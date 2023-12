Live blog: Israel resumes its raids across occupied West Bank Israel’s brutal invasion of besieged Gaza – now in its 78th day – has left at least 20,057 Palestinians dead, mostly women and children, and wounded 53,320, while thousands are feared buried under debris of bombed homes.

Live-Blog: Israel nimmt seine Razzien im besetzten Westjordanland wieder auf

Israels brutale Invasion des belagerten Gazastreifens, die nun schon den 78. Tag andauert, hat mindestens 20.057 tote Palästinenser, zumeist Frauen und Kinder, und 53.320 Verletzte gefordert, während Tausende unter den Trümmern der bombardierten Häuser begraben zu sein scheinen.

Die Razzien im besetzten Westjordanland haben seit Beginn der Angriffe auf Gaza am 7. Oktober zugenommen / Foto: AA

Samstag, 23. Dezember 2023

0347 GMT – Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA haben israelische Streitkräfte Razzien an mehreren Orten im besetzten Westjordanland durchgeführt, die Städte wie Dschenin, Nablus, Jericho, Bethlehem und Hebron betrafen.

In Jericho führten israelische Soldaten in Begleitung von Militärfahrzeugen Razzien in den Flüchtlingslagern Ayn es-Sultan und Akabeti Jabr durch, was zu Zusammenstößen zwischen israelischen Streitkräften und palästinensischen Jugendlichen führte.

Ähnliche Übergriffe fanden in Hebron, im Stadtteil Yatta und im Dheisheh-Flüchtlingslager in Bethlehem statt.

In Nablus führten israelische Soldaten Razzien in der Stadt Beyta und im Dorf Karyut durch, drangen in Häuser ein, um sie zu inspizieren, und beschlagnahmten Hab und Gut.

Die Razzien erstreckten sich auch auf Hebron, die Stadt und den Bezirk Yatta sowie das Flüchtlingslager Dheisheh in Bethlehem.

In Dschenin positionierten sich die israelischen Streitkräfte während der Razzia im Flüchtlingslager in der Nähe des Krankenhauses von Dschenin und platzierten Scharfschützen im Inneren und auf den Dächern der wichtigsten Gebäude.

Im Flüchtlingslager und in einigen Stadtvierteln fiel der Strom aus, während die israelischen Streitkräfte Leuchtraketen in den Himmel schickten.

Die Razzien im besetzten Westjordanland haben seit dem Beginn der Angriffe auf den Gazastreifen am 7. Oktober zugenommen und die Spannungen in der Region weiter verschärft.

Weitere Aktualisierungen

2200 GMT – Palästina reagiert auf die Gaza-Resolution des UN-Sicherheitsrates inmitten der israelischen Angriffe

Das palästinensische Außenministerium hat die Verabschiedung einer Resolution durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen [UNSC] begrüßt, die dazu beitragen soll, mehr humanitäre Hilfe in den blockierten Gazastreifen zu bringen.

Das Ministerium, das zur Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland gehört, bezeichnete die Resolution als „einen Schritt in die richtige Richtung“ und sagte, sie werde dazu beitragen, „die Aggression zu beenden, die Ankunft von Hilfsgütern sicherzustellen und die palästinensische Bevölkerung zu schützen“.

„Wir betrachten dies als einen Schritt, der dazu beitragen kann, das Leiden unserer Bevölkerung im Gazastreifen zu lindern“, heißt es in der Erklärung des Ministeriums weiter.

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas, die den belagerten Gazastreifen regiert, nannte die Resolution einen „unzureichenden Schritt“, um die Bedürfnisse der bombardierten und verarmten Enklave zu befriedigen.

„In den vergangenen fünf Tagen hat die US-Regierung hart daran gearbeitet, diese Resolution ihres Kerns zu berauben und sie in dieser schwachen Form zu veröffentlichen… Sie widersetzt sich dem Willen der internationalen Gemeinschaft und der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Israels Aggression gegen unser wehrloses palästinensisches Volk zu stoppen“, hieß es in der Erklärung.

Zuvor hatten sich die USA am Freitag inmitten der weltweiten Empörung über die steigende Zahl der Todesopfer im Gazastreifen während des 11-wöchigen israelischen Krieges gegen den Gazastreifen und die Verschärfung der humanitären Krise in der palästinensischen Enklave der Stimme enthalten, damit der 15-köpfige UN-Sicherheitsrat eine von den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgearbeitete Resolution verabschieden kann.

Mit mehr als 20.000 Toten löscht Israel etwa 1% der Vorkriegsbevölkerung des Gazastreifens aus

0321 GMT – Israelische Armee führt weitere Invasionen im Westjordanland durch

Israelische Streitkräfte sind in die Stadt und das Flüchtlingslager von Dschenin eingedrungen.

