben der massiven, wahllosen Gewalt keinen Hehl aus ihrem Wunsch macht, das palästinensische Volk zu vernichten.

Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnete die Palästinenser als „menschliche Tiere“, als er ankündigte, dass Israel den Gazastreifen mit einer Hungerbestrafung überzieht und Wasser, Lebensmittel, Strom, Medikamente und Treibstoff abstellt.

Isaac Herzog, der israelische Staatspräsident, rechtfertigte die israelische Schlächterei damit, dass alle 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen – die Hälfte von ihnen Kinder – schuldig und zum Tode verurteilt seien.

„Es ist ein ganzes Volk da draußen, das verantwortlich ist“, sagte Herzog. „Es ist nicht wahr, diese Rhetorik über Zivilisten, die nichts wissen, die nicht involviert sind, das ist absolut nicht wahr.“

Herzog meinte, dass die Palästinenser in Gaza nur sich selbst die Schuld geben könnten, weil sie es versäumt hätten, sich zu erheben und die Hamas zu stürzen.

Und, was vielleicht am berüchtigtsten ist, Benjamin Netanjahu, der israelische Premierminister, verglich das palästinensische Volk mit Amalek, einem Feind der biblischen Israeliten.

In der Bibel befiehlt Gott: „Nun geht hin und greift Amalek an und vernichtet alles, was sie haben, und verschont sie nicht. Aber tötet Mann und Frau, Säugling und Kleinkind, Ochse und Schaf, Kamel und Esel“.

Das scheint das Betriebshandbuch der israelischen Armee zu sein.

Ein Mandat zur „Frühwarnung“

Omer Bartov, israelischer Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Brown University, schrieb am 10. November in der New York Times: „Bei der Rechtfertigung des Angriffs haben die israelischen Führer und Generäle erschreckende Äußerungen gemacht, die auf eine völkermörderische Absicht hindeuten.“

„Es ist noch Zeit, Israel daran zu hindern, seine Aktionen zu einem Völkermord werden zu lassen“, warnte Bartov. „Wir können keinen Moment länger warten.“

Einen Monat zuvor hatte Raz Segal, israelischer Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Universität Stockton, Israels Angriff auf den Gazastreifen hingegen bereits als einen „Lehrbuchfall von Völkermord“ bezeichnet.

Experten mögen sich darüber streiten, ob ein Völkermord bereits stattfindet oder nicht, aber es besteht ein alarmierend breiter Konsens darüber, dass ein Völkermord zumindest eine große, unmittelbar bevorstehende Gefahr darstellt.

Und das ist es, was für Nderitu’s Mandat wichtig ist. Sie soll nicht warten, bis ein Völkermord bereits stattgefunden hat, bevor sie handelt.

Ihre offizielle Aufgabe ist es, Daten über massive und schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts ethnischer und rassischer Herkunft zu sammeln, die, wenn sie nicht verhindert oder gestoppt werden, zu einem Völkermord führen könnten“.

Die ihr direkt vom UN-Sicherheitsrat übertragene Aufgabe besteht darin, „als Frühwarnmechanismus zu fungieren …, indem sie die Aufmerksamkeit auf potenzielle Situationen lenkt, die zu Völkermord führen könnten.“

Der Klang des Schweigens

Das UN-Büro für die Verhütung von Völkermord, das Nderitu leitet, hat wiederholte Bitten um einen Kommentar für diese Geschichte ignoriert – einschließlich der Frage, ob sie überhaupt Daten über die Geschehnisse in Gaza sammelt, wie es ihr Mandat verlangt.

Während Nderitu über den israelischen Völkermord in Gaza schweigt, hat ihr Büro „Warnungen über das Recht armenischer Flüchtlinge auf Rückkehr, über das erhöhte Risiko von Völkermord und Gräueltaten in Tigray, Amhara, Afar, Oromi und über das Risiko von Völkermord in Darfur, Sudan, herausgegeben“, so die Palästinenserrechtsgruppen.

Der Samstag war der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Völkermordes und der Würde der Opfer, den die Vereinten Nationen jährlich am 9. Dezember begehen.

Jahrestag der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 begangen.

Jedes Land, das den Vertrag ratifiziert hat, hat das Recht und die Pflicht, sich auf die Völkermordkonvention zu berufen und einen anderen Staat, der des Völkermords verdächtigt wird, vor den Internationalen Gerichtshof und andere UN-Gremien zu bringen.

Dieses Verfahren würde die Angelegenheit zumindest an die Spitze der globalen Agenda setzen und dazu beitragen, den Druck auf Israel zu erhöhen, das Gemetzel zu beenden.

Wie der Journalist Sam Husseini feststellt, hat dies jedoch bisher keine Regierung getan.

Diese Abkehr von der Verantwortung macht es umso dringlicher, dass Nderitu Alarm schlägt, wie es ihr Mandat verlangt.

Doch am vergangenen Freitag organisierte Nderitu eine Zeremonie im UN-Hauptquartier anlässlich des jährlichen Gedenkens an die Opfer des Völkermords.

Sie begann mit einer Schweigeminute. Mehr Schweigen ist genau das, was die Palästinenser in Gaza nicht brauchen.





