Live blog: Israel is committing genocide in Gaza, S Africa says at ICJ Israel’s war on Gaza – now in its 97th day – has so far killed at least 23,357 Palestinians and wounded 59,410, officials say, as Tel Aviv’s aerial bombardment and land invasion fuels a humanitarian catastrophe in the tiny coastal enclave.

Palästinenser, die ihre Angehörigen verloren haben, trauern und beten, als die Leichen der Opfer der israelischen Massentötungskampagne am 10. Januar 2024 aus der Leichenhalle des Al-Najjar-Krankenhauses zur Beerdigung in Rafah, Gaza, gebracht werden.

AA

Live-Blog: Israel begeht Völkermord in Gaza, sagt Südafrika vor dem IGH

Israels Krieg gegen den Gazastreifen – der nun schon 97 Tage andauert – hat nach offiziellen Angaben bisher mindestens 23.357 Palästinenser getötet und 59.410 verwundet, da Tel Avivs Luftangriffe und Landinvasion eine humanitäre Katastrophe in der winzigen Küstenenklave anheizen.

Palästinenser, die ihre Angehörigen verloren haben, trauern und beten, während die Leichen der Opfer der israelischen Massentötungskampagne am 10. Januar 2024 aus der Leichenhalle des Al Najjar-Krankenhauses zur Beerdigung in Rafah, Gaza, gebracht werden.

Donnerstag, 11. Januar 2023

0952 GMT – Südafrika hat den Richtern des obersten Gerichtshofs der Vereinten Nationen mitgeteilt, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begeht, und das Gericht aufgefordert, Israel dringend anzuweisen, seinen Krieg gegen den Gazastreifen einzustellen.

Südafrikanische Anwälte erklärten, der jüngste Gaza-Krieg sei Teil einer jahrzehntelangen Unterdrückung der Palästinenser durch Israel.

Israels militärische Aggression in Gaza hat die Menschen dort an den Rand einer Hungersnot“ getrieben, sagte ein hochrangiger Anwalt Südafrikas am Donnerstag vor dem Obersten Gerichtshof der UN.

„Die Situation ist so, dass die Experten jetzt vorhersagen, dass mehr Menschen in Gaza an Hunger und Krankheiten sterben könnten“ als durch direkte Militäraktionen, sagte Adila Hassim.

Völkermorde werden nie im Voraus erklärt“, aber dem IGH liegen 13 Wochen lang Beweise vor, die ein Verhaltensmuster zeigen, das die Behauptung eines Völkermordes rechtfertigt“, sagte Hassim.

IGH-Präsidentin Joan E. Donoghue sagte, Südafrika argumentiere, dass die israelischen Aktionen nach den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober „völkermörderischen Charakter“ hätten und dass Israel „versagt habe, einen Völkermord zu verhindern und einen Völkermord begehe“.

Sie sagte, dass Südafrika auch behauptet, Israel verletze „andere grundlegende Verpflichtungen unter der (UN) Völkermordkonvention“.

Unabhängig davon sagte Tembeka Ngcukaitobi, Anwalt des Obersten Gerichtshofs von Südafrika, dass „Israel eine völkermörderische Absicht gegen die Palästinenser in Gaza hat… das ist offensichtlich aus der Art und Weise, wie dieser militärische Angriff durchgeführt wird.“

„Sie beruht auf der Überzeugung, dass der Feind nicht nur die Hamas ist, sondern in der Struktur des palästinensischen Lebens in Gaza verankert ist.“

0905 GMT – Südafrikas Völkermordklage gegen Israel beginnt vor dem IGH

Vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat die öffentliche Anhörung im Völkermordverfahren Südafrikas gegen Israel begonnen.

Am ersten Verhandlungstag wird Südafrika harte Beweise in der am 29. Dezember eingereichten Klage vorlegen, in der es Israel des Völkermords und der Verletzung der UN-Völkermordkonvention durch sein Vorgehen im Gazastreifen seit dem 7. Oktober beschuldigt.

