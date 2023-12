UN Security Council votes to increase Gaza aid, but not for ceasefire US pressure hollowed out resolution by striking call for „cessation of hostilities.“

UN-Sicherheitsrat stimmt für Erhöhung der Gaza-Hilfe, aber nicht für Waffenstillstand

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

23. Dezember 2023

Der UN-Sicherheitsrat hat am Freitag für eine Resolution gestimmt, die eine Aufstockung der humanitären Hilfe für die Palästinenser in Gaza fordert.

Die Abstimmung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als Israel seine Offensive auf das Zentrum des Gazastreifens ausweitete und neue Evakuierungsbefehle erließ, die die Bewohner des Flüchtlingslagers al-Bureij betrafen und sie aufforderten, nach Deir al-Balah zu ziehen.

Die von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachte Resolution des Sicherheitsrates fordert „vollen, schnellen, sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in und durch den gesamten Gazastreifen“. Außerdem werden die Konfliktparteien aufgefordert, „die Bedingungen für eine dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten zu schaffen“.

Die verabschiedete Resolution wird den Palästinensern, die im Gazastreifen hungern, vertrieben werden und unter Beschuss stehen, wahrscheinlich nicht viel nützen, sagen Kritiker.

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind seit dem 7. Oktober mehr als 20.000 Palästinenser getötet worden, und Tausende weitere werden vermisst, viele von ihnen vermutlich unter den Trümmern zerstörter Gebäude.

Da in der Resolution nicht einmal eine Einstellung der Feindseligkeiten, geschweige denn ein Waffenstillstand gefordert wird, sehen einige Diplomaten die Resolution als grünes Licht für Israel, seine verheerende Militärkampagne in Gaza fortzusetzen.

Experten zufolge gehört dieser Feldzug zu den tödlichsten und zerstörerischsten in der jüngeren Geschichte“, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.

UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte in einer Presseerklärung nach der Abstimmung im Sicherheitsrat die Fortsetzung des Status quo im Gazastreifen: „Es gibt keinen wirksamen Schutz der Zivilbevölkerung“.

Er kritisierte Israel dafür, dass es „massive Hindernisse für die Verteilung humanitärer Hilfe im Gazastreifen schafft“.

Guterres sagte, dass „eine wirksame Hilfsaktion im Gazastreifen Sicherheit, Mitarbeiter, die in Sicherheit arbeiten können, logistische Kapazitäten und die Wiederaufnahme der kommerziellen Aktivitäten erfordert.“

Er wies darauf hin, dass seit dem 7. Oktober 136 UN-Mitarbeiter im Gazastreifen getötet worden seien und dass der Kerem Shalom-Handelsübergang am Donnerstag bombardiert worden sei, „während sich Hilfstransporter in dem Gebiet befanden“.

Die New York Times berichtete, dass vier Menschen, die an dem Grenzübergang arbeiten, bei dem Angriff getötet wurden und dass das israelische Militär behauptete, es habe „bewaffnete Terroristen in der Nähe des Grenzübergangs getroffen und dass der Vorfall untersucht werde“.

Guterres sagte, dass „ein humanitärer Waffenstillstand der einzige Weg ist, um die verzweifelten Bedürfnisse der Menschen in Gaza zu befriedigen und ihren andauernden Albtraum zu beenden“.

Dreizehn Staaten stimmten für den Vorschlag, nachdem tagelang über einen Entwurf verhandelt worden war, der nicht durch die USA blockiert werden konnte, die sich der Stimme enthielten.

Auch Russland enthielt sich der Stimme. Wassili Nebenzya, Moskaus ständiger Vertreter bei der UNO, bezeichnete die Abstimmung als „einen tragischen Moment für den Rat und nicht als einen Moment des Triumphs für die multilaterale Diplomatie“.

In dem verabschiedeten Resolutionstext wurden die Formulierungen früherer Entwürfe gestrichen, die eine „dringende Aussetzung der Feindseligkeiten“ forderten.

Washington lehnte jede Formulierung ab, die einem Aufruf zu einem Waffenstillstand ähnelte. Israel und die USA bestehen darauf, dass ein Waffenstillstand nur der Hamas zugute käme.

Die USA hatten bereits zwei frühere Resolutionen, die zu einem Waffenstillstand aufriefen, mit ihrem Veto blockiert und damit eine Beendigung dessen, was unabhängige UN-Experten und Völkerrechtler als Völkermord im Gazastreifen bezeichnen, auf einzigartige Weise verhindert.

Die UN-Generalversammlung hat mit überwältigender Mehrheit Resolutionen verabschiedet, die einen Waffenstillstand fordern und damit die weltweite Unterstützung für die Beendigung des Krieges zeigen.

Im Gegensatz zu den Resolutionen des Sicherheitsrats sind die von der Generalversammlung verabschiedeten Resolutionen für die Mitgliedstaaten nicht rechtsverbindlich, obwohl die mangelnde Durchsetzung früherer Resolutionen des Sicherheitsrats, die Israels Verstöße gegen die Rechte der Palästinenser anprangerten, ein Problem darstellte.

„Tiefgreifende Pflichtverletzung“

Die USA hatten einen früheren Entwurf der am Freitag verabschiedeten Sicherheitsratsresolution abgelehnt, der die UNO mit der Inspektion der Hilfslieferungen für den Gazastreifen betraut und Israel damit ins Abseits gestellt hätte.

Israel setzt den Hunger im Gazastreifen als Kriegswaffe ein, wie mehrere Menschenrechts- und humanitäre Organisationen sowie unabhängige UN-Experten festgestellt haben.

Sally Abi Khalil, eine Direktorin von Oxfam, sagte, dass „das Versäumnis, einen Waffenstillstand zu fordern … eine tiefe Pflichtverletzung einer Organisation ist, die gegründet wurde, um die UN-Charta aufrechtzuerhalten, den Frieden zu bewahren und Leben zu schützen.“

Ein anonymer Beamter des US-Außenministeriums erklärte gegenüber der HuffPost, dass „wir die Palästinenser mit der Resolution des Sicherheitsrates, die den Status quo stärkt, um Israel zu beschwichtigen, wieder einmal im Stich lassen“.

Russlands Nebenzya warf Washington „grobe, prinzipienlose Erpressung und offene Verachtung … für das Leiden der Palästinenser und die Hoffnungen der Weltgemeinschaft“ vor.

Russland erklärte, es habe sich der Stimme enthalten, anstatt ein Veto einzulegen, weil die Resolution von mehreren arabischen Staaten unterstützt wurde. Nebenzya betonte jedoch, dass Moskau mit dem verwässerten Inhalt der Resolution „kategorisch“ nicht einverstanden sei.

Die Regierung Biden behauptet, dass sie mehr Hilfe für den Gazastreifen unterstützt. Ein hochrangiger Beamter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge erklärte, dass man unter einem Himmel voller Luftangriffe keine Hilfsgüter liefern kann“.

Riyad Mansour, der palästinensische Botschafter bei der UNO, begrüßte den Sicherheitsrat als „Schritt in die richtige Richtung“.

Er sagte, er müsse schnell umgesetzt werden und „von massivem Druck für einen sofortigen Waffenstillstand begleitet werden“.

„Es gibt keine andere Möglichkeit, die Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den Völkermord zu stoppen, als einen sofortigen Waffenstillstand“, fügte Mansour hinzu.

„Israel will uns überzeugen, dass wir zwischen dem Leben und unserem Land wählen müssen, indem es das Leben in unserem Land unmöglich macht“, sagte der palästinensische Diplomat.

Richard Gowan, ein langjähriger Beobachter der UNO, sagte, dass Guterres „das nutzen sollte, was der [Sicherheitsrat] ihm fest gegeben hat“, da es ihm erlaubt, einen „humanitären Koordinator für den Gazastreifen zu ernennen, der einen guten Namen und Energie hat“.

„Es könnte die beste Chance für die UN sein, die Situation zu beeinflussen“, so Gowan.

Nabil Abi Saab, UN-Korrespondent des saudischen Senders Alaraby TV, sagte, dass die ehemalige niederländische Außenministerin Sigrid Kaag „die führende Kandidatin“ für den neuen Posten des humanitären Koordinators für Gaza sei.

Kaag initiierte im vergangenen Jahr die Streichung der Mittel für die palästinensische Union der Komitees für landwirtschaftliche Arbeit durch die niederländische Regierung.

Dies geschah nach einer Verleumdungskampagne durch Vertreter der israelischen Regierung und der Einstufung als „Terrorgruppe“ durch Israel.

Die niederländische Regierung beendete ihre Unterstützung für die UAWC, die palästinensische Landwirte im Westjordanland und im Gazastreifen unterstützt, aufgrund der politischen Zugehörigkeit der Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder der Gruppe in ihrer persönlichen Eigenschaft.

UAWC erklärte damals, dass die niederländische Regierung nicht nur die Organisation, sondern die gesamte palästinensische Zivilgesellschaft im Stich lasse.

Keine nennenswerten Auswirkungen

Craig Mokhiber, ein ehemaliger hochrangiger UN-Beamter, äußerte sich am Freitag im Livestream von The Electronic Intifada kritisch über die Resolution des Sicherheitsrats.

„Es könnte auch bedeuten, dass sie, da der Sicherheitsrat gehandelt hat, die „United for Peace“-Resolution in der Generalversammlung nicht nutzen können, um die Welt dazu zu bringen, über eine Resolution abzustimmen, die die USA erneut isoliert“, sagt @CraigMokhiber über die verabschiedete Resolution des UN-Sicherheitsrats am Freitag. pic.twitter.com/RHJIBaMYko

– Electronic Intifada (@intifada) December 22, 2023

„Der ursprüngliche Text sollte eine Aussetzung der Feindseligkeiten beinhalten, er sollte die Verurteilung von Verletzungen des humanitären Rechts beinhalten, er sollte einen UN-Hilfsmonitor beinhalten“, sagte Mokhiber.

Die „ausgehöhlte“ Resolution, die verabschiedet wurde, werde „keine bedeutenden Auswirkungen haben“, und die damit geschaffene Rolle des UN-Sonderkoordinators sei ein politisch kontrollierter Mechanismus, der keine prinzipiellen Positionen auf der Grundlage des Völkerrechts vertrete.

Ein UN-Hilfsmonitor, wie ursprünglich vorgeschlagen, hätte mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen ermöglicht, sagte er.

Mokhiber sagte, dies sei ein weiteres Feigenblatt, das es den USA erlaube, „einer nationalen und globalen Verurteilung für ihre Mitschuld am Völkermord in Gaza zu entgehen“.

„Es ist eine Resolution, die hinter verschlossenen Türen praktisch über Nacht zwischen den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten in direkter Absprache mit den Israelis ausgearbeitet wurde.“

Mokhiber sagte: „Man muss sich fragen, wie man sinnvolle humanitäre Hilfe leisten kann, wenn die Bomben fallen, die Scharfschützen schießen und der Völkermord weitergeht.“

„Meiner Meinung nach ist es weniger als Null“, fügte er hinzu.

UN-Organisationen „unterstützen Israels Kriegsziele“

Palästinensische Menschenrechts- und humanitäre Organisationen haben den UN-Generalsekretär am Donnerstag gewarnt, dass die Hilfsorganisationen der Weltorganisation im Gazastreifen „Israels Kriegsziele unter Verletzung des Völkerrechts unterstützen“.

Die Gruppen sagten, dass die UN-Organisationen „Israels ungesetzliche Einschränkung der humanitären Hilfe“ respektierten, während die Palästinenser in dem Gebiet zunehmend keinen Zugang zu Nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser hätten.

Die palästinensischen Gruppen erklärten, dass die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen, darunter UNICEF, UNRWA und WHO, die Grundsätze des humanitären Völkerrechts durch ihre „umfassende Koordinierung mit Israel in Bezug auf die Lieferung und Verteilung von Hilfsgütern“ nicht beachtet hätten.

Die Gruppen beschuldigten die UNO, Israels Erfolg bei der Räumung des nördlichen Gazastreifens von seinen palästinensischen Bewohnern zu sichern, indem sie Israels Zwangsevakuierungsbefehlen nachkamen, von denen Tausende von Menschen betroffen waren.

Die unabhängige UN-Expertin Francesca Albanese sagte Mitte Oktober, Israels Zwangsevakuierungsbefehl solle „eine ethnische Säuberung“ rechtfertigen, ähnlich der Vertreibung von Hunderttausenden von Palästinensern im Jahr 1948.

Die palästinensischen Gruppen erklärten, dass die UNO nicht nur Israels „internationales Verbrechen der Zwangsumsiedlung“ erleichtere, sondern den Menschen auch einen Anreiz biete, in den Süden zu ziehen, „in der Hoffnung, dort dringend benötigte Hilfe zu erhalten, die sie anderswo nicht finden können“.

Die palästinensischen Gruppen fügten hinzu, dass Israel die Bedingungen und den Inhalt jeglicher humanitärer Hilfe, die in den Gazastreifen gelangt, bestimmt hat, da die UN-Organisationen ihr Recht auf Zugang und Initiative nicht durchsetzen konnten“.

Sie fügten hinzu, dass „dies Entscheidungen sind, bei denen Israel keine Rolle spielen sollte, geschweige denn die Macht haben sollte, sie fast ohne Widerstand zu diktieren.“

Übersetzt mit Deepl.com