Augenzeugen bestätigten, dass eine große Anzahl israelischer Militärfahrzeuge in Begleitung eines Bulldozers vom Kontrollpunkt Jalama aus in die Stadt und das Lager eindrangen, was zu Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und israelischen Besatzungstruppen führte.

Sie berichteten, dass mehrere Militärfahrzeuge in der Nähe des Regierungskrankenhauses von Jenin in der Nähe des Pferdekarussells am Haupteingang von Jenin positioniert wurden. Zusätzliche Verstärkung wurde von den israelischen Streitkräften aus verschiedenen Richtungen herangeführt.

Augenzeugen berichteten, dass israelische Truppen mehrere Gebäude mit Blick auf das Flüchtlingslager Jenin stürmten und Scharfschützen im Inneren und auf den Dächern der Gebäude einsetzten. Israelische Soldaten drangen auch in mehrere Häuser in der Stadt und im Lager ein und verhafteten den jungen Mann Majdi Oweis, nachdem sie sein Haus durchsucht und sich am Inhalt des Lagers zu schaffen gemacht hatten.

2400 GMT – Palästina-Hilfsorganisation bezeichnet UNSC-Resolution als „völlig unzureichend

Die Leiterin von Medical Aid for Palestinians [MAP] sagte, dass die Resolution des UN-Sicherheitsrates, die mehr Hilfe und einen besseren Zugang zum belagerten Gazastreifen fordert, nicht ausreichend sei.

Melanie Ward begrüßte die Resolution, sagte aber: „Sie ist eine völlig unzureichende Antwort auf das Ausmaß der humanitären Not“. Die Geschäftsführerin der in Großbritannien ansässigen Wohltätigkeitsorganisation wies darauf hin, dass 20.000 Palästinenser getötet worden seien, während nur ein Viertel der Krankenhäuser funktioniere, und sagte, die Welt lasse die Menschen im Gazastreifen in ihrer dunkelsten Stunde weiterhin im Stich.

Ward sagte, die Resolution werde die „Katastrophe“ nicht aufhalten.

Der UN-Sicherheitsrat habe es versäumt, „das Einzige zu fordern, was das Leben der Zivilbevölkerung nachhaltig schützen und die Verteilung ausreichender Hilfe an alle, die sie brauchen, ermöglichen kann: einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand“.

2023 gab es in den USA große antizionistische Kundgebungen, die eine tiefe Spaltung des Judentums offenbaren

2217 GMT – USA werfen Iran „tiefe Verwicklung“ in Angriffe am Roten Meer vor

Das Weiße Haus hat am Freitag behauptet, dass der Iran „tief in die Planung von Operationen gegen Handelsschiffe im Roten Meer verwickelt“ war und dass seine Geheimdienstinformationen ausschlaggebend dafür waren, dass die jemenitische Houthi-Bewegung Schiffe angreifen konnte.

Der Iran bestreitet eine Beteiligung an den Angriffen der Houthis im Roten Meer.

Die Houthis, die ihre Angriffe nach eigenen Angaben zur Unterstützung der von Israel belagerten Palästinenser im Gazastreifen durchführen, haben die Schifffahrt im Roten Meer mit Drohnen und Raketen ins Visier genommen und die Verlader gezwungen, ihren Kurs zu ändern und längere Routen um die Südspitze Afrikas zu nehmen.

„Wir wissen, dass der Iran maßgeblich an der Planung der Operationen gegen Handelsschiffe im Roten Meer beteiligt war. Dies steht im Einklang mit der langfristigen materiellen Unterstützung und Ermutigung der destabilisierenden Aktionen der Houthis in der Region durch den Iran“, erklärte die Sprecherin für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, Adrienne Watson, in einer Erklärung.

„Dies ist eine internationale Herausforderung, die gemeinsames Handeln erfordert“, sagte Watson.

1900 GMT – Britische Juden gedenken der bei israelischen Angriffen getöteten Palästinenser

Die britisch-jüdische Gruppe Na’amod hat in London eine Mahnwache zum Gedenken an die bei israelischen Angriffen getöteten Palästinenser organisiert.

Die Menschen versammelten sich im Gasholder Park, um sich „einem Aufruf von Aktivisten in Jerusalem anzuschließen, wo jede öffentliche Solidaritätsbekundung mit den Palästinensern feindliche Repressalien und Unterdrückung riskiert“.

Die Demonstranten forderten einen Waffenstillstand in Gaza, ein Ende der Belagerung des Gebiets und die Freilassung der Geiseln und trugen Schilder, auf denen unter anderem zu lesen war: „Jeder Mensch ist eine Welt“, „Beendet die Belagerung“ und „Waffenstillstand jetzt“.

Auch ein Gedicht des verstorbenen palästinensischen Dichters und Schriftstellers Mahmoud Darwish wurde bei der Versammlung vorgetragen.

Die Teilnehmer, die auf Englisch und Hebräisch beteten, legten auch kleine Steine für die von Israel getöteten Palästinenser auf dem Boden ab.