Die südafrikanische Seite wird beim obersten UN-Gericht eine einstweilige Verfügung beantragen, um den israelischen Militärangriff auf den Gazastreifen zu stoppen, der sich seit mehr als drei Monaten hinzieht und bei dem mehr als 23.300 Menschen ums Leben gekommen sind.

In dem 84-seitigen Antrag Südafrikas werden Israel Handlungen und Unterlassungen vorgeworfen, die „völkermörderischen Charakter haben, da sie mit der erforderlichen spezifischen Absicht begangen werden, die Palästinenser in Gaza als Teil der breiteren palästinensischen nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe zu vernichten“.

Zu den völkermörderischen Handlungen Israels gehören die Tötung von Palästinensern, die Verursachung schwerer körperlicher und seelischer Schäden, die massenhafte Vertreibung aus ihren Häusern, die Verhängung von Maßnahmen zur Verhinderung palästinensischer Geburten und der Entzug des Zugangs zu angemessener Nahrung, Wasser, Unterkunft, sanitären Einrichtungen und medizinischer Versorgung.

Die südafrikanische Delegation wird von Justizminister Ronald Lamola geleitet und von hochrangigen Vertretern progressiver politischer Parteien und Bewegungen aus der ganzen Welt begleitet.

Die Anhörung am Donnerstag wird mindestens zwei Stunden dauern. Am nächsten Tag wird Israel seine Argumente zu seiner Verteidigung vortragen.

Weitere Aktualisierungen

0631 GMT – Blinken: Hamas kann nicht vollständig eliminiert werden

US-Außenminister Antony Blinken sagte israelischen Beamten während seines gerade beendeten Besuchs, dass es entgegen den erklärten Zielen Tel Avivs unmöglich sei, die Hamas vollständig zu eliminieren, so israelische Medien.

Während eines Treffens mit dem israelischen Sicherheitskabinett stellte Blinken die US-Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung als Vision für die Nachkriegszeit im Gazastreifen vor, berichtet der israelische Kanal 13.

So wie Israel Bestrebungen hat, haben auch die Palästinenser Bestrebungen, und Israel muss das akzeptieren, sagte Blinken den Kabinettsministern, berichtete der Sender.

Hochrangige israelische Beamte sagten dem Sender, Blinkens Botschaft sei gewesen, dass „wenn die Zweistaatenlösung nicht als Vision präsentiert wird, Israel politisch nicht vorankommen wird, nicht einmal im Hinblick auf eine Normalisierung mit Saudi-Arabien“.

0445 GMT – Israelische Angriffe in der Nacht im südlichen Gazastreifen töten 62 Menschen: Medienbüro

Israel hat in der Nacht den südlichen Gazastreifen bombardiert, während sich US-Außenminister Antony Blinken auf seine Reise nach Ägypten vorbereitete, um weitere Gespräche zur Eindämmung des israelischen Krieges gegen das belagerte palästinensische Gebiet zu führen.

Das Pressebüro des Gazastreifens teilte am frühen Donnerstag mit, dass bei den Angriffen in der Nacht 62 Menschen getötet wurden, darunter auch in der südlichen Stadt Khan Younis.

Unterdessen traf der US-Diplomat in Kairo mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el Sisi zusammen, einen Tag nach Gesprächen mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas.

Die Nahost-Reise des US-Diplomaten, seine vierte mit dem Ziel, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern, fiel mit einer Resolution des UN-Sicherheitsrats vom Mittwoch zusammen, in der ein „sofortiges“ Ende der Angriffe der jemenitischen Houthi-Rebellen im Roten Meer gefordert wird, die in Solidarität mit den Palästinensern durchgeführt werden.

Außerdem wurde Israel vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen von Südafrika beschuldigt, im Gazastreifen „Völkermord“ begangen zu haben.

0130 GMT – Presse- und Menschenrechtsgruppen fordern Biden auf, Journalisten in Gaza zu schützen

Sechs Presse- und Menschenrechtsorganisationen haben US-Präsident Joe Biden aufgefordert, angesichts des brutalen Krieges Israels gegen den belagerten Gazastreifen, in dem in den letzten drei Monaten mehr als 23.300 Palästinenser, darunter 116 Journalisten, getötet wurden, Journalisten zu schützen.

„Wir sind der Meinung, dass Ihre Regierung mehr tun kann und muss, um Journalisten, die bei den Kampfhandlungen getötet wurden, effektiv zur Rechenschaft zu ziehen und lokale und internationale Journalisten, die darüber berichten, zu schützen und zu unterstützen“, heißt es in dem Schreiben des Komitees zum Schutz von Journalisten [CPJ] und fünf weiterer Pressefreiheits- und Menschenrechtsorganisationen.

Die anderen fünf Organisationen sind Freedom House, die Freedom of the Press Foundation, Human Rights Watch, das Knight First Amendment Institute an der Columbia University und Reporter ohne Grenzen.

2248 GMT – UN-Sicherheitsrat fordert Houthis auf, Angriffe am Roten Meer einzustellen

Der UN-Sicherheitsrat hat die jemenitischen Houthis aufgefordert, die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer unverzüglich einzustellen, und sich implizit hinter eine von den USA geführte Task Force gestellt, die die Schiffe verteidigt, gleichzeitig aber vor einer Eskalation der Spannungen gewarnt.

Die Forderung wurde in einer Resolution des Sicherheitsrats erhoben, die mit 11 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme und vier Enthaltungen angenommen wurde. Darin werden die Houthis auch aufgefordert, die Galaxy Leader, einen von Japan betriebenen Fahrzeugtransporter, der mit einem israelischen Geschäftsmann in Verbindung steht und den die Gruppe am 19. November beschlagnahmt hatte, und seine Besatzung freizugeben.

Ein Sprecher der Houthis reagierte umgehend auf die Resolution des UN-Sicherheitsrates und bezeichnete sie als „politisches Spiel“, wobei er hinzufügte, dass die USA das Völkerrecht verletzen.

2100 GMT – Netanjahu weicht bei der Wiederbesetzung des Gazastreifens von seinen wichtigsten Ministern ab

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat erklärt, dass Israel keine Pläne hat, den Gazastreifen wieder zu besetzen oder die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben. Diese Aussage steht im Gegensatz zu den extremistischen Mitgliedern seiner rechtsextremen Regierung, die wiederholt zur ethnischen Säuberung der Palästinenser im Gazastreifen aufgerufen haben.

„Ich möchte ein paar Punkte klarstellen. Israel hat nicht die Absicht, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen oder seine Zivilbevölkerung zu vertreiben“, sagte Netanjahu in einer Videoerklärung. Er behauptete, Israel kämpfe nur gegen die Widerstandsgruppe Hamas und nicht gegen die palästinensische Bevölkerung „in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht“.

Netanjahu behauptete weiter, das israelische Militär tue sein Möglichstes, „um zivile Opfer zu minimieren“, obwohl die israelische Armee seit dem 7. Oktober in der belagerten Enklave mehr als 23.000 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und fast 60.000 weitere verwundet hat.

2027 GMT – Französischer Ex-Basketballspieler verliert Rolle bei Paris 2024 wegen pro-palästinensischer Äußerungen

Die ehemalige französische Basketball-Nationalspielerin Emilie Gomis wurde ihrer Rolle als Olympia-Botschafterin wegen einer Kontroverse im Zusammenhang mit einem Social-Media-Post über Israels brutalen Krieg gegen den belagerten Gazastreifen enthoben, so die Organisatoren von Paris 2024.

Am 9. Oktober, zwei Tage nach dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel, postete Gomis eine Instagram-Story, die Karten von Frankreich zeigte, die nach und nach von der israelischen Flagge bedeckt wurden, begleitet von der Frage: „Was würdest du in dieser Situation tun?“

Kritiker warfen dem ehemaligen Basketballspieler Antisemitismus vor, was Gomis vehement zurückwies.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …