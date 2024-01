Live blog: Fate of many hostages unknown amid Israeli attacks – Hamas For 100 days, Israel has carried out brutal attacks on Gaza while Prime Minister Netanyahu vows to continue the aggression, which has, according to health officials, killed at least 23,968 Palestinians and wounded 60,582 others.

„Viele der Geiseln sind wahrscheinlich getötet worden, während die übrigen stündlich in unmittelbarer Gefahr sind“, sagte Abu Ubaida, ein Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas. / Foto: Reuter

Live-Blog: Schicksal vieler Geiseln inmitten israelischer Angriffe unbekannt – Hamas

Israel hat seit Oktober brutale Angriffe auf den Gazastreifen durchgeführt, bei denen nach Angaben der Gesundheitsbehörden mindestens 23.968 Palästinenser getötet und 60.582 weitere verwundet wurden.

Sonntag, 14. Januar 2024

1908 GMT – Inmitten der tödlichen israelischen Offensive auf den Gazastreifen erklärte die Hamas, das Schicksal vieler israelischer Geiseln, die von der Gruppe festgehalten werden, sei unbekannt.

„Viele der Geiseln sind wahrscheinlich getötet worden, während der Rest stündlich in unmittelbarer Gefahr ist“, sagte Abu Ubaida, ein Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas, der Qassam-Brigaden, in einer aufgezeichneten Rede anlässlich des hundertsten Tages, an dem Israel seinen Angriff auf den Gazastreifen begann.

Der Sprecher betonte, dass Israel die volle Verantwortung für die Sicherheit der israelischen Geiseln trage. Es wird angenommen, dass die Hamas nach ihrem grenzüberschreitenden Angriff am 7. Oktober fast 136 Israelis gefangen hält.

Weitere Aktualisierungen

1831 GMT – Widerstandsfronten drohen mit einer Ausweitung der Angriffe auf Israel: Bewaffneter Flügel der Hamas

Der bewaffnete Flügel der Hamas hat von „mehreren Parteien der Widerstandsfronten erfahren, dass sie ihre Angriffe auf den israelischen Feind in den kommenden Tagen ausweiten werden“, so ein Sprecher des bewaffneten Flügels der Palästinensergruppe, Abu Ubaida.

1830 GMT – Ägypten und China fordern sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen

Ägypten und China haben angesichts des 100. Tages der tödlichen israelischen Offensive einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert.

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el Sisi führte in Kairo Gespräche mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi.

In einer Erklärung der ägyptischen Präsidentschaft hieß es, die Gespräche hätten sich mit regionalen und internationalen Entwicklungen befasst, insbesondere mit den eskalierenden israelischen Militäroperationen in Gaza.

„Ägypten und China unterstrichen auch ihre Positionen hinsichtlich der unabdingbaren Notwendigkeit der Einhaltung des Völkerrechts und bekräftigten ihre vehemente und kategorische Ablehnung individueller und kollektiver Zwangsumsiedlungen oder Zwangsvertreibungen der Palästinenser aus ihrem Land“, hieß es weiter.

Sie stimmten auch darin überein, dass die Ursachen der palästinensischen Frage durch eine gerechte und umfassende Lösung angegangen werden müssen und dass ein unabhängiger palästinensischer Staat auf der Grundlage der Zweistaatenlösung errichtet werden muss.

1546 GMT – Libanesische Hisbollah sagt, sie sei zu „uneingeschränkter Kriegsführung“ bereit

Der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, erklärte, seine Gruppe sei zu einem „uneingeschränkten Krieg“ mit Israel bereit, nachdem es zu einem Austausch von grenzüberschreitendem Feuer zwischen beiden Seiten gekommen war.

„Israel und seine Armee und Siedler sind diejenigen, die den Krieg fürchten, nicht der Libanon“, sagte Nasrallah in einer Rede, eine Woche nachdem der ranghohe Hisbollah-Kommandeur Wissam Al Tawil bei einem israelischen Luftangriff im Libanon getötet worden war.

„Wir haben uns in den letzten 99 Tagen auf den Krieg vorbereitet“, sagte Nasrallah. „Wir werden den Krieg akzeptieren und ohne Obergrenze oder Kontrollen kämpfen, wenn uns der Krieg aufgezwungen wird“, fügte er hinzu.

1523 GMT – 3 Palästinenser durch israelisches Feuer im Westjordanland getötet

Drei Palästinenser sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums im besetzten Westjordanland durch israelischen Beschuss getötet worden.

Einer Erklärung des Ministeriums zufolge kam ein 14-jähriger Junge im Flüchtlingslager Ein Sultan in der Stadt Jericho durch das Feuer der israelischen Armee ums Leben.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Wafa wurde der Junge von israelischen Streitkräften bei einer Razzia in dem Lager in die Brust geschossen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde.

Das Ministerium teilte mit, dass zwei weitere Palästinenser in der Nähe der Stadt Sa’ir östlich von Hebron getötet worden seien, ohne Einzelheiten über die Umstände ihres Todes zu nennen.

1430 GMT – „Stoppt den Völkermord in Gaza“: Zehntausende versammeln sich in Pakistan

Zehntausende pro-palästinensische Demonstranten versammelten sich in Pakistans Wirtschaftsmetropole Karachi, um ein Ende der israelischen Feindseligkeiten im zerstörten Gazastreifen zu fordern, die am Sonntag eine düstere 100-Tage-Marke erreichten.

Die Demonstranten zogen durch verschiedene Straßen, schwenkten dreifarbige palästinensische Flaggen und trugen Keffiyeh-Schals, bevor sie sich auf der Shar-e-Faisal, der meistbefahrenen Straße der Stadt, versammelten.

An der Kundgebung, die von der Jamaat-e-Islami (JI), der wichtigsten religiösen Partei des Landes, organisiert wurde, nahmen zahlreiche Frauen und Kinder teil, von denen viele Stirnbänder mit pro-palästinensischen Slogans trugen.

Unter den Teilnehmern befanden sich auch örtliche christliche und hinduistische Führer.

Örtliche Sicherheitsbeamte und Beobachter schätzten, dass 20.000 bis 25.000 Menschen an der Kundgebung teilnahmen.

1352 GMT – Israel verhaftet über 5.800 Personen in 100 Tagen im Westjordanland

Rund 5.875 Palästinenser wurden in 100 Tagen israelischer Militärrazzien im besetzten Westjordanland festgenommen, teilte eine lokale Nichtregierungsorganisation am Sonntag mit.

„Unter den Festgenommenen befanden sich 335 Kinder und 200 Frauen“, so die Palästinensische Gefangenengesellschaft in einer Erklärung.

Mehr als 2.856 Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober ohne Gerichtsverfahren oder Anklage im Rahmen der berüchtigten israelischen Politik der Verwaltungshaft festgehalten, so die NGO.

„Mit dieser Zahl steigt die Zahl der Verwaltungshäftlinge in israelischen Gefängnissen auf mehr als 3.290 Palästinenser“, fügte sie hinzu.

Nach Angaben von Gruppen, die sich für die Belange von Gefangenen einsetzen, sind derzeit mindestens 8.800 Palästinenser in israelischen Gefängnissen inhaftiert.

1251 GMT – Anadolu-Fotojournalist fängt Beweise für Völkermord gegen Israel ein

Die israelischen Streitkräfte werfen Phosphorbomben aus dem Himmel auf die Menschen im belagerten Gazastreifen ab und verbieten Journalisten den Zutritt zu den militärischen Gebieten. Dem Anadolu-Fotojournalisten Mustafa Alkharouf gelang es jedoch, in das Gebiet einzudringen und das israelische Kriegsverbrechen zu fotografieren, das dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag als Beweis vorgelegt wurde.

Alkharouf sagte gegenüber Anadolu, er habe nicht geahnt, dass er „ein Foto der Geschichte“ mache, einen eindeutigen Beweis für Israels Einsatz von Phosphorbomben in Gaza, den Südafrika später in seiner Völkermordklage gegen Tel Aviv vor dem IGH vorlegte.

Er sei einer der ersten Journalisten gewesen, die es in die Konfliktzonen entlang der Grenze zum Gazastreifen geschafft hätten, fügte er hinzu.

„Als wir in einer der Militärzonen (an der israelischen Grenze zum Gazastreifen) ankamen, verweigerte man uns zunächst den Zutritt. Unter uns befanden sich auch israelische Journalisten. Nach langen Diskussionen wurde uns jedoch erlaubt, das Gebiet zu betreten und Aufnahmen zu machen“, erklärte Alkharouf und beschrieb, wie er mehrere Fotos machte, darunter auch jenes, das nun Teil der Kriegsverbrecher-Beweise des IGH gegen Tel Aviv ist.

Er dokumentierte den Ort aus allen Blickwinkeln, da es unmöglich war, noch einmal an diesen Ort zurückzukehren.

„Ich habe alles ganz spontan fotografiert. Ich war überrascht, dass das von mir aufgenommene Foto später auf internationalen Menschenrechtsplattformen verwendet und als Beweis für den Einsatz von Phosphorbomben (durch Israel) präsentiert wurde“, sagte er.

1114 GMT – Israel tötet fast 24.000 Palästinenser in den ersten 100 Tagen des Krieges

Seit dem 7. Oktober wurden insgesamt 23.968 Palästinenser durch israelische Angriffe auf den Gazastreifen getötet und 60.582 verletzt, so das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza in einer Erklärung, als der Krieg seinen 100sten Tag erreichte.

In den letzten 24 Stunden wurden 125 Palästinenser getötet und 265 verletzt, fügte das Ministerium hinzu.

1029 GMT – Israel verhaftet Schwestern des verstorbenen Hamas-Führers im besetzten Westjordanland

Die israelische Armee hat zwei Schwestern des stellvertretenden Hamas-Chefs Saleh Al Arouri festgenommen, der Anfang des Monats in Beirut ermordet worden war.

„Am Samstagabend nahm die Besatzungsarmee Dalal und Fatima al Arouri, die Schwestern des Märtyrers Saleh al Arouri, fest, nachdem sie ihre Häuser im Gouvernement Ramallah und in der Stadt Al Bireh im zentralen Westjordanland durchsucht hatte“, sagte Amani Farajneh, Medienkoordinator der Palästinensischen Gefangenengesellschaft, gegenüber Anadolu.

1008 GMT – Israelische Angriffe auf den Gazastreifen dauern an

Die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen dauern auch am 100. Tag des Krieges an, der immer mehr zivile Opfer fordert und das belagerte palästinensische Gebiet verwüstet.

Wie die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen warnen, hat der Konflikt zu einer schweren humanitären Krise für die 2,4 Millionen Menschen im Gazastreifen geführt und einen Großteil des Küstenstreifens in Schutt und Asche gelegt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dessen Regierung wegen der zivilen Opfer im Gazastreifen zunehmend unter internationalen Druck gerät und der sich vor dem obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen mit einer von Südafrika angestrengten Klage wegen Völkermordes konfrontiert sieht, schwor, dass „niemand uns aufhalten wird – nicht Den Haag, nicht die Achse des Bösen und auch sonst niemand“.

Unterdessen teilte das Medienbüro des Gazastreifens mit, dass bei den Angriffen in der vergangenen Nacht bis 6.00 Uhr morgens in allen Gebieten des Gazastreifens mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen seien.

Die Befürchtung, dass sich der Konflikt auf die gesamte Region ausweiten könnte, wuchs, als am Samstag neue Angriffe auf die vom Iran unterstützten Houthis im Jemen erfolgten, nachdem die Gruppe vor weiteren Angriffen auf die ihrer Meinung nach mit Israel verbundene Schifffahrt im Roten Meer gewarnt hatte.

0724 GMT – Israelische Truppen töten 4 Bewaffnete im libanesischen Grenzgebiet: Armee

Israelische Truppen haben vier bewaffnete Männer getötet, die über Nacht aus dem Libanon gekommen waren, so die Armee.

Truppen, die in einem umstrittenen Grenzgebiet patrouillierten, „identifizierten eine terroristische Zelle, die aus dem Libanon in israelisches Gebiet eindrang und auf die Truppen schoss“, so die Armee in einer Erklärung.

„Die Soldaten griffen ein und antworteten mit scharfem Feuer, vier Terroristen wurden getötet.“

0030 GMT – Demonstranten fordern Waffenstillstand bei Kundgebung „March for Gaza“ in Washington DC

Zehntausende von Menschen versammelten sich am Samstag in Washington DC zu einem Marsch und einer Kundgebung, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen und ein Ende der US-Militärhilfe für Israel zu fordern.

Die von der American Muslim Task Force on Palestine und der ANSWER Coalition (Act Now to Stop War and Racism) organisierte Kundgebung begann mit Redebeiträgen von Amerikanern, deren Familien in Gaza getötet wurden.

Alaa Hussein Ali aus dem Bundesstaat Michigan sagte, er habe 100 Familienmitglieder, darunter mehr als 60 Kinder, in Gaza verloren, was er als „Völkermord“ bezeichnete. Er sagte, sein Bruder sei auf der Suche nach Wasser für eine „gefährliche Reise“ vom Norden in den Süden des Gazastreifens gegangen, aber nicht mehr zurückgekommen, da er von einem israelischen Scharfschützen getötet wurde.

0027 GMT – Israelischer Verteidigungsminister verlässt die Sitzung des Sicherheitskabinetts

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant hat Medienberichten zufolge eine Sitzung des Sicherheitskabinetts verlassen, weil sein Stabschef nicht teilnehmen durfte.

Der staatliche israelische Fernsehsender KAN berichtete, Gallant habe die Sitzung verlassen und „zunehmende Spannungen innerhalb des Sicherheitskabinetts“ festgestellt.

Laut Kanal 13 bat Gallant Premierminister Benjamin Netanjahu, die „Regierungsgeschäfte“ nicht zu stören.

2330 GMT – Palästinensischer Roter Halbmond: 180 Frauen gebären täglich im Gazastreifen unter israelischen Restriktionen

Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds gebären im Gazastreifen täglich 180 Frauen unter „gefährlichen“ und „unmenschlichen“ Bedingungen aufgrund der israelischen Angriffe und der Besetzung.

„In Gaza gebären täglich 180 Frauen unter gefährlichen und unmenschlichen Bedingungen. Viele von ihnen können keine Krankenhäuser erreichen, da sie sich in belagerten Gebieten befinden und die israelischen Streitkräfte Krankenwagen daran hindern, sie zu erreichen“, hieß es in einer Erklärung.

Um den Ernst der Lage zu unterstreichen, veröffentlichte die humanitäre Organisation Aufnahmen auf X. Die Aufnahmen dokumentieren Telefongespräche zwischen Gesundheitsteams und der Familie einer schwangeren Frau, die nicht rechtzeitig ein Krankenhaus erreichen konnte, um in Gaza zu entbinden.

2300 GMT – 800.000 Palästinenser in Gaza sind vom Hungertod bedroht“.

Das Medienbüro des Gazastreifens erklärte, dass 800.000 Einwohner „in den Gouvernements von Gaza und im Norden der Enklave“ aufgrund der israelischen Hunger- und Durstpolitik gegen die Enklave vom Tod bedroht sind.

In einer Erklärung heißt es, dass die beiden Gouvernements „täglich 1.300 Lastwagen mit Lebensmitteln benötigen, um die Hungerkrise zu überwinden, davon 600 Lastwagen für den Norden und 700 für Gaza-Stadt“. Sie wies darauf hin, dass Israel „das Tempo einer echten Hungersnot beschleunigt und 14 Märtyrer tötet, die versucht haben, Lebensmittel zu bekommen (ohne nähere Angaben zu den Todesfällen zu machen)“.

Das Medienbüro warnte vor den „absichtlichen und vorsätzlichen Bemühungen der Armee, eine echte Hungersnot in Gaza-Stadt und im Norden der Enklave zu verursachen“.

2200 GMT – Jemenitische Houthis setzen militärische Aktionen gegen Israel und Blockade seiner Schiffe fort: Erklärung

Die Houthi-Gruppe im Jemen erklärte, sie werde ihre militärischen Aktionen gegen Israel fortsetzen und dessen Schiffe an der Durchfahrt durch das Rote Meer hindern, so die mit der Gruppe verbundene Nachrichtenagentur Saba.

„Die amerikanische und britische Aggression wird nicht ungestraft bleiben“, hieß es in einer Erklärung, die wenige Stunden nach neuen Luftangriffen auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa veröffentlicht wurde.

Die offene amerikanische und britische Aggression, die das zionistische Gebilde unterstützt, wird den Jemen nicht davon abhalten, seine Militäroperationen gegen den israelischen Feind fortzusetzen und seine Schiffe und andere Schiffe, die die besetzten palästinensischen Häfen anlaufen, daran zu hindern“, hieß es.

