Live blog: Prepping for Rafah invasion, Israel orders 40K tents from China Israel’s war on besieged Palestinians of Gaza – now in its 174th day – has killed at least 32,490 people and wounded 74,889 as hawkish PM Netanyahu says Palestinians can „just move“ away from Rafah invasion.

Live-Blog: Israel bereitet sich auf Invasion in Rafah vor und bestellt 40.000 Zelte aus China

Israels Krieg gegen die belagerten Palästinenser im Gazastreifen – der nun schon 174 Tage andauert – hat mindestens 32.490 Menschen getötet und 74.889 verwundet, während der aggressive Premierminister Netanjahu sagt, die Palästinenser könnten sich von der Invasion in Rafah „einfach wegbewegen“.

Ein Palästinenser hält den leblosen Körper der 2-jährigen Yasmin Ebukarb, die bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Az Zawayda im Zentrum des Gazastreifens getötet wurde, am 27. März 2024. / Foto: AA

AA

Ein Palästinenser hält den leblosen Körper der 2-jährigen Yasmin Ebukarb, die bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Az Zawayda im Zentrum des Gazastreifens getötet wurde, am 27. März 2024. / Foto: AA

Donnerstag, 28. März 2024

Der kriegslüsterne israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Kauf von 40.000 Zelten aus China angeordnet, die im belagerten Gazastreifen aufgestellt werden sollen, wie israelische Medien berichteten, um eine Bodeninvasion in Rafah vorzubereiten, wo mehr als 1,5 Millionen vertriebene Palästinenser Zuflucht gefunden haben.

Zu diesem Zeitpunkt spielte Netanjahu die weltweiten Befürchtungen einer humanitären Katastrophe herunter, falls Israel eine Bodeninvasion in die südlichste Stadt des Gazastreifens starten sollte, und erklärte, die Zivilbevölkerung könne vor den Kämpfen in andere Teile des vom Krieg zerrissenen Gebiets fliehen.

Vor einer US-Kongressdelegation, die Israel besuchte, sagte Netanjahu, dass die Menschen, die in Rafah Zuflucht gefunden haben – inzwischen mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens – in der Lage sein werden, sich von den Kämpfen zu entfernen.

„Die Menschen ziehen einfach um, sie ziehen mit ihren Zelten um“, sagte Netanjahu in seiner abschätzigen Bemerkung. „Die Menschen sind nach unten [nach Rafah] gezogen. They can move back up.“

Israels geplanter Einmarsch hat weltweit Alarm ausgelöst, da die Stadt an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten über 1,5 Millionen Palästinenser in weitläufigen Zeltlagern und UN-Unterkünften beherbergt, von denen die meisten vor den israelischen Angriffen in anderen Gebieten geflohen sind.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …