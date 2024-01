Watching the watchdogs: The 5 Ds of US Middle East policy Washington’s delusion, denial, dishonest, distortion, and diversion have had disastrous consequences for the region.

US-Außenminister Antony Blinken winkt bei der Abfahrt nach Saudi-Arabien während seiner einwöchigen Reise durch den Nahen Osten in Abu Dhabi, VAE, 8. Januar 2024 [Evelyn Hockstein/Pool via AP].

Washingtons Täuschung, Verleugnung, Unehrlichkeit, Verzerrung und Ablenkung haben katastrophale Folgen für die Region gehabt.

Die Wachhunde im Auge behalten: Die 5 Ds der US-Nahostpolitik

Von Rami G. Khouri

14 Jan 2024

Seit nunmehr 100 Tagen hat Israels anhaltender völkermörderischer Krieg gegen den Gazastreifen den Nahen Osten in neue Bahnen des Todes, der Zerstörung und der immer größer werdenden Angst vor noch größerem Chaos katapultiert. Die letzten 10 Tage brachten uns ein weiteres, immer wiederkehrendes Spektakel aus dem modernen Erbe der arabisch-israelischen Auseinandersetzungen: eine Regionalreise des US-Außenministers zur „Beruhigung der Lage“.

Mit seiner Reise durch die Region verfolgte Antony Blinken – wie man uns sagte – vier Ziele: die Trommelschläge eines drohenden regionalen Flächenbrands zu dämpfen, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu verstärken, da die Palästinenser unter der israelischen Hungerbestrafung dahinsiechen, die Zahl der durch Israels völkermörderische tägliche Bombenangriffe getöteten und verletzten Palästinenser zu verringern und zu erkunden, wie politische Vereinbarungen nach Beendigung der Kämpfe Verhandlungen für eine stabile, friedliche Region einleiten könnten.

Das klingt edel und vernünftig – für den Mann auf dem Mond vielleicht. Nur wenige Menschen auf der Welt, die den Nahen Osten verfolgen und seine moderne Geschichte kennen, glauben an die erklärten Ziele der USA. Das lähmende Problem bei Blinkens Bemühungen – und bei der Art und Weise, wie die US-Mainstream-Medien darüber berichten – ist, dass fast jede Aussage oder jedes Ziel, das er äußert, durch die Auswirkungen der tatsächlichen US-Politik im Nahen Osten widerlegt wird, und dass jede Gefahr, die er einzudämmen versucht, in der Regel durch den amerikanischen Militarismus in der Region verursacht oder verschärft wird.

Für die Menschen im Nahen Osten sieht Blinken, der Feuerwehrmann, eher wie der Gehilfe eines Brandstifters aus. Denn seine Bemühungen oder die jedes anderen US-Außenministers der letzten Zeit werden durch die 5 Ds der Politik Washingtons in Bezug auf Israel-Palästina und die Region behindert: Täuschung, Verleugnung, Unehrlichkeit, Verzerrung und Ablenkung. All das war während Blinkens Tournee deutlich zu sehen.

Täuschung beschreibt sehr gut, wie die USA ihr Image als selbstlose ausländische Macht, die Ruhe und Brüderlichkeit in die Region des Nahen Ostens bringen will, projizieren, während sie gleichzeitig Gewalt und Konflikte anheizen und verlängern.

Die USA haben durch die Durchführung von Militäroperationen und die Aufrechterhaltung einer Militärpräsenz in der Region, durch Sanktionen und Drohungen gegen einheimische Mächte, die sich ihnen widersetzen, durch die Unterstützung des israelischen Siedlerkolonialismus, der nun in Gaza und im Westjordanland Amok läuft, und durch die Stärkung arabischer Autokraten, die das arabische Volk gegen Demokratie und Menschenrechte immunisiert haben, in hohem Maße zu den zügellosen Kriegen, der zunehmenden Armut und der Fragilität der Staaten in der Region beigetragen.

Die offiziellen Wahnvorstellungen werden von den US-Mainstream-Medien getreulich an die Öffentlichkeit weitergegeben. In einem Nachrichtenbericht vom 4. Januar wurde beispielsweise der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, mit den Worten zitiert: „Es gibt offensichtlich schwierige Probleme in der Region und es stehen schwierige Entscheidungen an. Aber der Außenminister ist der Ansicht, dass es die Aufgabe der Vereinigten Staaten von Amerika ist, die diplomatischen Bemühungen anzuführen, um diese Herausforderungen zu bewältigen, und er ist bereit, dies in den kommenden Tagen zu tun.“

Ein besserer Journalismus hätte klarstellen können, dass die USA eine Schlüsselrolle bei der Schaffung „der schwierigen Herausforderungen“ gespielt haben.

Die Leugnung beschreibt gut die US-Rhetorik über die Umstände, die einen größeren Konflikt in der Region anheizen. Diese gewaltsame Konfrontation hat sich seit drei Jahrzehnten aufgebaut, und zwar aufgrund der arabisch-iranischen Reaktionen auf zwei chronische amerikanische Politiken: die Unterstützung der Unterdrückung der Palästinenser durch Israel und die Unterdrückung arabischer Bewegungen, die sich der US-israelischen Vorherrschaft widersetzen.

