Live blog: Israeli strikes on Gaza kill 165, wound 250 in 24 hours Israel’s war in besieged Gaza – now in its 85th day – has left at least 21,672 Palestinians dead and wounded 56,165 as Tel Aviv continues bombardment of cities, towns and refugee camps across the coastal enclave.

Live-Blog: Israelische Angriffe auf Gaza töten 165 Menschen und verletzen 250 in 24 Stunden

Israels Krieg im belagerten Gazastreifen – der nun schon 85 Tage andauert – hat mindestens 21.672 Tote und 56.165 Verletzte gefordert, da Tel Aviv die Bombardierung von Städten, Ortschaften und Flüchtlingslagern in der Küstenenklave fortsetzt.

Bewohner der städtischen Flüchtlingslager Nuseirat und Bureij, zwei der jüngsten Brennpunkte israelischer Angriffe, berichten von israelischen Luftangriffen. / Foto: AP

Bewohner in den städtischen Flüchtlingslagern von Nuseirat und Bureij, zwei jüngsten Brennpunkten israelischer Angriffe, berichten von israelischen Luftangriffen. / Foto: AP

Samstag, Dezember 30, 2023

1240 GMT – Mindestens 165 Palästinenser wurden in den letzten 24 Stunden bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet und 250 verwundet, so das Gesundheitsministerium in der belagerten Enklave.

Bewohner der städtischen Flüchtlingslager Nuseirat und Bureij, zwei Brennpunkte der israelischen Angriffe der letzten Zeit, berichteten über israelische Luftangriffe in der Nacht zum Samstag.

Da die israelischen Streitkräfte immer weiter nach Khan Younis und in die Lager im Zentrum des Gazastreifens vordringen, sind in den letzten Tagen Zehntausende von Palästinensern in die bereits überfüllte Stadt Rafah am südlichsten Ende des Gazastreifens geströmt.

Die Vereinigten Staaten haben Israel diplomatisch abgeschirmt und weiterhin Waffen geliefert.

Das Außenministerium teilte am Freitag mit, dass Außenminister Antony Blinken dem Kongress mitgeteilt habe, er habe einen Verkauf von Ausrüstungsgegenständen im Wert von 147,5 Millionen Dollar genehmigt, darunter Zünder, Ladungen und Zündkapseln, die für 155-mm-Granaten benötigt werden, die Israel zuvor gekauft hatte.

Es war das zweite Mal in diesem Monat, dass die Regierung Biden den Kongress umging, um einen dringenden Waffenverkauf an Israel zu genehmigen.

1239 GMT – 21.672 getötete Palästinenser, 56.165 Verwundete im Gazastreifen seit dem 7. Oktober: Gesundheitsministerium

Israels Krieg im belagerten Gazastreifen hat mindestens 21.672 Palästinenser getötet und 56.165 verwundet, da Tel Aviv seine massiven Luftangriffe fortsetzt.

Das Gesundheitsministerium gab die aktualisierte Zahl der Todesopfer in seinem täglichen Bulletin am Samstag bekannt, nachdem bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen in den letzten 24 Stunden weitere 165 Menschen getötet und 250 verwundet wurden.

1055 GMT – Israelische Armee verhaftet 14 weitere Palästinenser im besetzten Westjordanland

Die israelische Armee hat in verschiedenen Gebieten des besetzten Westjordanlandes 14 weitere Palästinenser festgenommen.

Nach einer gemeinsamen Erklärung der Behörde für Angelegenheiten von Gefangenen und ehemaligen Gefangenen und der Palästinensischen Gefangenengesellschaft stieg die Gesamtzahl der seit dem 7. Oktober von den israelischen Streitkräften inhaftierten Palästinenser auf 4.860.

Die jüngsten Verhaftungen fanden in den Bezirken Al Khalil, Nablus und im Lager Jalazone nördlich von Ramallah statt.

Während der Verhaftungsaktionen schlugen und misshandelten israelische Soldaten Palästinenser und beschädigten ihre Häuser und anderes Eigentum, hieß es.

In dieser Zahl sind die im Gazastreifen verhafteten Palästinenser nicht enthalten, deren Zahl von den israelischen Behörden nicht angegeben wird, so die Erklärung weiter.

1050 GMT – 4 weitere Kämpfer bei Zusammenstößen mit Israel getötet: Hisbollah

Die libanesische Hisbollah hat mitgeteilt, dass vier weitere ihrer Kämpfer bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee an der Grenze zwischen Libanon und Israel getötet wurden.

In einer Erklärung trauert die Hisbollah um Hassan Moussawi, Haydar al-Muzawi, Rakan Saifeddine und Abbas Ajemia, die bei Zusammenstößen mit den israelischen Streitkräften getötet wurden, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

0931 GMT – Hamas begrüßt internationale Truppen nur zur „Befreiung Palästinas“.

Ein ranghoher Hamas-Führer hat erklärt, seine Bewegung begrüße die Entsendung internationaler Truppen nach dem Krieg in den Gazastreifen, um Palästina zu befreien, lehne aber internationale Truppen als Alternative zur „zionistischen Besatzung“ ab.

In einem Interview mit Anadolu sagte Osama Hamdan: „Wenn die internationalen Truppen Palästina befreien und die Besatzung beenden wollen, sind sie willkommen.“

Auf die Frage nach der Haltung der palästinensischen Widerstandsgruppe zu den internationalen Truppen im Gazastreifen nach dem Krieg, einschließlich derer aus den arabischen Staaten, antwortete er, wenn diese Truppen anstelle der Besatzungstruppen kämen, sei die Antwort nein. „Wer sagt, dass die Palästinenser die zionistische Besatzung durch eine andere Besatzung ersetzen wollen?“

Ein Vorschlag der USA, nach dem israelischen Krieg internationale Truppen in den Gazastreifen zu schicken, wurde in den letzten Wochen in den Medien diskutiert.

Am 17. November berichtete der offizielle israelische Rundfunk, dass der Nahost-Beauftragte des Weißen Hauses, Brett McGurk, mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant zusammentraf.

Sie sprachen unter anderem über den Einsatz internationaler Truppen im Gazastreifen nach dem Ende des Krieges.

0636 GMT – Israelische Armee führt Razzien im Westjordanland durch, verletzt Palästinenser und nimmt sie fest

Bei Razzien der israelischen Armee im besetzten Westjordanland sind mindestens vier Palästinenser verletzt und mehrere andere festgenommen worden.

Wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtet, führten israelische Streitkräfte in den frühen Morgenstunden Razzien in Hebron, Nablus, Qalqilya und Ramallah durch.

In der Stadt Yatta im Süden von Hebron wurden bei einer Razzia des israelischen Militärs vier Palästinenser verletzt. Das israelische Militär drang in Häuser ein und führte Durchsuchungen durch.

Eine Razzia wurde auch in der Stadt Azzun östlich von Qalqilya durchgeführt.

Israelische Soldaten reagierten auf protestierende Palästinenser mit dem Abfeuern von scharfen Kugeln, Schallgranaten und Tränengas.

Ziel der Razzia in Nablus waren die Städte Qusra und Brita Nablus, wo die israelischen Streitkräfte in Häuser eindrangen und Hab und Gut beschädigten.

0109 GMT – Israel tötet 106. Journalisten im Krieg gegen Gaza: Offizielle

Die israelische Armee hat einen weiteren Journalisten im Gazastreifen getötet, wie örtliche Beamte mitteilten. Damit stieg die Zahl der Journalisten, die in der blockierten Enklave von den angreifenden Truppen getötet wurden, auf 106.

Der Journalist, der für Al Quds TV arbeitete, wurde zusammen mit einigen seiner Familienmitglieder bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus im Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet, wie Gesundheitsbeamte und Journalistenkollegen mitteilten.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten (Committee to Protect Journalists, CPJ) erklärte letzte Woche, dass die ersten zehn Wochen des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen die tödlichsten waren, die jemals für Journalisten aufgezeichnet wurden, und die meisten Journalisten in einem einzigen Jahr an einem Ort getötet wurden.

Die meisten der von Israel getöteten Journalisten und Medienmitarbeiter waren Palästinenser. In dem Bericht des in den USA ansässigen CPJ heißt es, es sei „besonders besorgt über ein offensichtliches Muster von Angriffen auf Journalisten und ihre Familien durch das israelische Militär“.

Anfang dieses Monats stellte eine Reuters-Untersuchung fest, dass eine israelische Panzerbesatzung am 13. Oktober im Libanon den Reuters-Journalisten Issam Abdallah tötete und sechs Reporter verwundete, indem sie kurz hintereinander zwei Granaten aus Israel abfeuerte, während die Journalisten den grenzüberschreitenden Beschuss filmten.

Israel hat bereits erklärt, dass es niemals absichtlich Journalisten ins Visier genommen hat und nehmen wird und dass es alles tut, um zivile Opfer zu vermeiden, aber die hohe Zahl der Todesopfer hat selbst bei seinen treuesten Verbündeten Besorgnis ausgelöst.

Offizielle Vertreter des Gazastreifens behaupten, Israel töte absichtlich Journalisten im Gazastreifen, um die palästinensische Berichterstattung zum Schweigen zu bringen, die Wahrheit zu verschleiern und zu verhindern, dass Nachrichten und Informationen die regionale und internationale Öffentlichkeit erreichen.

2343 GMT – Mahnwache in London zum „Holocaust 2023“ in Gaza

Mediziner und Journalisten haben vor der Downing Street 10 eine Mahnwache abgehalten, um den von Israel im belagerten Gazastreifen getöteten Kollegen zu gedenken und einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern.

Die Teilnehmer, darunter prominente Persönlichkeiten wie der pädiatrische Neurologe Omar Adel-Mannan und der erfahrene palästinensische Journalist Lemis Andoni, zollten nicht nur ihren Respekt, sondern forderten die Regierung auf, sich für einen dauerhaften Frieden einzusetzen.

Adel-Mannan, der zuvor in Gaza gearbeitet hatte, richtete eine aufrüttelnde Botschaft an die „schweigende Mehrheit“ und forderte sie auf, „ihr Schweigen zu brechen und angesichts der humanitären Krise, die sich in Gaza abspielt, aktiv zu werden“.

„Dies ist eine grundlegende humanitäre Krise. Dies ist ein Völkermord. Dies ist ein Holocaust des Jahres 2023, denn das ist die Realität“, sagte er und unterstrich die Schwere der Gräueltaten in Gaza.

Andoni machte die britische Regierung für die anhaltende Gewalt verantwortlich.

„Wir machen Herrn Rishi Sunak persönlich und die britische Regierung für die Tötung aller verantwortlich. Wir halten sie für genauso schuldig wie Israel. Sie sind alle schuldig an diesen Morden, an den Morden an den Kindern“, sagte sie.

AA

Mitarbeiter des Gesundheitswesens versammeln sich mit Transparenten und Plakaten zu einer Mahnwache für die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Journalisten, die bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen ums Leben gekommen sind.

Übersetzt mit Deepl.com



