Live-Blog: Zehn weitere Soldaten bei Gaza-Invasion getötet: Israelische Armee

In Israels derzeitigem Krieg gegen den belagerten Gazastreifen – der nun schon 68 Tage andauert – wurden mindestens 18.412 Palästinenser getötet und mehr als 50.100 weitere verwundet, während Tausende von Toten unter den Trümmern der bombardierten Gebäude befürchtet werden.

13. Dezember 2023

0755 GMT – Die israelische Armee hat mitgeteilt, dass bisher 115 Soldaten bei der Invasion des Gazastreifens getötet worden sind.

Bei den Kämpfen im Norden des Gebiets starben am Dienstag 10 Soldaten, der tödlichste Tag für das Militär seit Beginn des Bodenangriffs am 27. Oktober.

0441 GMT – US-Verteidigungschef besucht den Golf, um freie Schifffahrt zu gewährleisten

Das Pentagon hat angekündigt, dass Verteidigungsminister Lloyd Austin nächste Woche nach Israel, Bahrain und Katar reisen wird. Die USA drängen ihre Verbündeten weiterhin, sich an einer internationalen maritimen Task Force zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer zu beteiligen, da diese Schiffe zunehmend angegriffen werden.

Austin wird auch mit seinen Verteidigungskollegen in Tel Aviv zusammentreffen, um die anhaltende Unterstützung der USA für „Israels Recht auf Selbstverteidigung“ zu bekunden.

Am späten Montag traf ein landgestützter Marschflugkörper, der aus dem von den Houthi kontrollierten Teil des Jemen abgefeuert wurde, das Motortransportschiff STRINDA und löste einen Brand aus. Der Zerstörer USS Mason eilte dem Schiff zur Hilfe.

0153 GMT – Entschlossenheit der Palästinenser lässt Biden erkennen, dass Israels Krieg in Gaza „Wahnsinn“ ist: Hamas

Der Widerstand und die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes haben US-Präsident Joe Biden zur Einsicht gebracht, dass Israels militärischer Einmarsch in den Gazastreifen „Wahnsinn“ ist, so ein hochrangiger Hamas-Führer.

Osama Hamdan äußerte sich auf einer Pressekonferenz in Beirut zu einer Bemerkung Bidens vom Vortag, wonach Israel weltweit an Unterstützung verliere.

Die israelische Invasion werde „katastrophale Auswirkungen“ auf Israel und auf Bidens Aussichten auf eine Wiederwahl haben, fügte er hinzu.

Er wies darauf hin, dass es einen klaren Widerspruch in Bidens Äußerungen gebe: Gestern habe er seine absolute Unterstützung für Israel bekräftigt, und heute sage er, Israel beginne, die internationale Unterstützung zu verlieren.

Biden sagte, die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu verliere weltweit an Unterstützung und Netanjahu müsse die Regierung „stärken und verändern“, um „eine langfristige Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt zu finden.“

0023 GMT – Australien unterstützt UN-Resolution für Gaza-Waffenstillstand in seltenem Zwiespalt mit den USA Die australische Außenministerin Penny Wong sagte, das Land habe eine UN-Resolution unterstützt, die aus Sorge um die Zivilisten in der belagerten palästinensischen Enklave einen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen forderte, in einem seltenen Zwiespalt mit dem engen Verbündeten USA. Nach eindringlichen Warnungen von UN-Beamten vor einer sich verschärfenden humanitären Krise im Gazastreifen während des zweimonatigen israelischen Krieges verabschiedete die 193 Mitglieder zählende UN-Vollversammlung eine Resolution, in der 153 Länder, darunter Australien, für einen Waffenstillstand stimmten und 23 sich enthielten. Zehn Länder stimmten dagegen, darunter die USA und Israel. „Australien hat stets das Recht Israels auf Selbstverteidigung bekräftigt“, sagte Wong auf einer Pressekonferenz in Adelaide, nachdem die UN-Resolution verabschiedet worden war. „Und dabei haben wir gesagt, dass Israel das humanitäre Völkerrecht respektieren muss und dass Zivilisten und zivile Infrastruktur, einschließlich Krankenhäuser, geschützt werden müssen. „Die Resolution, die wir unterstützt haben, steht im Einklang mit der Position, die wir zuvor zu diesen Fragen dargelegt haben. Kanada, Australien und Neuseeland – die zusammen mit den USA und Großbritannien das als Five Eyes bekannte Geheimdienstbündnis bilden – veröffentlichten am Dienstag eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Waffenruhe unterstützen. „Wir halten es für wichtig, dass sehr enge Verbündete und gleichgesinnte Länder gemeinsam die von uns formulierte Position unterstützen“, sagte Wong und fügte hinzu, die Erklärung sei „seit einiger Zeit“ diskutiert worden. Australien und Kanada haben sich bei einer UN-Resolution vom Oktober, die einen Waffenstillstand forderte, der Stimme enthalten, während Neuseeland dafür gestimmt hat.

Sie haben Deutschland mit Teppichbomben bombardiert, Sie haben Atombomben abgeworfen“: Netanjahu sagt zu Biden

2131 GMT – UNGA stimmt mit überwältigender Mehrheit für Waffenstillstand im Gazastreifen; USA und Israel stimmen mit „Nein

Die UN-Generalversammlung hat mit überwältigender Mehrheit eine nicht bindende Resolution verabschiedet, in der ein sofortiger humanitärer Waffenstillstand im belagerten Gazastreifen gefordert wird – eine Forderung, die der gelähmte Sicherheitsrat bisher nicht gestellt hat.

Das Gremium, dem alle 193 UN-Mitgliedsstaaten angehören, stimmte mit 153 Stimmen für die Resolution und übertraf damit die Zahl der rund 140 Länder, die regelmäßig Resolutionen unterstützen, in denen Russland für seinen Angriff auf die Ukraine verurteilt wird.

Zehn Länder, darunter die Vereinigten Staaten und Israel, stimmten dagegen, während sich 23 Länder der Stimme enthielten.

Der palästinensische Gesandte bei der UNO bezeichnete die Waffenstillstandsresolution der Generalversammlung als „historisch“.

Ein Versuch der Vereinigten Staaten, den Text dahingehend zu ändern, dass „die abscheulichen Terroranschläge der Hamas … und die Geiselnahme“ abgelehnt und verurteilt werden, sowie ein Antrag Österreichs, der besagte, dass die Gefangenen von der Hamas festgehalten werden, scheiterten an der für die Annahme erforderlichen Zweidrittelmehrheit.

Der pakistanische UN-Botschafter Munir Akram sprach sich gegen beide Änderungsanträge zur Benennung der Hamas aus und sagte, dass die Schuld auf beide Parteien, insbesondere auf Israel, abgewälzt werden müsse.

„Wenn man Menschen Freiheit und Würde verweigert, wenn man sie demütigt und in ein Freiluftgefängnis sperrt, wo man sie tötet, als wären sie Bestien – dann werden sie sehr wütend und tun anderen das an, was ihnen angetan wurde“, sagte er vor der Generalversammlung.

2300 GMT – Hamas begrüßt UN-Forderung nach sofortigem Waffenstillstand in Gaza

Die Hamas hat die Forderung der Vereinten Nationen nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand im belagerten Gazastreifen begrüßt und die internationale Gemeinschaft aufgefordert, weiterhin Druck auf Israel auszuüben, damit es sich an die Resolution hält, so ein hoher Beamter der palästinensischen Widerstandsgruppe, Izzat El Reshiq, in einer Erklärung.

Mehr als drei Viertel der 193 Mitglieder zählenden UN-Vollversammlung unterstützten die Resolution, gegen die die Vereinigten Staaten im Sicherheitsrat letzte Woche ihr Veto eingelegt hatten.

2127 GMT – Jemenitischer Houthi-Beauftragter berät Schiffe über die Risiken der Fahrt durch das Rote Meer

Mohamed Ali al Houthi, Vorsitzender des Obersten Revolutionskomitees der Houthi im Jemen, hat eine Nachricht auf X veröffentlicht, in der er auf die Risiken hinweist, denen Frachtschiffe bei der Fahrt durch das Rote Meer ausgesetzt sein könnten.

Alle Schiffe, die durch das Rote Meer fahren, dürfen nicht in Richtung der besetzten palästinensischen Gebiete fahren, heißt es in dem Posting. Außerdem sollen alle Schiffe, die den Jemen passieren, ihre Funkgeräte eingeschaltet lassen und schnell auf Kommunikationsversuche der Houthi reagieren.

Die Houthi rieten auch davon ab, dass Frachtschiffe „ihre Identität fälschen“ oder eine andere Flagge als die des Landes des Frachteigners hissen.

Für unsere Live-Updates vom Dienstag, 12. Dezember, klicken Sie bitte hier.