Diese Widerstandskräfte bekämpfen nun israelische und amerikanische Truppen im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon, im Jemen, im Irak und in Syrien, aber das Epizentrum der sich ausweitenden regionalen Konfrontation bleibt der zionistisch-palästinensische Konflikt. Wenn die USA wirklich eine Ausweitung des Konflikts verhindern wollen, können sie dies jetzt tun, indem sie einen Waffenstillstand in Gaza unterstützen.

Sie tut dies nicht nur nicht, sondern verschärft die Situation sogar noch. Kurz nach dem Ende von Blinkens „Friedenstour“ führten die USA und ihre Verbündeten eigene Luftangriffe gegen den Jemen durch. In den US-Medien wurden jedoch häufig offizielle Erklärungen und US-Beamte zitiert, die betonten, dass sie „keine Eskalation“ anstrebten und „ihr Ziel nach wie vor die Deeskalation der Spannungen“ sei. Luftbombardements stellen kaum eine Deeskalation dar, vor allem, wenn ein Waffenstillstand im Gazastreifen dies tatsächlich sofort bewirken könnte.

Unehrlichkeit beschreibt gut die Erklärungen Washingtons im letzten halben Jahrhundert, sich für den Frieden einzusetzen, indem ein palästinensischer Staat an der Seite Israels geschaffen wird – während die USA in Wirklichkeit Israels militärische Dominanz in der Region, seinen langsamen und jetzt aktiven Völkermord an den Palästinensern und die Kolonisierung und den Diebstahl palästinensischen Landes für neue jüdische Siedlungen, die seit 1967 wachsen, finanziert haben.

Wenn Taten lauter sprechen als Worte, dann schreien die USA seit 50 Jahren, dass sie die Entstehung eines palästinensischen Staates verhindern wollen. Und dennoch berichten US-Medien auch heute noch, dass zwischen den USA und Israel eine „erhebliche Kluft“ über die Zweistaatenlösung besteht. Aber hier gibt es keine Meinungsverschiedenheiten, sondern die beiden sind sich weitgehend einig, dass die Palästinenser kein Selbstbestimmungsrecht verdient haben.

Verzerrung beschreibt gut, wie die USA sagen, dass ihre jüngste militärische Aufrüstung in der Region darauf abzielt, die Ausweitung des Gaza-Krieges zu verhindern und den Iran und die Hisbollah davon abzuhalten, Israel zu bedrohen – während der US-Militarismus seit den 1950er Jahren in erster Linie eine eingefrorene regionale Ordnung des Kalten Krieges aufrechterhalten hat, die ihnen gefällt.

Dies hat es Israel ermöglicht, zu tun, was es will; die meisten autokratischen arabischen Regierungen blieben von US-amerikanischer Sicherheits- und Wirtschaftshilfe abhängig, um zu überleben; und demokratische Bestrebungen und Bewegungen für sozioökonomische Gerechtigkeit in den arabischen Staaten wurden unterdrückt.

Dieser Kontext fehlt in der Regel in der Berichterstattung der US-Medien, wo die USA stattdessen als „empfindliches Gleichgewicht“ im Nahen Osten und als „regionale Sicherheit“ dargestellt werden.

Das Ablenkungsmanöver beschreibt sehr gut, wie die Biden-Regierung auf die Vorwürfe der Weltöffentlichkeit und der amerikanischen Bürger reagiert, dass sie den israelischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza sowie Amerikas eigene Mitschuld an diesem schwersten aller Verbrechen ignoriert. Amerikanische Beamte wiederholen im Schlaf, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen, und zeigen damit, dass Washington internationales Recht, UN-Konventionen oder Beschlüsse nicht ernst nimmt.

Die Biden-Administration versucht, die öffentliche Aufmerksamkeit von Israels andauernden Gräueltaten und der Apartheid abzulenken, indem sie betont, dass sie der Meinung ist, dass zu viele palästinensische Zivilisten gestorben sind, und dass sie daran arbeitet, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt – aber in Wirklichkeit haben sich die Hilfslieferungen nur symbolisch erhöht, die durchschnittliche Zahl der täglich getöteten oder verletzten Palästinenser ist in letzter Zeit sogar gestiegen, im Gazastreifen herrscht Hunger, und Israels Einsatz von US-Waffen zur Zerstörung von Schulen, Krankenhäusern, Häusern und anderen lebenswichtigen Einrichtungen in Gaza geht ungebremst weiter.

Und dennoch berichten US-Medien regelmäßig, dass Israels Aktionen die Unterstützung der US-Regierung für seinen Krieg „testen“ und dass es „nicht mehr lange hat“. Dennoch gibt es keine Anzeichen für einen Kurswechsel: Die USA stehen fest an der Seite ihres völkermordenden Verbündeten.

Die 5 D haben lange Zeit die Realitäten verschleiert und die Welt durch die Komplizenschaft von Mainstream-Medien und unehrlichen oder verwirrten Beamten getäuscht. Jetzt verwelken sie, weil die Wahrheiten über die amerikanisch-israelische Politik in Palästina und vor dem Internationalen Gerichtshof ans Licht kommen – oder eilig unter der Erde vergraben werden, eingewickelt in winzige Decken um Tausende von Babys und Kindern, deren tragischer Tod die schreckliche Realität bestätigt, dass palästinensisches Leben für Israel oder die US-Regierung immer noch keine Rolle spielt.

Distinguished Fellow an der Amerikanischen Universität von Beirut

Rami G Khouri ist Distinguished Fellow an der American University of Beirut und ein Journalist und Buchautor mit 50 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …