Live blog: Israeli aggression in Gaza signals failure of army – Hamas Israel’s war on besieged Palestinians of Gaza – now in its 194th day – has killed at least 33,843 people and wounded over 76,575 as UNSC committee fails to agree on Palestine’s bid for full membership.

Israelische Soldaten bei Wartungsarbeiten an Panzern in der Nähe der Grenze zum palästinensischen Gebiet am 16. April 2024 inmitten des anhaltenden Krieges gegen den belagerten Gazastreifen. / Foto: AFP

Live-Blog: Israelische Aggression in Gaza signalisiert Versagen der Armee – Hamas

Mittwoch, April 17, 2024

Israels Krieg gegen die belagerten Palästinenser im Gazastreifen, der nun schon 194 Tage andauert, hat mindestens 33.843 Menschen getötet und mehr als 76.575 verwundet. Der Ausschuss des UN-Sicherheitsrats kann sich nicht auf eine Bewerbung Palästinas um die Vollmitgliedschaft einigen.

AFP

0000 GMT – Die palästinensische Gruppe Hamas sagte, dass der „zionistische Wahnsinn“, der sich gegen palästinensische Zivilisten in Gaza richtet, das Versagen der israelischen Armee gegenüber dem Widerstand widerspiegelt.

Der zionistische Wahnsinn gegen Zivilisten signalisiert das völlige Versagen der Besatzungsarmee angesichts des Widerstands und eine Reflexion des zionistischen Terrors von größeren Entwicklungen“, sagte Hamas-Führer Izzat al Rishq in einer Erklärung auf Telegram.

Er hob „den Nazismus der Besatzungsarmee hervor, wie er sich in einigen Bildern im Shifa Medical Complex in Gaza-Stadt offenbart, wo das schlimmste Massaker der Welt gegen den Gesundheitssektor verübt wurde“.

„Die partizipative amerikanische und unterstützende westliche Haltung gegenüber dem zionistischen Wahnsinn war und ist ein Faktor für die Ausweitung des Konflikts in der Region“, fügte er hinzu.

Weitere Aktualisierungen

0317 GMT – US führt humanitäre Luftlandungen in Gaza durch

Das Zentralkommando der Vereinigten Staaten (CENTCOM) hat eine weitere Runde von Abwürfen humanitärer Hilfsgüter im nördlichen Gazastreifen durchgeführt, um die vom Krieg betroffene Zivilbevölkerung zu unterstützen.

„An der gemeinsamen Operation waren zwei C-130-Flugzeuge der US-Luftwaffe und Soldaten der US-Armee beteiligt, die auf die Lieferung von humanitären Hilfsgütern aus der Luft spezialisiert sind“, teilte das CENTCOM auf X mit.

Die Flugzeuge warfen mehr als 25.300 US-Mehläquivalente im nördlichen Gazastreifen ab, hieß es weiter.

„Bis heute haben die USA 891 Tonnen an humanitärer Hilfe abgeworfen“, hieß es.

0310 GMT – Die USA sollten die Katastrophe in Gaza nicht aus den Augen verlieren: Senator

Der unabhängige US-Senator Bernie Sanders warnte am Dienstag, dass die USA die Katastrophe im Gazastreifen nicht vergessen sollten, da die Spannungen zwischen Israel und dem Iran weiter schwelen.

„Während wir dieser sich entwickelnden israelisch-iranischen Krise Aufmerksamkeit schenken, hoffe ich sehr, dass wir die beispiellose humanitäre Katastrophe, die sich derzeit in Gaza abspielt, nicht aus den Augen verlieren. Wir dürfen diese Katastrophe nicht aus den Augen verlieren“, sagte Sanders vor dem Senat.

Er betonte, dass die Geschehnisse im Gazastreifen „entsetzlich“ seien, sagte er: „Es ist unmenschlich und ein grober Verstoß gegen amerikanisches und internationales Recht“.

0201 GMT – Demonstranten in Kroatien fordern Deutschland auf, Israels Gaza-Krieg nicht länger zu unterstützen

Pro-palästinensische Demonstranten in Kroatien versammelten sich vor der deutschen Botschaft in der Hauptstadt Zagreb und forderten Deutschland auf, Israels Krieg in Gaza nicht länger zu unterstützen.

Die Teilnehmer der von der Freien Palästina-Initiative organisierten Demonstration kamen mit rot gefärbten Händen vor die Botschaft und entrollten ein Transparent mit der Aufschrift „Deutschland, hört auf, Völkermord zu unterstützen“.

Die Demonstranten reagierten auch auf die Auflösung des Palästina-Kongresses in der Hauptstadt Berlin in der vergangenen Woche, an dem Akademiker und Aktivisten teilgenommen hatten.

Eine der Demonstrantinnen, Aneta Vladimirov, sagte den Medien, dass die rote Farbe an ihren Händen das Blut an den Händen Deutschlands symbolisiere.

2100 GMT – Israel tötet Dutzende von Palästinensern bei neuen Angriffen im Gazastreifen

Israel hat bei neuen Angriffen auf verschiedene Teile des belagerten Gazastreifens mindestens 28 Palästinenser, darunter viele Kinder, getötet, wie Zeugen gegenüber TRT World und lokalen Medien berichteten.

Israelische Kampfflugzeuge töteten acht Menschen im Stadtteil Tuffah, nachdem sie ein Polizeifahrzeug getroffen hatten. Beim israelischen Bombardement des Lagers al-Maghazi im Gazastreifen-Viertel Deir al-Balah wurden 13 Palästinenser getötet.

Israel tötete sieben Palästinenser bei einem Luftangriff auf eine Familie im Lager Yabna in der Stadt Rafah. Mehrere Menschen wurden bei diesen Angriffen verwundet.

2018 GMT – USA befragen Israel zur Tötung eines 6-Jährigen

Das US-Außenministerium wird Israel um mehr Informationen über die Tötung der 6-jährigen Palästinenserin Hind Rajab im Januar im belagerten Gazastreifen bitten, sagte Sprecher Matthew Miller und forderte eine vollständige Untersuchung der Angelegenheit, nachdem ein Bericht der Washington Post Zweifel an Israels früherer Erklärung aufkommen ließ.

Das verängstigte Mädchen, das mit seiner toten Familie in einem Auto im Gazastreifen eingeschlossen war, hatte in einem Telefonanruf an die Retter um Hilfe gefleht, in dem Schüsse zu hören waren, als sie das Herannahen der israelischen Streitkräfte beschrieb.

Angehörige fanden ihre Leiche 12 Tage später zusammen mit der ihrer Tante, ihres Onkels und ihrer drei Kinder in ihrem Auto in der Nähe eines Krankenwagens und zweier toter Sanitäter, die versucht hatten, sie zu retten.

Die Washington Post berichtete am Dienstag, dass eine Untersuchung ergeben habe, dass israelische Panzerfahrzeuge in der Gegend gewesen seien, entgegen der Behauptung der israelischen Verteidigungskräfte, wonach eine vorläufige Untersuchung ergeben habe, dass sich ihre Streitkräfte nicht in Schussweite des Autos befunden hätten, in dem sie eingeschlossen war.

2000 GMT – UN-Ausschuss kann sich nicht über Palästinas Antrag auf Vollmitgliedschaft einigen

Ein Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, der sich mit dem Antrag Palästinas auf Vollmitgliedschaft in der UNO befasst hat, war nicht in der Lage, eine einstimmige Empfehlung darüber abzugeben, ob das Land die Kriterien erfüllt, so der Bericht des Ausschusses, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.

Es wird erwartet, dass Palästina den 15-köpfigen Sicherheitsrat noch in dieser Woche zu einer Abstimmung über einen Resolutionsentwurf drängt, in dem die Aufnahme als Vollmitglied empfohlen wird, so Diplomaten.

Eine solche Mitgliedschaft würde die Anerkennung eines palästinensischen Staates bedeuten.

Der Ausschuss des Sicherheitsrates für die Aufnahme neuer Mitglieder – der sich aus allen 15 Ratsmitgliedern zusammensetzt – stimmte am Dienstag seinem Bericht zu, nachdem er in der vergangenen Woche zweimal zusammengekommen war, um den palästinensischen Antrag zu erörtern.

„In der Frage, ob der Antrag alle Kriterien für eine Mitgliedschaft erfüllt, war der Ausschuss nicht in der Lage, eine einstimmige Empfehlung an den Sicherheitsrat abzugeben“, heißt es in dem Bericht, und es wurden „unterschiedliche Meinungen geäußert“.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …