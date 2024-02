Why the U.S. must engage Hamas politically The U.S. must engage politically with Hamas in order to end the horror in Gaza and pave the way toward progress. The alternative is further escalation and the growing possibility of a wider regional war.

Yahya Sinwar, Führer der palästinensischen Hamas-Bewegung, begrüßt seine Anhänger während einer Kundgebung in Gaza-Stadt am 24. Mai 2021. Hinter Sinwar hängt ein Banner mit den aktuellen und ehemaligen Hamas-Führern Ismail Haniyeh, Khaled Mashal und Sheikh Ahmed Yassin. (Foto: Ashraf Amra/APA Images)

Die USA müssen sich politisch mit der Hamas auseinandersetzen, um das Grauen im Gazastreifen zu beenden und den Weg für Fortschritte zu ebnen. Die Alternative ist eine weitere Eskalation und die wachsende Möglichkeit eines größeren regionalen Krieges.

Warum die USA die Hamas politisch einbinden müssen

Von Robert Inkalesh

23. Februar 2024

Indem die US-Regierung die Hamas als terroristische Organisation betrachtet, ähnlich wie die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) bis in die späten 1980er Jahre als solche angesehen wurde, verpasst sie eine historische Chance, einen Weg zum Frieden zu finden, und treibt stattdessen den Nahen Osten in einen regionalen Paroxysmus.

Während die Welt mit Entsetzen auf die ständig steigende Zahl der Todesopfer im Gazastreifen und eine humanitäre Katastrophe historischen Ausmaßes blickt, ist es nun an der Zeit, Besonnenheit walten zu lassen und die Hamas als politische Partei kritisch zu betrachten. Die USA und der gesamte Westen halten daran fest, dass „die Hamas beseitigt werden muss“, und lehnen im UN-Sicherheitsrat vorgelegte Resolutionsentwürfe ab, in denen ein Waffenstillstand in Gaza gefordert wird, weil Israel das Recht hat, die bewaffneten palästinensischen Bewegungen dort zu zerschlagen.

Die Regierung der Vereinigten Staaten hält den Angriff vom 7. Oktober für einen Beweis für den terroristischen Charakter der Hamas-Führung, aber die unverhältnismäßige Reaktion Israels, die zu einer Tragödie weitaus größeren Ausmaßes geführt hat, ist in westlichen Machtzirkeln kaum der Kritik wert. Tatsächlich haben das Vereinigte Königreich, die USA und viele EU-Staaten dem israelischen Militär einen Freibrief ausgestellt, Millionen von Palästinensern zu vertreiben, über hunderttausend Menschen zu töten und zu verletzen, während sie zunächst wochenlang jegliche humanitäre Hilfe blockierten und später nur ein Rinnsal der benötigten Hilfe durchließen. Mit jeder Stunde, die verstreicht, machen die Verbrechen im Gazastreifen es immer wahrscheinlicher, dass der Krieg an mehreren Fronten eskaliert und vielleicht die gesamte Region mit hineinzieht – zum Schaden aller. Deshalb ist es an der Zeit, einen kritischen Blick darauf zu werfen, was uns die Geschichte über die Gegenwart lehrt und wie wir in Richtung Frieden vorankommen können.

Hamas damals und heute

Die Islamische Widerstandsbewegung (Hamas) wurde ursprünglich Ende 1987 nach dem Ausbruch der ersten palästinensischen Intifada gegründet, einem gewaltlosen Massenaufstand in den besetzten palästinensischen Gebieten. Bei ihrer Gründung war die Hamas im Wesentlichen aus einer sozial ausgerichteten islamischen Bewegung hervorgegangen, einem Ableger der Muslimbruderschaft in Ägypten, der den Namen „Mujamma Islamiyya“ trug und sich zunächst gegen einen bewaffneten Aufstand in den besetzten Gebieten aussprach und stattdessen versuchte, den Sektor der islamischen Zivilgesellschaft aufzubauen und ihre islamische Ideologie durch Taten und Bildung zu verbreiten.

Ende der 1970er und Anfang bis Mitte der 1980er Jahre stand die Mujamma Islamiyya in der Frage des bewaffneten Kampfes in Opposition zu der heute zweitstärksten bewaffneten Bewegung in Gaza, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ). Während die PIJ-Bewegung mit ihrem Generalsekretär Fathi Shiqaqi an der Spitze davon überzeugt war, dass der bewaffnete Kampf die einzig gangbare Option sei, argumentierten die Führer der Mujamma Islamiyya, dass die Zeit für diese Option für die Palästinenser noch nicht gekommen sei. Mit dem Ausbruch der Intifada änderten sich die Visionen derjenigen, die später die Hamas-Führung bilden sollten, insbesondere die von Scheich Ahmed Jassin, dramatisch. Es ist wichtig, die frühe Konkurrenz zwischen den Ideologien der Mujamma und des PIJ zu beachten, da sie dazu beiträgt, die Hamas als eine Partei zu kennzeichnen, die in der Zivilgesellschaft verwurzelt und im Wesentlichen eine politische Bewegung ist, die sich aus der Notwendigkeit heraus im militärischen Bereich engagiert, im Gegensatz zum PIJ, der eine militärische Bewegung ist, die sich im politischen Bereich engagiert.

Die ursprüngliche Hamas-Charta wird heute oft als Beweis dafür angeführt, dass die politische Partei eine Gruppe ist, die sich ausschließlich der Ausrottung der Juden in Palästina verschrieben hat. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Bewegung seit 1988, als die ursprüngliche Charta veröffentlicht wurde, pragmatischer geworden ist. Hinzu kommt die Tatsache, dass führende Mitglieder der Hamas mit dem Geist der ursprünglichen Charta nicht einverstanden waren. In einem im September 1988 veröffentlichten Interview des Guardian mit dem Gründer der Hamas, Scheich Ahmed Jassin, wird dieser mit den Worten zitiert: „Die beste Lösung ist es, alle – Christen, Juden und Muslime – in Palästina in einem islamischen Staat leben zu lassen.“ Obwohl es klar ist, dass diese Aussage den Wunsch ausdrückt, den israelischen Staat zu beenden, ist dies weit entfernt von der konventionell akzeptierten Vorstellung, dass die Hamas sich vollständig der Vertreibung oder Ermordung aller in Palästina lebenden Juden verschrieben hat.

Tatsächlich hat die Hamas 2017 eine neue Charta für ihre Partei verabschiedet, in der sie den Antisemitismus als europäisches Phänomen verurteilt und – theoretisch – die Idee einer Zweistaatenlösung entlang der Grenzen von 1967 gemäß der UN-Resolution 242 akzeptiert. In der neuen Hamas-Charta heißt es ausdrücklich, dass sie eine „palästinensische islamische nationale Befreiungs- und Widerstandsbewegung“ ist, was darauf hindeutet, dass sie sich ausschließlich auf die Rückgewinnung palästinensischer Gebiete konzentriert, im Gegensatz zu Gruppen wie ISIS, die alle modernen Staaten auslöschen und ein weltweites System tyrannischer Herrschaft errichten wollen. Obwohl sich Israel sehr bemüht hat, Hamas und ISIS miteinander in Verbindung zu bringen, könnten diese beiden Bewegungen nicht unterschiedlicher sein.

Hamas und die Vereinigten Staaten

Im Jahr 2006 errang die Hamas einen erdrutschartigen Sieg bei den Parlamentswahlen der Palästinensischen Autonomiebehörde und schlug ihre säkular-nationalistische Opposition, die Fatah-Partei. Doch trotz der Entwicklung innerhalb der Hamas, die dazu führte, dass sie in einer fairen und demokratischen Wahl antrat, erhielt die palästinensische Partei nie die Chance, sich als Regierung in den besetzten Gebieten zu beweisen. Stattdessen lehnten die USA und Israel die Ergebnisse der demokratischen Wahlen ab und verhängten Wirtschaftssanktionen gegen die Hamas-Regierung. Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter, der die Wahlen persönlich überwacht hatte, sprach sich gegen das Vorgehen Washingtons aus und erklärte Folgendes:

„Wenn man eine Wahl sponsert oder Demokratie und Freiheit auf der ganzen Welt fördert, dann sollten, wenn die Menschen ihre eigene Entscheidung über ihre Führer treffen, alle Regierungen diese Regierung anerkennen und sie ihre Regierung bilden lassen“, sagte er über das Vorgehen der USA gegenüber der Hamas.

Anstatt auf kühlere Köpfe wie Jimmy Carter zu hören, der dafür plädiert hatte, dass die amerikanische Regierung „der Hamas eine Chance geben“ sollte, wurde genau der gegenteilige Ansatz verfolgt. Die Bush-Regierung plante, was Vanity Fair als „Iran Contra 2.0“ bezeichnete, wobei die amerikanische Regierung eine geheime Initiative zur Beseitigung der Hamas-Regierung in Gaza durch einen Staatsstreich durchführte. Der Plan, der auf palästinensischer Seite von Mohammed Dahlan von der Fatah-Partei – dem ehemaligen Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) für präventive Sicherheit – angeführt wurde, wurde von der Hamas im Gazastreifen vereitelt, was zur Übernahme der Küstenenklave durch die Hamas im Jahr 2007 führte. Eine weitere katastrophale Folge des US-Komplotts war der Ausbruch eines gewaltsamen Bürgerkriegs zwischen Hamas und Fatah in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Daraufhin verhängte die israelische Regierung eine umfassende Belagerung des Gazastreifens, auf die mehrere Militäroperationen folgten, vor allem in den Jahren 2008/9, 2012 und 2014, die allesamt von der US-Regierung unterstützt wurden. Außerdem wurden die meisten Mitglieder der ersten Hamas-Führungsriege, die die Bewegung 1987 ins Leben gerufen hatten, bei wahllosen Bombenangriffen auf dicht besiedelte Stadtviertel im Gazastreifen ermordet; Ahmed Yassin, Saleh Shehadeh und Abdel-Aziz Rantisi, um nur einige zu nennen. Im Laufe der Zeit versuchten die Hamas und ihre Rivalen in der Fatah – die weiterhin von den USA finanziert wurde, um eine begrenzte Kontrolle über die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland aufrechtzuerhalten – eine Einigung über die Bildung einer Einheitsregierung zu erzielen, was 2014 fast gelungen wäre, bevor Israel in jenem Jahr einen Angriff auf den Gazastreifen startete.

Seit 2006 hat es in Palästina keine demokratischen nationalen Wahlen mehr gegeben, und die US-Regierung versucht nicht einmal, einen solchen Schritt zu unterstützen. Dies hat zu einer Situation vor Ort geführt, in der es keine einheitliche palästinensische Führung gibt, was eine diplomatische Lösung des Konflikts erschwert. Hinzu kommt, dass die USA ihre Wirtschaftssanktionen gegen die Hamas-Regierung in Gaza aufrechterhalten und fast alle palästinensischen politischen Parteien/Bewegungen/Gruppen als terroristische Organisationen betrachten, mit Ausnahme des Hauptteils der Fatah.

Den Palästinensern wurde die Ausübung der Demokratie verwehrt, weil jede wichtige politische Alternative zur Palästinensischen Autonomiebehörde im Westen als terroristische Organisation gilt und daher nicht als legitimer „Friedenspartner“ akzeptiert wird. Das bedeutet, dass die palästinensische Bevölkerung nicht die Möglichkeit hat, eine andere Partei zu wählen, egal ob es sich um säkular-nationalistische, sozialistische oder islamische Parteien handelt. Sie hatten kein Mitspracherecht über ihr Schicksal, das fast ausschließlich von der israelischen Regierung und den US-Entscheidungsträgern sowie den Geldgebern diktiert wurde.

Die Hamas als politischer Akteur

Man muss nicht unbedingt mit der Taktik des bewaffneten Flügels der Hamas, der Qassam-Brigaden, einverstanden sein, aber es ist sicherlich wichtig zu verstehen, was zu der Offensive am 7. Oktober geführt hat. Der Kontext ist wichtig, um zu verstehen, warum sie für die palästinensische Bewegung strategisch und politisch sinnvoll war.

Wie bereits erwähnt, befindet sich der Gazastreifen seit 17 Jahren unter einer brutalen und umfassenden Belagerung. Dies hat zu einer Situation geführt, in der etwa 2,4 Millionen Menschen gezwungen sind, mit einer der höchsten Arbeitslosenquoten der Welt zu leben, während sie gleichzeitig unter nahezu unzumutbaren Bedingungen leben. So ist beispielsweise die Wasserversorgung im Gazastreifen zu etwa 97 % für den menschlichen Verzehr ungeeignet. Außerdem ist die Mehrheit der Bevölkerung Kinder, mehr als die Hälfte der Einwohner der belagerten Küstenenklave ist unter 18 Jahre alt. Die Blockade hat die Hamas in vielerlei Hinsicht ihrer Fähigkeit beraubt, als echte Regierung zu fungieren, da das für die Versorgung der Bevölkerung von Gaza erforderliche Minimum einfach nicht vorhanden ist.

Seitdem der derzeitige Führer der Hamas in Gaza, Yahya Sinwar, 2017 an die Macht gewählt wurde, hat die Hamas eine Reihe von Strategien ausprobiert, um eine Lösung für die leidende Bevölkerung unter ihrer Herrschaft zu finden. Im Jahr 2017 hätte die Hamas beinahe ein Abkommen mit ihren Fatah-Rivalen, die die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland kontrollieren, umgesetzt. Das Abkommen sah die Übergabe der vollständigen zivilen Kontrolle über den Gazastreifen an die von der Fatah geführte Palästinensische Autonomiebehörde vor, um im Gegenzug eine Lockerung der Wirtschaftsblockade zu erreichen. Diese Initiative scheiterte jedoch zu einer Zeit, in der die Hamas als Regierungspartei wirtschaftlich angeschlagen war.

Im darauffolgenden Jahr, 2018, schloss sich die Hamas vorübergehend dem Ansatz der Palästinensischen Autonomiebehörde an und unterstützte den gewaltlosen Widerstand gegen die israelische Besatzung, um die Aufhebung der Blockade im Einklang mit den Forderungen der Vereinten Nationen zu erreichen. Der Große Marsch der Rückkehr, der am 30. März 2018 begann, war eine überwältigende gewaltfreie Massendemonstrationsbewegung, die über ein Jahr dauerte und die volle Unterstützung der Hamas fand. Die Antwort des israelischen Militärs bestand in wöchentlichen Massakern gegen diese unbewaffneten Zivilisten. Hunderte von Palästinensern wurden erschossen und Zehntausende verletzt, da israelische Scharfschützen direkt auf Frauen, Kinder, ältere Menschen, Journalisten, medizinisches Personal und Menschen mit Behinderungen zielten. Während dieser Zeit setzte die US-Regierung ihre einseitige Unterstützung Israels fort und erkannte im selben Jahr Jerusalem als Hauptstadt Israels an.

Anfang 2021 kündigte der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, die ersten palästinensischen Parlamentswahlen seit 15 Jahren an. Die Hamas bereitete sich zusammen mit allen anderen politischen Parteien in Palästina auf die Wahlen vor, die später von Mahmoud Abbas abgesagt wurden. Dennoch eskalierten die israelischen Provokationen weiter.

Später im Jahr 2021, nachdem israelische Besatzungstruppen wiederholt in die Al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Stätte des Islam, eingedrungen waren und die Gläubigen während des heiligen Monats Ramadan angegriffen hatten, richtete die Hamas eine Drohung an die israelische Regierung und forderte sie auf, einen von extremistischen Siedlern organisierten Marsch zum Schutz des palästinensischen Volkes abzusagen. Die israelischen Behörden griffen daraufhin erneut Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee an, während im besetzten Ost-Jerusalem Chaos und Unruhen ausbrachen. Am 10. Mai schließlich eröffnete die Hamas das Feuer und erklärte die Schlacht um das „Schwert von Jerusalem“. Nach 11 Tagen Krieg verkündete die Hamas offen, dass sie sich auf einen größeren Krieg vorbereite, der als Reaktion auf weitere Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee stattfinden würde. Damit war in vielerlei Hinsicht die Bühne für die „Operation Al-Aqsa-Flut“ im Oktober 2023 bereitet.

Der gewaltlose Kampf wurde ignoriert, die palästinensische Versöhnung scheiterte, die Wahlen wurden abgesagt, und die israelischen Provokationen eskalierten weiter. Diese kurze Aufzählung macht deutlich, dass die Hamas nicht ISIS ist, sondern eine palästinensische politische Partei, mit der sich nicht-westliche Mächte wie Russland, die Türkei und China offen auseinandersetzen werden. Nur die westliche Welt verfolgt einen so einseitigen und harten Ansatz gegenüber der Hamas. Dieser Ansatz hat eindeutig nicht funktioniert und nur zum Ausbruch eines schrecklichen Blutvergießens geführt. Es ist an der Zeit, die Emotionen beiseite zu lassen und auf eine friedliche Lösung hinzuarbeiten. Um dies zu erreichen, muss die Hamas als politische Einheit ernst genommen werden.

Die Hamas zu eliminieren ist nicht möglich, und der Versuch, dies zu tun, wird die Spannungen nur verschärfen. So wie die USA in der Lage waren, ihre Rhetorik über die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) als terroristische Gruppe aufzugeben, so müssen sie auch ihre derzeitige Haltung gegenüber der Hamas aufgeben. Das bedeutet nicht, dass sie sich mit ihr verbünden muss, aber sie muss sich politisch mit ihr auseinandersetzen. Die Hamas-Führung hat immer wieder erklärt, dass sie für einen solchen Dialog offen ist, und dieser Zeitpunkt sollte jetzt sein. Es ist nur Arroganz und eine völlige Missachtung der Tatsachen vor Ort und des menschlichen Leids, die Washington dazu veranlassen, sich zu weigern, ernsthaft mit der Hamas zusammenzuarbeiten.

Zeit für einen Wandel

Die potenziellen Vorteile, die mit der Öffnung der Kommunikation und den Gesprächen mit der Hamas verbunden sind, sind zahlreich. Um den gegenwärtigen Krieg zu beenden, bedarf es zunächst einmal mehr als eines einfachen Waffenstillstands, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass eine Reihe von Schritten in Richtung Wiederaufbau, Hilfsmaßnahmen und Regierungsführung im Nachkriegs-Gaza unternommen werden. Eine Möglichkeit ist eine Einigung zwischen der Hamas und der Palästinensischen Autonomiebehörde, die die Frage lösen könnte, wer die Zivilverwaltung leitet, und falls die Autonomiebehörde dort eine Rolle spielen sollte, könnte dies die Beendigung der Belagerung und der größeren Wirtschaftsblockade erleichtern.

Die Hamas ist in Wirklichkeit die wichtigste palästinensische politische Einheit, während die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland kaum mehr als ein Verwaltungsorgan darstellt und auf politischem Gebiet kaum von Bedeutung ist. So unbedeutend die Palästinensische Autonomiebehörde als politischer Akteur auch sein mag, so notwendig ist doch ihre Beteiligung an der Einigung der palästinensischen Bewegung. Ohne den Einfluss und die überwältigende Popularität der Hamas zu akzeptieren, würde sich der Versuch, eine diplomatische Lösung zu finden – sei es eine kurzfristige Lösung für den Gazastreifen oder eine umfassendere Lösung des Konflikts – als katastrophal erweisen und nur zu weiterem Blutvergießen in der Zukunft führen.

Die US-Regierung hat aufgrund ihres Einflusses auf die israelische Regierung die Karten in der Hand, obwohl sie unwiderlegbar zugunsten der nationalen Interessen Israels voreingenommen ist. Daher ist es von größter Wichtigkeit, die Realität vor Ort zu akzeptieren, um ein Umfeld zu schaffen, in dem nachhaltige Vereinbarungen getroffen werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Weg zu einer umfassenden Lösung des Konflikts, aber es gibt eine Möglichkeit, das Leben der Palästinenser zu verbessern und ein Umfeld zu schaffen, aus dem eine einheitliche nationale Führung hervorgehen kann.

Der Hauptfehler, den die USA begangen haben, ist die Annahme, sie könnten eine Situation kontrollieren, in der die Palästinenser gezwungen sind, auf unbestimmte Zeit unter sich ständig verschlechternden Umständen ohne realisierbare politische Optionen zu leben. Der wachsende bewaffnete Kampf im Westjordanland und der andauernde bewaffnete Kampf im Gazastreifen zeigen, dass diese Situation nur zu einer ständigen Eskalation führen wird, wenn sie nicht angegangen wird. Es ist völlig klar, dass das palästinensische Volk nicht stillschweigend leiden wird und wie jedes andere Volk einen gangbaren Weg in eine bessere Zukunft braucht. Sie ihrer demokratischen Rechte zu berauben und ihnen „Fahrpläne“ und „Friedenspläne“ aufzuzwingen, auf die sie keinen Einfluss haben, wird nicht funktionieren.

Washington ist für das Umfeld, das zu diesem Krieg geführt hat, genauso verantwortlich wie jeder andere Akteur, und das Einzige, was es nie versucht hat, ist, der Hamas eine Chance zu geben, wie es der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter einmal vorgeschlagen hat. Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, um nach neuen Lösungen zu suchen, dann ist es jetzt. Die israelische Regierung wird von der höchsten gerichtlichen Instanz der Welt, dem Internationalen Gerichtshof, glaubhaft beschuldigt, in Gaza einen Völkermord begangen zu haben. Das bedeutet, dass es an der Zeit ist, mutig zu sein, dass es an der Zeit ist, über kleinliche Politik hinwegzusehen und nach einer sofortigen Lösung zu suchen, die unschuldige Leben rettet. Es ist an der Zeit, dass die USA sich politisch mit der Hamas auseinandersetzen und sie ernst nehmen, um diesen Schrecken zu beenden und den Weg zum Fortschritt zu ebnen. Die Alternative ist nur eine weitere Eskalation und die Möglichkeit eines umfassenderen regionalen Krieges, der ganze Nationen völlig verwüsten und sogar ganz auslöschen könnte.

